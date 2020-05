Jaki telefon Huawei kupić? TOP 5

Zastanawiasz się, jaki telefon Huawei kupić? Mamy dla Ciebie pięć propozycji w różnych cenach - od tanich smartfonów do podstawowych zadań przez modele klasy średniej aż po droższe telefony flagowe. Każdy z nich jest godny polecenia i można go z łatwością kupić w Polsce.

Jaki telefon Huawei kupić?

Publikowaliśmy już dla Was poradniki jaki iPhone kupić oraz jaki telefon Xiaomi kupić, warto jednak mieć na uwadze także innego ważnego gracza na rynku mobile - firmę Huawei. Telefony tego producenta w ciągu kilku ostatnich lat stały się bardzo popularne w Polsce. Początki były klasyczne - Huawei oferował dość tanie telefony, które nie wzbudzały większego entuzjazmu, ale od pewnego momentu zaczęło się to zmieniać. Stawały się coraz lepiej wykonane, oferowały świetną funkcjonalność, wydajność, bardzo dobre aparaty i nowoczesne technologie, a wszystko to zamknięte w coraz bardziej eleganckich obudowach. W efekcie marka Huawei zyskała uznanie użytkowników oraz coś na co trzeba pracować przez bardzo długi czas - prestiż.

Tak, jeszcze kilka lat temu wyrazy „Huawei” i „prestiż” postawione obok siebie wywoływałyby uśmiech na twarzach większości osób, ale obecnie topowe modele pokazują prawdziwą klasę i mogą śmiało rywalizować z flagowymi telefonami konkurencji. O ile komuś nie przeszkadza pewien fakt, z którym niemal równo od roku trzeba się tutaj liczyć.

Najnowszy Huawei 2020 może mieć dla Ciebie tylko i aż jedną wadę

Chodzi o efekty spięć na linii USA - Chiny, w efekcie czego Huawei trafił tzw. czarną listę handlową prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. W nowych smartfonach producent musi teraz stosować okrojoną wersję systemu Android (oczywiście ze swoją nakładką EMUI), która nie daje dostępu do usług Google. W tym sklepu Google Play i wielu aplikacji tam dostępnych. Ekosystem Huawei szybko się rozrasta, aczkolwiek dla niektórych osób brak łatwego dostępu do wybranych aplikacji jest problematyczny i trzeba o tym pamiętać decydując się na wybór konkretnego modelu i być może postawić na nieco starszą propozycję. Pocieszające, że sklep AppGallery rośnie i zmierzają do niego także aplikacje polskich banków - pierwszy będzie mBank.

Poza tą dyskusyjną kwestią smartfony Huawei mają naprawdę wiele zalet. Wyglądają świetnie i dotyczy to nie tylko modeli z najwyższej półki, ale również średniej i niższej. Dobry telefon za 1000 zł? Ciekawy smartfon do 1500 zł? Bez problemu. Wiele osób lubi wyświetlacze AMOLED, które generują bardzo kontrastowy obraz z żywymi, nasyconymi kolorami. Je również można spotkać w smartfonach Huawei, w topowych modelach z serii Huawei Mate i Huawei P.

Najlepszy Huawei w każdym przedziale cenowym. Oto polecane modele:

Huawei opinie zawdzięcza między innymi bardzo dobrym aparatom

Jeśli często robicie zdjęcia telefonem, to również docenicie smartfony z oferty Huawei. Zwłaszcza te droższe oferujące zaawansowane zestawy obiektywów i rozbudowane oprogramowanie zapewniają spore możliwości. Huawei zasługuje na ogromne pochwały pod względem jakości zdjęć w słabym oświetleniu, dzięki zastosowaniu świetnego trybu nocnego. Możecie wykonać takie zdjęcie jak poniżej, bez używania statywu.

Wszystko to dzięki zastosowaniu zaawansowanej stabilizacji i algorytmów sztucznej inteligencji (AI). Nawet kilkusekundowe naświetlanie można wykonać z ręki - obraz będzie ostry, nieporuszony i jasny. Oprócz tego można nagrywać filmy 4K nie tylko telefonami flagowymi, ale również ze średniej półki, takimi jak np. modele Huawei Nova.

W wielu smartfonach Huawei znajdziemy NFC, dual SIM, szybkie ładowanie akumulatora, szybkie dwuzakresowe Wi-Fi, a także czytnik linii papilarnych umieszczony pod powierzchnią wyświetlacza.

Do tego oczywiście dochodzi sporo ciekawych i przydatnych funkcji systemowych. Innymi słowy: codzienne korzystanie z telefonów Huawei jest po prostu przyjemne. Każdemu producentowi zdarzają się mniejsze lub większe potknięcia, ale w ogólnym rozliczeniu urządzenia mobilne Huawei są warte zakupu. W tym zestawieniu prezentujemy nasz ranking telefonów Huawei, w którym polecamy 5 modeli naszym zdaniem godnych uwagi.

Telefon Huawei 2020 - te modele warto kupić:

Huawei P Smart Z - tani i dobry Huawei









4,2/5 Ocena benchmark.pl Huawei P Smart Z szybko wpada w oko. To pierwszy smartfon tego producenta wyposażony w wysuwany aparat selfie. Takie rozwiązanie pozwoliło na zastosowanie wyświetlacza o smukłych ramkach pozbawionego nielubianych przez wielu wcięć. Co poza tym? Przede wszystkim Android 9.0 z EMUI 9.0 i solidny procesor HiSilicon Kirin 710F współpracujący z 4 GB RAM. Dodatkowo 64 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej, dual SIM i komplet modułów łączności bezprzewodowej, w tym NFC przydatne do popularnych na naszym rynku płatności zbliżeniowych czy szybkiego parowania np. wspierających tę technologię słuchawek. Nie wypada przy tym zapominać o baterii o pojemności 4000 mAh. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 710F

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei P40 Lite - świetny smartfon do 1000 zł









4,1/5 Ocena benchmark.pl Huawei P40 Lite to bezapelacyjnie jeden z najlepszych smartfonów do 1000 złotych. Pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z EMUI 10 i jeśli komuś nie przeszkadza brak dostępu do usług Google, to może być to nawet najciekawsza propozycja w tym przedziale cenowym ze wszystkich na rynku. Trudno mieć większe zastrzeżenia co do stylistyki, dobrze wypada też jakość wykonania, ale to co najlepsze znajdujemy we wnętrzu. Producent zastosował tu dobry procesor Kirin 810, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Dorzucił do tego baterię 4200 mAh wystarczającą na dwa dni pracy i wspierającą szybkie ładowanie 40W, a także wyróżniający się w tej klasie cenowej aparat fotograficzny, który zapewnia naprawdę dobrej jakości zdjęcia. Bardzo dobrze działający czytnik linii papilarnych umieszczono tu na bocznej krawędzi. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2310 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 810

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei nova 5T - średnia półka cenowa, duża wydajność









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei nova 5T debiutował jako smartfon z pogranicza średniej i wyższej półki. Przez kilka miesięcy obecności na rynku cena tego modelu zauważalnie spadła, a wciąż oferuje on godne uwagi podzespoły. Został wyposażony w 6.26-calowy ekran IPS Full HD+, a także wydajny procesor Kirin 980, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ma też dobry poczwórny aparat główny i aparat 32 Mpix na froncie, który docenią sympatycy selfie. Na pokładzie znalazła się też bateria 3750 mAh wspierająca szybkie ładowanie 22.5W oraz odpowiednie zaplecze komunikacyjne - Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac i NFC. Smartfon debiutował z systemem Android 9.0, ale dostał już aktualizację do Android 10. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 980

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 16 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt

Huawei P30 Pro - najlepszy Huawei z usługami Google









4,7/5 Ocena benchmark.pl Zeszłoroczny Huawei P30 Pro to nadal bardzo dobry smartfon z wyższego segmentu. Jest bardzo dobrą propozycją dla fanów mobilnej fotografii i tak naprawdę trzeba mieć solidne kontrargumenty, aby przeciwstawiać mu konkurenta z tego samego przedziału cenowego. Potrójny aparat 40 Mpix + 20 Mpix + 8 Mpx wzbogacony sensorem TOF 3D stać na naprawdę wiele, tym bardziej, że mamy tu do czynienia z rozbudowanym oprogramowaniem i sprawnymi algorytmami AI. Warto nadmienić też o 5-krotnym optycznym zoomie (135 mm). Huawei P30 Pro ma jednak więcej atutów. Można liczyć też między innymi na 6.47-calowy wyświetlacz OLED ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych oraz wysoką wydajność gwarantowaną przez procesor Kirin 980 i 6 GB pamięci RAM. Bateria o pojemności 4200 mAh wspiera ładowanie bezprzewodowe 15W oraz szybkie ładowanie przewodowe 40W. Jest też dual SIM i pilot na podczerwień. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 980

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) TOF 3D + 40 + 20 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei P40 Pro - najlepszy Huawei dla fana fotografii









4,7/5 Ocena benchmark.pl Huawei P40 Pro to najnowszy z topowych smartfonów tego producenta. Ma naprawdę wiele atutów, głównym mogą być dla wielu bardzo rozbudowane możliwości fotograficzne. To jeden z najlepszych smartfonów do zdjęć na rynku, wyróżnia się nie tylko świetnymi zdjęciami za dnia, ale i w gorszym świetle. Główny aparat składa się z obiektywów szerokokątnego, ultraszerokokątnego, teleobiektuwu oraz sensora ToF, co zapewnia także bardzo szeroką funkcjonalność i możliwości fotografowania różnorodnych obiektów oraz scen. Na wyróżnienie zasługuje tu również ekran OLED z odświeżaniem 90 Hz, bardzo wydajny procesor Kirin 990 5G, duże zasoby pamięci i bateria wspierająca szybkie ładowanie 40W oraz bezprzewodowe ładowanie 27W. Jak przystało na flagowego smartfona, można liczyć także na wodoszczelną obudowę (IP68) i odpowiednie zaplecze komunikacyjne w postaci Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax i NFC. Huawei P40 Pro wspiera również sieci 5G. Wady? Dla niektórym główną, a być może jedyną, będzie brak dostępu do usług Google. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200 x 2640 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 990

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) ToF 3D + 50 Mpx + 40 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Zobacz również: