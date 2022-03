HBO Max w Polsce już działa. Niestety nie na każdym urządzeniu. Tutaj znajdziesz wykaz sprzętów kompatybilnych z tym nowym serwisem VOD oraz wskazówki co zrobić, gdy z tą kompatybilnością są jakieś problemy.

Jak oglądać HBO Max? Urządzenia kompatybilne z serwisem

Od 8 marca 2022 roku w Polsce działa HBO Max. Lista urządzeń kompatybilnych z tym serwisem jest długa. Wcale jednak nie oznacza to, że usługa na pewno zadziała na twoim sprzęcie, nawet jeśli jest stosunkowo nowy. W przeciwieństwie do takiego Netfliksa, który działa praktycznie na wszystkim, aplikacja HBO Max wymaga jednego z popularnych systemów operacyjnych. To zaś rodzi problemy na przykład w przypadku telewizorów Panasonic czy też niektórych przystawek Smart TV.

Na jakich urządzeniach działa HBO Max?

Na pierwszy rzut oka wygląda to doskonale. Listę kompatybilnych z HBO Max urządzeń tworzą bowiem:

komputery z systemami Windows, Linux, macOS i Chrome OS

smartfony i tablety z Androidem oraz iPhone’y i iPady

telewizory Smart TV z systemami webOS, Tizen i Android TV / Google TV

przystawki Smart TV z systemami Android TV / Google TV oraz Apple TV

konsole do gier Xbox i PlayStation

Kliknij interesujące cię urządzenie na powyższej liście, aby poznać szczegóły, albo po prostu czytaj dalej. Przejdźmy do konkretów, bo jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach…

HBO Max na komputerze – przez przeglądarkę

Zacznijmy od komputerów, bo tutaj kwestia kompatybilności jest właściwie najprostsza. Masz komputer z Internetem i w miarę aktualnym systemem operacyjnym, to odpalisz HBO Max bez problemu. Właściciele serwisu podają, że obsługa jest bezproblemowa w przypadku następujących sprzętów:

komputery PC z systemem Windows 7 lub nowszym i przeglądarką Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

komputery Mac z systemem macOS 10.10 lub nowszym i przeglądarką Chrome, Firefox lub Safari

komputery Chromebook z przeglądarką Chrome 95 lub nowszą

Aby korzystać z serwisu na komputerze, nie musisz pobierać aplikacji – wystarczy udać się na stronę hbomax.com i korzystać z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługiwane są: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge oraz Apple Safari.



HBO Max na komputerze…



i HBO Max na smartfonie.

HBO Max na smartfonie i tablecie – kompatybilne urządzenia mobilne

Częściej niż na komputerze, filmy i seriale będziemy pewnie oglądać na urządzeniach mobilnych. W tym przypadku konieczne będzie pobranie aplikacji HBO Max, którą można już znaleźć w oficjalnych sklepach. Zainstalujesz ją praktycznie na każdym, nawet kilkuletnim smartfonie czy tablecie. Konkretnie kompatybilne urządzenia mobilne to:

wszystkie smartfony z systemem Android 5 lub nowszym

wszystkie iPhone’y z systemem iOS 12.2 lub nowszym

wszystkie tablety z systemem Android 5 lub nowszym

wszystkie iPady z systemem iPadOS

wszystkie iPady z systemem iOS 12.2 lub nowszym

wszystkie iPody Touch z systemem iOS 12.2 lub nowszym

Największy komfort zapewni oczywiście oglądanie na dużym ekranie…

HBO Max na telewizorze – kompatybilne modele

Dobra wiadomość jest taka, że z serwisem HBO Max kompatybilne są wszystkie telewizory Samsung Smart TV od 2020 roku (i większość modeli z lat 2016 – 2019). Bez problemu uruchomimy aplikację także na telewizorach LG Smart TV z 2018 roku i nowszych. Pełną zgodność wykazują również niemal wszystkie telewizory z Androidem, a w swojej ofercie mają je między innymi tacy producenci jak Philips, TCL, Xiaomi, Sharp, Toshiba czy JVC.

W skrócie – HBO Max obsługują:

wybrane telewizory Samsung Smart TV z systemem Tizen

wszystkie telewizory LG Smart TV z systemem webOS 4.0 lub nowszym

wszystkie telewizory Sony Smart TV z systemem Android TV 5 lub nowszym

wszystkie telewizory Philips Smart TV z systemem Android TV 5 lub nowszym

wszystkie telewizory TCL Smart TV z systemem Android TV 5 lub nowszym

wszystkie telewizory Xiaomi Smart TV z systemem Android TV 5 lub nowszym

wszystkie telewizory innych producentów z systemem Android TV 5 lub nowszym

Najpopularniejsi producenci – Samsung i LG – opublikowali kompletny wykaz modeli (czy raczej serii) kompatybilnych z HBO Max. Sprawdź i upewnij się, że twój odbiornik znajduje się na liście.

Telewizory Samsung z HBO Max:

TU8510, TU8500, TU8000, TU7100, TU7000, The Terrace, The Sero, The Serif, The Frame, T5300, T4300, RU8000, RU74XX, QN95, QN91, QN900, QN90, QN85, QN800A, QN700A, Q9FN, Q9F, Q950, Q95, Q900, Q90, Q8DN, Q8CN, Q8FN, Q8C, Q800, Q80, Q7X, Q7FN, Q7F, Q7C, Q700, Q70, Q6X, Q6FN, Q60, NU8500, NU80XX, NU76XX, NU7500, NU74XX, NU7370, NU7300, NU71XX, NU7090, NU7020, N5300, MU9000, MU8000, MU70XX, MU66XX, MU6500, MU64XX, MU6200, MU6100, M6300, M5600, M5510, M5500, KU6680, KU6670, KU6650, KU6640, KU6510, KU6500, KU6470, KU6450, KU6400, KU6100, KU6020, KU6000, KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KS7500, KS7000, K6300, K5600, K5510, K5500, J6250, J6240, J5200, AU9000, AU8000, AU7100

Telewizory LG z HBO Max:

UP8770, UP8070, UP8000, UP7670, UP7570, UP7560, UP7070, UP7000, UN9070, UN9000, UN8570, UN8500, UN7370, UN7300, UN7070, UN7000, UN6955, UN6950, UM8070, UM7570, UM7370, UM7300, UM7170, UM7100, UM6970, UM6950, UM6910, UM6900, UK7700, UK7570, UK6570, UK6500, UK6300, UK6200, UK6190, UK6090, SM9970, SM9500, SM9070, SM9000, SM8670, SM8600, SM8100, SM8070, SK9500, SK9000, SK8070, SK8000, QNED99, QNED90, OLEDZX, OLEDZ9, OLEDWX, OLEDW9, OLEDW8, OLEDR1, OLEDGX, OLEDG1, OLEDE9, OLEDE8, OLEDCX, OLEDC9, OLEDC8, OLEDC1, OLEDBX, OLEDB9, OLEDB8, OLEDB1, OLEDA1, NANO99, NANO90, NANO85, NANO80, NANO75

Oficjalną aplikację HBO Max znajdziesz w sklepie z aplikacjami: Samsung App Store, LG Content Store lub Google Play Store.

HBO Max nie działa nie tylko na starszych wersjach Smart TV, ale też na nowych, niszowych systemach autorskich. Oznacza to, że nie tylko kilkuletnie modele mogą nie być kompatybilne z usługą, ale też zupełnie nowe telewizory, jak chociażby Philips z Saphi (to te tańsze, bo większość jednak ma Androida) czy Panasonic z MyHomeScreen (prawie cała oferta japońskiego producenta, z wyłączeniem serii HX7xx i JX8xx). W takim razie…

Jak uruchomić HBO Max na telewizorze, który nie obsługuje aplikacji?

To, że twój telewizor nie obsługuje HBO Max, nie oznacza jeszcze, że nie możesz oglądać filmów i seriali z tej usługi na dużym ekranie. Mało tego – jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie się to wiązać z żadnymi dodatkowymi wydatkami. Możliwe, że wystarczy ci twój telefon lub komputer. Możesz skorzystać z technologii Chromecast, Miracast czy Wi-Fi Direct, po prostu przesyłając obraz z peceta lub smartfona na ekran telewizora. Zobacz:

Możesz także skorzystać z…

Przystawki Smart TV – które są kompatybilne z HBO Max?

Jeśli masz przystawkę Smart TV któregoś z wiodących producentów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uruchomisz na niej aplikację HBO Max. Jeśli nie masz, możesz dokupić ją za kilkaset złotych i przy okazji poważnie rozszerzyć funkcjonalność swojego telewizora (sprawdź nasz ranking przystawek Smart TV). Kompatybilne są:

przystawki Google Chromecast z Google TV

wszystkie przystawki z systemem Android 5 lub nowszym

wszystkie przystawki Apple TV HD i Apple TV 4K z systemem tvOS 12.2 lub nowszym

HBO Max na Xbox lub PlayStation – konsole też dają radę

Wreszcie, z usługą HBO Max kompatybilne są również stacjonarne konsole do gier. I to zarówno urządzenia tej, jak i poprzedniej generacji. Nintendo Switch odpada, ale bez problemu zainstalujesz aplikację na:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One

I jak? Czy twój sprzęt jest kompatybilny z HBO Max? Korzystasz już z tej usługi?