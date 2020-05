Premiera procesorów Intel Comet Lake-S wywołała spore poruszenie w branżowych mediach i rozbudziła nadzieję na ożywienie rynku PC. Niestety, osoby zainteresowane budową komputera na nowych układach Intela będą musiały wygospodarować więcej funduszy na płytę główną.

Nowe procesory, więc i nowe płyty główne

Procesory Intel Comet Lake-S nie wprowadzają rewolucji. Nadal mamy do czynienia z mikroarchitekturą Skylake i 14-nanometrową litografią. Producent postanowił konkurować w inny sposób - dodał więcej rdzeni/wątków i podniósł taktowania.

Co warto podkreślić, do obsługi nowych układów wymagane są nowe płyty główne z podstawką LGA 1200 – producenci przygotowali modele z chipsetami H410, B460, H470 i Z490. Z490 to topowe konstrukcje, które powinny zainteresować osoby budujące zestaw z górnej półki i/lub podkręcające sprzęt.

Ceny płyt głównych Intel Z490 zwalają z nóg

Kilka polskich sklepów rozpoczęło przedsprzedaż nowych płyt. My zerknęliśmy na ofertę Komputronika, gdzie znajdziemy całkiem bogatą ofertę modeli ASUS, Gigabyte i MSI.

Najtańsze modele kosztują około 650 – 850 złotych – np. Gigabyte Z490 UD, MSI Z490-A PRO i ASUS Prime Z490M-Plus. Warto jednak mieć na uwadze, iż są to najuboższe konstrukcje (często w formacie mATX), tylko z podstawowym wyposażeniem.

W przypadku lepszych konstrukcji trzeba liczyć się z wydatkiem około 1000 – 1500 zł. Przykłady? ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon WiFi, Gigabyte Z490 AORUS PRO AX. Otrzymujemy tutaj mocniejszą sekcję zasilania, bogatszy zestaw portów, a często też kartę sieciową 2.5G LAN i Wi-Fi 6.

Jeżeli szukacie czegoś jeszcze lepszego, warto zwrócić uwagę na modele Gigabyte Z490 Aorus Master, MSI MEG Z490 Ace czy ASUS ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) – to sprzęt, który powinien spełnić oczekiwania wymagających klientów. Tyle tylko, że ich koszt to już około 2000 złotych.

Ale to nie koniec, bo najlepsze modele kosztują jeszcze więcej! Przykładowo Gigabyte Z490 Aaorus Xtreme został wyceniony na 2649 złotych, a ASUS ROG Maximus XII Extreme aż na 4749 złotych.

Opłacalność nowej platformy Intela pod dużym znakiem zapytania

Premiera procesorów Intel Core 10. generacji (Comet Lake-S) wywołała sporo entuzjazmu – otrzymaliśmy więcej rdzeni/wątków i wyższe taktowania, a „niebiescy” pozostawili ceny na niezmienionym poziomie. Wielu spodziewało się tutaj godnej konkurencji dla jednostek AMD Ryzen 3000.

Niestety, sukces nowych układów mogą przekreślić ceny płyt głównych – zainteresowani zakupem komputera będą brać pod uwagę koszt całej platformy, a konstrukcje Z490 są o kilka stówek droższe niż modele Z390. Miejmy nadzieję, że lepiej będzie wyglądać sytuacja w przypadku płyt H470, B460 i H410 (tyle tylko, że nie będzie można na nich podkręcać).

Co z tego wyjdzie? Niebawem się przekonamy, bo już szykujemy dla Was test nowych procesorów. Stay tuned!

Źródło: Komputronik, inf. własna

