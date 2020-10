Core i9-10850K to tańsza alternatywa Core i9-10900K. Tańsza, ale wcale nie gorsza - wyniki wydajności mogą Was zaskoczyć.

Plusy - świetna wydajność w grach,; - bardzo dobra wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,; - dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych,; - zintegrowana grafika UHD 630,; - odblokowany mnożnik,; - lutowany odpromiennik ciepła,; - bardziej opłacalny od Core i9-10900K i 10900KF. Minusy - w zastosowaniach wielowątkowych wyraźnie słabszy od konkurencji,; - do podkręcania wymaga płyty głównej Z490,; - niewielki przyrost wydajności po podkręceniu,; - wysokie temperatury po podkręceniu,; - bardzo wysoki pobór mocy po podkręceniu.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować procesor Intel Core i9-10900K, a więc topowy model z 10. generacji Core (Comet Lake-S). Układ zaskoczył nas świetnymi osiągami w grach, ale w typowo procesorowych zastosowaniach odstawał od cenowego konkurenta. Konstrukcja wywołała u nas raczej mieszane odczucia.

Niedawno w ofercie producenta pojawił się model Core i9-10850K, który wzniecił sporo oczekiwań wśród entuzjastów – mieliśmy otrzymać podobne osiągi, ale w dużo lepszej cenie. Brzmi niewiarygodnie? Też tak pomyśleliśmy. Cóż, nowy procesor tak nas zaintrygował, że postanowiliśmy go ściągnąć na testy do redakcji.

Intel Core i9-10850K - prawie jak Core i9-10900K

No właśnie, Core i9-10850K oferuje bardzo podobną specyfikację względem modelu Core i9-10900K (albo jego odpowiednika 10900KF bez zintegrowanej grafiki).

Jednostka oferuje 10 rdzeni z obsługą technologii Hyper Threading (20 wątków). Oprócz tego zastosowano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywnym wsparciem dla modułów 2933 MHz, a także po 256 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń i 20 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Jest też zintegrowana grafika (UHD Graphics 630).

Jaka jest zatem różnica między obydwoma modelami? Oczywiście w taktowaniu – w Core i9-10850K wszystkie zegary obniżono o 100 MHz względem Core i9-10900K/KF. Nadal jednak mówimy o wyraźnie wyżśzych zegarach niż w przypadku modelu Core i9-10900 (bez dopisku K).

Model Intel Core i9 10850K Intel Core i9 10900 Intel Core i9 10900KF Intel Core i9 10900K Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 10/20 10/20 10/20 10/20 Taktowanie bazowe 3,6 GHz 2,8 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 5,0 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz Maksymalne taktowanie Boost - wszystkie rdzenie 4,8 GHz 4,6 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz Maksymalne taktowanie Boost - jeden rdzeń 5,2 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB Pamięć L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(350 - 1200 MHz) UHD 630

(350 - 1200 MHz) - UHD 630

(350 - 1200 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TAK TDP 125 W 65 W 125 W 125 W Cena 2150 złotych 2100 złotych 2500 złotych* 2600 złotych* *cena orientacyjna (model trudno dostępny w sprzedaży)

Jak różnica w taktowaniu wpływa na osiągi procesora? Przekonamy się podczas testów.

Współczynnik TDP nadal wynosi 125 W. Warto dodać, że limity mocy pozostały na tym samym poziomie, więc maksymalny limit mocy (PL2) może tymczasowo (przez 56 sekund) wzrosnąć do 250 W… a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo producenci płyt głównych mogą modyfikować ten parametr (w praktyce im lepsza płyta tym wyższe limity i lepsza wydajność procesora).

Intel Core i9-10850K - podkręcanie procesora

Core i9-10850K oczywiście oferuje odblokowany mnożnik, więc można go dodatkowo podkręcić (wymagana jest tutaj płyta główna z chipsetem Intel Z490).

Podobnie jak w wyższym modelu, producent zastosował lutowany odpromiennik ciepła, co powinno przełożyć się na lepszy potencjał i sprawniejsze przekazywanie ciepła.

Udostępniona nam sztuka oferowała podobny potencjał, jak w przypadku wcześniej testowanego modelu Core i9-10900K – na wszystkich rdzeniach uzyskaliśmy 5,1 GHz, ale przy napięciu zasilającym Vcore 1,38 V (vs 1,35 V w 10900K).

Ograniczeniem ponownie okazała się ilość generowanego ciepła - nawet z chłodzeniem wodnym MSI MAG CoreLiquid 240R procesor przy mocnym obciążeniu (korzystającym z instrukcji AVX) osiągał prawie 100 stopni Celsjusza.

Intel Core i9-10850K vs AMD Ryzen 9 3900XT

Core i9-10850K kosztuje około 2200 złotych, więc o jakieś 300 złotych mniej niż Core i9-10900K/KF. Jak wypada na tle konkurencji?

Model Intel Core i9 10850K AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 9 3900XT AMD Ryzen 7 5800X Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Rdzenie/wątki 10/20 12/24 12/24 8/16 Taktowanie 3,6 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,2 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz Pamięć L2 10x 256 KB 12x 512 KB 12x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 20 MB 4x 16 MB 4x 16 MB 32 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630

(350 - 1200 MHz) - - - Linie PCIe 16x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TDP 125 W 105 W 105 W 105 W Cena 2150 złotych 1900 złotych 2200 złotych 2200 złotych* *cena orientacyjna (model jeszcze niedostępny w sprzedaży)

Oferta AMD w tym segmencie jest bardzo mocna. W podobnej cenie można kupić 12-rdzeniowy model Ryzen 9 3900XT, a 200 zł taniej minimalnie słabszego Ryzena 9 3900X. Ponadto niebawem na rynku pojawi się też 8-rdzeniowy Ryzen 7 5800X z nowej generacji Zen 3 (jego osiągi jak na razie są tajemnicą).

Warto zauważyć, że modele konkurencji oferują wsparcie dla PCI-Express 4.0, ale nie mają zintegrowanej grafiki. Ryzen 9 3900X jest sprzedawany z chłodzeniem (Wraith Prism RGB), ale w tym segmencie i tak raczej będzie ono wymienione na wydajniejszy model.

Przejdźmy zatem do konkretów...

Platforma testowa

Testy procesora Core i9-10850K przeprowadziliśmy w konfiguracji z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 1080 Ti Founders Edition i zasilaczem Chieftec A-135 750 W. Pozostałe elementy platformy były jednak inne niż w przypadku premierowego testu modelu Core i9-10900K (przy czym nie powinny one znacząco wpłynąć na wyniki testów).

Testowany procesor. Core i9-108500K to jeden z najwydajniejszych procesorów z generacji Intel Comet Lake-S - układ oferuje 10 rdzeni/20 wątków, a ponadto może być dodatkowo podkręcony. Współczynnik TDP oszacowano na 125 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy zestaw MSI MAG CoreLiquid 240R. Konstrukcja obejmuje miedziany blok wodny i aluminiową chłodnicę z dwoma 120-milimetrowymi wentylatorami.

Testy procesora przeprowadziliśmy na płycie głównej ASUS ROG Strix Z490-I Gaming (BIOS 0707). Mamy do czynienia z modelem formatu mini-ITX, który wyróżnia się całkiem dobrą sekcją zasilania i bogatym zestawem złączy.

Procesor połączyliśmy z dwukanałowym zestawem pamięci ADATA XPG Spectrix D60G o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Na potrzeby testu taktowanie obniżyliśmy do 2933 MHz przy opóźnieniach 16-18-18-36.

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik GOODRAM IRDM PRO Gen. 2 o pojemności 512 GB. Druga generacja modelu IRDM PRO wykorzystuje pamięci 3D TLC NAND, a do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs SATA.

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu Intel Chipset Software 10.1.18383.8213, a do karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9111 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 7245 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 7138 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 6321 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 6246 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 5024 Intel Core i9-9900K (8C/16) 4936 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 4878 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 3725

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 541 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 538 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 534 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 527 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 525 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 521 Intel Core i9-9900K (8C/16) 517 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 509 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 504

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 385 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 500 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 504 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 628 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 641 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 691 Intel Core i9-9900K (8C/16) 712 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 714 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 1007

Wyniki wydajności w testach renderowania nie powinny być zaskoczeniem - Core i9-10850K oferuje bardzo podobne osiągi do Core i9-10900K. Ryzen 9 3900XT okazuje się jednak wydajniejszy (szczególnie w testach wielordzeniowych).

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 128470 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 111353 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 108912 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 86645 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 84631 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 80677 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 79887 Intel Core i9-9900K (8C/16) 62879 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 52021

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12,7 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 11,3 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 11 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 10,7 Intel Core i9-9900K (8C/16) 9,7 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 9,1

Podobnie wygląda sytuacja w teście kompresji/dekompresji - Core i9-10850K wypada bardzo podobnie do Core i9-10900K, ale przegrywa z 12-rdzeniowymi Ryzenami 9 3900X i 3900XT. Za to w teście szyfrowania jest lepszy nawet od 16-rdzeniowego Ryzena 9 3950X.

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 117 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 120 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 122 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 124 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 127 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 128 Intel Core i9-9900K (8C/16) 148 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 180

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 167 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 200 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 203 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 241 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 246 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 251 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 270 Intel Core i9-9900K (8C/16) 297 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 324

Renderowanie i konwersja wideo pokazują podobne osiągi modeli Core i9-10850K i 10900K. Niestety, obydwa układy przegrywają z modelami konkurencji.

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9573 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 9551 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 9489 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 9276 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 9243 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 9200 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9070 Intel Core i9-9900K (8C/16) 8970 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 8713

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12892 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 12807 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 12348 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11763 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 11521 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 10090 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9996 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 9868 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 7649

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 26465 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 23656 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 23503 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 23487 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 23232 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 22958 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 22920 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 22814 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 21339

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 32817 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 30624 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 29704 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 29435 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 28544 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 24942 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 24909 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 24835 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 18680

3DMark to benchmark skupiający się na wydajności kart graficznych, więc ogólna punktacja nie ukazuje dużych różnic między procesorami. Inaczej wygląda to w przypadku składowej samego procesora - w starszym teście FireStrike (DirectX 11) modele Core i9 uzyskują podobne osiągi do Ryzenów 9, a w nowszym Time Spy (DirectX 12) są od nich zauważalnie wydajniejsze.

Testy wydajności: Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 133

116 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 132

116 Intel Core i9-9900K (8C/16) 130

108 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 126

103 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 121

94 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 119

94 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 118

92 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 118

92

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 163

149 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 162

147 Intel Core i9-9900K (8C/16) 144

123 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 141

124 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 139

123 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 137

120 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 137

120 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 136

121 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 136

112

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 80

55 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 80

55 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 73

50 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 72

50 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 71

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 121

106 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 120

106 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 108

98 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 107

96 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 105

98 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 105

95 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 104

95

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 490

110 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 487

111 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 456

111 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 454

106 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 453

105 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 452

110 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 444

110

Testy w grach w rozdzielczości Full HD pokazują prawdziwy potencjał procesora - Core i9-10850K wypada tutaj bardzo podobnie do dotychczasowego lidera Core i9-10900K. Modele AMD osiągają wyraźnie słabsze osiągi.

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) 41 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 43 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 44 Intel Core i9-9900K (8C/16) 45 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 62 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 62 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 64 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 67 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 85

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 161 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 181 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 184 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 212 Intel Core i9-9900K (8C/16) 222 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 223 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 231 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 309 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 340

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 337 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 343 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 353 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 354 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 354 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 366 Intel Core i9-9900K (8C/16) 369 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 377 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 393

Ciekawostka - na nowej platformie odnotowaliśmy nieco niższe wskazania względem Core i9-10900K. Mimo wszystko i tak musimy liczyć się z dosyć wysokim zapotrzebowaniem na energię.

Testy wydajności (OC): renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 10095 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 7889 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 7720 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6564 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6560 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 5304 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 5197 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 5194 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 3983

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 520 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz* 513 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 512 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 502 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 501 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz* 500 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 456 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 466 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 536 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 546 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 677 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 687 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 702 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 941

Procesor podkręcił się do tego samego poziomu co Core i9-10900K, więc jego osiągi są bardzo zbliżone - pod tym względem nie ma zaskoczenia. Modele AMD nie osiągają tak wysokich zegarów, ale i tak oferują lepszą wydajność w testach wielowątkowych.

Testy wydajności (OC): kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 132010 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 113611 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 111976 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 88121 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 86645 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 82733 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 81335 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 65193 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 54812

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 11,5 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 11,1 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 11 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10,6 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9,9 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 9,8

Kolejne testy też nie są specjalnym zaskoczeniem - modele Core i9-10850K i 10900K w 7zip są wyraźnie słabsze od konkurentów, ale w VeraCrypt ponownie je pokonują (i to pomimo braku widocznego wzrostu osiągów).

Testy wydajności (OC): renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 117 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 123 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 124 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 127 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 146 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 169

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 158 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 190 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 190 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 217 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 220 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 246 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 286 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 303

Renderowanie i konwersja wideo to konkurencje wygrane przez AMD - mimo znacznego przyspieszenia, Core i9-10850K i 10900K wypadają słabiej od Ryzenów 9 3900X i 3900XT.

Testy wydajności (OC): 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 9670 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9499 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9424 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 9337 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 9269 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 9248 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 9239 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9026 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8784

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 13247 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12931 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 12584 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12061 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 12045 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10378 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 10278 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10193 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8138

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 25627 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 24026 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 23813 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 23336 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 23335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 23292 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 23044 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 22892 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 22329

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 34315 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 31919 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 31169 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 30840 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 30794 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 26748 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 25781 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 25322 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 20132

W 3DMarku sytuacja robi się ciekawsza - w teście FireStrike model Core i9-10850K (i 10900K) wypada podobnie do Ryzenów 9 3900X i 3900XT, ale w nowszym jest od nich wyraźnie wydajniejszy.

Testy wydajności (OC): Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 135

118 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 134

118 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 132

111 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 130

105 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 122

96 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 122

94 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 120

95 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 119

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 118

93

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 165

147 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 163

144 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 145

124 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 142

126 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 141

125 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 141

118 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 138

120 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 137

121 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 136

121

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 75

52 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 72

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 123

109 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 122

110 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 109

98 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 108

97 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 108

97 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 108

98 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 106

98

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 495

106 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 490

112 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 453

102 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 452

107 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 450

111 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 449

106 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 445

111

Wyniki w grach nie powinny być zaskoczeniem - Core i9-10850K po OC może nie oferuje spektakularnego przyspieszenia, ale i tak bez problemu pokonuje modele konkurencji.

Testy (OC) - pobór energii po podkręceniu

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 51 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 55 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 56 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 62 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 65 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 72 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 74 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 89 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 107

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 197 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 200 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 220 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 239 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 259 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 275 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 310 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 341 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 375

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 359 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 359 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 377 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 383 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5 GHz 391 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 396 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 405

Core i9-10850K nie zyskuje zbyt dużo po podkręceniu, ale pobór mocy jednak dosyć mocno wzrasta - warto więc dobrze przemyśleć tę kwestię.

Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać?

Cóż, premiera procesora Core i9-10900K wywołała u nas mieszane uczucia – otrzymaliśmy rewelacyjną propozycję do gier, ale w pozostałych zastosowaniach mocno odstawał od konkurenta, a na dodatek był od niego dużo droższy (a w praktyce nawet trudno było go w ogóle kupić). Core i9-10850K pokazał, że można jednak zrobić bardzo podobny model w dużo atrakcyjniejszej cenie.

No właśnie, Core i9-10850K oferuje bardzo podobne parametry do topowego Core i9-10900K – też otrzymujemy 10 rdzeni/20 wątków i zintegrowaną grafikę UHD 630, a jedyna różnica sprowadza się do mniej wyżyłowanych taktowań (te obniżono o 100 MHz).

W praktyce osiągi obydwóch procesorów są jednak bardzo zbliżone. Core i9-10850K świetnie wypada w grach, więc będzie idealnym wyborem dla tych klientów, którzy nie uznają kompromisów i budują topowe maszyny do gamingu. W zastosowaniach typowo procesorowych też jest bardzo dobry, ale niestety wyraźnie przegrywa z 12-rdzeniowymi modelami AMD Ryzen 9 3900X i 3900XT – tutaj nie ma co liczyć na cud.

Mało tego! Nowy procesor podkręca się do podobnego poziomu co Core i9-10900K, więc osoby zainteresowane wyciskaniem ostatnich megaherców raczej nie zauważą różnicy. Warto jednak zaopatrzyć się w porządne chłodzenie, bo podniesienie zegarów (a właściwie napięcia) wiąże się ze znacznym wzrostem poboru mocy i ilości generowanego ciepła. Nie powinniście też oczekiwać potężnego przyrostu osiągów.

Core i9-10850K uznajemy jako ulepszoną wersję projektu Intela. Po nie najlepszej ocenie Core i9-10900K, producent zgłosił się do poprawy i wydał dużo ciekawszy model – do benchmarkowego dziennika wpisujemy czwóreczkę z małym plusem

Kluczową rolę odgrywa cena, bo Core i9-10850K kosztuje około 2150 złotych, więc o jakieś 450 złotych mniej niż Core i9-10900K i 350 złotych mniej niż Core i9-10900KF. Mówimy więc o dużo bardziej opłacalnym modelu z punktu widzenia bezkompromisowych graczy. Nastawieni na tworzenie treści raczej wybiorą modele konkurencji, które są w tych zastosowaniach dużo lepsze. Najważniejsze jednak, że nowa "i-dziewiątka" jest dostępna w sprzedaży i klienci mają wybór, bo poprzednie jednostki w praktyce okazały się... edycją mocno limitowaną.

Kwestia oceny procesora nie jest jednak zakończona. Wiemy, że za kilka dni na rynku pojawi się konkurencyjny model Ryzen 7 5800X, który będzie dostępny w podobnej cenie, więc może mocno zagrozić Intelowi (szczególnie w grach). Na ten moment jednak jego osiągi są tajemnicą.

Intel Core i9-10850K - ocena:

świetna wydajność w grach

bardzo dobra wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

zintegrowana grafika UHD 630

odblokowany mnożnik

lutowany odpromiennik ciepła

bardziej opłacalny od Core i9-10900K i 10900KF

w zastosowaniach wielowątkowych wyraźnie słabszy od konkurencji

do podkręcania wymaga płyty głównej Z490

niewielki przyrost wydajności po podkręceniu

wysokie temperatury po podkręceniu

bardzo wysoki pobór mocy po podkręceniu

84%4,2/5

