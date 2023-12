Szukasz prezentu świątecznego dla osoby prowadzącej aktywny tryb życia, która zamiast spacerów woli rower górski, motocykl, narty bądź deskę? Jeśli jednocześnie lubi uwieczniać swoje eskapady, z pewnością ucieszy się z GoPro 12.

GoPro HERO 12 Black, bo tak brzmi pełna nazwa tego małego gadżetu o wielkich możliwościach, to najnowsza wersja kultowej kamery sportowej. Poprzedniczki zjednały sobie miliony fanów na całym świecie, w związku z czym decyzja producenta o ewolucji zamiast rewolucji od samego początku wydawała się strzałem w dziesiątkę. Tak też wyszło, bo w nowym modelu udało się połączyć sprawdzone już rozwiązania z kilkoma nowościami, co w efekcie zaowocowało jeszcze lepszą jakością nagrań i jeszcze wyższą ergonomią.

GoPro 12 wyróżnia się zmodernizowanymi mocowaniami. Poza standardowym i składanym uchwytem ma także otwór z gwintem 1/4" umożliwiający zamocowanie kamery bezpośrednio do statywu fotograficznego. Kamera może współpracować także z innego rodzaju akcesoriami, które jeszcze bardziej rozbudowują jej możliwości. Powalają korzystać z niej podczas różnego rodzaju aktywności i zapewniają ujęcia z różnych perspektyw. Sprawiają, że GoPro 12 sprawdzi się nie tylko jako gadżet dla sympatyków sportów ekstremalnych i szalonych zjazdów z górskich zboczy, ale również jako wszechstronna, odporna kamera rodzinna idealna do nagrywania podróży wakacyjnych zarówno w formie reportażu z ręki, jak i takich aktywności jak narty, deska, pływanie czy zabawy z dziećmi.

Jakie filmy nagrywa GoPro 12?

Ukłon producenta w stronę różnych odbiorców widać nie tylko po akcesoriach, ale również w kwestii oprogramowania. GoPro 12 ma dwa tryby obsługi – Easy dla początkujących, czyli osób, które nie chcą martwić się ustawieniami kamery, oraz Pro dla bardziej wymagających i nastawionych na materiały wideo w konkretnej jakości.

W tym miejscu trzeba zaakcentować, że GoPro 12 oferuje maksymalną rozdzielczość 5.3K w 60 fps oraz 4K w 120 fps, a także 2,7K i 1080p w 240 fps. Można więc postawić albo na najwyższą, imponującą szczegółowość, albo zwolnione idealne np. do uchwycenia ewolucji na nartach. Dzięki stabilizacji HyperSmooth 6.0 GoPro 12 skutecznie ustabilizuje niechciane wstrząsy, do tej kamery sportowej nie jest potrzebny gimbal.

Dla miłośników fotografii przygotowano opcję zapewniającą zdjęcia 27 Mpix (w proporcjach 8:7). Zarówno w przypadku filmów, jak i zdjęć kamera GoPro 12 oferuje tryb HDR. To jedna z nowości wprowadzonych przez producenta, która zwłaszcza w warunkach o zmiennym oświetleniu zapewnia lepszą głębię i jakość. Wśród innych ciekawych trybów warto wymienić TimeLapse, Slow Motion czy Scheduled Capture, czyli zaplanowanie nagrywania do doby w przód, dzięki którym kamera sama się włączy i nagra np. timelapse wschodu słońca.

Oczywiście, jak przystało na wysokiej klasy sprzęt tego typu, GoPro 12 jest wstrząsoodporna i wodoodporna – do głębokości aż 10 m. Może pracować także w skrajnych temperaturach od -10 st. C do aż 35 st. C. Nie straszne będą jej zatem zarówno zimowe szaleństwa na górskim stoku, jak i wakacyjne upały.

Niezaprzeczalny atut to tutaj również zwiększona wydajność akumulatora, dzięki czemu model GoPro 12 pozwala na ciągłe nagrywanie w najwyższej jakości 5.3K i 60 fps przez nawet 70 minut. Decydując się na nieco niższą jakość, czas pracy będzie oczywiście znacznie dłuższy. Dla jakości 5.3K i 30 fps czas nagrywania wynosi do 1,5 godziny, a dla 1080p i 30 fps nawet 2,5 godziny.

Świąteczna promocja na GoPro 12

GoPro 12 można kupić w kilku wariantach – klasycznym, GoPro HERO 12 Black Creator Edition (przygotowanym pod kątem vlogerów) oraz GoPro HERO 12 Black Hard Bundle. Ten ostatni będzie najbardziej interesujący dla większości zainteresowanych tą kamerą sportową, zwłaszcza jeśli uwzględni się przygotowaną przez producenta promocję świąteczną. Dzięki niej GoPro 12 może znaleźć się w gronie gadżetów, którymi w tym roku obdarowywać będziemy swoich bliskich.

Producent pokusił się bowiem o przygotowanie oferty, w ramach której GoPro HERO 12 Black Hard Bundle można nabyć za 1899 zł. To aż 450 zł mniej względem standardowej ceny. Promocja obowiązuje do 23 grudnia.

Black Hard Bundle. Co w zestawie?

Poza samą kamerą w Black Hard Bundle można znaleźć szereg akcesoriów. Trudno nie odnieść wrażenia, że producent postarał się umieścić w tym pakiecie wszystko to, co najbardziej pożądane przez użytkowników.

No bo jak nie określić w ten sposób np. dodatkowej baterii? W końcu energii nigdy za wiele, a w tym przypadku można być spokojnym o jej zapas nawet na dłuższej wycieczce. W zależności od preferowanych aktywności przydać mogą się dodatkowe uchwyty, a w tym zestawie znalazły się: uchwyt na głowę (opcja dla osób bez kasków) oraz uchwyt wypornościowy do nagrywania aktywności wodnych. Wszystko zapakowane w praktyczne etui transportowe.



GoPro HERO 12 Black Hard Bundle

GoPro na ferie? GoPro w góry? Z tymi akcesoriami będzie idealna

Dlaczego, poza samą jakością nagrań, warto postawić na GoPro 12 w roli gadżetu, który pozwoli zachować niesamowite pamiątki z ferii? Najpopularniejszy kierunek na zimowy wypoczynek to góry. Co może się wtedy przydać?

Chociażby uchwyt na kask, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie bardzo ciekawych nagrań z perspektywy pierwszej osoby. Tam, gdzie narciarz obróci głowę, tam kamera wszystko nagra.

Niektórzy preferują uchwyt na klatkę piersiową, w przypadku GoPro 12 też go nie brakuje. GoPro Chesty 2.0 to jedno z najpopularniejszych rozwiązań wybieranych przez kupujących, świetnie sprawdza się nie tylko podczas biegania, ale również w wielu sportach zimowych, takich jak np. narciarstwo.

Dla snowboardzistów przewidziany został natomiast uchwyt do ręki GoPro 3-Way 2.0. Wyróżnia się przemyślaną, bardzo praktyczną konstrukcją. Nie jest teleskopowy, ale "łamany", w związku z czym przy odpowiednim ustawieniu nie widać go w kadrze. W przypadku miłośników ekstremalnych wodnych atrakcji godna uwagi będzie z kolei obudowa wodoszczelna, która rozszerza standardową wodoszczelność kamery z 10 m do aż 60 m głębokości.

