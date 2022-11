W walce z nowoczesnymi oczyszczaczami powietrza smog nie ma szans – przynajmniej tak długo, jak areną walki są nasze mieszkania. Nie przepłacaj za ten sprzęt – skorzystaj z okazji w Komputronik.

Trwa akcja #STOPSMOG w Komputronik

Jesień w pełni, co widać i… czuć. W polskich miastach niestety znów zaczął dominować smog, będący mieszanką mgły i dymu. Wystarczy sprawdzić zanieczyszczenie powietrza w aplikacji, by szybko przekonać się, że to, czym oddychamy, pełne jest niebezpiecznych dla naszego zdrowia mikroelementów. Niestety nie tylko na dworze, ale i w naszych mieszkaniach powietrze w sezonie grzewczym bywa nie najlepsze. Z pomocą przychodzi tu Komputronik, organizujący akcję #STOPSMOG.

Jednym z głównych elementów akcji #STOPSMOG w sklepie Komputronik jest wyprzedaż urządzeń przeznaczonych do poprawy jakości powietrza w naszych mieszkaniach. Słowem – w okresie grzewczym 2022/2023 można kupić sobie nawilżacz lub oczyszczacz powietrza w obniżonej cenie lub z dodatkowym rabatem -25, -50 albo i -100 złotych (w zależności od modelu). Aby aktywować zniżkę, wystarczy podać kod STOPSMOG podczas składania zamówienia. Dodajmy jeszcze, że w promocji dostępny jest sprzęt takich producentów jak Sharp, Philips, Blaupunkt czy Xiaomi.

Dobre oczyszczacze Sharp z funkcją nawilżania – teraz kupisz je taniej

W ramach tej akcji przeceniono kilkadziesiąt różnych produktów. Wśród nich znajduje się na przykład Sharp KC-G50EUH, który jest w stanie skutecznie poprawić jakość powietrza, zarówno je oczyszczając, jak i nawilżając. System filtrów w połączenie z jonową technologią Plasmacluster pozwala pobyć się smogu, bakterii czy wirusów, ale też przykrych zapachów i dymu papierosowego. Co więcej, wbudowane czujniki sprawiają, że urządzenie samo dobiera sobie ustawienia, utrzymując w ten sposób optymalne warunki w domu przez całą dobę.

Sharp KC-G50EUH zachowuje swoją efektywność nawet w przypadku pomieszczeń o powierzchni 38 metrów kwadratowych. Oferuje również regulację pracy w zakresie 3 prędkości, a na najniższej z nich generuje hałas na poziomie zaledwie 19 decybeli – to mniej niż szept, więc z powodzeniem można przy tym urządzeniu nawet spać. Teraz w sklepie Komputronik oczyszczacz został przeceniony i zapłacisz za niego tylko 2339 zł.

Jeżeli szukasz czegoś tańszego i przeznaczonego do mniejszych pomieszczeń (do 28 metrów kwadratowych), to rzuć okiem na model Sharp KC-G40EUW. Jego charakterystyka jest bardzo zbliżona – oferuje równie skuteczne filtry, system Plasmacluster, czujniki automatyzujące pracę i funkcję nawilżania powietrza. To urządzenie możesz teraz kupić w cenie obniżonej do poziomu 1799 zł.

A może oczyszczacz i nawilżacz osobno? Sprawdź promocję w Komputronik

Możesz też postawić na sam oczyszczacz bez funkcji nawilżania, co na pewno wyjdzie dużo taniej. Zresztą mamy na to mocny dowód, a jest nim model Sharp FP-J30EU-B, którego standardowa cena wynosi 699 zł, a w ramach akcji w sklepie Komputronik możesz obniżyć ją jeszcze o 25 zł (czyli do 674 zł) (wystarczy, że przy składaniu zamówienia użyjesz kodu STOPSMOG).

Sharp FP-J30EU-B skutecznie eliminuje bakterie, pyłki i nieprzyjemne zapachy z powietrza – nawet na obszarze 22 metrów kwadratowych. Nie jest przy tym zbyt głośny, a kolejnym plusem jest estetyczna konstrukcja. Jednym z jej elementów jest dobrze pomyślany panel zapewniający wygodne sterowanie. Wśród funkcji dodatkowych odnajdujemy natomiast tryb nocny, automatyczne wyłączanie i blokadę rodzicielską.

Podobnie jak sam oczyszczacz, możesz też kupić sam nawilżacz powietrza. Na przykład: Blaupunkt AHS801. To chwalony model ultradźwiękowy, który nie tylko dobrze wygląda, ale też (a właściwie: przede wszystkim) bardzo dobrze działa. Cechuje się dużą skutecznością nawet w większych pomieszczeniach, a przy tym wysoką kulturą pracy. Ile kosztuje? Aktualnie 449 złotych.

A jaki jest twój sposób na smog?

Źródło: Komputronik