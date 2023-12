Zastanawiasz się nad prezentem na Święta Bożego Narodzenia? Świetnym pomysłem może być zakup hulajnogi albo roweru elektrycznego – to praktyczny upominek, z którego powinni ucieszyć się dzieci i dorośli.

Płatna współpraca z marką Motus

Przed nami sezon Świąt Bożego Narodzenia, który oznacza poszukiwania wymarzonych prezentów. Jeśli ciągle zastanawiacie się nad podarunkiem dla najbliższych, to dobrze trafiliście! Wspólnie z firmą Motus przygotowaliśmy poradnik z najlepszymi hulajnogami i rowerami elektrycznymi pod choinkę. Praktyczny upominek powinien sprawić przyjemność zarówno dzieciom, jak również dorosłym, a teraz będzie można go kupić w świetnych promocjach.

Dobra hulajnoga elektryczna ułatwi codzienne podróże

Hulajnoga elektryczna to praktyczny pojazd, który można wykorzystać podczas codziennych dojazdów do szkoły lub do pracy, ale też do aktywnego spędzania wolnego czasu. Lekka i poręczna konstrukcja jest tutaj na pewno dodatkowym atutem.

Dlaczego warto wybrać hulajnogę elektryczną? Przede wszystkim ze względu na możliwość szybkiego i wygodnego podróżowania. Dopuszczalna prędkość, z jaką możemy poruszać się na hulajnodze elektrycznej to 20 km/h. Pojazd świetnie sprawdzi się w mieście, gdzie potrzebujemy szybko przyjechać w dane miejsce, ale chcemy uniknąć korków lub nie zawsze istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską.

Hulajnoga elektryczna jest wygodna w użytkowaniu. Najpopularniejsze modele ważą kilkanaście kilogramów, a do tego można je złożyć i zabrać ze sobą do szkoły lub pracy. Co więcej, sprzęt można podładować z normalnego gniazdka elektrycznego – w kilka godzin akumulator znowu będzie naładowany do pełna, co pozwoli przejechać dodatkowe kilkadziesiąt km (np. z powrotem wrócić do domu).

Co wybrać? Jeśli szukacie typowo miejskiej hulajnogi, to idealnym wyborem będą modele Motus Scooty 10 2023, Motus Scooty 10 2022 i Motus PRO 8,5 Lite. Do przejazdów poza miastem i jazdy ekstremalnej warto wybrać modele dla pasjonatów: Motus PRO 10 Sport 2023 lub Motus PRO 10.

Hulajnoga elektryczna może być też świetnym prezentem dla młodszych użytkowników. Dla dzieci warto wybrać mniejszy model Motus KID, natomiast dla nastolatka odpowiedni będzie Motus Scooty 8,5. W ofercie producenta znajdziemy też model Motus Scooty 10 Lite 2022, który szczególnie powinien przypaść do gustu kobietom.

Rower elektryczny - wygodny i ekologiczny środek transportu

Rower elektryczny to świetny środek transportu, który sprawdzi się podczas podróżowania po mieście, ale nada się też na dłuższe wycieczki poza miasto. Urządzenie pozwoli aktywnie spędzić czas, a przy tym możemy liczyć na większy komfort podróżowania.

Rower szczególnie sprawdzi się w zatłoczonych miastach, gdzie nie zawsze można szybko dojechać samochodem lub komunikacją miejską. Teraz ma to wyjątkowo istotne znaczenie, bo w dużych aglomeracjach często promowane są ekologiczne środki transportu i pojawia się coraz więcej ścieżek dla jednośladów. Rower często będzie najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu.

Rower pozwoli również aktywnie spędzić czas. Ten pojazd to doskonała alternatywa na wycieczki poza miasto, gdzie nie zawsze można dojść pieszo lub dojechać hulajnogą. Zasięg do kilkudziesięciu km sprawdzi się znakomicie podczas wypraw, a kilka godzin ładowania pozwoli uzupełnić pojemność baterii. Co więcej, dostępne modele często oferują możliwość przełączania napędu – jazda w trybie manualnym lub wspomaganym zwiększy zasięg, a przy tym zapewni dodatkowy wysiłek fizyczny.

Jeśli szukacie roweru do miasta, warto będzie wybrać model Motus City Black w przypadku mężczyzn lub Motus City White w przypadku kobiet. Na dłuższe wycieczki polecamy już składany model Motus ECO. Dobrze zaprojektowana konstrukcja idealnie zda egzamin w miejskich warunkach.

Rower elektryczny zainteresuje też wyczynowców – w takim przypadku ciekawym pomysłem będzie wybór wielozadaniowego modelu Motus MTB. Dla wielbicieli off-roadu producent przygotował prawdziwy hit, jakim jest Motus Fat Road, który bez problemu poradzi sobie z przeszkodami i dużymi nierównościami.

Dodatkowe akcesoria zawsze się przydadzą

Jeśli już posiadacie rower lub hulajnogę elektryczną, to warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów, które mogą być praktycznym i przydatnym uzupełnieniem sprzętu.

Co warto wybrać? Obowiązkowym wyposażeniem są kaski, które zapewniają osłonę głowy podczas wypraw. Warto także rozważyć zakup specjalnej odzieży typu bluzy i kominy, jako uzupełnienie sportowej stylizacji (szczególnie, że można je nosić nie tylko na przejażdżki rowerem lub hulajnogą).

W ofercie producenta znajdziemy również sakwy - to akcesorium, dzięki któremu użytkownik będzie miał pod ręką wszystkie niezbędne przybory (telefon, portfel etc.). Przy dłuższych wyposażyć się także w pompki, aby uzupełnić poziom powietrza w oponach. Niezbędnym dodatkiem możę okazać się również zestaw czyszczący Mr Motus, dzięki któremu Twój jednoślad zawsze będzie błyszczał.

