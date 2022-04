Dobry wyświetlacz jest najważniejszym elementem każdego nowoczesnego telefonu. Pytanie tylko jaki wyświetlacz w telefonie jest najlepszy w 2022 roku i na co zwracać uwagę? tutaj znajdziesz odpowiedź.

Jaki wyświetlacz jest dobry w telefonie w 2022 roku?

Wiele rzeczy można odpuścić przy wyborze nowego smartfonu. Nie każdy musi mieć najlepszy procesor mobilny albo telefon z najlepszym aparatem, ale nie spotkałem jeszcze osoby, której wystarczyłby słaby wyświetlacz. Przecież sprawna obsługa dotykowa, jasny obraz, nasycone kolory, dobra szczegółowość i wysoka płynność mają bezpośredni wpływ na komfort obsługi telefonu.

Warto jednak ustalić jakie cechy wyświetlacza są najważniejsze w 2022 roku. Przejdźmy zatem do konkretów.

Na te pytania warto odpowiedzieć:

Wielkość wyświetlacza

Chcesz mieć telefon większy czy mniejszy? Jeśli dokonasz złego wyboru, to możesz się z nim męczyć zarówno podczas obsługi, jak i noszenia w kieszeni. Obecnie wyświetlacz zajmuje blisko 90% powierzchni z przodu telefonu, więc większa przekątna od razu zwiększa wymiary telefonu.

Duży telefon - zalety:

wiele osób wybiera duże telefony, bo uważają, że więcej na nich widać (np. napisy są większe i wyraźniejsze),

większy wyświetlacz = większa obudowa, w której mieści się większy akumulator, co może oznaczać dłuższy czas pracy (choć nie musi),

na większym wyświetlaczu lepiej ogląda się filmy i korzysta z mediów społecznościowych,

większa powierzchnia dotykowa jest przydatna w grach i wielu aplikacjach,

duży telefon lepiej sprawdza się jako nawigacja samochodowa,

telefon bywa używany do podglądu obrazu z kamer sportowych, wideorejestratorów i dronów, tutaj ponownie większy obraz jest lepszy,

na dużym telefonie lepiej czyta się ebooki (przekątna 6,5 - 6,9 cala to już rozmiar wielu czytników ebooków), tylko proporcje są inne,

niekiedy największe wersje smartfonów są najlepiej wyposażone (np. Samsung Galaxy S22 Ultra w porównaniu do mniejszego Galaxy S22),

duże wyświetlacze mogą pełnić funkcję cyfrowego notatnika (ponownie przykładem jest Samsung Galaxy S22 Ultra z piórkiem S Pen).

Duży telefon - wady:

niewygodna obsługa jedną ręką (ciężko dosięgnąć kciukiem do szczytu ekranu),

niewygodne noszenie w kieszeni,

większy telefon to cięższy telefon, bywa to uciążliwe podczas długiego trzymania, a wiele osób spędza długie godziny z telefonem w dłoni (np. typowy czytnik Kindle waży 174 - 205 g, a duży telefon może ważyć 190 - 230 g).

Dobre telefony z dużym wyświetlaczem:

Duże wyświetlacze i duże telefony mają więcej zalet niż wad, więc nic dziwnego, że tak wiele osób ich używa. Jednak zdecydowanie są też ludzie, którzy ich nie lubią i potrzebują czegoś zdecydowanie mniejszego. Telefonu, który jest poręczny i znacznie wygodniejszy w obsłudze.

Czy można kupić mały telefon?

W 2022 roku na rynku jest niewiele smartfonów małych. W zasadzie te, które są obecnie uznawane za małe, jeszcze kilka lat temu byłyby określane jako duże. Jeśli jednak przyjmiemy punkt widzenia większości osób, to smartfony z wyświetlaczem poniżej 6 cali mogą, a w zasadzie muszą być uznawane za małe.

Mały telefon poniżej 6 cali - zalety

Nie będzie chyba zaskoczeniem, że tutaj sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie niż w telefonach dużych.

łatwiejsza obsługa jedną ręką,

lżejsza konstrukcja mniej męczy palce podczas długiego używania,

znacznie wygodniejsze noszenie w kieszeni.

Mały telefon poniżej 6 cali - wady

w małym telefonie mieści się mniejszy akumulator, który zapewnia zazwyczaj krótszy czas pracy,

mniejszy wyświetlacz jest gorszy do filmów, zdjęć, aplikacji społecznościowych i ogólnie multimediów,

mniejszy wyświetlacz może oznaczać gorszą czytelność napisów (choć można je powiększyć w ustawieniach systemu),

mały telefon jest gorszy do grania w orientacji poziomej (mniej miejsca na ruchy dwoma kciukami),

mniejszy wyświetlacz jest gorszy do nawigacji i podglądu z kamer sportowych, samochodowych, a także kontrolowania dronów.

Dobre telefony z małym wyświetlaczem:

Apple ma chyba dwa ciekawe modele iPhone 13 mini (5,4 cala) oraz nowy iPhone SE 2022 (4,7 cala). Przy czym ten drugi ma znacznie szersze ramki nad i pod ekranem, co sprawia, że pomimo mniejszego wyświetlacza telefon jest większy od iPhone 13 mini (138,4 x 67,3 vs 131,5 x 64,2 mm). Najlepszym małym telefonem z Androidem jest bardzo szybki i nowoczesny Asus ZenFone 8 (5,9 cala), ale ciekawą opcją jest wciąż starszy Google Pixel 4a (5,8 cala).

Wyświetlacz składany, czy nie?

Czy telefon może być jednocześnie duży i mały? Okazuje się, że tak. Wystarczy go złożyć na pół. Producenci osiągają to dzięki zastosowaniu giętkich wyświetlaczy AMOLED, które nie wymagają podświetlenia LED, bo same generują światło w każdym pikselu niezależnie.

Idealnym przykładem jest Samsung Galaxy Flip 3, który ma duży wyświetlacz 6,7 cala i obudowę o wymiarach 166 x 72,2 mm. Jednak po złożeniu zmniejsza się do kostki 86,4 x 72,2 mm, czyli w pionie staje się praktycznie 2 razy mniejszy. Wadą jest jednak większa grubość po złożeniu. Galaxy Flip 3 nie składa się idealnie na płasko, więc grubość około 7 mm zwiększa się aż do około 16-17 mm.

Telefony ze składanymi wyświetlaczami mają często dodatkowe ekrany na zewnątrz. Są one mniejsze i zazwyczaj służą do podstawowej obsługi i podglądu aparatu lub obsługi widżetów.

Co ważne najlepsze telefony składane mogą być wodoszczelne. Nowe modele Samsung galaxy Flip 3 i Galaxy Fold 3 mają szczelność IP68. Przetrwają całkowite zanurzenie w czystej “słodkiej” wodzie.

Składany telefon - zalety:

możliwość znacznego zmniejszenia wysokości lub szerokości telefonu, gdy nie jest on używany, co sprzyja wygodzie przenoszenia,

możliwość stosowania bardzo dużych wyświetlaczy (np. 7,6 cala w Galaxy Z Fold 3),

bardziej kwadratowe proporcje i większa powierzchnia są przydatne podczas pracy na podzielonym ekranie (np. dwie aplikacje na raz),

dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz do obsługi, bez konieczności rozkładania telefonu (w niektórych modelach).

Składany telefon - wady:

znacznie wyższa cena w stosunku do większości klasycznych telefonów,

po złożeniu telefon jest około dwa razy grubszy od klasycznego,

bardziej skomplikowana konstrukcja jest potencjalnie bardziej podatna na uszkodzenia.

Dobre telefony ze składanym wyświetlaczem:

Wyświetlacz AMOLED czy IPS LCD?

W 2022 roku lepsze są telefony z wyświetlaczami AMOLED. Obraz jest bardziej kontrastowy, ma żywsze, bardziej nasycone kolory, o wiele lepszą jakość czerni (widać to zwłaszcza wieczorem), a smartfon może też oferować funkcję Always On Display, czyli wyświetlacz zawsze włączony. W tym trybie pokazuje zegar, ikony powiadomień, poziom baterii i inne dane nawet na zablokowanym ekranie.

Ze względu na znacznie lepszy kontrast i czerń telefon z wyświetlaczem AMOLED jest bardziej polecany do filmów. W ciemnym pomieszczeniu widać będzie pozytywną różnicę w jakości obrazu, głównie w ciemnych miejscach. Tutaj AMOLED zdecydowanie zwycięża nad IPS LCD.

Dobre telefony z wyświetlaczem AMOLED:

Czy wyświetlacz z HDR jest potrzebny w telefonie?

A jeśli do AMOLEDa dodamy jeszcze funkcję HDR10+ lub HDR Dolby Vision, to możemy już oczekiwać prawdziwie imponującego obrazu w filmach na Netflix i niektórych materiałach na YouTube. Odpowiadając na pytanie - czy HDR w telefonie jest potrzebny? W gruncie rzeczy nie jest konieczny, ale jeśli ktoś często ogląda Netfliksa na smartfonie, to jest bardzo przydatny, bo polepsza wrażenia wzrokowe.

Ponadto niektóre smartfony mogą też nagrywać wideo HDR, które oczywiście na telefonie i na innych wyświetlaczach z HDR będzie wyglądało bardzo dobrze. Jednak na ekranach bez HDR może prezentować się gorzej.

Dobre telefony z HDR:

Odświeżanie wyświetlacza. Czy więcej herców to lepiej?

Wyższe odświeżanie sprawia, że obraz jest wyświetlany więcej razy w ciągu sekundy. To z kolei przekłada się na wrażenie płynniejszego ruchu, zwłaszcza podczas grania, przewijania stron internetowych i odtwarzania animacji. Odświeżanie wyrażane jest w hercach (Hz), Im więcej Hz, tym płynniejszy obraz, czyli lepsze wrażenia i mniejsze zmęczenie oczu.

Podwyższone odświeżanie 90, a szczególnie 120 Hz może dać zauważalnie lepsze efekty, ale nie warto przesadzać. Zwykłe wyświetlacze z odświeżaniem 60 Hz wciąż są bardzo dobre i w pełni użyteczne. W dodatku wyższe odświeżanie ma negatywny wpływ na zużycie energii, więc telefony w tym trybie mogą pracować krócej na jednym ładowaniu akumulatora.

Producenci próbują temu zaradzić stosując wyświetlacze LTPS2 z dynamicznym odświeżaniem np. od 1 do 120 Hz. Dzięki temu telefon sam analizuje wyświetlaną treść i automatycznie podwyższa lub obniża odświeżanie. Pozwala to połączyć dobre wrażenia wzrokowe, z obniżonym zużyciem energii.

Dobre telefony z wyświetlaczem 120 Hz lub 144 Hz:

Rozdzielczość wyświetlacza FHD+, a może wyższa?

W 2022 roku dobry smartfon powinien mieć rozdzielczość FHD+ (Full HD+, zazwyczaj około 1080 x 2400 px). Dotyczy to w zasadzie wszystkich telefonów już od około 800-900 zł wzwyż. Poniżej tego progu dopuszczalne jest HD+ (około 720 x 1600 px). FHD+ wystarcza w zdecydowanej większości telefonów, nawet modelach klasy premium i flagowych.

Warto pamiętać o tym, że jeśli smartfon ma wyświetlacz o wyższej rozdzielczości QHD+, np. 1440 x 3088 px, tak jak Samsung Galaxy S22 Ultra, to nie oznacza, że ta rozdzielczość jest aktywna. Wiele osób używa tego typu telefonów, cieszy się z pięknego obrazu, a nawet nie jest świadoma, że producent domyślnie obniża rozdzielczość do FHD+, żeby oszczędzać energię. Można ją oczywiście podwyższyć w ustawieniach, ale kto to robi?

Dobre telefony z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości:

A jaki wyświetlacz ma Twój telefon i czy spisuje się dobrze? Daj znać w sondzie poniżej i w komentarzach. Udanego dnia.