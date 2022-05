Ile pamięci RAM potrzebujesz w swoim PC? Ile, żeby po prostu wydajnie działał, a ile, by odpalał najnowsze tytuły i “nie klękał na robocie”? Mówimy “sprawdzam” i… sprawdzamy!

Ile pamięci RAM do PC w 2022 roku?

Temat ilości pamięci operacyjnej w komputerze gamingowym każdego roku wraca niczym bumerang. Setki, jeśli nawet nie tysiące testów dostępnych w sieci oraz ocean opinii rozproszonych po forach powoduje tylko jeszcze większy mętlik u laików. Dlatego myślę, że warto pochylić się nad tą kwestią raz jeszcze i zastanowić się nad tym, ile pamięci RAM do komputera do gier potrzebujemy?

Okazja ku temu jest całkiem dobra, bo kilka miesięcy temu debiutowały pamięci DDR5. Do tego w obiegu nadal krążą leciwe moduły DDR3 a wszędobylskie DDR4 to dominujący standard i raczej nie ulegnie to prędko zmianie. O pamięciach klasy DDR2 lub starszych rozpisywać się nie będę, ponieważ podchodzą one już pod temat retro-PC. Słowem wstępu chciałbym jeszcze powiedzieć, że celem maksymalnego uproszczenia publikacji pominę akapity wypełnione złożonymi benchmarkami i ich analizą. Nie przedłużając pora przejść do konkretów.

Pamięć RAM 16 GB to wciąż standard

Zaskoczeni? Formuła wypracowana lata temu nadal obowiązuje, nawet gdy idzie o gry typu AAA oferujące przepastne światy i wybujałą szatę graficzną odpaloną w 4K. Z mojego doświadczenia 16 GB wystarczy również spokojnie do wszelkich rozgrywek wieloosobowych, streamowania oraz gdy w tle pracuje niemała pula aplikacji - łącznie ze zminimalizowanym Chromem. W końcu od czegoś ten plik stronicowania jest. Należy jednak pamiętać, aby zainstalować dwa moduły. Dzięki temu będą pracować w trybie dual channel, co da się odczuć szczególnie w grach chętnie korzystających z potencjału procesora.



16 GB to sweet spot. Dla DDR3 należy mierzyć w zegar od 1600-1800 MHz; DDR4 od 2900 do 3200 MHz

Diabelnie istotna jest prędkość modułów. Tutaj kłania się odpowiednie dobranie parametrów do reszty podzespołów. W punkt, zarówno dla platformy Intel jak i AMD, są moduły o prędkości 3000 do 3200 MHz z opóźnieniami CL16. Prędkość do 3600 MHz ma sens, ale jeśli inwestujemy w procesor oraz kartę grafiki z naprawdę górnej półki. Przy solidnym GPU tego typu zabieg przyniesie korzyści podczas zabawy w niższych rozdzielczościach, gdy procesor musi narzucić tempo, goniąc za kartą. Natomiast wartości powyżej 3600 MHz dla gracza to już przerost formy nad treścią. Zainwestować można, ale korzyść marginalna.

8 GB pamięci RAM też daje radę?

Dla graczy osiem gigabajtów w dwóch modułach o solidnym taktowaniu doskonale spełnia swoją rolę. Kiedy? Przykładem będą pozycje free to play, gdzie wymagania popularnych tytułów bywają wręcz śmiesznie niskie. Gry wysokobudżetowe także działają, jeśli mówimy o kilkuletnich produkcjach lub iście wybitnie zoptymalizowanych nowościach. 8 GB RAM daje radę, ponieważ na przestrzeni lat zmianie uległo to, jak konfigurujemy PeCety. Gry, system oraz plik stronicowania ląduje najczęściej na SSD a nie powolnym HDD. Przedpotopowych twardzieli absolutnie już nie polecam do elektronicznej rozrywki.



Na ilość potrzebnego RAM wpływa pojemność VRAM posiadanej karty graficznej

Ósemka nie wystarcza, gdy szastamy aplikacjami działającymi w tle oraz gdy gra cierpi na tzw. memory leak (o tym więcej za chwilę). 8 GB to także bottleneck w przypadku grafiki z małą ilością VRAM. Przykład? Testując GTX 1060 3 GB lub RX 570 4 GB różnice w 1% low ilości klatek między 16 GB a 8 GB RAM bywały znaczne i miejscami odczuwalne w postaci przycięć. Gdy na test bench powędrowała pełnoprawna 1060-tka lub mocniejszy GTX 1070 z 8 GB VRAM wspomniane różnice między dwoma konfiguracjami RAM, choć nadal były obecne to uległy skurczeniu. Wiele zależy od samej gry.

Ze skrajności w skrajność - 4 GB a 32 GB RAM

Pewnie niektórzy z was zapytają a co z 4 GB RAM? Tutaj żadnych rewelacji nie ma. Taka ilość będzie odpowiednia dla maszyny biurowej, NAS-a albo retro-PC. Sporej puli tytułów na takiej konfiguracji nie odpalimy lub uruchomimy, ale czeka nas podróż przez mękę. Natomiast drugą skrajnością będzie 32 GB RAM. We współczesnych grach to zbytni przepych, dlatego moduły o tej pojemności lądują w maszynkach zatwardziałych entuzjastów lub zestawach służących do pracy. 32 GB to komfortowe minimum dla osoby profesjonalnie trudniącej się fotografią, grafiką oraz montażem filmów.



Rezultaty konfiguracji (ilość i typ) modułów zależą od kontrolera pamięci. Na tym polu ciekawie wypadają jednostki Ryzen z rodziny Zen 2 i nowsze

Dla trzydziestu dwóch gigabajtów widzę zasadność w trzech scenariuszach. Po pierwsze PeCet służy nie tylko do grania, ale i pracy. Drugi to rozpasane nawyki w użytkowaniu aplikacji (śmiech). Nie chodzi jednak o fetysz w postaci setek zakładek w Chrome. Próbowaliście kiedyś na PC z 8 czy nawet 16 GB RAM opalić Minecraft z całą plejadą modów i na to jeszcze wszelkie wodotryski graficzne? Powodzenia ;) Trzeci problem to tzw. memory leak. Grając w Flight Simulator czy Escape from Tarkov im więcej RAM dołożymy, tym więcej go zagospodarują. Dzieje się tak wskutek błędu niepozwalającego zwolnić wcześniej zaalokowanej części pamięci. Takie przypadki to jednak rzadkość, plus z mniejszą ilością RAM da się spokojnie grać.

No to... ile pamięci RAM do PC w 2022 roku? 12 GB ma sens?

Cytując klasycznego mema internetowego można iść dalej w naszych rozważaniach. Co na przykład począć z nietypową konfiguracją w postaci 12 GB RAM? O ile przy DDR3 ma to jakiś sens (np. 2+2+8), tak używając DDR4 należy tego rozwiązania unikać. Szczególnie w przypadku procesorów Ryzen, choć i na platformie Intela efekty będą niesatysfakcjonujące. Płyta główna zestaw 4+8 uruchamia w tzw. flex-mode imitującym dual channel, ale klasyka w postaci dwóch czwórek to niekwestionowanie lepszy deal. Generalnie temat mieszania pamięci zdecydowanie zasługuje na osobną publikację.

RAM Single Rank vs Dual Rank - Ryzen 5 5600x + RTX 3080 10 Games 1080p and 1440p. Na wyniki benchmarków nierzadko wpływ ma rozdzielczość oraz przede wszystkim sam engine i optymalizacja gry.

Niemały ból głowy powoduje też problem pamięci typu Single Rank i Dual Rank. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że parametr ten opisuje jedną z fizycznych cech budowy modułu pamięci. Na ten przykład Gamers Nexus po wnikliwych testach doszedł do wniosku, że cztery moduły single rank i dwa moduły dual rank działają podobnie pod względem wydajności. Wypadałoby też wspomnieć, że zagospodarowanie czterech banków pamięci miejscami potrafi dać w kość kontrolerowi pamięci. W efekcie osiągnięcie wysokiego taktowania przy niskich opóźnieniach będzie niemałym wyzwaniem - szczególnie na dużo starszych platformach.

Ile RAMu do komputera gamingowego? Podsumujmy niniejsze rozważania!

Minimum Optymalnie Z zapasem Ilość pamięci RAM DDR4 8 GB 16 GB 32 GB Taktowanie 2600 - 3200 MHz 2900 - 3200 MHz 3200 - 3600 MHz

Tematyka pamięci RAM to problem złożony, wręcz wielowarstwowy gdy do równania dodamy jeszcze kwestię wykraczającą poza gaming - stacje robocze, platformy HEDT itd. Jednym słowem żyzne pole do eksplorowania przez testera i oczywiście czytelników. Dlatego mam świadomość galopu, jaki nastąpił w powyższych akapitach, ale póki co szukaliśmy odpowiedzi na w sumie proste pytanie: ile RAM dla gracza?

2133 MHz vs 2666 MHz vs 3200 MHz RAM Test in 8 Games

Reasumując, do współczesnych gier 16 GB wciąż wystarczy z nawiązką. Mówię tu zarówno o komputerach z rynku wtórnego jak i pierwotnego. Szczególnie jeśli idzie o nowy sprzęt, ceny często zniechęcają do inwestycji w mniej pojemne i wolniejsze moduły. Niemniej 8 GB, gdy na tapet mają trafić gry esportowe, też się sprawdza na co dzień. Jeśli mocno musicie trzymać rygor budżetowy to przeniesienie kapitału w stronę GPU z pamięcią większą niż 4 GB ma jak najbardziej sens.

W mojej ocenie gracz musi się martwić trzema zmiennymi. Po pierwsze kości powinny być w dual channel. Po drugie taktowanie w okolicach 3000 MHz, szczególnie jeśli na pokładzie gości średnio-pułkowa karta grafiki, wystarczy. W starszych zestawach PC używających DDR4 nawet pamięci 2666 MHz robią całkiem dobrą robotę. Tego typu rozwiązań na rynku wtórnym nie brakuje, a ceny nierzadko zachęcają. Pamiętajcie, tylko aby zawsze uruchomić profil XMP, bo w przeciwnym razie DDR4 będzie pracować z zegarem 2133 MHz a DDR3 1333 MHz. Na koniec opóźnienia - tu pamięci DDR4 CL16 wystarczą w zupełności dla przeciętnego gracza. A zagadnienia single czy dual rank itd. traktowałbym jako osobny temat dla entuzjastów czerpiących przyjemność z zabawy sprzętem PC.