Zgodnie z zapowiedziami, firma Apple zaprezentowała wczoraj nowe urządzenia. Niedługo do sprzedaży trafią: nowy budżetowy iPad i iPad mini, zegarek Apple Watch Series 7 oraz iPhone’y serii 13.

Na nowe smartfony Appla czekało chyba najwięcej osób. Są one pod każdym względem lepsze od swoich poprzedników. Na uwagę zasługuje przede wszystkim znaczne polepszenie możliwości związanych z robieniem zdjęć i nagrywaniem filmów wideo, szczególnie w przypadku serii Pro. Oto wszystko co powinniście wiedzieć o iPhone 13 zanim podejmiecie decyzję o ich zakupie.

Tak jak w poprzednim roku, klienci mają do wyboru cztery modele.

4 wersje iPhone 13 iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini i iPhone 13

Apple skupia się na funkcjach związanych z fotografią i nagrywaniem filmów. Temu tematowi poświęcona była znaczna część konferencji dotycząca iPhone’ów. 13 mini i 13 nadal wyposażone są w dwa obiektywy.

Obiektywy iPhone 13 mini i iPhone 13

Szerokokątny (przysłona f/1,6)

ultraszerokokątny (przysłona f/2,4 i pole widzenia 120°)

Zmianie uległo położenie obiektywów. Są one umieszczone po przekątnej, a nie jak dotychczas jeden pod drugim. Dzięki temu możliwe było zastosowanie jeszcze większej matrycy w obu obiektywach. Nowe iPhone’y radzą sobie jeszcze lepiej w przypadku zdjęć wykonywanych w warunkach słabego oświetlenia. Jest też tryb HDR 4, który dostosowuje kontrast i jasność poszczególnych elementów zdjęć.

Nowością są Style fotograficzne. Dzięki nim można dostosować widoczne na zdjęciach kolory, nie wpływając przy tym na odcień skóry fotografowanego człowieka.

Do wyboru są cztery style fotograficzne

żywy,

bardzo kontrastowy,

ciepły,

chłodny.

Wszystkie opisane wyżej funkcje zaimplementowano także w aparacie przednim. Co więcej, notch, czyli wcięcie przy górnym ekranie jest o 20% mniejszy niż w przypadku serii 12.

Świetne wideo nagrywane iPhone 13

Jeszcze więcej nowości pojawiło się w przypadku nagrywania filmów. Śmiało można powiedzieć, że iPhone’y serii 13 to najlepsze smartfony do nagrywania wideo. Apple zaprezentowało Tryb filmowy, który automatycznie utrzymuje ostrość na wybranym obiekcie, a wszystko wokół jest nieostre, tworząc efekt głębi. Wszystko dzieje się automatycznie, a efekt końcowy jest powalający. Podczas konferencji zaprezentowano krótki materiał filmowy, nagrany z pomocą Tryb filmowego (możecie je zobaczyć poniżej). Robi to ogromne wrażenie. Co, więcej nowy tryb pozwala nawet na zmianę ostrości w postprodukcji, czyli po zakończeniu nagrywania.

Procesor w iPhone serii 13

Wszystko to nie byłoby możliwe bez niezwykle wydajnego procesora. iPhone’y serii 13 wyposażone są w nowy układ A15, który jest bardziej wydajny i energooszczędny niż jego poprzednik. Posiada on 6-rdzeniowy CPU, 4-rdzeniowy GPU oraz 16-rdzeniowy system Neural Engine, odpowiadający za operacje związane z sztuczną inteligencją.

Dostępna pamięć

Warto podkreślić, że najmniejszy wariant pamięci to 128 GB. Dwa razy więcej niż w przypadku serii 12. iPhone’y 13 można nabyć także z pamięcią o pojemności 256 oraz 512 GB.

Wyświetlacz i obudowa

iPhone 13 mini został wyposażony w wyświetlacz Super Retina XDR z zaokrąglonymi rogami o przekątnej 5,42 cala. Model 13 posiada taki sam typ wyświetlacza, ale ma on przekątną o długości 6,06 cala. Ekran charakteryzuje się poziomem jasności o wartości 800 nitów, co oznacza, że jest o niemal 30% jaśniejszy od poprzedniej generacji.

Wyświetlacz chroniony jest przez warstwę Ceramic Shield, która po raz pierwszy zadebiutowała w poprzednim roku i radzi sobie całkiem dobrze. iPhone’y 13 spełniają wymagania klasy IP68, co oznacza, że mogą znajdować się w wodzie przez pół godziny na głębokości do 6 metrów. Obudowa tych smartfonów wykonana jest z aluminium lotniczego.

Usprawniono też system zasilania. Dzięki bardziej energooszczędnemu układowi A15 i bardziej pojemnemu akumulatorowi iPhone 13 działa na baterii dłużej o 2,5 godziny, a 13 mini o 1,5 godziny w porównaniu do serii 12.

Lepsza jest także łączność 5G. Nowy iPhone obsługuje więcej pasm, a dzięki trybowi Smart Data automatycznie zmienia prędkość połączenia w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii zgromadzonej w akumulatorze.

Wygląd iPhone 13

Ogólny wygląd nowych modeli nie uległ dużej zmianie w stosunku do serii 12. Nowością są jedynie wspomniany układ tylnych obiektywów, mniejszy notch oraz nowe kolory.

Smartfony dostępne są w pięciu wariantach kolorytycznych:

różowy,

niebieski,

północ (odcień czarnego),

księżycowa poświata (odcień białego),

(PRODUCT)RED (czerwony).

Ceny nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej generacji i kształtują się następująco:

iPhone 13 mini 128 GB – 3599 zł,

iPhone 13 mini 128 GB – 4099 zł,

iPhone 13 mini 512 GB – 5099 zł,

iPhone 13 128 GB – 4199 zł,

iPhone 13 256 GB – 4699 zł,

iPhone 13 512 GB – 5699 zł.

iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max

W przypadku serii Pro zmiany związane z możliwościami fotograficznymi i nagrywaniem filmów są jeszcze większe. Smartfony te wyposażone są w trzy obiektywy.

Obiektywy w iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max

teleobiektyw (ogniskowa 77 mm, 3-krotny zoom optyczny, przysłona f/2,8, system IOS),

ultraszerokokątny (ogniskowa 13 mm, przysłona f/1,8),

szerokokątny (ogniskowa 26 mm, przysłona f/1,5), system IOS z automatyczną stabilizacją matrycy.

Podobnie jak w przypadku iPhone’ów 13, przedni aparat w smartfonach serii Pro również posiada funkcje, które opisane zostały wyżej.

Co więcej mają iPhone 13 Pro od "zwykłych" wersji?

Zdjęcia i nagrywanie

Poza wszystkimi wymienionymi nowościami, które dotyczą iPhone’ów 13, w tym przypadku możliwe jest także wykonywanie zdjęć w trybie makro, czyli z dużym zbliżeniem. Ultraszerokokątny obiektyw potrafi zarejestrować ostry obraz z odległości zaledwie dwóch centymetrów. W trybie makro można także nagrywać filmy. Co więcej, może to być wideo poklatkowe i w zwolnionym tempie z maksymalną częstością 240 klatek na sekundę.

Dzięki zastosowaniu skanera LiDAR oraz dużych matryc zdjęcia nocne wykonywane za pomocą obiektywu szerokokątnego i ultraszerokokątnego są jeszcze lepsze.

LiDAR emituje promieniowanie elektromagnetyczne, potocznie nazywane laserem, a za jego pomocą tworzona jest trójwymiarowa mapa otoczenia. W trybie nocnym działa także teleobiektyw, który dodatkowo ma 3-krotny zoom optyczny.

iPhone’y 13 serii Pro umożliwiają rejestrację i edycję wideo w ProRes, czyli w wysokiej rozdzielczości. Nie jest zatem konieczne posiadanie komputera do wstępnej obróbki nagranego materiału.

Wszystko to możliwe jest dzięki układowi A15, a dzięki jego niskiemu poziomowi konsumpcji energii, iPhone 13 Pro wytrzymuje na baterii 1,5 godziny więcej, a 13 Pro Max 2,5 więcej niż poprzednie modele.

Obudowa i wyświetlacz iPhone 13 Pro

Od odróżnieniu od iPhone’ów 13, obudowa serii Pro wykonana jest z chirugicznej stali nierdzewnej.

Seria Pro wyposażona jest w wyświetlacz Super Retina XDR z technologią ProMotion. Model 13 Pro ma ekran o przekątnej 6,06 cala, a Pro Max 6,68. Oba posiadają warstwę ochronną Ceramic Shield oraz wodoodporność klasy IP68. Technologia ProMotion dostosowuje częstotliwość odświeżania od 10 do 120 razy na sekundę, co pozwala na oszczędzanie energii. Wyświetlacz osiąga maksymalnie 1200 nitów jasności na zdjęciach i filmach HDR.

iPhone’y 13 serii Pro dostępne są w czterech kolorach:

górski błękit,

srebrny,

złoty,

mocny grafit.

Ceny iPhone’ów 13 serii Pro:

iPhone 13 Pro 128 GB – 5199 zł,

iPhone 13 Pro 256 GB – 5699 zł,

iPhone 13 Pro 512 GB – 6699 zł,

iPhone 13 Pro 1 TB – 7699 zł,

iPhone 13 Pro Max 128 GB – 5699 zł,

iPhone 13 Pro Max 256 GB – 6199 zł,

iPhone 13 Pro Max 512 GB – 7199 zł,

iPhone 13 Pro Max 1 TB – 8199 zł.

Czy warto kupić nowe iPhone serii 13?

Wszystko zależy od potrzeb i możliwości. Należy jednak mieć na uwadze to, że zmiany dotyczą przede wszystkim aparatów. Jeśli więc zależy Wam na jeszcze lepszych filmach i zdjęciach to nie zastanawiajcie się. iPhone’y serii 13 to obecnie najlepsze smartfony do zdjęć i filmów.

Sposób postrzegania zmienia się w przypadku, gdy zdjęcia i filmy nie są priorytetem. W takiej sytuacji nie należy się skupiać na serii Pro. Jasne jest, że nowe modele są zawsze pod niemal każdym względem lepsze od poprzednich, ale należy zadać sobie pytanie czy różnica jest na tyle duża, aby kupić nowy model. Osoby, które posiadają iPhone’a 12, a nie zależy im na lepszym aparacie mogą się wstrzymać z zakupem. Rewolucji nie ma.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

PS. Jak tylko iPhone 13 wpadnie w nasze ręce przestujemy go i sprawdzimy jak iPhone 13 wypada na tle konkurencji.