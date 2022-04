Google Analytics 4 obecnie działa równolegle z Universal Analytics. Już niebawem jednak pierwsza z wymienionych usług w pełni zastąpi tę drugą. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na jej temat.

Co to jest Google Analytics 4?

Google Analytics 4 to najnowsza wersja rozbudowanej usługi Google do szczegółowego i efektywnego analizowania danych dotyczących ruchu na stronie internetowej i w aplikacjach. To darmowe narzędzie, oferujące dostęp do wielu istotnych informacji, stając się w wielu firmach podstawową platformą do zarządzania działaniami marketingowymi i SEO.

Google Analytics 4 daje ci wgląd w takie dane jak: jakie publikacje i podstrony generują największy ruch,

jakie są zewnętrzne źródła wizyt na twojej stronie i w aplikacji,

kim są twoi użytkownicy i ilu ich jest,

jakie działania podejmują użytkownicy na twojej stronie i w aplikacji

czy też z jakich urządzeń korzystają twoi użytkownicy.

Wszystko to można obserwować w czasie rzeczywistym, jak i w dowolnie wybranych okresach historycznych. Usługa prezentuje również możliwe do zauważenia trendy w obrębie wspomnianych kategorii. Szczegółowo opisaliśmy to w naszym poradniku: Jak działa Google Analytics?

Google Analytics 4 vs Universal Analytics – czym różnią się te usługi?

Google Analytics 4 stanowi rozwinięcie pomysłu zaproponowanego w ramach Universal Analytics. Równocześnie wywodzi się z projektu Web+App i zgodnie z jego nazwą potrafi łączyć dane ze stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jakie poza tym są najważniejsze różnice?

W skrócie – GA4 w porównaniu do UA: jest bardziej skoncentrowane na ochronie prywatności , wciąż zapewniając dostęp do szczegółowych i wiarygodnych danych,

, wciąż zapewniając dostęp do szczegółowych i wiarygodnych danych, jest lepiej dopasowane do współczesnych rozwiązań i ma potencjał umożliwiający współpracę z przyszłościowymi funkcjami ,

, wykorzystuje oparte na uczeniu maszynowym systemy , umożliwiające szczegółową analizę ścieżki klienta na stronie WWW,

, umożliwiające szczegółową analizę ścieżki klienta na stronie WWW, lepiej integruje się z platformami reklamowymi Google, co pozwala na zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych.

Google Analytics 4 to szansa na efektywniejsze kampanie i wyższe zarobki

Szczególnie istotny jest ostatni z punktów powyżej. Dzięki temu możesz liczyć na przykład na automatyczne komunikaty na temat trendów. Błyskawicznie dowiadujesz się więc o tym, że rośnie popyt na określone spośród twoich produktów. Zastosowane algorytmy pomagają nawet przewidzieć przyszłe działania klientów (włączając w to wzmożone ryzyko rezygnacji).

Podejście zaproponowane w Google Analytics 4 pozwala także na zaspokojenie żądań reklamodawców. Jest tak dlatego, że mierzone są równocześnie interakcje na stronie, jak i w aplikacjach, nie wyłączając z tego grona YouTube’a czy portali społecznościowych.

W Google Analytics 4 użytkownik wreszcie jest ważniejszy niż jego urządzenia

Google Analytics 4 umożliwia pełniejszą analizę i lepsze zrozumienie sposobu, w jaki twoi użytkownicy wchodzą w interakcje z twoją firmą. Dane nie koncentrują się na określonych urządzeniach czy platformach, lecz na klientach, wykorzystujących te różne metody. Funkcje Cross-Device i Cross-Platform umożliwiają połączenie wszystkich dostępnych informacji o użytkowniku. Taka całościowa analiza klientów była tym, czego najbardziej brakowało w poprzedniej generacji, czyli Universal Analytics.

Dzięki temu lepiej można zrozumieć motywacje użytkowników i źródła ruchu. Można poznać całą drogę: od pozyskania klienta, poprzez skorzystanie przez niego z oferty, po jego utrzymanie (lub utratę). Nowa wersja Google Analytics rozumie, że to nie pojedyncze kliki, lecz cała relacja jest najważniejsza. To zaś umożliwia lepsze dobranie strategii i pomaga w spełnieniu oczekiwań użytkowników.

Google Analytics 4 to także nowe raporty, skuteczniejsze narzędzie do pomiaru zaangażowania oraz gromadzenie danych w myśl zasady „privacy-first”. Nowa usługa pozostanie skuteczna nawet w przypadku, gdy niemożliwe stanie się śledzenie ciasteczek. Dopełnieniem całości jest natomiast odświeżony, znacznie bardziej przejrzysty interfejs użytkownika. O ile jednak szybciej dostaniemy się do najważniejszych informacji, bardziej skomplikowane opcje mogą wymagać większej liczby kliknięć.

Google Analytics 4 w miejsce Universal Analytics. Kogo dotyczy zmiana?

Zacznijmy od tego, że jeśli zacząłeś korzystać z analitycznej usługi Google po 14 października 2020 roku, to najpewniej masz już do czynienia z Google Analytics 4 i nic nie musisz w związku z tym robić. Przed tym terminem obowiązującą wersją było jednak Universal Analytics i zmiana, o której mówimy, dotyczy wyłącznie jej użytkowników. W tym kontekście istotne są dwa terminy:

1 lipca 2023 roku wyłączona zostanie możliwość gromadzenia i analizowania nowych danych w Universal Analytics, a…

1 stycznia 2024 roku wyłączona może zostać możliwość przeglądania przetworzonych wcześniej danych w Universal Analytics. Dane te można w tym czasie wyeksportować, aby zachować do nich dostęp.

O zbliżającej się zmianie informuje też taki komunikat na platformie Analytics:

Jak zacząć korzystać z Google Analytics 4?

Jeśli jesteś już użytkownikiem Universal Analytics, to wystarczy, że do obecnej konfiguracji dodasz usługę Google Analytics 4. W tym celu:

uruchom Google Analytics i przejdź do sekcji Administracja (odnośnik w lewym dolnym rogu)

wybierz swoje Konto Google i w kolumnie Usługa wybierz dotychczasową usługę Universal Analytics

w tej samej kolumnie kliknij Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4

w sekcji Chcę utworzyć nową usługę Google Analytics 4 wciśnij Rozpocznij

możesz teraz kliknąć Włącz zbieranie danych, korzystając z istniejących tagów, o ile korzystasz z tagu gtag.js. W innym razie musisz dodać tagi osobno

na koniec kliknij Utwórz usługę i przejdź do konfiguracji

W przypadku zaś, gdy rozpoczynasz dopiero swoją przygodę z Analytics, musisz najpierw utworzyć konto. Szczegółowy poradnik na temat tego, jak to zrobić, znajdziesz na platformie pomocy Google.