Plujący ogniem Himars czy stalowy potwór Krab - która broń lepiej służy Ukraińcom od odparcia rosyjskiej napaści?

8 wyrzutni M142 HIMARS skutecznie paraliżuje rosyjskie zaplecze i zabija oficerów Putina

Ukraińcy zniszczyli w kilkanaście dni połowę rosyjskich brygadowych składów amunicji na całym froncie

Amerykanie dostarczą kolejne 4 Himarsy, być może z pociskami o zasięgu do 300 km

Na froncie skutecznie walczą nowoczesne polskie armatohaubice Krab - prezydent Ukrainy zdradził, że wkrótce otrzyma kolejnych kilkanaście sztuk Krabów

Ukraińcy okładają ciosami miękkie podbrzusze armii Putina. Masakrują rosyjskie składy z amunicją i paliwem, a w sieci pełno filmów z efektownymi eksplozjami i komentarzy o “ekipie wyburzeniowej HIMARS”. Dzięki Himarsom praca w magazynach jest, jak stwierdził emerytowany gen. Ben Hoges, najmniej pożądaną w rosyjskiej armii. Rakiety trafiają również w punkty dowodzenia z rosyjskimi pułkownikami i generałami.

HIMARS niszczy składy rosyjskiej broni - film

rozwiń

Na froncie walczy teraz 8 wyrzutni M142 HIMARS. Ukraińcy atakują Rosjan z większej odległości i precyzyjnie niszczą cele o wysokiej wartości. Rakiety wystrzelone z HIMARS są naprowadzane bezwładnościowo z korektą GPS i trafiają w wybrany punkt z dokładnością do 10 metrów.

“W kilkanaście dni skasowali połowę z ok. 95 brygadowych składów amunicji Rosjan” - wylicza Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości. To potężny cios dla armii Putina, która ma teraz gigantyczny problem z karmieniem amunicją artylerii na froncie. A to ona dziesiątkowała Ukraińców w Donbasie.

HIMARS w akcji - mapka z celami ataków

rozwiń

Rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej S-400 są bezradne. Choć potencjalnie mogą zniszczyć rakietę z Himarsa, to na razie nie strąciły żadnej z ponad setki wystrzelonych.

Wkrótce Ukraińcy mogą dostać prezent, na który bardzo czekają. Amerykanie wyślą im kolejne cztery wyrzutnie M142 HIMARS. Nieoficjalnie mówią też o dostarczeniu rakiet MGM-140 (M57) ATACMS - balistycznych pocisków o zasięgu do nawet 300 km.

ATACMS trafią w cele daleko za linią frontu. Dotychczas Ukraińcy razili rosyjskie magazyny i sztaby pociskami rakietowymi o zasięgu do 70 km.

Rosyjskie magazyny przed i po “himarsowaniu”

rozwiń

Wyrzutnia HIMARS i armatohaubica Krab - porównanie

HIMARS ma dużą siłę oddziaływania, ale sam nie wygra tej wojny. Chociaż zapewnia ukraińskim siłom zbrojnym nową „długą rękę” do atakowania rosyjskich najeźdźców, to w wojnie nie ma czegoś takiego jak “srebrna kula

- komentuje Mick Ryan, emerytowany generał amerykańskiej armii.

Ukraińcy potrzebują wielu systemów o różnej sile, przeznaczeniu i zasięgu. I tutaj na scenę wjeżdżają polskie samobieżne armatohaubice Krab.

Krab na Ukrainie - film z wnętrza podczas strzelania

Sprawdziliśmy, jak wypada pojedynek lufowych Krabów i rakietowych Himarsów - oto porównanie tych systemów.

M142 HIMARS AHS Krab rodzaj mobilna, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet na podwoziu kołowym produkowana od 2003 r. przez Lockheed Martin samobieżna armatohaubica na podwoziu gąsienicowym produkowana od 2011 r. przez Hutę Stalowa Wola przeznaczenie precyzyjne rażenie celów wysokiej wartości: sztaby, magazyny, centra logistyczne, obrona przeciwlotnicza rażenie pojazdów opancerzonych (w tych czołgów), umocnień, stanowisk artylerii, siły żywej przeciwnika kaliber • 227 mm - niekierowane pociski typu MLRS/amunicję kierowaną systemu GMLRS

lub

• 607 mm - pociski kierowane MGM-140 ATACMS 155 mm załoga 3 5 • szybkostrzelność do 6 strzałów na minutę 6 strzałów/minuta lub 2 strzały/minutę w warunkach bojowych • zasięg rażenia • niekierowane pociski M26 32-45 km,

• kierowane pociski M30/31 60-70 km,

• pociski balistyczne precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu serii ATACMS - maksymalny zasięg 300 km • klasyczne pociski odłamkowo-burzące - 30 km

• pociski odłamkowo-burzące z gazogeneratorem (element zwiększający zasięg) - 40 km masa 16,2 ton (z amunicją) 52,1 ton (masa bojowa) • maksymalna prędkość z załadowaną amunicja 89 km/godz, bez amunicji 94 km/godz. 60 km/godz. (30 km/godz. w terenie, 15 km/godz. po wyboistym terenie) zasięg 480 km 400 km

No dobrze, jednak czy jest sens zestawiać Himarsy z Krabami? Ostatecznie to różne systemy służące do innych celów na polu walki. Jednak oba świetnie się uzupełniają tworząc artyleryjską pięść do okładania najeźdźców z literą “Z” na pancerzach.

M142 HIMARS - snajperski pocisk z 70 km

“Wymazywacz hektarów” - tak niegdyś nazywano amerykańską artylerię rakietową. Teraz nosi przydomek “snajperskiego pocisku z 70 km”. Wszystko przez precyzyjne systemy Himars. Słusznie? Tak, codziennie przekonuję się o tym żołnierze Putina.

Himarsy niszczą krytyczne węzły kolejowe (na nich opiera się rosyjska logistyka), stanowiska dowodzenia, lotniska i inne ważne obiekty.

Ostrzał prowadzony przez Himarsy

Mają duży zasięg, są precyzyjne i szybkie: potrafią błyskawicznie odpalić salwę, natychmiast zmienić pozycję i uniknąć zniszczenia przez ogień kontrbateryjny. To ważne, bo na współczesnym polu walki czas między wykryciem baterii, a jej zniszczeniem jest bardzo krótki. Wyrzutnia lub haubica po oddaniu strzału zdradza swoje położenie i powinna odjechać w ciągu 2 minut.

Oczywiście Himarsy to nie są "wunderwaffe" czy jakieś mityczne "Walkirie". Ale to jest potężne i użyteczne narzędzie przy czym...bardzo ekonomiczne w prowadzeniu wojny .

- ocenia na Twitterze Jarosław Wolski

Na czym polega różnica między Himarsami, a wyrzutniami rakietowymi używanymi przez Rosjan? Dzięki M142 HIMARS Ukraińcy potrzebują mniej pocisków i mniej wyrzutni do zniszczenia celu.

Jarosław Wolski o skuteczności Himarsów

rozwiń

“Skuteczność ognia 2 wyrzutni Himars strzelających salwą 12 GMLRSów jest taka sama jak efekt ognia dywizjonu z 12x 9A52 z 144 rakietami 9M55F, Smiercze walą w obszar trzech boisk piłkarskich, GMLRSy - praktycznie w punkt” - tłumaczy Wolski. Wyjaśnijmy: 9A52 to oznaczenie rosyjskiego systemu artylerii rakietowej BM-30 Smiercz, potomka słynnych katiusz).

Himarsy nie są cudem technologiczny, który wygra wojnę, jednak z pewnością przyprawiają o ból głowy Putina i jego wojaków. Warto przypomnieć, że Polska szykuje się do zakupu aż 500 Himarsów - to więcej niż ma na stanie US Army.

Płonące składy w Ługańsku

rozwiń

AHS Krab - nowoczesna armatohaubica, która karmi wroga ogniem

Kraby, samobieżne armatohaubice z Huty Stalowa Wola, to jeden z najlepszych systemów artylerii lufowej na świecie. Robią świetną robotę na Ukrainie. Polska w maju wysłała na wschód 8 samobieżnych armatohaubic wraz z pojazdami wsparcia i wozami dowodzenia.

Teraz Ukraińcy czekają na kolejną dostawę. “Potężnie nakarmią naszego wroga ogniem” - stwierdził we wtorek Wołodymyr Zełeński. Szczegóły nie są znane, najpewniej chodzi o taką samą ilość, co przy pierwszym transporcie.

Kraby w akcji na Ukrainie (zdjęcia)

rozwiń

Krab walczy z ukrycia:

razi przeciwnika pociskami odłamkowo-burzącymi o wadze 40 kg (także w wersji z gazogeneratorem, elementem w pocisku artyleryjski, który zwiększa jego zasięg),

potrafi odjechać po 30 sekundach od oddania salwy,

załogę chronią systemy maskujące (granaty dymne), przeciwpożarowy i ostrzegający przed atakiem przeciwnika - system alarmuje, z której strony pojazd jest namierzany przez laserowy celownik - oraz groźny, wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, którego pociski potrafią skutecznie razić m.in. lekko opancerzone pojazdy z odległości nawet 2 km.

Krab to niemal 50 tonowy stalowy potwór, który pali 479 litrów paliwa na 100 km.

“Haubica Krab już na pierwszy rzut oka robi wrażenie. 15 m długości, blisko cztery wysokości, stalowe gąsienice, do tego potężne 155-milimetrowe działo. Zaglądam do wnętrza. Ciasno. Pierwszy przedział jest przeznaczony dla czterech osób. Tuż przy górnym włazie siedzi dowódca załogi, nieco poniżej – celowniczy. Po lewej stronie miejsce dla dwóch ładowniczych” - relacjonował Łukasz Zalesiński z “Polski Zbrojnej”.

AHS Krab, to bardzo celna broń. “Na poligonie w Ustce, z odległości 30 km trafialiśmy w nieruchomy cel o wielkości 2x2 metry” - mówił plutonowy Kamil Wieliczko na kanale Historia Realna.

Kraby jadą polować na orków

rozwiń

Krab nafaszerowany jest elektroniką. Jego załoga porozumiewa się przy pomocy Fonetu, systemu łączności wewnętrznej. Dowódca haubicy dostaje z wozu dowodzenia zadanie na komputer balistyczny - wie jakim pociskiem, kiedy i w co trafić. Cel wyznacza dowódca dywizjonu i przesyła w systemie zadanie ogniowe do dowódcy baterii i plutonu, a później rozkaz trafia do poszczególnych dział.

Ukraińcy są zadowoleni z Krabów i mają do nich duże zaufanie. Jak zauważył ekspert Zespołu Badań i Analiz Militarnych, chcą za nie zapłacić, a nie czekają tylko na darmowe dostawy. Podpisali już kontrakt na dostawę 54 armatohaubic warty 2,7 mld zł - największy w dziejach eksportu dzieł polskiej zbrojeniówki.

Załadunek Himarsów - film

rozwiń

Źródło: Wojsko i Technika, Polska Zbrojna, Defence 24, YT, Twitter,