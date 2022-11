Inteligentna głowica termostatyczna to niewielkie urządzenie, które może przynieść ci wielkie korzyści: zarówno ekonomiczne, jak i związane z komfortem na co dzień. Podpowiadamy, jaką warto dziś kupić, by zafundować sobie inteligentne ogrzewanie na wysokim poziomie.

Inteligentne ogrzewanie. Co to jest i jakie wybrać?

Inteligentne ogrzewanie stanowi jeden z filarów systemu smart home. Sprowadza się do możliwości zdalnej, a najczęściej także automatycznej kontroli temperatury w mieszkaniu. Jego podstawę stanowią inteligentne głowice termostatyczne, czyli wzbogacone o nowe technologie pokrętła do kaloryferów. To właśnie na nich koncentrujemy się w tym rankingu, przedstawiając najlepsze głowice termostatyczne, jakie są dziś szeroko dostępne na rynku.

Koszt systemu inteligentnego ogrzewania to od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Zależy od wielkości mieszkania, ale też producenta, na którego produkty się zdecydujemy. Oczywiście wraz z wyższą ceną najczęściej idą też dodatkowe funkcje i lepsze wykonanie. No ale o tym szerzej powiemy sobie za chwilę…

Jaka głowica termostatyczna sterowana telefonem? Ranking 2022:

Jak działa inteligentny termostat? Czym jest inteligentna głowica termostatyczna?

„Inteligentny” w znaczeniu technologicznym znaczy tyle, co „połączony z siecią” i „zdolny do wykonywania zadań w trybie automatycznym”. W przypadku termostatów i głowic termostatycznych oznacza to po prostu możliwość zdalnej regulacji temperatury (z dowolnego miejsca w domu, ale też spoza mieszkania) oraz ustawiania harmonogramów (wówczas w określone dni o określonych porach temperatura zmienia się w określony sposób albo grzejniki w ogóle są wyłączane lub włączane).

Upraszczając temat można więc powiedzieć, że inteligentna głowica termostatyczna to pokrętło do kaloryfera sterowane telefonem. Zastępuje ona klasyczną głowicę, dzięki czemu można ją wykorzystać właściwie niezależnie od typu instalacji w mieszkaniu. Podstawowa zasada działania jest taka sama: jej funkcja polega na włączaniu i wyłączaniu grzania na podstawie temperatury w pokoju. Z kolei inteligentny termostat łączy głowice w sieć i pozwala wygodnie kontrolować temperaturę w całym mieszkaniu.

Jak sterować grzejnikami przez telefon?

Regulacja do kaloryfera z cyfrowym wyświetlaczem sprawia, że nie musisz zastanawiać się, co oznacza „dwójka” czy „czwórka” na głowicy termostatycznej – widzisz bowiem konkretną temperaturę. Nowoczesne, inteligentne głowice oferują jednak także kontrolę temperatury z poziomu telefonu. Wystarczy sparować takie urządzenie z aplikacją mobilną konkretnego producenta (szczegóły znajdziesz na jego stronie oraz w instrukcji obsługi).



(foto: Hama)

Interfejsy poszczególnych aplikacji mogą się nieznacznie różnić, ale zwykle przebiega to bardzo podobnie. Na głównym ekranie wybierasz określony grzejnik lub pokój, a następnie przyciskami „+” i „–„ ustawiasz żądaną temperaturę.

Jak ustawić temperaturę na termostacie, głowicy termostatycznej lub w aplikacji?

Systemy inteligentnego ogrzewania umożliwiają najczęściej dokonanie regulacji na trzy sposoby: ręcznie (czyli bezpośrednio na głowicy lub termostacie), w aplikacji na telefon lub tablet oraz za pomocą komendy głosowej (przez Asystenta Google, Siri czy Amazon Echo).

Jeśli natomiast zastanawiasz się, jaką temperaturę ustawić, to przyjęlo się, że optymalne są następujące wartości: 14-16 stopni na korytarzu i w pomieszczeniach rzadko używanych, 17-19 stopni w sypialni, 19-21 stopni w pokojach mieszkalnych i jadalni oraz 21-23 stopnie w łazience. Jeśli jednak nie ma przeciwwskazań, to można zastosować niższą temperaturę – każdy 1 stopień Celsjusza mniej to obniżenie zużycia energii o około 6%.

Ile kosztuje głowica termostatyczna? Cena nie jest niska

Ceny głowic termostatycznych są jednym z głównych powodów, dla których wiele osób nie decyduje się na wprowadzenie inteligentnego ogrzewania do domu. Zakup pokrętła to koszt w graniach 150-450 złotych, a w idealnym scenariuszu potrzebujesz tylu głowic, ile masz kaloryferów. W typowym, dwupokojowym mieszkaniu koszty trzeba więc pomnożyć razy cztery, a w średniej wielkości domu jednorodzinnym – razy sześć czy osiem.



(foto: Netatmo)

W dodatku na zakupie samych głowic koszty jeszcze się nie kończą, ponieważ aby uczynić je w pełni funkcjonalnymi potrzebujesz jeszcze centralki smart home, inteligentnego termostatu lub przynajmniej bramki łączności. Ta ostatnia jest najtańsza i kosztuje zwykle 100-200 złotych, ale za wymienione wcześniej zaawansowane urządzenia zapłacisz już około 800-1000 złotych. W efekcie niejednokrotnie system inteligentnego ogrzewania to koszt rzędu kilku tysięcy złotych.

Dlaczego warto postawić na inteligentne ogrzewanie? Korzyści są spore

Pomimo stosunkowo wysokich kosztów warto jednak zdecydować się na inteligentne ogrzewanie w domu. Jest tak po pierwsze dlatego, że początkowa inwestycja może się zwrócić w postaci zdecydowanie niższych rachunków za ogrzewanie. Głowica termostatyczna z ustawianym czasem może działać tylko wtedy, gdy to konieczne, bez spadku negatywnego wpływu na nasz komfort (np. nagrzać mieszkanie przed naszym powrotem do niego, ale nie grzać ciągle, gdy nas w nim nie ma). Niektóre modele są też wyposażone w czujnik otwartego okna, dzięki któremu automatycznie wyłączają ogrzewanie, gdy okno faktycznie zostaje otworzone.

Nawet jednak jeśli same oszczędności nie okażą się w twoim przypadku imponujące, to zyskasz coś jeszcze. To komfort, wynikający z możliwości regulacji temperatury bez wychodzenia z łóżka czy nawet bez fizycznej obecności w mieszkaniu. Ustawiając harmonogram natomiast możesz w ogóle uwolnić głowę – wszystko będzie działo się samo.

Jak zainstalować głowicę termostatyczną?

Instalacja inteligentnej głowicy termostatycznej jest dziecinnie prosta. Wystarczy zdjąć starą głowicę, następnie wybrać odpowiedni adapter (jego identyfikację ułatwi ci instrukcja obsługi dołączona do produktu) i wreszcie założyć nową głowicę. Tutaj możesz to zobaczyć na przykładzie urządzenia Somfy (ale u konkurencji wygląda to dokładnie tak samo):

Tymczasem przejdźmy już do konkretów…

Jaka głowica termostatyczna do regulacji temperatury kaloryfera? Oto nasz ranking

Głowice termostatyczne Netatmo Ocena benchmark.pl









4,6/5 Inteligentne głowice termostatycne Netatmo są jednymi z najczęściej wybieranych, a zarazem najlepiej ocenianych na rynku. Nie należą do najtańszych, ale ich cena nie wzięła się znikąd. Po pierwsze: są solidnie wykonane i bardzo dobrze się prezentują. Po drugie: oferują szereg przydatnych funkcji, takich jak tryb nocny, harmonogramy czy wykrywanie otwartego okna. Aplikacja Netatmo Energy oferuje przejrzysty interfejs w języku polskim i wygodne sterowanie, więc komfort jest – krótko mówiąc – pierwszorzędny. Całość działa w oparciu o Wi-Fi jest kompatybilna z systemami Google Home, Apple HomeKit czy IFTTT. W pudełku znajdziesz ponadto adaptery zapewniające kompatybilność z grzejnikami najpopularniejszych producentów.

Powyższa głowica stanowi tylko uzupełnienie zestawu (i możesz sobie ich kupić tyle, ile potrzebujesz). W zależności od typu ogrzewania w domu, kup najpierw mostek lub zestaw NVP-EN (w przypadku ogrzewania komunalnego) albo Inteligentny Termostat (w przypadku własnej instalacji).

Głowice termostatyczne Somfy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Najmocniejszym rywalem Netatmo jest Somfy, którego inteligentne głowice termostatyczne zapewniają równie szeroką funkcjonalność. Producent nieco inaczej natomiast podszedł do estetyki, zamiast walca stawiając na bardziej kanciastą konstrukcję. Urządzenie umożliwia regulację temperatury na trzy sposoby: ręcznie, wykorzystując aplikację mobilną TaHoma Premium albo wydając komendy głosowe (Asystentowi Google czy też apple’owskiej Siri). Nie zabrakło też oczywiście wykrywania otwartego okna, harmonogramów czy trybu nocnego.

Głowica termostatyczna Somfy zyskuje pełną funkcjonalność dopiero w połączeniu z centralką smart home TaHoma Switch. Co ważne – do tego jednego urządzenia możemy podłączyć komponenty związane nie tylko z inteligentnym ogrzewaniem, ale też innymi rozwiązaniami automatyki domowej (oświetleniem, bramami, gniazdkami czy czujnikami) i zyskać pełną kontrolę nad mieszkaniem – z każdego miejsca na świecie.

Głowice termostatyczne Meross Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zostawmy tymczasem te bardzo drogie rozwiązania, bo inteligentne ogrzewanie da się też zrealizować zdecydowanie niższym kosztem. Za przykład niech posłuży zestaw Meross MTS150HHK. W cenie niższej niż dodatkowa głowica Netatmo lub Somfy otrzymujemy tu kompletny zestaw startowy złożony z jednej głowicy oraz inteligentnego hubu (do którego w razie potrzeby można podłączyć kolejne głowice). Pomimo tego, że kosztuje tak niewiele, urządzenie spisuje się bez zarzutu i oferuje nawet tak przydatne funkcje jak harmonogramy czy wykrywanie otwartych okien. Całość jest w dodatku kompatybilna z inteligentnymi systemami Google, Apple, Amazon i Samsung.

Do zawartej w powyższym zestawie centralki można podłączyć nawet 16 głowic termostatycznych Meross MTS150HK. Cena każdej z nich to niespełna 200 złotych:

Głowice termostatyczne SETTI+ Ocena benchmark.pl









4,6/5 W podobnej cenie oferowany jest zestaw SETTI+, będący budżetowym sposobem na inteligentne ogrzewanie w mieszkaniu. Za około 300-400 złotych otrzymuje tu pakiet złożony z bramki łączności oraz jednego egzemplarza głowicy termostatycznej. Dzięki dołączonym adapterom ta ostatnia jest kompatybilna z większością grzejników w Polsce, a wspomniana bramka zapewnia możliwość korzystania z aplikacji SETTI+ i wygodne kontrolowanie temperatury z każdego miejsca i o każdej porze. Plusem tego systemu jest również opieranie się na łączności ZigBee (a nie Wi-Fi), co przekłada się na stabilniejszą pracę i dłuższy czas działania.

Jeśli chcesz dołączyć do systemu inteligentnego ogrzewania kolejne grzejniki w mieszkaniu, możesz dokupić dodatkowe głowice termostatyczne TRV001 za około 200 zł za sztukę:

Głowice termostatyczne Hama Ocena benchmark.pl









4,6/5 Niedrogim, a przy tym godnym polecenia zestawem inteligentnego ogrzewania jest również system Hama. Pakiet startowy (oznaczony numerem 176593) kosztuje niewiele, a zawiera jednostkę centralną i dwie głowice termostatyczne o bardzo atrakcyjnym wyglądzie. Całość jest naprawdę funkcjonalna – możliwe jest zarówno ręczne ustawianie temperatury, jak i ustalanie szczegółowych harmonogramów. Do obsługi systemu wykorzystasz natomiast przyzwoicie działającą aplikację Hama Smart Home albo Asystenta Google.

Zestaw możesz oczywiście rozbudować o kolejne głowice termostatyczne (oznaczone numerem 176592) – podobnie jak w przypadku Meross czy SETTI+ za każdą sztukę zapłacisz ok. 200 zł:

Godne polecenia są również głowice termostatyczne takich marek jak Danfoss, Tuya czy Viessmann, niestety z ich dostępnością bywa różnie. A jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, to zachęcamy do zostawienia komentarza – w miarę możliwości pomożemy.