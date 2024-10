Test procesora Intel Core Ultra 7 265K

Na rynku debiutują procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake). Do naszej redakcji trafił model Intel Core Ultra 7 265K, który ma przyciągnąć uwagę zarówno graczy, jak i profesjonalistów. Sprawdzamy, na co stać nową generację i komu możemy polecić jednostkę.

3,9/5

Procesory Intel Core Ultra 200 to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier sprzętowych tego roku. Mieliśmy otrzymać całkowicie nowe jednostki, które godnie zastąpią wysłużone modele Intel Core 13. i 14. generacji (odchodzące w niesławie po głośnych problemach ze stabilnością).

Jak wypadają procesory? Szczegóły budowy nowych modeli opisywaliśmy w artykule poświęconym technikaliom Core Ultra 200 (Arrow Lake). Teraz przyszedł czas na konkrety, bo procesory oficjalnie debiutują na rynku. Do naszej redakcji trafił model Intel Core Ultra 7 265K, który ma zainteresować wymagających graczy, ale też profesjonalistów. Jednostka została wyceniona na ok. 2 tys. zł, więc mówimy już o sprzęcie dla klientów z bardziej zasobnym portfelem.

Specyfikacja procesora Intel Core Ultra 7 265K

Intel Core Ultra 7 265K to procesor z wyższej półki, zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach. Choć nie jest to topowy model, powinien zadowolić zarówno graczy, jak i profesjonalistów. Także tych, którzy lubią podkręcać sprzęt i wyciskać z niego ukryte pokłady wydajności.

Procesory Core Ultra 200 (Arrow Lake) składają się z kilku jąder krzemowych, które połączono dzięki autorskiej technologii pakowania Foveros 3D. Warto jednak zaznaczyć, że tym razem Intel zlecił produkcję układów zewnętrznej firmie TSMC - jądra wykonano w 3-nanometrowym procesie litograficznym (TSMC N3B).

Intel Core Ultra 7 265K łącznie oferuje 20 rdzeni i 20 wątków (producent już całkowicie zrezygnował z wielowątkowości Hyper Threading). W praktyce mamy do czynienia z hybrydowym połączeniem 8 wydajniejszych rdzeni P-Core na bazie mikroarchitektury Lion Cove i 12 słabszych rdzeni E-Core na bazie mikroarchitektury Skymont. Za optymalizację pracy rdzeni odpowiada udoskonalona technologia Intel Thread Director.

Nowa generacja CPU oferuje też przebudowaną strukturę pamięci podręcznych. Wydajniejsze rdzenie P-Core dysponują 3 MB pamięci podręcznej L2, natomiast w przypadku słabszych rdzeni E-Core przewidziano 4 MB współdzielonej pamięci L2 na blok czterech rdzeni. Oprócz tego przewidziano 30 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3.

Wydajniejsze rdzenie pracują z bazowym taktowaniem 3,9 GHz, natomiast w trybie Turbo Boost Max 3.0 mogą one przyspieszyć maksymalnie do 5,5 GHz – tak wysokie taktowanie dotyczy jednak 1- i 2-wątkowych zastosowań (w wielowątkowych zastosowaniach osiągają one maksymalnie 5,2 GHz). Słabsze rdzenie pracują z bazowym taktowaniem 3,3 GHz, a w trybie Turbo Boost przyspieszają do 4,6 GHz.

Intel Core Ultra 7 265K został wyposażony w zintegrowany układ graficzny Intel Graphics, który składa się z 4 bloków obliczeniowych na bazie architektury Xe-LPG. Mówimy więc o słabszej grafice, która sprawdzi się raczej tylko w podstawowych zastosowaniach. Producent zastosował też dedykowaną jednostkę NPU z dwoma silnikami na bazie architektury NPU3, której zadaniem jest wspomaganie zastosowań opartych na sztucznej inteligencji.

Nowa generacja procesorów została wyposażona w dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM, który obsługuje moduły DIMM i CUDIMM (szybsze moduły z wbudowanym sterownikiem zegara). Natywnie wspierane są tutaj moduły już o wydajności 6400 MT/s, aczkolwiek możliwe jest zastosowanie szybszych modułów, jednak będą one traktowane już jako podkręcanie sprzętu (producenci płyt głównych deklarują wsparcie nawet dla modułów o wydajności do 9000-10 000 MT/s).

Intel Core Ultra 7 265K charakteryzuje się współczynnikiem TDP wynoszącym 125 W, jednak specyfikacja przewiduje maksymalny limit mocy (MTP – Maximum Turbo Power) na poziomie 250 W. Producent nie dołącza do procesora żadnego systemu chłodzenia, dlatego warto zainwestować w wydajny zestaw AiO, ponieważ jednostka generuje sporo ciepła. W naszym teście, przy domyślnych limitach mocy i zastosowaniu chłodzenia AiO 420, procesor podczas wytężonej pracy osiągał temperatury już w okolicach 80 stopni Celsjusza (po podkręceniu wartości mogą zbliżać się do 100 stopni Celsjusza).

Model Intel Core Ultra 5

245KF Intel Core Ultra 5

245K Intel Core Ultra 7

265KF Intel Core Ultra 7

265K Intel Core Ultra 9

285K Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 8 6 + 8 8 + 12 8 + 12 8 + 16 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,2 GHz 3,9/5,5 GHz 3,9/5,5 GHz 3,7/5,7 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,6/4,6 GHz 3,3/4,6 GHz 3,3/4,6 GHz 3,2/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB Pamięć L3 24 MB 24 MB 30 MB 30 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) - Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) NPU 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) Linie PCI-Express 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Dodawane chłodzenie - - - - - TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) Cena premierowa

Obecna cena w sklepach $294

1399 zł $309

1479 zł $379

1879 zł $394

1929 zł $589

2749 zł

Cena procesora Intel Core Ultra 7 265K – warto spojrzeć szerzej

Intel Core Ultra 7 265K podczas premiery powinien u nas kosztować ok. 2000 zł, ale nieco taniej można kupić bliźniaczy model Intel Core Ultra 7 265KF bez zintegrowanej grafiki. Można zatem przyjąć, że bezpośrednim konkurentem jest AMD Ryzen 9 9900X, który po ostatnich obniżkach jest dostępny w zbliżonej cenie. Co ciekawe, w podobnej cenie znajdziemy też starszego flagowca – model Intel Core i9-14900K, który od premiery zdążył już mocno potanieć.

Warto jednak zwrócić uwagę na koszt całej platformy, bo potencjalni klienci z pewnością będą patrzeć na to szerzej. Ceny płyt głównych z chipsetem Intel Z890 zaczynają się od około 1000 zł, ale za lepsze modele trzeba zapłacić już 2000–3000 zł. Dla porównania, nowe płyty główne AMD X870/X870E są dostępne w podobnych cenach. Nadal jednak dostępne są starsze modele X670/X670E, które oferują nieco gorszą funkcjonalność, a można je kupić o kilkaset złotych taniej. Co istotne, platforma AMD prawdopodobnie będzie wspierać kolejne generacje procesorów, co umożliwi tańszą modernizację sprzętu w przyszłości — czego nie można być pewnym w przypadku platformy Intela.

Intel Core Ultra 265K - metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdźmy to w testach.

Platforma testowa procesor: Intel Core Ultra 7 265K (MTP 250W)

chłodzenie procesora: Arctic Liquid Freezer II 420

płyta główna: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI (BIOS 0805)

pamięć RAM: GOODRAM IRDM 2x 16GB 6400 MHz CL34

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Kingston KC3000 2 TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Platformy działały pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 24H2, a do karty graficznej zainstalowaliśmy sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. Płyta główna korzystała z technologii Resizable BAR.

Aby przedstawić realny obraz konkurencyjnych procesorów, testy modeli AMD Ryzen 9000 i Intel Core 14000 przeprowadziliśmy z najnowszymi aktualizacjami BIOS już pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 24H2.

Intel Core Ultra 7 265K - testy wydajności w programach

Testy przeprowadziliśmy na skróconej procedurze testowej, która obejmuje najbardziej typowe zastosowania komputera nastawione na wydajność procesora. Osiągi modelu Core Ultra 7 265K porównaliśmy do innych modeli dostępnych na rynku, w tym także konkurencyjnego Ryzen 9 9900X i Core i9-14900K

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 2299 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2158 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 2078 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 1828 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 1344

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 139 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 138 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 134 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 123

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 120 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 154 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 154 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 159 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 253

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 202384 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174779 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 171042 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 160603 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 127926

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 33,7 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 28,2 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 27,2 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 27 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 23,3

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 207 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 221 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 241 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 243 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 322

Intel Core Ultra 7 265K wypada podobnie do konkurencyjnego modelu AMD Ryzen 9 9900X. Bardzo dobrze wypada pod kątem renderowania i szyfrowania, ale musimy się liczyć z gorszymi osiągami przy kompresji plików. Do starego flagowca strata jest już dużo wyższa.

Intel Core Ultra 7 265K - testy w grach

Intel Core Ultra 7 265K to procesor, który został stworzony z myślą również o graczach. Aby sprawdzić, jak radzi sobie w grach, przetestowaliśmy go na kilku nowych tytułach, wykorzystując kartę graficzną GeForce RTX 4090 i ustawiając rozdzielczość na 1080p. Należy jednak pamiętać, że w wyższych rozdzielczościach 1440p i 4K znaczenie procesora maleje, co sprawia, że różnice w wydajności między różnymi modelami CPU będą mniej zauważalne.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

109 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127

106 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126

109 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125

105 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 110

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 188

141 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 186

156 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 185

143 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 164

126 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 148

113 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 134

87 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 133

91 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 130

92 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

80 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 121

91 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 570

190 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 570

188 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 567

199 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 506

178 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 459

178 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 189

135 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 177

125 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 166

117 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 165

118 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 146

106 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wyniki w grach mocno rozczarowują, co może mieć związek z optymalizacją nowej architektury. Praktycznie w każdym tytule procesor przegrywa z konkurencyjnym Ryzenem 9 9900X, a w części z nich wypada gorzej nawet od starszego Core i5-14600K.

Intel Core Ultra 7 265K - pobór prądu

Nowa generacja procesorów miała przynieść poprawę efektywności energetycznej, jednak model Intel Core Ultra 7 265K nadal charakteryzuje się dosyć wysokim współczynnikiem TDP. Przeanalizowaliśmy to w trzech sytuacjach: w trybie bezczynności, przy intensywnym obciążeniu wielowątkowym (test w Cinebench 2024) oraz podczas gry w wymagający tytuł (Cyberpunk 2077). Dodatkowo obliczyliśmy efektywność energetyczną procesora, mierząc liczbę punktów uzyskanych w benchmarku Cinebench 2024 na każdy wat pobieranej mocy przez system.

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 65 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 66 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 67 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 90 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 91 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 279 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 280 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 293 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 330 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 377 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 478 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 607 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 618 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 630 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 653 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Intel Core Ultra 7 265K pozytywnie zaskakuje pod względem poboru energii elektrycznej – można zauważyć znaczący postęp w porównaniu z poprzednią generacją "niebieskich". Przy mocnym obciążeniu procesora odnotowaliśmy pobór mocy zbliżony do konkurencyjnego modelu Ryzen 9 9900X, ale w grach były to już dużo niższe wskazania.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 7,45 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 6,97 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 6,53 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 5,72 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 4,59 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Niski pobór mocy przekłada się też na bardzo dobrą efektywność energetyczną - Core Ultra 7 265K nie tylko okazuje się lepszy od 14. generacji Core, ale też znacznie lepszy niż konkurencyjnez modele Ryzen 9000. Widać, że nowa architektura i skorzystanie z zewnętrznej fabryki przyniosło wymierne efekty.

Podkręcanie procesora Intel Core Ultra 7 265K

Procesor Intel Core Ultra 7 265K wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu można go dodatkowo podkręcić (wymagana jest do tego już dosyć droga płyta główna z chipsetem Z890).

W naszym przypadku ograniczeniem okazały się temperatury, bo podbicie zegarów wiązało się z mocnym wzrostem generowanego ciepła. Ostatecznie stanęło na 5,4 GHz przy obciążeniu wszystkich rdzeni P-Core (+200 MHz) i 4,8 GHz przy obciążeniu rdzeni E-Core (+200 MHz). Aby nieco zbić temperatury, dla rdzeni P-Core ustawiliśmy offset napięcia -0,050 V.

Uzyskane wartości przełożyły się na ok. 4 proc. przyrostu wydajności w wielowątkowych zastosowaniach. Można zatem powiedzieć, że szału nie ma (właściwie zbliżyliśmy się do poziomu Core i9-14900K). Przetaktowanie procesora wiązało się jednak ze wzrostem zapotrzebowania na energię – przy wielowątkowym obciążeniu odnotowaliśmy ok. 314 W (czyli mówimy o przyroście rzędu 35 W).

Dwa kroki w przód, jeden w tył

Intel Core Ultra 7 265K to procesor, który wywołuje u nas mieszane uczucia. Z jednej strony oferuje bardzo dobre osiągi w programach i wprowadza bezkonkurencyjną efektywność energetyczną, ale z drugiej wyraźnie zawodzi w grach. Trzeba też liczyć się z zakupem nowej platformy. Niestety nie najtańszej.

Intel Core Ultra 7 265K to jeden z topowych procesorów z nowej serii, ale głównie można go polecić do pracy twórczej. Mimo rezygnacji z wielowątkowości, możemy liczyć na bardzo dobre osiągi w programach, zarówno w testach jedno- , jak i wielowątkowych. Jednostka pod tym względem wypada podobnie do konkurencyjnego modelu Ryzen 9 9900X. Dogania też flagowca z poprzedniej generacji – Core i9-14900K. Co prawda można jeszcze zdecydować się na dodatkowe podkręcenie zegarów, jednak nie należy spodziewać się dużego wzrostu wydajności.

Dużo gorzej natomiast wypada wydajność w grach, bo Core Ultra 7 265K często ustępuje nie tylko konkurencyjnym modelom Ryzen 9000, ale też starszym jednostkom z 14. generacji. W takiej sytuacji wybór nowego procesora typowo z myślą o graniu raczej nie ma większego sensu.

Wydajność to nie wszystko. Producent zaliczył spory progres pod względem poboru mocy. Poprzednie generacje wypadały tutaj tragicznie, ale nowa architektura i zmiana litografii przełożyły się na znaczne obniżenie zapotrzebowania na energię – śmiało można stwierdzić, że Arrow Lake to nowy lider jeśli chodzi o efektywność energetyczną, zawstydzając „czerwonych”.

Dodatkowo dochodzi kwestia nowej platformy LGA 1851. Co prawda płyty główne Z890 pozwolą na budowę wydajnego, nowoczesnego komputera, jednak wiążą się też ze sporym wydatkiem. Niepewna jest też przyszłość nowej platformy, co może być ważne dla osób planujących modernizację komputera w przyszłości. Ocena nowego procesora jest więc słodko-gorzka. Spora część osób pewnie będzie wolała wybrać propozycję konkurencji (szczególnie, że czekamy na modele Ryzen 9000X3D) lub przeczekać do premiery kolejnej generacji Core Ultra 300.

Opinia o Intel Core Ultra 7 265K Plusy Bardzo dobra wydajność jednowątkowa,

Bardzo dobra wydajność wielowątkowa,

Wsparcie dla szybkich pamięci DDR5 RAM,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Zintegrowana grafika,

Jednostka NPU,

Bardzo dobra efektywność energetyczna,

Odblokowany mnożnik i możliwość podkręcania. Minusy Wydajność w grach poniżej oczekiwań,

Realnie niski potencjał na podkręcanie,

Konieczność zastosowania nowych płyt głównych LGA 1851...,

...a modele Z890 są drogie,

Dla niektórych użytkowników bardziej opłacalnym wyborem będzie Core Ultra 7 265KF.

Niezależna opinia redakcji. Procesor na test został bezpłatnie wypożyczony od firmy Intel.

