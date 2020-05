Jak przesłać bezprzewodowo obraz z laptopa na TV? To bardzo proste. Jeśli masz w miarę nowy telewizor Smart TV i laptop z obsługą Miracast (przesyłanie przez WiFi Direct), to zrobisz to w kilku prostych krokach. Opcjonalnie możesz użyć Google Cast.

Bezprzewodowy obraz z laptopa na telewizor

Niezależnie od tego czy masz tani laptop, czy najlepszy laptop do gier, czasami chcesz lub musisz wyświetlić coś na telewizorze. Zdjęcia, film, albo cały pulpit. Bez problemu możesz przesłać obraz i dźwięk na TV bezprzewodowo.

W tym poradniku pokazujemy jak to zrobić, głównie przy wykorzystaniu technologii Miracast, a dodatkowo również Google Cast. Zajrzyj tu, jeśli chcesz przesyłać obraz z telefonu na telewizor.

Co to jest Miracast?

Miracast służy do przesyłania obrazu i dźwięku bezprzewodowo. Nie trzeba łączyć się z żadną siecią Wi-Fi, nie jest potrzebne hasło, ani router. Dźwięk i obraz przesyłane są bezpośrednio z laptopa, na TV.

Technologia ta jest znana i popularna od lat, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój sprzęt obsłuży Miracast bez problemu. Konieczny jest laptop z Windows 8, 8.1, Windows 10 (lub nowszym gdy zostanie wydany). Obsługa tego standardu jest wbudowana w system - w większości przypadków nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych sterowników.

Powielanie czy rozszerzanie ekranu?

Miracast pozwala nie tylko powielać (duplikować) ekran, ale również rozszerzać go. Oznacza to, że możesz mieć np. dwa pulpity - główny na komputerze i dodatkowy na telewizorze.

To duża zaleta, zwłaszcza w czasie wyświetlania prezentacji lub pokazu zdjęć. To co robisz na laptopie nie będzie widoczne na TV (lub wspieranym projektorze). Opcjonalnie można wyświetlić obraz tylko na drugim ekranie, a na komputerze zostawić ciemny ekran, jeśli nie zamierzam z niego korzystać przez dłuższy czas.

Jak przesłać obraz z PC na TV bezprzewodowo?

Poniższe porady wykonujemy na laptopie z Windows 10.

Po pierwsze otwórz menu Start, wpisz Ustawienia i kliknij je.



Wejdź w Ustawienia

Teraz wejdź w Urządzenia.



Wybierz Urządzenia

Kliknij opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.



Wybierz Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne

Pojawi się małe okno w którym możesz dodać nowe urządzenie. Tutaj wybierz opcję Ekran bezprzewodowy lub stacja dokująca.



Kliknij w Ekran bezprzewodowy

Komputer aktywuje funkcję Wi-Fi Direct / Miracast i rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń. Połączenie jest bezpośrednie, bez udziału routera, więc komputer musi być dość blisko telewizora (zazwyczaj bezpieczną granicą jest poniżej 5 metrów).

Jeśli wśród wyszukanych urządzeń pojawił się Twój TV - kliknij go. W domach wielorodzinnych / blokach często pojawia się wiele telewizorów o takich samych lub podobnych nazwach. Jesli kliknięcie w jeden z nich nie spowoduje po kilku sekundach żadnej reakcji na Twoim TV, to spróbuj z kolejnym.



Wybierz urządzenie, na które chcesz wysłać obraz

UWAGA! Po wybraniu właściwego telewizora za pierwszym razem może wyświetlić się na nim prośba o zezwolenie na połączenie. Oczywiście zezwól na to jeśli na TV wyswietlana jest nazwa Twojego komputera.

W tym momencie na Twoim telewizorze powinien pojawić się pulpit systemu Windows. Tutaj procedura się kończy. Od teraz wyświetlasz na TV obraz i dźwięk z laptopa.

Poniżej pokazana jest krótka porada, jak włączyć opcję współdzielenia ekranu na telewizorze LG.

Uruchomienie opcji Screen Share na TV LG

Jeśli na liście nie pojawił się Twój telewizor, to po pierwsze sprawdź czy jest włączony. Jeśli tak, to spróbuj włączyć na nim opcję Screen Share w wyborze źródeł.



Wybór źródeł w TV

Oto jak wygląda telewizor w trybie czekania na połączenie przez Miracast / Intel WiDi.



Opcja Screen Share uruchomiona

Udostępnianie pulpitu z PC na TV przez Google Cast

Czy można przesłać pulpit komputera przez przeglądarkę internetową? Okazuje się, że tak. Można np. skorzystać z bardzo popularnej przeglądarki Google Chrome. W ten sposób możemy przesłać obraz i dźwięk przez Google Cast. Są to przykładowo małe urządzenia Chromecast podłączane do HDMI w telewizorze, konsole typu nVidia Shield lub inne urządzenia typu TV Box.

Co ciekawe wspierane są nie tylko urządzenia obsługujące Google Cast. Jeśli przeglądarka wykryje, że masz Smart TV z zainstalowanym np. YouTubem, to też może otworzyć film na telewizorze, tylko w nieco inny sposób. W takim przypadku po prostu wysyła informację do TV, żeby sam otworzył film znajdujący się pod danym linkiem.

Oto jak wyswietlić dźwięk i obraz z laptopa na TV przez przeglądarkę Chrome.

Jak przesłać pulpit lub film z komputera przez przeglądarkę Chrome?

Otwieramy menu przeglądarki Chrome (trzy kropki w prawym górnym rogu), a następnie klikamy opcję Przesyłaj.



Otwórz menu przeglądarki i kliknij Przesyłaj

Wyświetlą się dostępne urządzenia. Teraz wybierz źródło, które chcesz przesłać - karta, cały pulpit lub plik, a następnie kliknij w nazwę urządzenia na którym chcesz wyświetlić obraz i dźwięk.

UWAGA! Jeśli Twój sprzęt obsługuje technologię Google Cast, to masz większe możliwości - możesz przesłać cały pulpit lub plik. Jeśli nie, to zapewne będziesz musiał ograniczyć się do otwierania filmów z YouTube na Smart TV. (opcja przesyłaj kartę).



Wybierz źródło i urządzenie

Na filmie lub w obrębie okana może pojawić się informacja: Film jest odtwarzany na: NAZWA URZĄDZENIA.

Może wyświetlić się informacja o odtwarzaniu na wskazanym TV

Jeśli chcesz przesłać cały ekran, to w źródłach wybierz opcję Przesyłaj pulpit, kliknij podgląd pulpitu, a następnie przycisk Udostępnij.

Przesyłanie całego ekranu: źródło - Pulpit - Udostępnij

Następnie wybierz urządzenie wspierające technologię Google Cast.



Udostępnianie ekranu komputera przez Google Cast

W ten sposób udostępniasz nie tylko obraz pulpitu, ale również dźwięk.

