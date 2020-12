Urządzenia mobilne i laptopy to sprzęty elektroniczne, z których obdarowany będzie zawsze zadowolony. Proponujemy wam to co najlepsze i najbardziej przystępne cenowo w ofercie Huawei.

Ileż to już razy przed świętami stawialiśmy czoła wyborowi prezentu? Który musi być odpowiedni na naszą kieszeń, trafiony, a także świadczący o tym, że zależy nam na obdarowanym. W sklepie huawei.pl znajdziecie pełną ofertę tego producenta, w której są prezenty pod mniejszą jak i większą choinkę. Prezenty za które zapłacimy niewiele, jak i te z najwyższej półki, to absolutni liderzy w swojej branży.

Świąteczna oferta w sklepie huawei.pl to ceny dużo atrakcyjniejsze niż w ciągu roku. Zamówione tam prezenty dostarczy kurier w ramach darmowej dostawy

Ale cóż za elektroniczne urządzenie może być takim z pewnością trafionym prezentem? W obecnej rzeczywistości, będzie to smartfon, tablet lub laptop. Pięknie będą się prezentować pod każdą choinką i wzbudzą zainteresowanie, nawet jeśli zapakujemy je jedynie w świąteczną wstążeczkę.

Te pierwsze to najbardziej powszechne urządzenia mobilne, a Huawei na ich produkcji zna się bardzo dobrze. Ekosystem oparty na HMS (Huawei Mobile Services) rozwija się dynamicznie i we właściwym kierunku o czym świadczy rosnąca liczba aplikacji bankowych i zakupowych. Są one kluczowe dla użytkowników sprzętu mobilnego, również w okresie świątecznym. Podobnie ma się sprawa z tabletami. Z kolei laptopy Huawei wyróżniają się kompaktową formą w porównaniu z oferowanym przez nie potencjałem (który określamy mianem dobrej specyfikacji).

Z Huawei najlepiej współpracuje Huawei i to nie tylko w święta

Jeśli w domu mamy już sprzęt marki Huawei to tym lepiej, gdyż przy zakupie sprzętu należy hołdować zasadzie, że najlepiej gdy wszystko dobrze ze sobą współpracuje. A ten cel osiągnąć można najlepiej kupując produkty jednej marki. Huawei ma na dodatek atut w postaci technologii Huawei Share, zapewniającej bardzo wygodną wymianę treści i rozpoznawanie się urządzeń. A ponieważ okres świąteczny sprzyja kontaktom rodzinnym w każdej formie, tym bardziej docenimy te funkcje.

Trudno sobie dziś wyobrazić ekosystem produktowy bez dopracowanej technologii współpracy urządzeń

Wystarczy zbliżyć telefon do laptopa, by rozpocząć przesyłanie plików. Na dodatek taki transfer danych może być realizowany za pomocą techniki przeciągnij i upuść, bo pulpit telefonu wyświetli się w okienku na ekranie laptopa. Gdy zechcemy podłączyć z kolei urządzenie z Wi-Fi z routerem, ponownie wystarczy zbliżyć je, by nastąpiło połączenie z siecią udostępnianą przez ten router. Z Huawei Share nie musimy martwić się o przewody, co najwyżej te, które biegną do ładowarki.

Pomiędzy komputerem a smartfonem czy tabletem dane przesyłamy bezprzewodowo kopiując zawartość pomiędzy folderami, dokładnie tak samo jakbyśmy połączyli wszystkie sprzęty przewodami. Przyda się tu też konto Huawei ID, do logowania się do chmurowych usług wspierających synchronizację danych pomiędzy laptopem, smartfonem, tabletem (dysk, pliki, zdjęcia).

A jeśli dopiero zastanawiacie się nad zakupem pierwszego urządzenia marki Huawei, to możecie mieć pewność, że będzie ono dobrze współpracować z każdym kolejnym dokupionym produktem. Pomaga w tym także aplikacja AiLife, dzięki której smarton jest sercem ekosystemu, a każde kolejne połączone z nim urządzenie, słuchawki, zegarek czy głośnik, elementem pierścienia korzyści. Te akcesoria to również wspaniały sposób na prezent, który nie jest tylko kawałkiem elektroniki, ale zachętą i propozycją na spędzanie wolnego czasu.

Niespodzianki kryjące się w AppGallery to także świetny prezent na Gwiazdkę

Poza tym, w przypadku sprzętów mobilnych z systemem Android, w towarzyszącym mu sklepie z aplikacjami AppGallery są kuszące propozycje, które bardzo ucieszą obdarowanego. To promocje towarzyszące aplikacjom, które pobieramy i instalujemy na telefonie. Obecnie w okresie świątecznym mamy kalendarzyk, w którym każdego dnia za zainstalowanie trzech aplikacji dostaniemy ciekawy prezent. Na przykład pół roku abonamentu Tidal, i to nie byle jakiego, bo w wariancie Hi-Fi. Poza tym, może uda się wam trafić na promocję, w której do kupowanego produktu dołączany jest inny za symboliczną dopłatą. Ten dodatkowy prezent możemy dołączyć do głównej niespodzianki, albo wykorzystać inaczej.

Przyjrzyjmy się teraz najciekawszym propozycjom, z dwóch biegunów cenowych dla trzech wspomnianych kategorii produktowych, dzięki czemu pod każdą choinką znajdzie się coś interesującego.

Pod najmniejszą choinkę - dla mobilnego fotografa i żądnych wiedzy internautów

Smartfon to produkt, którego nie trzeba przedstawiać. A już na pewno Huawei P40 Pro w cenie 2999 zł, który jest jednym z najlepszych sprzętów do fotografii mobilnej. Jeśli zależy wam na zawsze trafionych kadrach, dużych możliwościach kreowania sceny i zaletom szerokiego zakresu optycznych ogniskowych, to P40 Pro można brać w ciemno. To telefon, który ma świetny zarówno ultraszeroki kąt widzenia, jak i normalny oraz teleobiektyw x5. Na tym nie kończą się jego zalety, a poznać je możecie w naszej recenzji Huawei P40 Pro. Pod względem pozostałych komponentów to też telefon, któremu trudno cokolwiek zarzucić.

Dla osób z niewielkim budżetem, Huawei ma z kolei P smart 2021 do kupienia za 699 złotych. Również z tym smartfonem można wejść w świat mobilnej fotografii, a przy odrobinie kreatywności wyjść poza możliwości przystępnego cenowo produktu. Duży ekran i pojemny akumulator, które ułatwiają przyswajanie informacji i wiedzy z internetu, to cechy, które w ucieszą każdego i uczynią ten telefon trafionym podarunkiem.

Pod średnią choinkę - dla tych, którzy chcą mieć spory ekran zawsze pod ręką

Średnia choinka nie zawsze oznacza większe wydatki, choć pudełka z prezentem będą większe. W swojej tegorocznej ofercie Huawei ma świetne tablety z serii MatePad. Najwyżej pozycjonowany jest model Pro, który po dokupieniu opcjonalnej klawiatury prawie zastępuje laptop z funkcją pulpitu desktopowego. Lecz również sporo tańszy Huawei MatePad z Wi-Fi w cenie 1199 zł pomoże nam w uwolnieniu się od do czasu od niewielkiego w porównaniu z tabletem ekranu smartfona.

Huawei MatePad to dopracowany produkt, który bardzo dobrze spełnia rolę domowego terminala rozrywkowego i komunikacyjnego. Na 10 calowym ekranie o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli wszystko jest większe, wszystko wygląda lepiej, a nawet lepiej brzmi i lepiej się czyta.

Tablet sprawdzi się również jako czytnik e-booków, specjalny tryb wyłącza kolory i sprawia, że ekran przypomina podświetlony e-papier. Szczególną satysfakcję taki tablet sprawi osobom, które nie wyobrażają sobie spędzania czasu bez ciągłego sprawdzania treści on-line. A jednocześnie marzą o komforcie, którego telefon nie daje.

Może zdarzyć się też tak, że wolicie pójść także w ilość bo w rodzinie każdy chce być niezależny, ale budżet nie jest tak elastyczny. Albo liczy się przede wszystkim rozmiar ekranu, a na inne parametry jesteście w stanie przymknąć oko.

Wtedy upragniony cel, zakup tabletu osiągniecie wydając już tylko 549 złotych. Tyle kosztuje właśnie Huawei MatePad T10 z Wi-Fi. Ma tylko minimalnie mniejszą przekątną ekranu (9,7 cala) niż dwa razy droższy model.

Pod dużą choinkę – najfajniejsze laptopy dla zwolenników mobilności

Trudno dziś wyobrazić sobie pracę zdalną, edukację, czy choćby domowe cyfrowe obowiązki bez laptopa. Często tenże staje się głównym komputerem w domu. Nie zawsze jednak podążając ścieżką mobilności i niewielkiej wagi.

Tymczasem Huawei tworząc serię Matebook jako jeden z nadrzędnych celów, przedłożył właśnie maksymalną mobilność laptopa, niewielkie rozmiary, nie ujmując wiele z jego pożyteczności.

Tak powstał miedzy innymi Huawei Matebook X (2020) dostępny w cenie 4999 zł. To prawdopodobnie jeden z najlepszych lekkich, bo o wadze około kilograma, laptopów. Równie atrakcyjny wizualnie co skuteczny w realizacji powierzonych mu zadań, które uatrakcyjnia świetny dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli i przekątnej 13 cali.

Pamięć 16 GB, 512 GB dysk SSD i procesor Intel Core i5-10210U cieszą, ale może wam brakować wbudowanej karty graficznej i być może jeszcze mocniejszego procesora. Nie musicie od razu składać broni, gdy czujecie że lekki laptop jest wyczekiwanym podarunkiem.

Przy nieco mniejszym budżecie, w cenie 4599 złotych, otrzymacie laptop Huawei Matebook 13 z procesorem Intel Core i7-10510U, również pojemnym 512 GB dyskiem (co wcale nie jest regułą w tym segmencie produktowym) i 16 GB RAM, a także zewnętrzną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 2 GB. Laptop ten przy wadze 1,3 kilograma wciąż zasługuje na miano ultrabooka, a ekran tak jak w droższym modelu świetnie radzi sobie z kolorami.

Oba laptopy zajmą najwięcej miejsca pod tegorocznym drzewkiem z proponowanych przez nas prezentów, ale satysfakcja z nich będzie proporcjonalna do rozmiaru pudełka.

Router AX 3 Dual-core niczym gwiazda na choince

Choinkę zwykle zwieńczamy gwiazda lub innym stroikiem, który podkreśla kompletność dekoracji. W elektronicznym ekosystemie, a także kolekcji świątecznych prezentów, taką rolę może pełnić router.

Huawei za 219 złotych oferuje router, który jest mały, estetyczny, a na dodatek obsłuży każdy standard sieci Wi-Fi z jakim macie do czynienia w domu. Włącznie z 802.11ax. To produkt warto uwagi każdego internauty, któremu zależy na serfowaniu po sieci i po domu, a nie szukaniu miejsca z jak najlepszym sygnałem. Router Huawei AX3 wyposażono w technologię dynamicznego zawężania wiązki, by to właśnie nasze urządzenie, a nie powietrze dookoła cieszyło się jak najsilniejszym sygnałem.

Huawei AX3 to nasza ostatnia propozycja w tym materiale, a zarazem najatrakcyjniejszy cenowo pomysł na prezent. Dobry wybór, gdy obawiacie się ryzyka związanego z zakupem laptopa, smartfona czy tabletu, a wiecie, że elektroniczne akcesorium na pewno ucieszy.

Tekst powstał we współpracy z Huawei

