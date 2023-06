Postanowiliśmy sprawdzić, która wyszukiwarka internetowa jest najlepsza. W szranki stanęło dwóch konkurentów - Google oraz Microsoft Bing. Ciekawi rezultatu? Zapraszamy do zapoznania się z naszym testem.

Najlepsza wyszukiwarka internetowa

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Od wielu lat niekwestionowanym liderem jest wyszukiwarka Google.

Dane na ten temat znaleźć można między innymi w serwisie Statista. Wynika z nich, że na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku wyszukiwarka Google mogła pochwalić się ponad 85% udziałem w rynku wiodących wyszukiwarek desktopowych. Na drugim miejscu uplasowała się wyszukiwarka Bing, ale jej udział to zaledwie nieco ponad 8%. Trzecie Yahoo! to niecałe 2,5% światowego rynku.

Wspomnijmy, że wyszukiwarka Google została wprowadzona w 1997 roku i niemal od razu zdominowała rynek. Jako ciekawostkę dodamy, że są kraje, w których światowy lider nie cieszy się dużą popularnością. W Rosji w trzecim kwartale 2022 roku ponad 62% internautów korzystało z wyszukiwarki Yandex. Co więcej, od grudnia 2021 roku najczęściej wykorzystywaną wyszukiwarką w Chinach jest Baidu. Używa jej aż 86% internautów. W Japonii i Meksyku najpopularniejsza jest Yahoo!, ale Google depcze jej po piętach.

My postanowiliśmy porównać wyniki wyszukiwań, które generowane są przez wspomniane we wstępie narzędzia. Dodajmy jeszcze, że firma Microsoft niedawno zintegrowała ze swoją wyszukiwarką model GPT-4, ten na którym bazuje popularny ChatGPT. Zaprezentujemy także wyniki pracy sztucznej inteligencji z wyszukiwarki Bing, ale do ostatecznego rezultatu liczyć się będą wyniki "tradycyjnych" wyszukiwań.

Jak używać AI w wyszukiwarce Bing?

Aby skorzystać ze sztucznej inteligencji wystarczy na stronie głównej kliknąć „Dowiedz się więcej”,

a następnie „Rozpocznij czat”.

No to zaczynamy.

Google czy Bing? Jaka wyszukiwarka internetowa jest najlepsza?

Test polegał na tym, że w obie wyszukiwarki wpisane zostały te same frazy, a następnie porównane zostały wyniki wyszukiwań. Punkt przyznany został tej, której wyniki uznaliśmy za bardziej użyteczne.

Zaczynamy od ogólnego pytania - co to jest iban. Chodzi oczywiście o standard numeracji kont bankowych, ale nie o tym.

W obu wyszukiwarkach na pierwszym miejscu znalazła się strona rankomat.pl, ale kolejne miejsca zajmowały już inne pozycje. Naszym zdaniem w tym przypadku zwycięzcą jest Bing. Wyjaśnienie skrótu, czyli odpowiedź na zadane pytanie jest widoczne tuż pod paskiem wyszukiwania. Nie trzeba nawet wchodzić na jakąś stronę aby uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Co prawda Google działa podobnie, ale informacja z Wikipedii wyświetlana jest po prawej stronie, co nie jest tak widoczne, jak w pierwszym przypadku.

Bing 1 : 0 Google

A tak wygląda odpowiedź na to pytanie udzieloną przez chatbot Bing.

Drugie zapytanie dotyczyło bardziej regionalnych informacji - najlepsze restauracje w Jarocinie (tak, to to miasto, które słynie z festiwali). To zdecydowanie mniej popularna fraza niż pierwsza. Celowo nie wybraliśmy Warszawy czy Krakowa.

Google negatywnie nas zaskoczyło, ponieważ na samej górze znalazły się wyniki ze strony jarocinska.pl, i dotyczyły one restauracji w okolicy Jarocina, a nie w samym mieście. Tripadvisor pojawił się na drugim miejscu, a poniżej znalazło się kilka sugestii z map Google.

Bing urzekł nas sposobem prezentacji. Na drugim miejscu znalazła się strona infojarocin.pl i ich top 3 restauracji w tym mieście, a dopiero na trzecim znana z wyszukiwarki Google jarocinska.pl.

Bing 2 : 0 Google

A tak działa sztuczna inteligencja.

Trzecie zapytanie związane było z prognozą pogody: pogoda Karpacz.

W obu przypadkach od razu wyświetlona została grafika prezentująca prognozę w tym mieście, więc nie trzeba było odwiedzać żadnej konkretnej strony.

Nam bardziej spodobał się sposób prezentacji w wyszukiwarce Google, ponieważ jest naszym zdaniem bardziej przejrzysty. Jednym kliknięciem można także wyświetlić informacje na temat szansy opadów oraz prędkości i kierunku wiatru w najbliższych dniach.

Zaletą Bing jest w tym przypadku suwak, dzięki któremu sprawdzić można jaka pogoda będzie o konkretnej godzinie w niedalekiej przyszłości, co wielu osobom może okazać się przydatne. Sam zdecydowanie częściej sprawdzam prognozę krótkoterminową niż długoterminową.

Nie ma potrzeby zaglądania do kolejnych wyników wyszukiwania. W tym przypadku stawiamy na remis.

Bing 3 : 1 Google

A tak na to pytanie odpowiada sztuczna inteligencja.

Kolejne zapytanie dotyczyło kursów walut. W obu przypadkach wpisaliśmy tylko 20 dolarów.

W Google oraz w Bing pod paskiem wyszukiwania znalazła się informacja o tym ile polskich złotych stanowi 20 dolarów amerykańskich, czyli dokładnie to o co chcieliśmy zapytać.

Są także wykresy oraz szybka możliwość przeliczenia innych kursów.

Remis ze wskazaniem na Google ze względu na bardziej przejrzysty sposób prezentacji informacji.

Bing 4 : 2,5 Google

Sztuczna inteligencja zrobiła to tak.

Ostatnie zapytanie związane było z przeliczaniem jednostek miar. Postanowiliśmy sprawdzić ile kilometrów na godzinę stanowi 45 mil na godzinę, czyli maksymalna prędkość w terenie zabudowanym w USA, a fraza jaką wpisaliśmy to 45 mil na godzinę.

Wynik bardzo nas zdziwił. W Google na pierwszym miejscu wyświetlona została informacja, że 45 mil na godzinę to 20,1168 metrów na sekundę. Przyznacie, że to mało użyteczne. Dopiero poniżej znajduje się tabela, w której znaleźć można informację, że odpowiedzią na zadane pytanie jest 72,42 km/h.

W wyszukiwarce Bing od razu wyświetliła się oczekiwana informacja, a tuż pod nią wyjaśnienie jak w łatwy sposób można to przeliczyć. Zdecydowany punkt dla Bing.

Ostateczny wynik - Bing 5 : 2,5 Google

Na koniec jeszcze raz sztuczna inteligencja.

Najlepsze wyszukiwarki internetowe

Wynik mocno nas zaskoczył. Jak wspomniano na początku, Google dominuje na światowym rynku przeglądarek i pod względem liczby użytkowikównie ma sobie równych. Jednak na podstawie tych pięciu prostych zapytań okazało się, że bardziej użyteczne informacje wyświetla Bing. To oczywiści nasze subiektywne zdanie. Nie jesteśmy sprawdzić wszystkich zapytań.

Być może są osoby, które na podstawie tych samych zapytań przyznałyby inną punktację. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym rezultacie i jaki byłby Wasz wynik tego testu.

A może test wyszukiwarek na telefonach?

Napiszcie jakie rzeczy Wy chcielibyście sprawdzic i porównać? Komentarze, które zdobędą największą popularność uwzględnimy przy kolejnej pubikacji.