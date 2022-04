Laptop to dziś podstawowe, a nawet jedyne narzędzie pracy i rozrywki. Możemy je podzielić na dwa typy. Te, o klasycznej konstrukcji z ekranem w klapie przykrywającej klawiaturę i takie, które mają odłączaną klawiaturę i mogą pracować w trybie tabletu. Który wybrać? Oto odpowiedź

Z dużym ekranem czy z małym. Z odłączaną klawiaturą, czy nie. Wygodnie mieszczący się w niewielkiej torbie, czy dłużej pracujący na baterii. To tylko niektóre z pytań, które nurtują osoby zastanawiające się nad wyborem laptopa. A jest tu w czym wybierać nie tylko ze względu na różnorodność modeli, ale także zastosowania, do których są przeznaczone. Decyzja jest tu szczególnie istotna, gdy taki laptop będzie naszym podstawowym komputerem.

By uzmysłowić wam istotność różnic pomiędzy laptopami wybraliśmy do porównania dwa ekstremalnie różne urządzenia z portfolio Huawei. Pierwsze z nich to Huawei MateBook 16, czyli typowy laptop z 16 calowym ekranem, drugie to 12,6 calowy laptop hybrydowy MateBook E, w którym można odłączyć klawiaturę i używać go tak jak tablet. Wciąż jednak jak komputer, dzięki systemowi Windows 11.

Huawei MateBook E to laptop tak jak i MateBook 16, nawet jeśli wygląd sugeruje coś innego

Ze względu na rozmiary jak i wygląd przypominający Matepad Pro, MateBook E może być czasem błędnie nazywany tabletem z Windows 11. Tryb tabletu owszem jest dostępny w przypadku tego urządzenia, ale tak jak MateBook 16, jest to pełnowartościowy laptop. Tylko z inaczej rozwiązaną ergonomią konstrukcji.

Wygoda dotyku nie każdemu laptopowi jest dana

Laptopy Huawei bez względu na model mogą pochwalić się wygodną klawiaturą, ale nie każdy z nich dysponuje dotykowym ekranem.

Taki panel daje sporo korzyści nawet w tradycyjnym laptopie, ale najwięcej zyskamy w urządzeniu, które często zabieramy ze sobą w teren. Ułatwia interakcję z wyświetlaną zawartością, w sytuacjach, gdy nie mamy do dyspozycji myszy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by sparować ją z MateBook E, który dotykowym ekranem dysponuje.

Przyzwyczajeni do urządzeń dotykowych, czasem intuicyjnie staramy się wybierać funkcje dotykając ekranu, ale w MateBook 16 takiej wygody nie dostaniemy. Za to wygodniej pracować na nim z pomocą myszy, która lepiej nadaje się do precyzyjnych działań, a większy rozmiar klawiatury Matebooka 16 ułatwia pisanie długich tekstów. A gdy nie mamy myszy pod ręką, jest sporych rozmiarów precyzyjny gładzik.

Jednego jednak ani gładzik, ani najprecyzyjniejsza mysz nie zastąpią. Wygody korzystania z ekranu jak z kartki papieru z pomocą bezprzewodowego piórka. Owszem do laptopa MateBook 16 można podłączyć tablet graficzny, który na dłuższą metę jest profesjonalnym rozwiązaniem, ale to mniej wygodny sposób interakcji niż piórko M Pencil dołączone do MateBooka E.

Wybór systemu operacyjnego nie jest problemem, ...

Duży czy mały, każdy laptop Huawei działa pod kontrolą pełnej wersji Windows 11 Home, systemu preinstalowanego na MateBook 16 i MateBook E. Można oczywiście pomyśleć o wariancie Pro, jednak ma to sens dopiero, gdy chcemy z naszego laptopa uczynić część stałej firmowej infrastruktury sieciowej.

… ale warto zwrócić uwagę na sposób logowania

Oba laptopy, MateBook 16 i MateBook E wyposażono w czytniki linii papilarnych zintegrowane z przyciskiem włączania. W tym pierwszym jest on ponad klawiaturą, w mniejszym modelu na jednej z krawędzi. Czytnik działa z narzędziem Windows Hello i maksymalnie upraszcza proces logowania się do systemu. Jednakże takie rozwiązanie nie jest standardem. Są laptopy, w których brak czytnika i biometrię musimy oprzeć na rozpoznawaniu twarzy. Mniej bezpiecznym, poza tym jeśli zakrywamy kamerkę na stałe, niewygodnym.

Rozmiar (a nawet waga) gra rolę, bardziej niż nam się wydaje

Choć zarówno MateBook 16 jak i MateBook E to laptopy co czyni je z natury przenośnymi, ich przydatność w różnych scenariuszach użytkowania jest różna. Doceni to każdy, kto rusza w teren i zależy mu na maksymalnej mobilności. Takiego MateBooka E, nawet z podłączoną klawiaturą zmieścimy nawet w małej torbie, której nie tworzono z myślą o transporcie laptopa. W przypadku MateBooka 16 konieczny będzie na przykład plecak ze wydzieloną komorą i to całkiem sporych rozmiarów.

Waga także jest istotna Huawei MateBook E waży 0,7 kg, a to znacznie mniej niż 1,99 kg w przypadku MateBooka 16. Za komfort pracy ze sporym jak na laptopa ekranem 16 cali muszą zapłacić nasze mięśnie, ale i tak MateBook 16 jest lekkim urządzeniem jak na swój rozmiar. Dlatego jeśli nasz laptop ma często pracować w terenie, gdzie nawet o biurko trudno, a plecak prosi o jak najmniej dodatkowych kilogramów, nawet mniejszy ekran 12,6 cala w MateBook E łatwiej zaakceptować, niż większy wyświetlacz MateBooka 16.

Nie każdy laptop sprawdzi się jako wygodny duży czytnik e-booków

Istnieją oczywiście laptopy konwertowalne, w których zawias ekranu pozwala klawiaturę wywinąć na drugą stronę i korzystać z nich niczym z dużej cyfrowej książki. Jednak przy przekątnej 16 cali i na stałe połączonej klawiaturze, nie będzie to wygodne, gdy zechcemy z takim laptopem usiąśc na sofie czy położyć się do łóżka. Dlatego brak możliwości obrócenia klawiatury o 360 stopni w MateBook 16 nie jest dużą wadą, choć utrudnia użytkowanie przy pionowej orientacji wyświetlacza.

Jeśli często czytamy elektroniczne książki i konsumujemy sporo treści tekstowych w internecie z dala od biurka, wygodniejszym rozwiązaniem będzie MateBook E. Bo ma nie tylko dotykowy ekran, ale klawiaturę można wygodnie wypiąć i używać samego wyświetlacza, który na dodatek ze względu na niewielką grubość jest wygodny do uchwycenia nawet jedną dłonią. Z kolei rozmiar ekranu 12,6 cala zapewni wystarczający komfort przeglądania treści, nawet jeśli witryna internetowa nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Kiedy ekran 16 cali będzie niezastąpiony? Pod tym względem MateBook 16 jest nie do pobicia

Istnieją laptopy z ekranami większymi niż 16 cali, ale to właśnie ta przekątna jest rozsądnym maksimum w urządzeniu, które może zarazem być alternatywą dla stacjonarnego komputera jak i produktem stosunkowo wygodnym w transporcie.

Do pracy i rozrywki, która koncentruje się na dostępie do zasobów sieciowych nawet mniejszy ekran MateBook E się nada. Nawet gdy zamiast strony internetowej będziemy chcieli obejrzeć zdjęcia czy film, to wystarczy obrócić wyświetlacz. Za to edycja zdjęć i wideo, choć jak najbardziej możliwa na MateBook E, będzie dużo wygodniejsza w przypadku MateBooka 16. Podobnie praca z zajmującymi dużą przestrzeń ekranową arkuszami kalkulacyjnymi, umieszczonymi obok siebie oknami aplikacji. Z takimi treściami nawet przy dużym laptopie jak MateBook 16 będzie nam wygodnie w terenie.

Ekran i jego cechy, a przydatność urządzenia w terenie

Technologia wykonania wyświetlacza to poza przekątną bardzo ważna różnica pomiędzy MateBook 16 i MateBook E. Ten pierwszy ma ekran o rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli, wykonany w technologii LCD IPS. W drugim znalazł się panel OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Oba panele są błyszczące oferują fabryczną kalibrację i bardzo dobre odwzorowanie kolorów (błąd deltaE poniżej percepcji oka). Pokrywają 100% gamy kolorów sRGB, a MateBook E także DCI-P3. Biorąc zatem pod uwagę komfort pracy z kolorem, oba urządzenia oferują podobny potencjał, lecz nieco inną specyfikę. Ekran MateBook 16 lepiej sprawdzi się przy wielozadaniowej pracy. MateBook E, gdy koncentrujemy się w danej chwili na jednej aplikacji.

Jest też inna różnica. MateBook 16 ma 16 calowy panel o proporcjach 16:10, a MateBook E o proporcjach 3:2 i 12,6 calowej przekątnej. Teoretycznie nie powinno to sprawiać żadnego problemu, ale z przyzwyczajeniami użytkowników trudno walczyć. Dlatego warto zastanowić się jak zaplanowana jest nasza przestrzeń robocza na pulpicie, być może ten nieco szerszy i większy wyświetlacz MateBooka 16 czasem okaże się wygodniejszy niż ten w MateBooku E i vice versa.

Inna jest także maksymalna jasność. OLED w MateBook E może świecić z jasnością 600 nit (w trybie wysokiej jasności), a LCD w MateBook 16 osiąga tylko 300 nit. Tylko, ale wystarczająco dużo, by zapewnić komfortową pracę w pomieszczeniach, a doraźnie nawet poza nimi. Ekran MateBook E dzięki temu, że jest jaśniejszy i lepiej radzi sobie z wyświetlaniem czerni, czyni ten laptop praktyczniejszym w warunkach terenowych, gdy mamy dużo zastanego światła. A także w przypadku zastosowań rozrywkowych.

Ładowanie najlepiej uniwersalną ładowarką

Kiedyś laptopy ładowane były ogromnymi ładowarkami, które przeczyły ich mobilności. Dziś wciąż te najpotężniejsze urządzenia, które bardziej zasługują na określenie desktopu w mobilnych szatach, wymagają dużych zasilaczy. Huawei poszedł jednak inną drogą i pozwala ładować swoje komputery ładowarką uniwersalną z portem USB typu C, którą możemy wykorzystać zarówno do zasilenia telefonu, tabletu jak i wielu innych urządzeń ładowanych przez złącze USB.

Zarówno MateBook 16 jak i MateBook E taką ładowarką dysponują w komplecie. MateBook E zadowoli się ładowarką 65 W. Da ona radę naładować także MateBooka 16, choć wolniej niż pozwoli na to dołączona z kolei do tego laptopa 135 W ładowarka.

Możliwości połączeniowe determinują przydatność przy dużej liczbie peryferiów

Gdy laptop ma nam zastępować komputer, do którego podłączamy liczne akcesoria, bezwzględnie lepszym rozwiązaniem będzie MateBook 16. Na krawędziach jego obudowy są aż cztery porty USB, w tym dwa typu C. Jest też pełnowymiarowy port HDMI (gwarantuje niezawodne przesyłanie obrazu do takich odbiorników jak telewizor, projektor, zewnętrzny monitor) i minijack audio. Obraz można przesłać także przez port USB typu C, który obsługuje standard Display Port, jednak liczba wyświetlaczy wspierających takie połączenie jest mniejsza niż tych z obsługą HDMI.

W przypadku MateBook E liczba portów jest zredukowana do minimum, jeden uniwersalny port USB typu C w obsługą Display Port i złącze słuchawek typu minijack. To cecha charakterystyczna dla przypominających tablet laptopów, w których smukłość obudowy utrudnia umiejscowienie większej liczby złącz.

Laptop taki jak MateBook E dużo lepiej sprawdzi się w środowisku, w którym mamy peryferia bezprzewodowe niż tam, gdzie przewody jeszcze rządzą. Na szczęście tych bezprzewodowych urządzeń jest coraz więcej. To nie tylko drukarki czy myszy i inne manipulatory, ale również duże zewnętrzne monitory, które obsługują transmisję obrazu poprzez Wi-Fi. Produkty Huawei są szczególnie dobrze przygotowane do takiej pracy, dzięki funkcjom bezprzewodowego przekazywania obrazu i kolaboracji pomiędzy urządzeniami. Dotyczy to zarówno MateBooka E jak i MateBooka 16

Co dwie kamery to nie jedna, ale jedną łatwiej zabezpieczyć

Kamera internetowa to niezbędne dziś wyposażenie każdego laptopa. Oczywiście w razie czego można podłączyć do niego telefon i użyć jego kamer do komunikacji. Huawei dzięki funkcjom kolaboracji, które ułatwiają współdzielenie się zasobami laptopa, telefonu czy tabletu, tak jakby jedno urządzenie było częścią drugiego, świetnie radzi sobie z takim wyzwaniem.

Jednak kamera musi być, tylko nie zawsze jest taka sama. Huawei MateBook 16 dysponuje charakterystyczną dla tej marki kamerką HD, która ukrywa się w jednym z przycisków klawiatury. Wiąże się z tym specyficzny kąt widzenia, który faworyzuje użytkownika odsuniętego od laptopa. Zaletą takiej kamery jest za to łatwość jej deaktywacji i pełna kontrola nad tym działaniem. Jeśli nie mamy wygórowanych oczekiwań co do transmisji naszego wizerunku w trakcie rozmów, duży laptop wystarczy.

Z kolei MateBook E do rozmów i prezentacji otoczenia przez kamery jest znacznie lepiej przystosowany, nawet bez wspomagania się telefonem. To dziedzictwo przypominającej tablet konstrukcji, w której mamy aparat przedni 8 Mpix i aparat tylny 13 Mpix. To w połączeniu z jasnym wyświetlaczem, który może działać jak panel doświetlający w słabym oświetleniu, pozwala na dużo lepsze parametry komunikacji wizualnej. Dodatkowo wygodniej pokażemy rozmówcom otoczenie, korzystając z głównej tylnej kamery podczas połączeń. To rzecz naturalna, bo mały MateBook E dużo wygodniej będzie nam nosić (szczególnie bez klawiatury) niż dużo większy MateBook 16.

Dwa głośniki nie muszą być gorsze od czterech

Huawei MateBook 16 ma dwa głośniki i dwa mikrofony, MateBook E cztery i cztery. Teoretycznie mniejszy z laptopów jest zatem lepszy niż większy, tylko że mamy tu inaczej rozmieszczone komponenty. W MateBook 16 głośniki umieszczone są po bokach klawiatury i skierowane w stronę użytkownika. Za to w Matebook E ze względu na konstrukcję, głośniki znajdują się na krawędziach i skierowane są na boki, dlatego większa ich liczba jest wskazana.

Wydajność? Ważne czy stawiamy na wielozadaniowość czy na ogólny komfort pracy

Dostępny w Polsce laptop Huawei MateBook 16 wyposażono w 16 GB RAM i procesor AMD Ryzen 5 5600H ze zintegrowaną kartą Radeon, natomiast MateBook E w znacznie energooszczędniejszy Intel Core i5-1130G7 z grafiką Intel Iris Xe. To zrozumiałe, gdyż MateBook E to konstrukcja cieńsza i gorzej zoptymalizowana pod kątem odprowadzania ciepła (ma jednak wbudowany wentylator). Przy dłuższej pracy pod obciążeniem MateBook 16 sprawdzi się lepiej.

Jeśli chodzi o ilość pamięci RAM, to oba laptopy zaoferują to samo. Oznacza to, że aplikacje pamięciożerne nie będą miały przewagi na żadnym z nich. Za to gdy rozważymy wydajność to różnica uwidoczni się od razu. Ponownie duży MateBook 16 lepiej sprawdza się w pracy wielozadaniowej, szczególnie takiej, która wymaga wielu rdzeni procesora. MateBook E nie jest ułomkiem, jak to było w podobnych rozmiarów netbookach kilka lat temu, ale musi ustąpić pola swojemu większemu bratu. Gdy jednak nie będziemy szaleć, również MateBook E sprawdzi się jako maszyna do przetwarzania danych, a nie tylko stricte rozrywki.



Otwory wentylacyjne w MateBook 16 są na dole obudowy, w MateBook E na krawędziach

Podsumujmy. Dla kogo lepszy MateBook 16, a dla kogo MateBook E?

Parafrazując tytułowe słowa, każdy laptop Huawei jest dobry, gdy wiesz czego chcesz. W urządzeniach tej marki zastosowano wygodne funkcje współpracy z innymi urządzeniami, które określane są mianem kolaboracji. Wdrożono w nich także koncepcję Super Urządzenia (Super Device), dla łatwej kontroli kilku połączonych ze sobą urządzeń.

Nie da się jednak ukryć, że są to kompletnie różne laptopy. Huawei MateBook 16 oferuje ergonomię klasycznego dużego laptopa, a laptop Huawei MateBook E ergonomię większego tabletu z odłączaną klawiaturą, z wszelkimi korzyściami płynącymi z łatwości transportu i zainstalowanych czujników w obudowie. Oba pracują pod kontrolą Windows 11 Home (można także włączyć tryb S) i nie mają ograniczenia co do typu instalowanych aplikacji. Photoshop zadziała na jednym jak i drugim. Windowsowe gry również, z tą różnicą, że nie są to gamingowe urządzenia. Jeśli już zależy nam na wymagającej rozrywce, MateBook 16 będzie atrakcyjniejszym wyborem.

Laptop Huawei MateBook 16 okaże się lepszy jeśli:

zależy nam na pracy z dużym, ale przenośnym wyświetlaczem, zwykle w pomieszczeniu

korzystamy z klawiatury praktycznie zawsze

oczekujemy najwyższej możliwej wydajności

podłączamy dużo przewodowych urządzeń peryferyjnych do laptopa

ważny jest dla nas długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym

chcemy mieć możliwość wymiany dysku SSD na inny (pojemniejszy)

Laptop Huawei MateBook E to dobry wybór gdy:

nie mamy nic przeciwko błyszczącemu ekranowi, a kolory OLED to nasze marzenie

chętnie czasem odłączymy klawiaturę od laptopa

korzystamy z piórka dotykowego podczas pracy w programach,

dużo się przemieszczamy, korzystamy z komputera rzadziej, ale jeśli już to nie może być on niczym ograniczony

zależy nam na komforcie użytkowania jak w przypadku tabletu, ale z Windows 11

polegamy przede wszystkim na łączności bezprzewodowej z akcesoriami

Tekst powstał we współpracy z Huawei