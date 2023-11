Hisense ULED U6KQ od samego początku zwrócił na siebie naszą uwagę, jako że w tym roku po raz pierwszy do tej serii zawitało podświetlenie mini LED. Efektywnie przeniosło to ten model do wyższego segmentu, a teraz jeszcze obniżono jego cenę!

Płatna współpraca z marką Hisense.

Trudno o lepszą okazję niż obniżka ceny już i tak opłacalnego modelu

Najnowszy ULED U6KQ mocno się wyróżniał już podczas pierwszych prezentacji tegorocznej linii Hisense ULED, na którą wybraliśmy się do Warszawy – nawet pomimo tego, iż show skradł ULED UX (podobnie jak na targach IFA 2023, podczas których również odwiedziliśmy Hisense). To, co go wyróżniało, to oczywiście pojawienie się podświetlenia mini LED w telewizorze z tego, bądź co bądź, średniego segmentu (to coś, co wcześniej zarezerwowane było tylko dla najdroższych modeli). Co to dokładnie w tym modelu oznacza opisaliśmy całkiem niedawno, gdy po raz pierwszy dokładniej przyjrzeliśmy się właśnie Hisense ULED U6KQ.

Teraz jednak sytuacja znacznie nabrała dynamiki, jako że model ten, początkowo dosyć ambitnie wyceniony, faktycznie zaczął być mocno przeceniany i wariant o przekątnej 55” możemy już nabyć (w znanych sieciach sklepowych) za mniej niż 3000 zł! Oto dlaczego warto taką opcję poważnie rozważyć.

Markowy producent to gwarancja jakości

O ile Hisense nie jest jeszcze mocno popularną marką na naszym rodzimym rynku, tak globalnie jest to dosłownie drugi największy dostawca telewizorów, ze sporym potencjałem przejęcia w najbliższej przyszłości miejsca na szczycie podium. Wybór sprzętu od takiej marki oznacza gwarancję dłuższego wsparcia (producent od tak nie wyparuje) oraz ogólnie potencjał faktycznego otrzymywania aktualizacji oprogramowania.

Mini LED to nie tylko hasła reklamowe

Nowe technologie zawsze są wychwalane, niezależnie od tego, czy faktycznie coś wnoszą, czy też nie. Przejście z podświetlenia LED, często nadal jeszcze stosowanego w tym segmencie w formie bezstrefowej (albo ze strefami zrealizowanymi krawędziowo), na nowoczesne mini LED to jednak realnie ogromny skok w jakości obrazu. To, co od zawsze było bolączką paneli LCD, dzięki takiej metodzie podświetlenia staje się co najwyżej ledwo dostrzegalne, nawet w przypadku dosyć podstawowej implementacji, jaką Hisense zastosował w tym najtańszym przedstawicielu serii ULED w 2023 roku. Obraz jest bardziej kontrastowy, a to najbardziej wpływa na jego postrzeganie. Jednocześnie nie ma obaw o wypalanie się pikseli.

Dodatkowo telewizora można też używać za dnia, gdy pomieszczenie jest mocno nasłonecznione – wszystko dzięki wyższej jasności szczytowej – w tym modelu dochodzącej nawet do 600 nitów. Podobnie, jak i we wszystkich pozostałych modelach z serii ULED, tutaj też mamy powłokę kropek kwantowych, która dodatkowo dba o nasycenie obrazu kolorami.

Seria ULED to nie tylko świetny obraz

Pamiętajmy, że w przypadku Hisense telewizory ULED to ogólnie już wysoka linia produktów (poniżej mamy jeszcze chociażby A7KQ oraz E7KQ), a co za tym idzie wysokiej jakości jest też samo wykonanie (użyte materiały oraz ich spasowanie), nagłośnienie czy nawet pilot. Owszem, to jeszcze nie jest najwyższa połka – w tej kwestii serie ULED U7 oraz U8 wypadają jeszcze lepiej, ale ogólnie wybierając Hisense ULED U6KQ mamy pewność, że na tych aspektach producent nie oszczędzał.

Hisense w Polsce telewizory dostarcza z VIDAA – najszybciej rozwijającym się Smart TV

Ostatecznie należy omówić to, co w sumie w telewizorze może być nawet równie ważne, co jakość obrazu, czyli system Smart TV. Hisense ULED U6KQ został wyposażony w już sprawdzony i dopracowany system Hisense VIDAA 6, w którym bez problemu uruchomimy większość popularnych w Polsce aplikacji. Jest to również system działający sprawnie za sprawą wydajnych podzespołów, które go napędzają. Najważniejsze jednak, że jest bardzo intuicyjny w obsłudze, ale przy tym nie oszczędzano tu na dostępie do różnych ustawień.

Hisense ULED U6KQ to telewizor, na który czekali oszczędniejsi spośród kupujących

Obecnie, po tym jak cena telewizora Hisense ULED 55U6KQ, zatem modelu o przekątnej 55”, spadła do poziomu 2999 zł, praktycznie pozostał całkiem bez konkurencji. Zwyczajnie w tej cenie nie da się kupić innego nowego telewizora z podświetleniem mini LED, a co dopiero takiego z dodatkowo obecną powłoką kropek kwantowych. Jeżeli do tego dołożymy wspomniane wyżej zalety takiego wyboru, to już całkiem sprawa się klaruje.

Na ten moment wariant o przekątnej 65” jeszcze takich obniżek się nie doczekał (kosztuje 4299 zł), zatem jest „tylko” bardzo uczciwie wyceniony. Jeżeli jednak jego cena również spadnie o te 20%, to tak samo stanie się wyborem bezkonkurencyjnym.

Owszem, powiecie, że lepiej dopłacić i faktycznie jest to jakaś opcja – za 3999 zł można już teraz dostać Hisense ULED 55U7KQ – dokładnie ten model mieliśmy okazję testować i zaiste wart jest takie dopłaty :) Teraz sprawdzamy, ile jeszcze można zyskać wybierając Hisense ULED U8KQ i zapowiada się na to, że werdykt będzie bardzo podobny. Kolejno pozostanie nam już tylko czekać na sposobność przetestowania ULED UX!

