Lubisz robić zdjęcia? A może nałogowo nagrywasz filmy? Święta to dobra okazja, by coś w tym temacie podziałać, a przy okazji szansa, by spełnić marzenie o rasowym programie do edycji foto i wideo.

Pomysł na prezent i na to, co z nim zrobić

Ani się obejrzeliśmy, a już za rogiem Święta. Dla wielu z nas będzie to okazja do miłych spotkań w rodzinnym gronie, innym zaś szykuje się pewnie zimowy wyjazd w jakieś fajne miejsce. W jednym i drugim przypadku będzie to dobry powód, by porobić zdjęcia i ponagrywać filmy, ale to tak naprawdę dopiero początek zabawy. Najlepsze nadejdzie później, gdy nastanie pora edycji i tworzenia z tych fotografii i nagrań najrozmaitszych materiałów, które przez lata będą potem budzić ciepłe wspomnienia.

Do prostego wykadrowania zdjęć, dostosowania jasności i kontrastu czy nawet drobnego retuszu w zupełności wystarczy darmowy programik pokroju GIMP-a czy Paint.NET-a, ale gdy pokłady twojej kreatywności zdają się nie mieć granic, to dobrze jest zadbać o narzędzia, które w żaden sposób nie będą jej ograniczać. Na dobrą sprawę takie zaawansowane oprogramowanie graficzne możesz nawet potraktować jak mikołajkowy czy gwiazdkowy prezent i problem pod tytułem „co wybrać?” rozwiąże się niejako sam.

Graficzne oprogramowanie w promocji Komputronik

A tak się dobrze składa, że właśnie w tym okresie Komputronik obniżył ceny wybranych programów graficznych ze swojej oferty. Do końca listopada możesz kupić rozbudowane zestawy CorelDRAW przecenione nawet o kilkaset złotych. W tej promocyjnej akcji znajdziesz też popularne i cenione przez wielu oprogramowanie Corel, Pinnacle i Adobe – i w ich przypadku na zakup (i zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych) masz czas aż do 6 grudnia.

Taki opis brzmi naprawdę nieźle, ale jak te ceny prezentują się w rzeczywistości i na zakup jakiego oprogramowania trudno będzie się nie skusić?

Photoshop i Premiere – programy Adobe w obniżonych cenach

Photoshop to jeden z najpopularniejszych programów graficznych na rynku i naprawdę pozwala dać upust swojej kreatywności. Wariant z dopiskiem Elements jest w dodatku wyjątkowo prosty w obsłudze, bo zawiera nieco mniej funkcji – nie ma po prostu tych, których amator i tak nie jest w stanie ogarnąć. Teraz możesz kupić pudełkową wersję Adobe Photoshop Elements 2023 z polskim interfejsem i wieczystą licencją za 379 złotych (czyli o 40 zł mniej niż normalnie).

Jeśli natomiast to nie fotografia, lecz wideo jest twoim konikiem, to może cię zainteresować promocja, której bohaterem jest Adobe Premiere Elements 2023 z wieczystą licencją i polskim interfejsem. To praktyczny i niezwykle funkcjonalny zestaw narzędzi do obróbki materiałów filmowych, pozwalający uzyskiwać profesjonalne efekty przy – na dobrą sprawę – minimalnym wysiłku: wystarczy dobry pomysł. Promocyjna cena wynosi 389 zł (czyli o 60 zł mniej niż normalnie).

A jeżeli interesują cię oba te programy, to… najlepiej kup je w pakiecie: zestaw Adobe Photoshop & Premiere Elements 2023 normalnie jest tańszy, a do 6 grudnia jeszcze nalicza się 50-złotowy rabat, więc ostatecznie płacisz tylko 599 zł (czyli o 169 zł mniej niż gdyby kupować oba programy osobno).

Dobre rabaty na dobre programy. Co jeszcze warto kupić?

Podobnie przecenione zostały programy do edycji zdjęć i filmów z katalogu firmy Corel. Wśród nich znajduje się PaintShop Pro 2023 Ultimate za 299 zł (czyli o 60 zł mniej niż normalnie). To pakiet stworzony z myślą o miłośnikach fotografii i graficznych projektantach – zarówno tych bardziej, jak i mniej zaawansowanych. Oddaje w ich ręce potężny zestaw narzędzi do regulacji, korekty i retuszu zdjęć, oferując olbrzymie możliwości, a równocześnie szybkie działanie i intuicyjną obsługę.

Olbrzymie możliwości, szybkie działanie i intuicyjna obsługa to cechy, o których można mówić także w przypadku oprogramowania VideoStudio Ultimate 2022, czyli rozbudowanego pakietu Corel do edycji i montażu materiałów wideo. Program pozwala na tworzenie świetnie wyglądających filmów – nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę na tym polu. Jeśli zdecydujesz się na zakup przed Mikołajkami, to zapłacisz za niego o 60 zł mniej, czyli dokładnie 299 zł.

Ciekawą alternatywą dla wyżej wspomnianego programu – szczególnie jeśli twoje umiejętności dorównują samej kreatywności – może okazać się Pinnacle Studio 26 Ultimate. To zaawansowany i profesjonalny pakiet do edycji wideo, umożliwiający realizację nawet tych najbardziej szalonych projektów. Jak się pewnie domyślasz, ten program także został przeceniony: kosztuje teraz 449 zł (czyli o 80 zł mniej niż normalnie).

CorelDRAW Graphic Suite 2021 przeceniony o kilkaset złotych

Na największy rabat możesz jednak liczyć wtedy, gdy polujesz na CorelDRAW Graphic Suite 2021. Kierowany do profesjonalistów pakiet aplikacji do edycji zdjęć, projektowania grafiki, tworzenia szablonów i realizowania najrozmaitszych innych zadań graficznych to wszystko, czego potrzebuje entuzjasta. Nie są to tanie rzeczy, ale do końca listopada możesz zaoszczędzić 500-600 złotych na zakupie. Do wyboru masz trzy wersje:

W skład tego pakietu wchodzą programy CorelDRAW (do tworzenia projektów wektorowych), PhotoPaint (do edycji zdjęć), Font Manager (do zarządzania czcionkami), PowerTRACE (do konwersji map bitowych w grafikę edytowalną), Capture (do przechwytywania zawartości ekranu), AfterShot (do edycji fotografii RAW) oraz aplikacje przeglądarkowe i mobilne.

Dobre na Święta. I dobre po

Wszystkie te programy mogą znaleźć zastosowanie podczas przygotowywania świątecznych pamiątek, ale najlepsze jest to, że później będzie można je wykorzystać także w wielu innych sytuacjach. Filmowe i graficzne edytory to wyjątkowo praktyczne narzędzia, które przydają się na co dzień. A że każdy pakiet opisany w tej publikacji ma wieczystą licencję, to możesz z niego korzystać właściwie bez końca. I taki właśnie powinien być idealny prezent, nie sądzisz?

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.