Przed wami test Patriot Viper Xtreme 5 reprezentujących absolutny top w segmencie pamięci DDR5. Sprawdźmy, co w prawdziwym świecie daje taktowanie rzędu 8000 MHz. Porównaliśmy DDR4 vs DDR5.

4/5

Viper Xtreme 5 reprezentują absolutny top w segmencie pamięci DDR5. Produkt adresowany jest do graczy, overclockerów podkręcających komputery i ogólnie wziętych entuzjastów technologii. Nie zwlekając dłużej zobaczmy jak w praniu sprawdza się taktowanie modułów rzędu 8000 MHz. Przy okazji sprawdziliśmy jaki wypadają w porównaniu z pamięciami DDR4.

Test Pamięć Viper Xtreme 5 - dwa gatunki Żmii

Pamięć Viper Xtreme 5 debiutowały na tegorocznych targach CES. Następnie w rękach overclockera Fuggera pomogły mu ustanowić światowy rekord w benchmarku PCMark Extended. Mocne wejście na scenę było także zapowiedzią rozdzielenia dwóch rodzin modłów należących do marki Patriot. Kości bardziej „przyziemne”, występujące pod nazwą Viper Venom, kończą się na prędkości 7400 MHz. Powyżej tego mamy już moduły Viper Xtreme. Producent oferuje trzy warianty:

7600 MHz CL 36,

7800 MHz CL 38

8000 MHz CL 38.

Ponadto, obie serie pamięci różnią się od siebie wyglądem. Naturalnie nie mogło zabraknąć podświetlania RGB. Viper Xtreme 5 dostępne są wyłącznie w pakietach po dwie kości o łącznej pojemności 32GB. Stabilne użytkowanie tak szybkich zestawów wymaga odpowiedniej płyty głównej, która sama w sobie nie jest małym wydatkiem.

Specyfikacja produktu Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 8000 MHz Znaczki Dobry Produkt

Typ pamięci DDR5

Częstotliwość pamięci 8000 MHz

Pojemność 32 GB

Waga 47 g

Wymiary (wys/sz/gł) 60 x 135 x 44 mm rozwiń

Wykonanie i cenaPatriot Viper Xtreme 5

Producent podesłał do testów najbardziej wypasioną wersję, czyli odznaczającą się taktowaniem 8000 MHz. Taka przyjemność pecetowego śmiertelnika będzie kosztować nieco ponad półtora tysiąca złotych. Sporo gotówki. Co dostajemy w zamian? Pamięci nabywamy w skromnym pudełku, zaś same moduły chroni przezroczysta plastikowa wytłoczka. Bonusem będzie czerwona naklejka z logo Viper Gaming.

Na razie małe rozczarowanie. Myślałem, że tak prestiżowy produkt zostanie zaprezentowany w bardziej wymyślny sposób, szczególnie biorąc pod uwagę cenę. Przyglądając się opakowaniu mam wrażenie, że do rąk wpadły mi pamięci raczej budżetowe. No dobrze, a jak wyglądają same moduły Viper Xtreme 5?

Swoją budową Xtreme 5 mają przypominać głowę żmii. W końcu nazwa zobowiązuje. Ich całkowita wysokość wynosi 45 mm. Dwuczęściowy radiator wykonano z anodowanego na czarno aluminium, gdzie ozdobniki w postaci szarego napisu oraz logo Viper uzupełnia grzbiet z mlecznego tworzywa sztucznego. Służy on do rozpraszania światła LED RGB, domyślnie działającego w trybie tęczy. Konfigurację RGB realizujemy z poziomu oprogramowania płyt głównych Asrock, ASUS, Gigabyte oraz MSI. W teorii jest też opcja dedykowanego narzędzia Viper RGB Software, ale w moim przypadku nie rozpoznało ono zamontowanych modułów.

Testowany RAM posiada trzy gotowe profile XMP:

DDR5-8000 CL 38-48-48-84 @ 1,45 V,

DDR5-7800 CL 38-48-48-84 @ 1,45 V,

DDR5-7600 CL 36-48-48-84 @ 1,45 V.

Pamięci na płytce PCB pochodzą z fabryk firmy Hynix i są to chipy A-die. Dosłownie wyżyłowano je pod sam sufit, co jednak nie oznacza, że nie można próbować nanieść własnych poprawek opóźnień czy zegara. Należy dopisać, że nasz zawodnik dostępny jest wyłącznie w pakietach po dwa moduły 16GB.

Metodyka testu Viper Xtreme 5

Idąc tropem branżowych kolegów mógłbym testować pamięci w rozdzielczości 1080p, co było zgodne z metodyką sprawdzania wydajności procesorów. Nie jest to jednak realny scenariusz użytkowy modułów tej klasy. Wydaje mi się, że raczej nikt świadomie nie wyda półtora tysiąca złotych na RAM do zabawy w Full HD. W końcu ich parametry wykorzysta wyłącznie high-endowy PC z odpowiednią płytą główną i procesorem.

Najpierw skupię się na sprawności w aplikacjach profesjonalnych. Natomiast w rozrywce interesuje mnie rozdzielczość 2560 x 1440 px lub wyższa. Gramy w maksymalnych detalach przy pełnym śledzeniu promieni, który jak wiemy stawia niemałe wymagania przed kartą graficzną oraz procesorem, o czym mało, kto pamięta. Jeśli będzie taka konieczność posłużę się DLSS 2.0 celem osiągnięcia płynności obrazu zbliżonej do stu klatek na sekundę.

Do testów posłużyła odpowiednio przygotowana platforma, gdzie bazowym elementem była płyta główna ASUS Z790 Maximus Apex, kosztująca ok. 3500 PLN. Uprzednio wykonałem aktualizację do najnowszej wersji UEFI. Intel wypożyczył procesor Core i7-13700K (ok. 2000 PLN) a firma Inno3D użyczyła kartę RTX 4080 iChill X3 (6000 PLN). Podliczając resztę podzespołów wyszedł nam komputer za nieco ponad siedemnaście tysięcy złotych.

Oczywiście dobry test nie może obyć bez porównania. W kolejnym kroku ręcznie ustawiłem zegar Viper Xtreme 5 do poziomu 6000 MHz, naśladując tym samym RAM, który można nabyć za mniej więcej 600 zł. Pikanterii dodaje uwzględnienie DDR4 w tym teście. Starą szkołę reprezentują moduły G.Skill 3600 MHz CL18, dostępne już od jakże skromnych 350 zł. Wylądowały one na płycie NZXT N7 Z690, którą w dobrych czasach szło wyrwać za plus minus tysiąc pięćset złotych. W konsekwencji daje to nam różnicę trzech tysięcy złotych między tą a główną konfiguracją PC.

Wszystkie testy wydajności zostały przeprowadzone na 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 10, gdzie funkcja VBS została wyłączona. Spokojnie, na Windows 11 wyniki będą identyczne. Procesor Intel Core i7-13700K pracował na ustawieniach standardowych, a wszelkie opcje Enhanced zostały wyłączane. DDR5 z zegarem 8000MHz działały w trybie Gear 4, podczas gdy 6000MHz w Gear 2. DDR4 pozwoliły na ustawienie Gear 1.

Platforma testowa

Procesor: Core i7-13700K

Płyta główna: ASUS Z790 Maximus Apex / NZXT N7 Z690

Chłodzenie: NZXT Kraken X63 / Arctic Liquid Freezer II 280

Karta grafiki: Inno3D RTX 4080 iChill X3

Pamięć RAM: G.Skill 32GB 3600MHz

Dysk: Corsair MP700 2TB PCIe 5.0 / MP600 Core XT 2TB

Obudowa: NZXT H7 Flow

PSU: NZXT C1000 Gold

System: Windows 10 Pro 22H2

Monitor: Cooler Master GM32-FQ

Ogólna sprawność systemu

Na początek ciekawostka. Na głównej konfiguracji z płytą główną ASUS procesor Core i7-13700F, który miałem akurat pod ręką, nie poradził sobie z uruchomieniem żadnego z trzech profili XMP kości Patriot Viper Xtreme 5. Kontroler pamięci zwyczajnie nie podołał zadaniu. Dlatego tak kluczowym było wykorzystanie i7-13700K.

Zacznijmy od przetestowania ogólnej sprawności PC. Geekbench to proste w obsłudze narzędzie. Jego zadaniem jest testowanie wydajności procesora i pamięci RAM pod kątem szybkości uruchamiania i działania różnych aplikacji. Sprawdzamy jak komputer radzi sobie podczas np. szyfrowania, kompresji plików, testuje szybkość zapisu i odczytu danych do pamięci, pracę przeglądarki itp.

Geek Bench 6

Single Core Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 2979 DDR5 6000 MHz 2946 DDR5 4800 MHz 2908 DDR4 3600 MHz 2992

Geek Bench 6

Multi Core Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 20232 DDR5 6000 MHz 19188 DDR5 4800 MHz 18692 DDR4 3600 MHz 16457

Wynik dla pojedynczego rdzenia wszędzie wychodzą mniej więcej tak samo. Test dla wszystkich rdzeni CPU pomiędzy taktowaniem 8000 a 6000 pokazuje 6% różnicy. Natomiast między najszybszymi DDR5 a DDR4 mamy już 19% różnicy, choć dysproporcja cenowa zdecydowanie przemawia na korzyść starszych pamięci (ok. 77% oszczędności względem Viper).

No dobrze, idąc dalej czas na PCMark 10, czyli kolejny bardzo popularny program służący do przeprowadzania testów wydajnościowych. Tu także kompleksowo sprawdzamy możliwości PC, od edycji grafiki po wideokonferencje, pracę na dokumentach, WWW itd.

PCMark 10

Ogólny wynik, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 13249 DDR5 6000 MHz 13123 DDR4 3600 MHz 13293

PCMark 10

Essentials, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 12149 DDR5 6000 MHz 11459 DDR4 3600 MHz 11330

PCMark 10

Productivity, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 11768 DDR5 6000 MHz 12229 DDR4 3600 MHz 12124

PCMark 10

Digital Content Creation, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 14102 DDR5 6000 MHz 13776 DDR4 3600 MHz 14283

PCMark 10

Gaming, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 41221 DDR5 6000 MHz 41514 DDR4 3600 MHz 43008

Wszystkie konfiguracje pamięci wypracowały wyniki powyżej 13 tysięcy punktów. PCMark punktację rozbija na: essentials, productivity, digital content creation, gaming. Pamięci w poszczególnych sekcjach wymieniają się ciosami. Co ciekawe w sekcji gier to DDR4 wychodzą bardziej na czoło rywalizacji.

Pora na 3DMark, czyli popularny wśród graczy benchmark. Interesuje nas rezultat uzyskany w testach: 3x Fire Strike (DX11 od 1080p do 4K), Time Spy (DX12 1440p), Port Royal (DX12, RayTracing).

Fire Strike

Overal, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 52054 DDR5 6000 MHz 51332 DDR4 3600 MHz 51552

Fire Strike

Graphic Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 68456 DDR5 6000 MHz 68177 DDR4 3600 MHz 68338

Fire Strike

Physics Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 45137 DDR5 6000 MHz 42735 DDR4 3600 MHz 45132

Fire Strike

Combined Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 20278 DDR5 6000 MHz 20121 DDR4 3600 MHz 19611

Fire Strike Extreme

Overal, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 32924 DDR5 6000 MHz 32856 DDR4 3600 MHz 32963

Fire Strike Extreme

Graphic Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 34762 DDR5 6000 MHz 34672 DDR4 3600 MHz 34813

Fire Strike Extreme

Physics Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 43114 DDR5 6000 MHz 42824 DDR4 3600 MHz 45130

Fire Strike Extreme

Combined Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 18803 DDR5 6000 MHz 18864 DDR4 3600 MHz 18285

Fire Strike Ultra

Overal, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 17801 DDR5 6000 MHz 17787 DDR4 3600 MHz 17695

Fire Strike Ultra

Graphic Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 17532 DDR5 6000 MHz 17545 DDR4 3600 MHz 17433

Fire Strike Ultra

Physics Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 45235 DDR5 6000 MHz 45037 DDR4 3600 MHz 45092

Fire Strike Ultra

Combined Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 9921 DDR5 6000 MHz 9860 DDR4 3600 MHz 9841

Port Royal, DirectX 12, Ray Tracing

GPU Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 17869 DDR5 6000 MHz 17833 DDR4 3600 MHz 17926

Time Spy, DirectX 12, 2560 x 1440p

Overal, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 27532 DDR5 6000 MHz 27207 DDR4 3600 MHz 26685

Time Spy, DirectX 12, 2560 x 1440p

GPU Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 28641 DDR5 6000 MHz 28628 DDR4 3600 MHz 28714

Time Spy, DirectX 12, 2560 x 1440p

CPU Score, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 22579 DDR5 6000 MHz 21235 DDR4 3600 MHz 19057

Powtórka z rozrywki. Take tym razem wszystkie trzy konfiguracje PC idą łeb w łeb. Rezultaty lądują tak blisko siebie, że w typowym użytkowaniu komputera nie odczujemy różnic.

Viper Xtreme 5 a zastosowania profesjonalne

Przejdźmy do zastosowań profesjonalnych. Na pierwszy ogień idzie Corona, czyli fotorealistyczny renderer dostępny dla programów Autodesk 3DS Max, MAXON Cinema 4D oraz w postaci samodzielnej aplikacji. Program świetnie wykorzystuje wielowątkowe procesory podczas renderowania złożonej sceny. Wygrywa pamięć 6000MHz, wykazując najlepszą wydajność acz różnice nie są kolosalne.

Corona 1.3

Czas (s), mniej = lpiej

DDR5 8000 MHz 52 DDR5 6000 MHz 50 DDR4 3600 MHz 54

Corona 1.3

Rays/sec, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 9303410 DDR5 6000 MHz 9676710 DDR4 3600 MHz 8974000

V-Ray wykorzystuje silnik renderujący, który używa bardzo zaawansowanych technik jak np. global illumination, path tracing, photon mapping, irradiance map oraz directly computed global illumination. V-Ray Benchmark podaje wyniki wydajności w formie ilości sampli na sekundę. Cała trójka ląduje obok siebie.

V-Ray 4.10.06

ksamples, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 30972 DDR5 6000 MHz 30405 DDR4 3600 MHz 30606

Mój ulubieniec: Blender. To bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki trójwymiarowej, obrazów statycznych i animacji, oferujące szereg efektów oraz funkcji. Program skutecznie wykorzystuje potencjał nowoczesnych procesorów, dobrze skalując się z dodatkowymi rdzeniami oraz wątkami. Test obejmuje render trzech scen gdzie minimalną przewagę (ale zawsze) uzyskała konfiguracja z DDR4. Warto jednak przypomnieć, że Blender idealnie wykorzystuje potencjał kart graficznych. Tym samym RTX 4080 rozkłada na łopatki to, co pokazuje współczesne i7 oraz topowe i9.

Blender 3.5.0 - monster

Sapmples per minute, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 190 DDR5 6000 MHz 191 DDR4 3600 MHz 199

Blender 3.5.0 - junkeshop

Sapmples per minute, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 129 DDR5 6000 MHz 126 DDR4 3600 MHz 129

Blender 3.5.0 - classroom

Sapmples per minute, więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 91 DDR5 6000 MHz 91 DDR4 3600 MHz 93

Gwóźdź programu, czyli Viper Xtreme 5 vs. gry

Naszą przygodę zaczynamy od Shadow of the Tomb Raider, uruchamiając grę z poziomu DirectX 12 bez funkcji śledzenia promieni, bo niewiele ona wnosi do tytułu. Test polegał na spacerze Larą po lokacji wyraźnie „procesorowej”. Mimo tego różnica między pamięciami jest marginalna.

Shadow of the Tomb Raider, 2560 x 1440 px, DirectX 12, Detale: ultra/max

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 217

133 DDR5 6000 MHz 215

130 DDR4 3600 MHz 217

127 średni FPS

1% low FPS

Następnie ogrywamy Crysis 3 Remastered, gdzie oczywiście pokusiłem się o ray tracing acz bez wsparcia DLSS. Wybrana lokacja również wyraźnie korzysta z dodatkowych zasobów CPU. Rezultat? Mimo wszystko wyniki znów lądują obok siebie.

CRYSIS 3 Remastered, 2560 x 1440 px, DirectX 11, Detale: ultra/max, Ray Tracing: on, DLSS: off

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 117

97 DDR5 6000 MHz 114

93 DDR4 3600 MHz 115

96 średni FPS

1% low FPS

Kolejnym tytułem będą przygody Geralta z Rivii, które w zeszłym roku otrzymały spory lifting graficzny. Wiedźmina uruchomiłem w ustawieniach Uber +, co oznacza pełne śledzenie promieni. Pokusiłem się o rundę z wyłączonym i włączonym DLSS. Test polega na przechadzce od ryneczku w Novigradzie do mostu za murami miejskimi. Ponownie, czy macie pamięci za trzysta-parę czy półtora tysiąca złotych - nie ma to większego znaczenia.

Wiedźmin 3 Remastered, 2560 x 1440 px, DirectX 12, Detale: Ultra/max, Ray Tracing: on, DLSS: off

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 65

50 DDR5 6000 MHz 64

50 DDR4 3600 MHz 62

49 średni FPS

1% low FPS

Wiedźmin 3 Remastered, 2560 x 1440 px, DirectX 12, Detale: Ultra/max, Ray Tracing: on, DLSS: balanced

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 89

62 DDR5 6000 MHz 89

65 DDR4 3600 MHz 86

65 średni FPS

1% low FPS

Kolejna gra polskiego studia CD Project RED. Cyberpunk 2077 odznacza się bardzo wysokimi wymaganiami. Podane wyniki obejmują gameplay z włączonym DLSS w trybie jakości oraz bez DLSS. Test polegał na przejściu w lokacji wyraźnie procesorowej. Gra zachowuje się identycznie, jak Wiedźmin. W efekcie mamy trzy rezultaty nieróżniące się od siebie.

Cyberpunk 2077, 2560 x 1440 px, DirectX 12, Detale: Ultra/max, Ray Tracing: on, DLSS: off

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 63

54 DDR5 6000 MHz 62

55 DDR4 3600 MHz 60

55 średni FPS

1% low FPS

Cyberpunk 2077, 2560 x 1440 px, DirectX 12, Detale: Ultra/max, Ray Tracing: on, DLSS: balanced

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 101

89 DDR5 6000 MHz 99

84 DDR4 3600 MHz 100

86 średni FPS

1% low FPS

APEX Legends bazuje wyłącznie na czystej rasteryzacji, działając z poziomu DirectX 11. Warto przypomnieć, że APEX świetnie skaluje się na procesorach sześcio i ośmiordzeniowych, czego nie potrafi wiele współczesnych gier. Tytuł domyślnie działa z limitem klatek do 144 fps i musiałem usunąć go z linii komend. Znów różnie między konfiguracjami RAM są kosmetyczne. Wyniki to średnia z trzech rund.

Apex Legends, 2560 x 1440 px, DirectX 11, Detale: Ultra/max

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 292

153 DDR5 6000 MHz 291

155 DDR4 3600 MHz 290

157 średni FPS

1% low FPS

Battlefield V ma już swoje lata, acz wciąż wygląda wspaniale i potrafi przydusić komputer. Grę uruchomiłem z poziomu DirectX 12 bez śledzenia promieni. Gramy na mapie Narvik w trybie Conquest 64 graczy. Także i tym razem musiałem ręcznie znieść fabryczny limit 200 fps, zwiększając go do trzystu. Viper Xtreme 5 uzyskują lekką przewagę, acz w praktyce niedoczuwalną, bo wszystkie konfiguracje pozwolą wykorzystać potencjał monitora z odświeżaniem 240Hz w 1440p. Do tego na niektórych mapach – choćby Iwo Jima – wszystkie zestawy generowały cały czas ~300 fps.

Battlefield 5, 2560 x 1440 px, DirectX 12, Detale: Ultra/max, Ray Tracing: off, DLSS: off

więcej = lepiej

DDR5 8000 MHz 292

153 DDR5 6000 MHz 272

159 DDR4 3600 MHz 276

148 średni FPS

1% low FPS

Słowem wytłumaczenia, co tu się w ogóle zadziało?

Nasz komputer w założonym budżecie to maszynka do 1440p oraz 4K, gdzie bawimy się natywną rozdzielczością lub sięgamy po dowolny wariant DLSS. W takim standardzie to RTX 4080 ponosi pełen ciężar pracy. W 1080p z pewnością różnice między konfiguracjami RAM byłby bardziej widoczne, ale wtenczas marnowałby się potencjał karty graficznej, zmuszonej czekać za procesorem.

Zastanawiacie się, co w przypadku RTX 4090? Zakładam, że taką kartę nabywamy tylko do zabawy w 4K, czyli powtarza się scenariusz opisany powyżej. Warto też przypomnieć, że są gry, które w ogóle nie dbają o prędkość RAM – czy zamontujemy moduły 2133 czy 4800 MHz wynik wyjdzie ten sam. Przykładem będzie choćby Horizon Zero Dawn.

240 klatek w grze singleplayer w 1440p, niezależnie od pamieci, to więcej niż przeciętny śmiertelnik potrzebuje ;)

No dobrze, a co w takim razie z zastosowaniami profesjonalnymi? W tym wypadku większość programów preferuje pojemność nad szybkość modułów. Do tego profesjonaliści cenią sobie najbardziej stabilność i bezproblemowe działanie, co choćby takie DDR4 zapewniają w 100%. W przypadku DDR5 również lepiej postawić na ciut niższy zegar. Są też warianty bez żadnych profili XMP, które od razu uruchamiają się z np. zegarem 5600 MHz. Piszę o tym, ponieważ Viper Xtreme 5 w profilu 8000MHz nie były stuprocentowo bezproblemowe. Już sam fakt, że i7-13700F nie uruchomił żadnego XMP o czymś świadczy.

Patriot Viper Xtreme 5 – przygoda tylko dla entuzjastów

Podsumowanie zacznijmy od waloru estetycznego. Nowe Patrioty może i są bardzo efekciarskie, acz jak na mój gust specjalnie nie odróżniają się od dużo tańszych modułów DDR5. Dobrze, że sam radiator pamięci wykonano solidnie i prócz estetyki sprawdza się także praktycznie w roli odpromiennika ciepła. Pamięci podczas testów pozostawały zasadniczo chłodne, oscylując pod ciągłym obciążeniem w granicach 45 stopni.

Chcąc skorzystać z profilu XMP 8000 MHz CL38 musimy uprzednio doposażyć się odpowiednią płytę główną i procesor, co samo w sobie wydatkiem małym nie jest. W tym wypadku musiał to być ASUS Z790 Maximus Apex, posiadający tylko dwa miejsca na banki pamięci. Typowa Z790 z niższego segmentu cenowego nie poradzi sobie z tym zadaniem. Jeśli macie cierpliwość i umiejętności to możecie próbować poprawić fabrykę na gruncie opóźnień. Niemniej nie przyniesie to znaczącego zwrostu wydajności.

Finalnie Viper Xtreme 5 to zabawka dla hardcorowych entuzjastów, pokazująca na tę chwilę jak daleko można popchnąć pamięci DDR5. Dla gracza-entuzjasty nie mają one zasadniczo żadnego przełożenia w kwestii sprawności. Różnicę cenową między powyższymi konfiguracjami lepiej już ulokować w innych podzespołach, mających faktyczne przełożenie na sprawność systemu. W moim przypadku to opcja inwestycji w RTX 4090, gybym został przy DDR4.

Dla profesjonalistów to także żaden rarytas. W cenie Viper Xtreme 5 zakupicie 92GB DDR5 z zegarem 5600 MHz. Abstrakcyjny przykład, ale pokazuje pewną skalę. Do tego masa profesjonalnych aplikacji pozwala korzystać raczej z potencjału GPU, także i tym razem lepiej przemyśleć swoje zakupowe priorytety.

Nasza opinia o pamięciach Patriot Viper Xtreme 5:

Opinia o Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 8000 MHz Plusy prawdziwy top dla entuzjastów,

mają jeszcze potencjał OC (zarówno w kontekście zegarów, jak i timingów),

wieczysta gwarancja, Minusy horrendalnie wysoka cena,

w prawdziwym świecie takie zegary nic nie dają,

32GB to trochę mało dla profesjonalisty, szczególnie w tej cenie,

niewiele płyt głównych pozwoli na wykrzesanie ich pełnego potencjału