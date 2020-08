Kampania Huawei Together 2020 pokazuje o ile przyjemniejsze staje się używanie sprzętu, gdy korzystamy z technologii współdzielenia treści dzięki Huawei Share. To także okazja na zakup urządzeń Huawei w atrakcyjnych ofertach i zestawach.

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego kupujecie urządzenia tej samej marki? Ten sam laptop, smartfon, głośnik, słuchawki, zegarek, itd. Czy dlatego, że nie znacie innej firmy, której produktom jesteście w stanie zaufać, a może podoba się wam wzornictwo danego producenta? Te powody mogą być istotne, ale z pewnością podświadomie chcecie, by wszystko ze sobą razem działało bez problemów.

Tak, ten ostatni powód jest najistotniejszy. I nie chodzi tu tylko o kompatybilność urządzeń, wtyczek, obsługiwanych formatów zapisu, a o współpracę, która sprawia, że praca staje się lżejsza a w czasie wolnym skupiamy się jedynie na przyjemnościach.

Podstawą tej współpracy jest technologia Huawei Share, stosowana w produktach tej marki. Stanowi spoiwo łączące „bohaterów” kampanii Huawei Together 2020.

Huawei Share - czym jest?

Czym jednak jest Huawei Share? To rozwiązanie, które ma maksymalnie uprościć użytkownikom sprzętu marki Huawei współdzielenie się treściami. Mówiąc treści mamy na myśli wszelkiego typu dokumenty, które powstają i są przechowywane w cyfrowych urządzeniach. W tym zdjęcia, pliki tekstowe, filmy, utwory audio, notatki.

Współdzielenie to też nie tylko przesyłanie, ale i łączenie się urządzeń w jeden spójny system. W takich sytuacjach Huawei Share zastepuje kabelki lub żmudne konfigurowanie połączeń bezprzewodowych. Bo z technicznej perspektywy, nie jest to nic więcej niż kombinacja połączeń Bluetooth, Wi-Fi i NFC, które przesyłają kluczowe dla współpracy urządzeń dane.

Huawei Share - co może współpracować, jak to działa?

Jakie urządzenią mogą współpracować poprzez Huawei Share? Praktycznie wszystkie elektroniczne urządzenia Huawei - laptopy, tablety, smartfony, głośniki, smartwatche, a nawet routery sieciowe.

Co prawda nie wszystkie modele, ale wśród nowych i nadchodzących produktów tej marki wsparcie dla Huawei Share to już standard. Warto zauważyć, że Huawei w Barcelonie w tym roku zapowiedział też ekspansję na rynku IoT. Dla tej branży technologia Huawei Share stanowi niejako język zapewniający wygodną komunikację i współpracę. I co najważniejsze szybką.

Bowiem z czasem nie tylko zdjęcia przekazywane pomiędzy smartfonami, plik PDF wysłany do druku, ale też bogate dane diagnostyczne i statystyczne, będą wspomagać współpracę urządzeń. Ich wzajemną wymianą zajmie się właśnie Huawei Share.

By skorzystać z Huawei Share wystarczy aktywować je w menu danego urządzenia, a potem w trakcie współdzielenia się treściami wybrać jako sposób Huawei Share. Niektóre produkty jak głośnik domyślnie już są aktywne pod tym względem. Na przykład połączenie z najnowszym głośnikiem Sound X wymaga jedynie przyłożenia telefonu do obudowy głośnika.

Czasem jeszcze wymagane jest potwierdzenie procedury, zatwierdzenie przesyłania plików, ale Huawei dąży do maksymalnego uproszczenia wprowadzając takie narzędzia jak OneHop do natychmiastowego łączenia i transferu danych na przykład pomiędzy telefonem i laptopem.

Strategia 1+8+N

Dziś może nam jeszcze wydawać się, że smartfon czy laptop mogą być urządzeniami działającymi indywidualnie, między którymi współpraca nie przynosi wielu korzyści. To jednak się zmienia.

Sam widzę nowoczesne mobilne technologie, jako coś co czyni nasze życie wygodniejszym, a nie coś co ma być jedynie powodem do szpanu i nieuzasadnionych wydatków. Dla Huawei takie podejście nazwano strategią 1+8+N. Rdzeniem jest smartfon, bo to urządzenie, które zawsze mamy przy sobie i sprzęt idealnie nadający się do kontrolowania całej reszty ekosystemu.

Osiem to zbiór produktów, które zawsze nam towarzyszą, czyli komputery, tablety, głośniki, słuchawki, zegarki, ale też jeszcze niezbyt znane w Polsce, okulary, telewizory i technologie motoryzacyjne.

Wokół tego 1+8 rozpościera się świat N czyli przestrzeń korzyści jakie daje nam ekosystem produktowy Huawei. Obejmuje on rozrywkę, wypoczynek, dbanie o zdrowie, rozwiązania inteligentnego domu, biurowe. Tutaj tez pojawiają się urządzenia, ale już bardzo wyspecjalizowane i nie zawsze marki Huawei, gdyż firmie zależy na rozpowszechnieniu własnej technologii komunikacji miedzysprzętowej.

Od science-fiction do rzeczywistości - Huawei Together 2020

Rozwiązania komunikacyjne, które często widzimy w filmach science-fiction, coraz bardziej widzieć w życiu codziennym. Huawei poczynił już znaczące w kierunku stworzenia takich wygodnych technologii współdzielenia się. Na przykład dzięki technologii Huawei OneHop możemy w minutę przesłać 500 zdjęć z telefonu na laptop. To wspaniałe rozwiązanie nie tylko dla zapalonego mobilnego fotografa, ale i każdej osoby, która robi zdjęcia.

Tymczasem dobrze jest mówić o Huawei Share jak najwięcej, bo każde rozwiązanie, które ułatwia życie czyniąc obsługę urządzeń elektronicznych prostszą i bardziej efektywną, jest warte propagowania.

Sam producent przygotował kampanię Huawei Together 2020 (nazwa wyraża sens współpracy różnego rodzaju urządzeń), w ramach której od pierwszego sierpnia jesteśmy zachęcani do zakupu współpracujących ze sobą urządzeń. Możemy zyskać finansowo, kupując taniej pojedyncze produkty lub zestawy, a także otrzymując bonusy w postaci dostępu do usług.

Oferty produktowe w ramach Huawei Together 2020

Tak naprawdę, to ofertą jest tu cały sprzętowy ekosystem Huawei, ale jest w nich parę, bardziej niż zwykle, atrakcyjnych pozycji. To:

laptop Huawei Matebook X Pro, którego zakup premiowany jest zegarkiem Watch GT 2, bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3i oraz routerem WIFI AX3 (oferta do 31 sierpnia lub wyczerpania zestawów promocyjnych),

Huawei Watch GT 2 z 42 mm kopertą kupimy obecnie za 799 złotych, a wariant w kolorze złotym za 999 złotych (oferta do 31 sierpnia),

bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3i będą wasze za 399 złotych (oferta do 31 sierpnia).

Z ofert można skorzystać w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie i w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatorów sieci Orange i Play.

Konkurs Huawei Together 2020 z atrakcyjną nagrodą

Konkurs to z kolei szansa na wygranie Huawei P40 Pro, Watch GT 2 oraz słuchawek FreeBuds 3. Konkurs rozpoczął się 10 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia. By wziąć w nim udział trzeba stworzyć kreację na Instagramie lub Instagram Stories, która pokazuje ciekawe sposoby na łączenie/wykonywanie kilku czynności na raz. Trzeba ją tagować #together2020 i oznaczyć @huaweimobilepl. Jeśli jesteście wielodzielni to może wam się poszczęści. Jako wskazówkę możecie potraktować poniższe wideo.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni już 21 sierpnia na oficjalnym kanale marki na Instagramie oraz na stronie Społeczności Huawei.

Tekst powstał we współpracy z Huawei