Huawei nova 9 SE to smartfon za 1299 zł, czyli w bardzo atrakcyjnej cenie. Pytanie tylko czy poza ceną ma też inne zalety i czy jest lepszy od konkurentów? Przekonaj się w tej recenzji Huawei nova 9 SE.

Huawei nova 9 SE za 1299 zł. Warto kupić, czy nie?

Na początek zadam Ci jedno pytanie, które w kontekście tego smartfonu jest ważne. Czy łatwy, bezproblemowy dostęp do większości usług i aplikacji Google na smartfonie jest dla Ciebie ważny? Jeśli nie, to może się okazać, że kupując dobry telefon do 1500 zł wcale nie musisz ograniczać się do Xiaomi, Redmi, Poco, Realme, Vivo i Samsunga. Do tego zacnego grona dołączyć może też Huawei ze swoim nowym telefonem nova 9 SE. Walka o uznanie klienta nie będzie jednak łatwa, bo konkurencja w tym przedziale cenowym jest bardzo mocna.

Przyjrzyjmy się więc jak wyglądają podstawowe zalety i wady Huawei nova 9 SE.

Mocne strony Huawei nova 9 SE:

aparat główny 108 Mpx w trybie automatycznym pomniejsza zdjęcia 9-krotnie do 12 Mpx, a ich jakość jest wysoka jak na telefon w cenie około 1300 zł,

smartfon nagrywa wideo Full HD z tyłu i z przodu, co jest wartością w pełni wystarczającą, choć niektórzy konkurenci oferują już nagrywanie 4K,

8 GB RAM to dużo w cenie do 1300 zł, sprzyja ona szybkiemu działaniu telefonu z wieloma otwartymi zakładkami i kilkoma aplikacjami,

atrakcyjny wygląd obudowy, dobra jakość wykonania i wąskie ramki wokół wyświetlacza sprawiają, że jest to jeden z ładniejszych telefonów do 1,3 tys. zł,

czytnik linii papilarnych z boku obudowy działa dość szybko, więc pozwala wygodnie odblokować telefon,

ma łączność NFC przydatną do płatności telefonem w sklepach, za pomocą systemu Curve Pay,

bardzo szybkie ładowanie akumulatora 66 W, do pełna w trochę ponad pół godziny,

duże wymiary wyświetlacza (prawie 6,8 cala) zwiększają wygodę korzystania z mediów społecznościowych, przeglądania stron internetowych i oglądania filmów na telefonie,

procesor Snapdragon 680 wystarcza do większości podstawowych zadań,

Android z usługami Huawei (HMS) rozwija się i jest już dość użyteczny, choć wciąż nie oferuje dostępu do wszystkich aplikacji, które są w sklepie Google Play.

Słabsze strony Huawei nova 9 SE:

wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD nie jest wadą, ale w tej cenie można już oczekiwać wyświetlacza AMOLED,

wyświetlacz ma odświeżanie 90 Hz, więc płynność jest dobra, ale w tej cenie można już oczekiwać 120 Hz,

brak wsparcia dla Widevine L1 (jest Widevine L3), czyli można oglądać zabezpieczone filmy do rozdzielczości 480p,

akumulator ma pojemność 4000 mAh, czyli dość skromną,

brak złącza mini jack 3,5 mm dla klasycznych słuchawek przewodowych to wciąż dla niektórych osób wada,

brak najnowszej łączności komórkowej 5G,

Huawei nova 9 SE nie nagrywa wideo 4K,

jeśli ktoś szuka telefonu do około 1300 zł ze stabilizacją optyczną, to musi skierować swoją uwagę na inne modele (chociaż ich znalezienie może być trudne)

utrudniony dostęp do usług Google w nowych smartfonach Huawei,

reklamy wyświetlane w sklepie z aplikacjami AppGallery,

ryzyko związane ze ściąganiem potencjalnie niebezpiecznych aplikacji, w postaci plików APK spoza sklepu.

Ocena zależy od Twoich preferencji

Żaden smartfon nie jest idealny. W jednym zastosowano lepszy aparat, w innym mocniejszy procesor, w jeszcze innym większą baterię, lepszy wyświetlacz lub nowszą łączność. Jednak każdy model do 1300 zł ma jakieś kompromisy.

Widać, że Huawei nova 9 SE ma sporo mocnych zalet, a codzienne używanie telefonu okazało się być całkiem wygodne. Jednak znalazło się też kilka rzeczy, w których wypada nieco słabiej od niektórych konkurentów. To rzecz normalna i wcale nie oznacza, że dany telefon nie jest wart zakupu, bo na ostateczny wybór wpływ mają też subiektywne preferencje użytkownika.

Jeśli ktoś największą wagę przykłada do ładnego wyglądu telefonu, dobrej jakości zdjęć i ogólnie przyjemnej obsługi, ale raczej nie korzysta z aplikacji Google i gra okazjonalnie w proste gry, to Huawei nova 9 SE może być interesującym wyborem.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 680 Pamięć RAM 8192 MB Pamięć wbudowana 128 GB Pojemność baterii 4000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.78 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2388 x 1080 Typ ekranu LCD Aparat i kamera Aparat tył 108 + 8 + 2 + 2 Mpx Aparat przód 16 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 4G LTE Technologie bezprzewodowe Wi-Fi 6, Bluetooth 5, 4G LTE, NFC System i funkcje System operacyjny Android 12 Klawiatura ekranowa

Szklana obudowa wygląda dobrze

Stylistyka to mocna strona Huawei nova 9 SE. Tył obudowy wygląda nowocześnie, świeżo, bez zbędnych udziwnień. Tył jest szklany, z lustrzana powierchnią i promienistym efektem biegnącym od wyspy z aparatami. Testowana wersja to Crystal Blue, a kolorystyka realnie przechodzi od błękitnej, do jasnofioletowej. Boki obudowy są zaokrąglone, więc pomimo dożę dużych wymiarów telefon trzyma się wygodnie.

Zmierzona grubość obudowy w centralnej części to 8,1 mm, a wraz z aparatami 11,0 mm.

Dual SIM, ale bez microSD

Krawędzie boczne, czyli ramkę obudowy wykonano z plastiku (nie ma separatorów dla sygnału bezprzewodowego). To standard wśród smartfonów za takie pieniądze. Na górze umieszczono szufladkę dla dwóch kart nano SIM, ale bez miejsca dla karty pamięci microSD.

Jeden głośnik i brak mini jack

W czasie odtwarzania filmów lub grania na telefonie dźwięk wydobywa się z jednego głośnika na dolnej krawędzi obudowy. Szkoda, że nie ma tutaj głośników stereo, ale zaletą jest dość wysoka głośność. Znacznie mniejszy głośnik górny służy tylko do rozmów telefonicznych / głosowych.

Klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm nie ma, więc słuchawki przewodowe można podłączyć jedynie przez przejściówkę z USB-C na mini jack. Niektórzy stwierdzą, iż nie jest to optymalne rozwiązanie, bo taki adapter można łatwo zgubić. Z drugiej strony, w związku z rosnącą popularnością słuchawek bezprzewodowych, dla coraz większej liczby użytkowników tego typu złącze staje się zbyteczne.

Dobry czytnik linii papilarnych

Umieszczony jest na prawym boku obudowy i pozwala odblokować telefon w ciągu sekundy. Po prawidłowym skonfigurowaniu (przeskanowaniu palca) działa za pierwszym razem 9 na 10 razy. Jego używanie jest po prostu wygodne.

Duży wyświetlacz LCD

Podczas wyświetlania typowego, jasnego obrazu jakość jest bardzo w porządku. Wręcz zaskakująco dobra jak na IPS LCD. Kolory są atrakcyjne i naturalne, jasność wysoka, a największe wrażenie znakomita ostrość i szczegółowość. Nawet drobne napisy i elementy graficzne są bardzo wyraźne.

Nie jest to jednak panel AMOLED, więc można zauważyć, że czerń jest szara, a kontrast niższy. Widać to szczególnie podczas oglądania filmów wieczorem. Oczywiście nie każdy smartfon musi mieć wyświetlacz AMOLED, ale z pewnością ta technologia ma istotne zalety. Huawei nova 9 SE nie ma np. funkcji wyświetlacza zawsze włączonego, która prezentuje przydatne informacje na zablokowanym ekranie.

Odświeżanie 90 Hz, czyli 90 razy na sekundę jest całkowicie w porządku i zapewnia dobrą płynność obrazu podczas przewijania stron, wyświetlania animacji i grania. Jednak tutaj również warto dodać, że niektórzy konkurenci w podobnej, a nawet niższej cenie oferują coś więcej, a mianowicie wyświetlacz AMOLED 120 Hz. Jeśli ktoś chce obniżyć zużycie energii, to może ręcznie włączyć niższe odświeżanie 60 Hz. Standardowo jest ono dynamiczne (90 lub 60 Hz w zależności od treści wyświetlanej na ekranie).

Czas pracy na baterii

Akumulator o typowej pojemności 4000 mAh (znamionowej 3900 mAh) wystarczał u mnie na jedną, pełną dobę. Przez 3/4 tego czasu urządzenie pracowało w zasięgu Wi-Fi i pozostałą część w LTE. Nie korzystam w zasadzie wcale z TikToka, ale często z Messengera i trochę z Instagrama. W ciągu dnia używałem też nawigacji zazwyczaj przez około 40 minut, robiłem kilkanaście zdjęć i spędzałem długie godziny na przeglądaniu stron internetowych. Można założyć, że tego typu używanie nie jest ani wybitnie obciążające, ani też bardzo lekkie.

Telefon odłączony od ładowarki o poranku, musiałem podłączyć ponownie następnego dnia rano. Można więc stwierdzić, że plan minimum jest spełniony, choć są też smartfony do 1500 zł, które działają o połowę dłużej, a nawet dwukrotnie dłużej.

Szybkość ładowania akumulatora

Na szczęście szybkość ładowania jest bardzo dobra, co częściowo rekompensuje przeciętny czas pracy. Akumulator ładuje się od niemal zera do pełna w trochę ponad pół godziny, za pomocą dołączonej ładowarki 66 W.

Szybkość działania jest dobra

Huawei nova 9 SE podczas obsługi systemu i podstawowych programów działa dobrze. Zastosowany tutaj EMIU 12 jest całkiem dobrze zoptymalizowany. Sytuacja zaczyna zmieniać się, gdy telefon jest bardziej obciążony. Na przykład gdy w tle aktualizują się (i instalują) aplikacje, to mapy GPS, przeglądarka internetowa lub programy multimedialne potrafią trochę “przycinać”. Można zauważyć opóźnienia w animacjach i odczuć zredukowane reakcje na dotyk.

Procesor do podstawowych zadań jest OK

W tym przypadku trzeba jednak odróżnić ogólną szybkość działania systemu, od wydajności procesora. Huawei nova 9 SE ma CPU Qualcomm Snapdragon 680, który w ogólnym rozliczeniu można porównać do Snapdragona 480, a ten jak wiadomo należy do niższej półki wydajnościowej. W niektórych przypadkach nawet Snapdragon 480 ma większą moc obliczeniową od modelu 680 (czasami o kilkanaście - kilkadziesiąt procent).

Huawei nova 9 SE ze Snapdragonem 680 nie może konkurować pod względem wydajności ze smartfonami wyposażonymi w procesor Snapdragon 778G 5G, który jest dwukrotnie mocniejszy, ani też z układem MediaTek Helio G96. Smartfon nadaje się do większości popularnych aplikacji i prostszych gier, ale montowanie wideo na tym smartfonie lub korzystanie z zaawansowanych aplikacji graficznych, multimedialnych, jest niezbyt przyjemne.

Sytuację ratuje zastosowanie 8 GB pamięci RAM, które co prawda nie zwiększają wydajności procesora, ale poprawiają działanie systemu i programów.

1.4 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 35 kl/s GFXBench Manhattan 19 3DMark (Sling Shot) 2109 AnTuTu 8 222052 GFXBench T-Rex Offscreen 40 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 22 kl/s 7.0 Parametry telefonu Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.78 cale/cali Waga 191 g 4.7 Bateria Bateria - rozmowy 1393 min. Bateria - internet 671 min. Bateria - filmy 791 min. 8.2 Ocena subiektywna Jakość filmów 4.4 Jakość zdjęć 5 Jakość wykonania 5

Skróty do aplikacji

W zresetowanym i świeżo skonfigurowanym smartfonie pojawia się sporo sugestii producenta co do rekomendowanych aplikacji. Wśród skrótów znajdziemy m.in. Gadu-Gadu, eObuwie, KFC, Alior Mobile, mBank PL, Revolut, Booking.com, Player.pl, Tinder, Trip, Badoo, MeeTime, Snapchat i 9 gier. Każdy musi sam ocenić, z których chce korzystać, a z których nie. Dla mnie zbędne okazały się praktycznie wszystkie, ale szybko zainstalowałem np. Curve Pay do płatności telefonem, przez NFC.

Warto w tym miejscu i w tym kontekście nadmienić, iż na Huawei nova 9 SE możliwe jest również wykonywanie płatności za pomocą systemu BLIK - coraz popularniejszego rozwiązania bardzo cenionego na naszym rynku. Dla niektórych użytkowników może być to bardzo istotna informacja.

Oferta sklepu AppGallery rozszerza się

Jeśli mówimy o BLIKu, warto wspomnieć o aplikacjach bankowych. Wiele najpopularniejszych możemy już znaleźć w oficjalnym sklepie AppGallery. Poza nimi jest też odtwarzacz Tidal, Deezer, nawigacja TomTom GO, Bolt, przeglądarka Opera mini, edytor zdjęć Picsart, a także DJI Fly, Clean Master, TikTok, Telegram, VLC, Tinder, Snapchat, Microsoft Office, Viber, SwiftKey, BlueMail, SoundHound, nawigacja Maps.me, Nord VPN, dysk MEGA i sporo innych.

Nie ma jednak żadnych oficjalnych aplikacji Google, więc bezpieczny dostęp do Gmaila, Dysku i YouTube macie w zasadzie tylko przez stronę internetową, do której skrót można dodać na pulpicie.

Smartfon ostrzega o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa

A co jeśli chcesz zainstalować Spotify na Huawei albo inną aplikację, której oficjalnie nie ma w sklepie? Tutaj sytuacja wygląda tak, że aplikacja zazwyczaj zostaje znaleziona w wyszukiwarce sklepu, ale pobierana jest spoza sklepu, w postaci pliku APK z portalu APKpure.

Najlepszym komentarzem są powiadomienia, które wyświetla sam telefon:

“Zamierzasz opuścić AppGallery. Zachowaj ostrożność podczas otwierania treści innych firm w Internecie”,

“Uwaga! AppGallery nie ponosi odpowiedzialności za treści innych firm”.

No właśnie… AppGallery nie gwarantuje, że nie pobierzecie zewnętrznej aplikacji z wirusem, keyloggerem lub innym niebezpiecznym oprogramowaniem, które potencjalnie może wykradać Wasze hasła, zdjęcia albo dane osobowe. Pamiętajcie o tym!

Kto w takim razie ponosi odpowiedzialność? Cóż, niestety wszystko spada na użytkownika telefonu. To Ty jako potencjalny użytkownik musisz sam ocenić, czy warto podejmować ryzyko związane z instalowaniem programów spoza oficjalnego sklepu.

Duże foldery - Klasycznie jeśli dodamy kilka ikon aplikacji do folderu, to ma on rozmiar pojedynczej ikony i nie da się łatwo rozpoznać jego zawartości. Można to jednak zmienić przytrzymując palec na folderze i wybierając opcję Powiększ.

Asystent głosowy po polsku - A w zasadzie asystentka, która ma na imię Celia. Można ją zapytać o pogodę, podyktować notatkę, kazać wyszukać coś w internecie, odtworzyć muzykę z pamięci telefonu, wysłać SMS lub zadzwonić do kogoś. Najważniejsze, że rozumie język polski. Można ją wywołać przytrzymując przez chwilę przycisk zasilania (ten z czytnikiem linii papilarnych).

Rozpoznawania przedmiotów przez AI - Asystent głosowy jest też połączony z funkcją rozpoznawania przedmiotów, która niestety działa słabo. Przykładowo skanując opakowanie kawy, pokazały mi się oferty zakupu tipsów (sztucznych paznokci).

Mapy Petal - Darmowa nawigacja GPS na Huawei. Mapy Petal może nie są nadal tak dobre i funkcjonalne, jak Mapy Google, ale trzeba przyznać, że są łatwe w obsłudze, mają przejrzysty interfejs i działają bardzo szybko, nawet na dość skromnym procesorze. Mają dzienny i nocny motyw, powiadomienia głosowe po polsku, pozwalają zgłosić utrudnienia na drodze i działają zarówno w trybie samochodu, komunikacji miejskiej, roweru albo pieszych wycieczek.

Nawigacja gestami - Telefon można obsługiwać zarówno przyciskami systemowymi, na dolnym pasku albo gestami od dołu lub z boku ekranu.

Tryb prosty - Znacznie powiększone ikony i napisy oraz biały font z czarną linią dookoła. W tym trybie system jest znacznie bardziej czytelny i wyraźny. Dobra opcja dla osób z wadą wzroku.

Optymalizator - W systemie dostępna jest aplikacja do czyszczenia pamięci, optymalizacji telefonu pod kątem zużycia energii oraz skanowania w poszukiwaniu wirusów (usługa na bazie skanera Avast).

W systemie jest też przydatna aplikacja do tłumaczenia, księgarnia, dokumenty w chmurze Huawei, a także aplikacja fitness (Zdrowie).

Czy Huawei nova 9 SE ma dobry aparat? Oto przykładowe zdjęcia i filmy

Jeśli chodzi o główny aparat z tyłu, to odpowiedź brzmi: tak, jakość jest jedną z lepszych wśród smartfonów do 1500 zł. Chciałbym jednak zaznaczyć, że chodzi o zdjęcia w trybie automatycznym, które są pomniejszane do 12 Mpx. Można co prawda włączyć tryb wysokiej rozdzielczości (pełne 108 Mpx), ale jakość nie jest lepsza, lecz gorsza.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Oprócz aparatu podstawowego, czyli po prostu szerokokątnego, jest też ultraszerokokątny 8 Mpx. Jego jakość jest wystarczająca, pod warunkiem, że oglądamy zdjęcia w pomniejszeniu. Przypatrywanie się detalom nie ma większego sensu, bo obraz z tego aparatu jest w miarę dobry tylko w ścisłym centrum kadru. Boki, góra i dół są nieostre i brakuje im szczegółowości. Nie jest to jednak wielka wada w tej klasie cenowej. Tutaj większość konkurentów ma słabe obiektywy ultraszerokokątne.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

W interfejsie aparatu widoczne są też dwa powiększenia - zoom 2x i 10x. Oba są cyfrowe, przy czym pierwszy jest jeszcze w ostateczności użyteczny, ale zoom 10x jest po prostu bardzo słaby. Więcej czasu nie będę poświęcał tym trybom, bo w praktyce ich po prostu nie polecam. Lepiej jest w razie potrzeby powiększyć obraz delikatnie w edytorze graficznym - efekt jest często lepszy, niż prosto z telefonu.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



zoom cyfrowy 2x



zoom cyfrowy 10x

Na pokładzie jest też prosty aparat makro, czyli do zdjęć z bardzo bliska (kilka centymetrów maksymalnie). Ma on sensor zaledwie 2 Mpx.



aparat makro

Zdjęcia w trybie nocnym są w porządku jak na telefon klasy średniej. Jeśli ktoś nie ma wygórowanych oczekiwań, to wystarczą do publikacji w social mediach (w pomniejszeniu). A jeśli ktoś potrzebuje czegoś zdecydowanie lepszego, to warto zajrzeć do naszego rankingu telefonów z najlepszym aparatem.



Tryb nocny



Tryb nocny

Aparat przedni ma dobrą szczegółowość, szczególnie w jasnym świetle. Widać, że optyka przednia jest całkiem sensowna i nie rozmazuje obrazu nadmiernie na brzegach kadru. Oczywiście tło można rozmazać celowo, używając trybu portretowego z włączonym efektem bokeh.



Aparat przedni, tryb standardowy



Aparat przedni, tryb portretowy (jakość jest słabsza, niż w trybie standardowym)

Poniżej możecie zobaczyć i ocenić jak wyglądają filmy nagrane smartfonem Huawei nova 9 SE. Od siebie dodam tyle, że Full HD wciąż większości użytkowników wystarcza w telefonie klasy średniej. Gorsze jest to, że Huawei nova 9 SE nie ma żadnej stabilizacji - ani optycznej, ani cyfrowej. Niestety w czasie chodzenia obraz na wideo może się nieprzyjemnie trząść.

Czy warto kupić Huawei nova 9 SE? Opinia

Jeśli nie potrzebujesz usług i większości aplikacji Google na telefonie, za to większą wagę przykładasz do ładnej obudowy, dobrego aparatu, szybkiego ładowania i dużego wyświetlacza, to Huawei nova 9 SE może być dla Ciebie interesujący. Czy faktycznie jest? Napisz komentarz i podziel się swoją opinią poniżej.

Można zauważyć, że część modeli w zbliżonej cenie ma lepsze wyświetlacze AMOLED, płynniejszy obraz dzięki odświeżaniu 120 Hz, dłuższy czas pracy (większe akumulatory), aparaty ze stabilizacją cyfrową lub nawet optyczną, niekiedy nagrywanie filmów 4K, wydajniejsze procesory, najnowszą łączność komórkową 5G i do tego bogatszą ofertę sklepu, z pełnym wsparciem dla Google. Jest w czym wybierać i zapewne znajdą się osoby, którym właśnie ten Huawei przypadnie do gustu.

Opinia o Huawei nova 9 SE Plusy dość dobra szybkość działania systemu i podstawowych aplikacji,

duży, wyraźny wyświetlacz 90 Hz,

dobra jakość zdjęć z aparatu głównego,

NFC do płatności zbliżeniowych telefonem,

szybkie ładowanie akumulatora,

ładna i dobrze wykonana obudowa,

8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej,

szybki czytnik linii papilarnych, Minusy brak mini jack 3,5 mm,

brak slotu microSD,

brak 5G,

brak jakiejkolwiek stabilizacji obrazu w aparacie głównym z tyłu,

brak nagrywania 4K z tyłu (choć FHD wciąż wystarcza),

w tej cenie można już oczekiwać wyświetlacza AMOLED 120 Hz,

akumulator mniejszy niż u wielu konkurentów (krótszy czas pracy),

skromna wydajność procesora w tej klasie cenowej,

wciąż relatywnie skromny wybór aplikacji w sklepie AppGallery,

potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa związane z regularnym ściąganiem aplikacji spoza oficjalnego sklepu