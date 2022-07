Zwyczaje rosyjskich czołgów mają prawo zastanawiać wielu internatów. W sieci mnóstwo jest obrazków na których płoną, gubią gąsienice lub zrzucają wieżyczki strzelnicze. Okazuje się, że nie jest to typowe zachowanie tego gatunku uzbrojenia. Skąd ta pewność?

Tajemnice nietypowego zachowania rosyjskich czołgów postanowił wyjaśnić jeden z youtuberów. W tym celu przygotował paradokument.

Jakie są przyczyny pogromu rosyjskich czołgów na Ukrainie?

W filmie rosyjskie czołgi potraktowane są niczym słonie, które pod koniec swojego życia odłączają się od stada i oddalają na cmentarzysko. W tym roku upatrzone przez nie tereny zielonej Ukrainy okazały się niezbyt przyjazne. Chociaż można tam pożegnać się ze światem wyrzucając w powietrze wieżyczkę strzelniczą, to zbyt duża i gwałtowna migracja bardzo zmieniła ekosystem ich cmentarzyska.

Na dogodnych dla czołgów obszarach pojawiły się wrogo nastawione ptaki drapieżne z gatunku TB2 oraz watahy operatorów ukraińskich sił specjalnych. Czołgi nie mają dużych szans na znalezienie sobie bezpiecznej kryjówki. Próby gniazdowania na obszarach pól uprawnych spotykają się z żywiołową reakcją ukraińskich farmerów. Traktują oni rosyjskie czołgi jako wyjątkowo oporne szkodniki i brutalnie usuwają przy pomocy ciągników rolniczych oraz linek holowniczych.

Co jest nie tak z filmem o pogromie rosyjskich czołgów na Ukrainie?

Historia o trudnej sytuacji rosyjskich czołgów na Ukrainie jest pastiszem zestawiającym doniesienia wojenne z filmem przyrodniczym. Problem nie jest oczywiste zmyślenie opowieści, ale sposób, w jaki autor uzyskał efekt filmu dokumentalnego o zwierzętach. W tym celu wykorzystał audio fejki imitujące głosy Krystyny Czubówny i Davida Attenborough.

Niby zabawne i w samej technice audio fejk nie ma nic złego. Nie można jej jednak stosować bez ograniczeń. Krystyna Czubówna i David Attenborough mogą czytać nam książkę telefoniczną, a i tak będziemy wiedzieć, że to oni. Głos Krystyny Czubówny należy do Krystyny Czubówny, a nie do jakiejś tam lektorki filmów przyrodniczych. Jeśli nie wyraziła ona zgody na wykorzystanie materiału audio imitującego jej głos, to film okrada ją z tożsamości.

