Testujemy HP Reverb. Zestaw do rozszerzonej rzeczywistości z bardzo dobrymi parametrami - w tym odświeżaniem 90 Hz.

Szaleńczy wyścig o pozycję lidera na rynku producentów zestawów do VR trwa! Coraz więcej dostępnych na rynku gogli i w związku z tym coraz trudniej znaleźć zestaw oferujący jak najwięcej, za jak najmniejsze pieniądze.

Jest to z jednej strony błogosławieństwo, ponieważ możemy żonglować parametrami i finalnie dobrać produkty, które będą spełniały nasze wymagania, z drugiej strony, możemy łatwo się zrazić i zniechęcić do przeglądania dziesiątek ofert i porównywania ich między sobą. W końcu nie ma sprzętu idealnego i w każdym zestawie VR znajdzie się kilka kompromisów.

HP Reverb - parametry

HP Reverb to genialne parametry obrazu i bardzo dobra cena.

Gogle VR HP Reverb zostały wyposażone w dwa ekrany o rozdzielczości 2160 x 2160 każdy, co stawia je na zdecydowanym przedzie stawki dostępnych na rynku okularów do wirtualnej rzeczywistości. Na wyróżnienie zasługuje tutaj również 114 stopniowe pole widzenia i 90 Hz częstotliwości odświeżania. Z takimi parametrami nie ma co dyskutować. HP Reverb oferuje genialne parametry obrazu i bardzo dobrą cenę.

Dopasowane gogle i lekka konstrukcja

Na osobny akapit zasługuje tutaj dobrze, moim zdaniem, opracowany system mocowania gogli na głowie. Elastyczna opaska z “koszyczkiem” na potylicy sprawia, że założenie i ułożenie gogli na głowie jest niezwykle pewne i daje poczucie bezpieczeństwa - przy żadnym, nawet gwałtowniejszym ruchu nie udało mi się przesunąć raz założonych gogli. Nie można też pominąć doskonałego wręcz układu 2 gumek blokujących dopływ światła z zewnątrz.

HP Reverb to gogle, w których nie byłem w stanie podglądać! Nic, totalna ciemność i przebywanie ze światem wirtualnym 1na1. Nie było mowy nawet o delikatnym spojrzeniu na ekran telefonu i sprawdzeniu godziny. Za każdy razem, gdy chciałem wejść w interakcję z prawdziwym światem musiałem całkowicie zdejmować gogle.

Recenzja wideo w materiale poniżej:

Czy zestaw od HP ma wady?

Oczywiście zestaw sam w sobie nie jest pozbawiony wad i tak jak wiele dobrego mogę powiedzieć o wygodzie noszenia tych gogli, to niestety samo użytkowanie już takie kolorowe nie było - głównie z powodu mało elastycznego kabla łączącego okulary z komputerem i jego wyprowadzenia na lewą stronę, czy też kontrolerów, które moim zdaniem miały potencjał na zostanie czymś znacznie lepszym.

HP Reverb - opinia

Bardzo lekki zestaw

Dokładnie przylega do twarzy

Genialne parametry wyświetlania obrazu



Sztywny kabel wyprowadzony na lewą stronę

Mało wygodne kontrolery

Brak możliwości fizycznej zmiany IPD

88% 4,4/5

