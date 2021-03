By korzystać z usług oferowanych przez banki zwykle trzeba mieć konto w danej instytucji. ING w swojej ofercie ma także ofertę ING Księgowość, która ułatwia prowadzenie finansów w firmach. By z niej skorzystać nie trzeba być klientem ING. A gdy mamy już konto możemy sporo zyskać.

ING Księgowość nie jest nowym rozwiązaniem na rynku usług dla firm, ale w obliczu obfitości innych aplikacji tego typu, a także ze względu na powiązanie w nazwie z konkretnym bankiem może być pominięta przez szukających tego typu ułatwień przedsiębiorców. Dlatego warto ją bliżej poznać.

ING Księgowość - z czego się składa

Jest to aplikacja przeglądarkowa, działająca z wykorzystaniem podobnego interfejsu jak usługi bankowe ING, albo aplikacja ING Office na telefony z systemem Android lub iOS. Choć nazwa sugeruje pełną funkcjonalność jako narzędzia finansowego, nie zawsze musimy się na nią decydować. W ramach ING Księgowość możemy wybrać jeden z czterech modułów:

Fakturowanie,

Magazyn,

Samodzielna księgowość,

Kadry i Płace.

Każdy kolejny moduł zawiera funkcjonalność poprzedniego plus dodatkowe możliwości sugerowane przez nazwę. I tak magazyn do funkcji fakturowania dodaje obsługę magazynu produktów. Samodzielna księgowość wprowadza opcje prowadzenia KPiR lub ryczałtu ewidencjonowanego, a także wysyłania deklaracji podatkowych, rozliczenia i ewidencje.

A Kadry i Płace wzbogaca funkcje księgowe o opcje zarządzania zasobami ludzkimi. Zarejestrujemy i rozliczymy pracowników, będziemy zarządzać ich czasem pracy oraz urlopami. Natomiast, jeżeli wykorzystujemy pojazd w firmie, możemy skorzystać z automatycznego wyliczenia odpisów amortyzacyjnych oraz w prosty sposób rozliczyć samochód - zgodnie z aktualnymi przepisami. Ta ostatnia funkcja jest także elementem modułu Samodzielna Księgowość.

ING Księgowość da się używać bez konta w ING, choć z kontem są ewidentne korzyści

Sama aplikacja ING Księgowość dostępna jest już od kilku lat, ale dopiero od czerwca 2020 roku jest dostępna dla każdego przedsiębiorcy - bez wymogu posiadania konta w banku. Wystarczy jedynie rejestracja na stronie ING. Trzeba oczywiście podać podstawowe dane, które zidentyfikują użytkownika, w tym NIP i adres firmy, ale to wszystko.

Z ING Księgowość bez konta w banku użyjemy wszystkich modułów aplikacji, jednakże posiadanie konta w ING wiąże się z konkretnymi korzyściami.

niższe ceny za płatne elementy aplikacji,

integracja z Moje ING, w tym płatności za faktury, logowanie i przekazywanie faktur,

integracja z ING Business – dostęp do modułu Fakturowanie i Magazyn,

opcja obsługi rozliczania i księgowania przez biuro rachunkowe.

Połączenie aplikacji ING Księgowość z kontem w banku ING to także bezpośrednia korzyść w postaci uproszczenia przepływu informacji dzięki mniejszej liczbie różnych narzędzi.

Konsultacje księgowe, gdy mamy wątpliwości

Księgowość potrafi być zawiła, a zmieniające się jak w kalejdoskopie przepisy nie ułatwiają jej ogarnięcia przez osoby, które zdecydowały się samodzielnie zajmować tą działką w firmie. Dlatego jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości ING oferuje opcję konsultacji księgowych. Według ING na 80% zadanych pytań odpowiedź dostaniemy w ciągu 30 minut, a by zadać pytanie podobnie jak przy aplikacji Księgowość nie musimy być klientem ING.

Z ekspertem kontaktujemy się poprzez czat na stronie, a odpowiedź dostaniemy zależnie od tego, jak skomplikowane zadamy pytanie. Czasem zawiłe tematy łatwiej jest wyjaśnić przez telefon.

Mikrofaktoring, gdy chcemy mieć szybko zapłacone

Wystawienie faktury to nie koniec. Musimy też przypilnować, by została ona opłacona w terminie. Narzędzie mikrofaktoringu to sposób finansowania faktur przez bank natychmiast po ich wystawieniu kontrahentowi.

ING pobiera od takiej operacji prowizję, ale my mamy gwarancję, że pieniądze wpłyną na nasze konto od razu. Nie musimy się przejmować tym, czy klient nam zapłaci w terminie, mamy zapewnioną płynność finansową, bo ewentualne odzyskanie pieniędzy od kontrahenta to już zadanie, które na siebie bierze ING.

Ile dokładnie to wszystko kosztuje? ING Księgowość w pełnym zakresie, a więc także usługę biura rachunkowego, możemy testować przez pierwszy miesiąc bez opłat. Potem koszty się zmieniają, a ich wysokość zależy od tego czy jesteśmy klientami ING czy nie. Klienci mogą liczyć na opłaty niższe o około 30% w stosunku do tego co zapłacą inni użytkownicy. Fakturowanie dostępne jest za 0zł dla klientów posiadających rachunek firmowy w ING. Natomiast Klienci bez konta w banku maja zapewniony darmowy moduł Fakturowanie na 2 lata za 0 zł z gwarancją ceny - bez limitów. Podstawowe ceny pozostałych modułów i usług dla firm, które nie są klientami ING wynoszą: Magazyn - 0 zł w pierwszym miesiącu / w kolejnych 20 zł miesięcznie

Księgowość - 0 zł w pierwszym miesiącu / w kolejnych 30 zł miesięcznie / promocja 3 miesiące za 1 zł

Kadry i Płace - 0 zł w pierwszym miesiącu / w kolejnych 40 zł miesiecznie Opcja Biuro rachunkowe dla klientów ING po darmowym miesięcznym okresie próbnym dostępna jest w cenie od 130 zł miesięcznie (za pakiet 10 dokumentów). Dokładne zestawienie kosztów znajduje się na stronie ING.

ING Księgowość - jak to wygląda

Program jest intuicyjny i prosty w obsłudze. W ING Księgowość wystawimy wszystkie rodzaje faktur, w różnych językach i walutach. Wystawione dokumenty wysyłamy do kontrahenta prosto z aplikacji. Wygląd faktury można dostosować dodając logo, dane o rabatach, adnotacje i inne przydatne na takim dokumencie informacje.

W aplikacji na telefon ING Office możemy od razu sfotografować otrzymaną fakturę i dzięki obsłudze funkcji OCR od razu wprowadzić ją do naszego zestawienia. Moduł fakturowy w ING Księgowość przypomina o terminach płatności w przypadku faktur sprzedażowych i generuje zestawienie należności i obciążeń.

Samodzielna Księgowość to kompletne rozwiązanie do obsługi jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczają się według KPiR lub ryczałtu ewidencjonowanego. W tym przypadku ING Księgowość wspiera proces tworzenia ewidencji, dokumentów podatkowych i ich wysyłania do odpowiednich instytucji.

Jeśli jesteśmy klientem ING możemy od razu skorzystać z łatwego uwierzytelniania wysyłanych przez nas dokumentów, a także wygody kontrolowania firmowych finansów poprzez bezpośredni dostęp do historii konta.

Tekst powstał we współpracy z ING

Czytaj więcej na temat aplikacji związanych z finansami: