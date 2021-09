Wpadł Ci w oko iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro lub iPhone 13 Pro Max? Wiemy już, ile każdy z nowych smartfonów Apple będzie kosztował na naszym rynku.

iPhone 13 mini i iPhone 13 polskie ceny

iPhone 13 mini 128 GB - 3 599 złotych

iPhone 13 mini 256 GB - 4 099 złotych

iPhone 13 mini 512 GB - 5 099 złotych

iPhone 13 128 GB - 4 199 złotych

iPhone 13 256 GB - 4 699 złotych

iPhone 13 512 GB - 5 699 złotych

Pewnie już wiecie, że premiera iPhone'a 13 za nami. Apple nie ma w zwyczaju długo czekać i zazwyczaj już na konferencjach podaje nie tylko datę rozpoczęcia sprzedaży, ale również ceny. Nie inaczej było dzisiaj. I chyba można pokusić się o stwierdzenie, że niespodzianek nie stwierdzono.

Gdyby kierować się wyłącznie cenami i szukając najtańszego modelu, do kieszeni powinien trafić iPhone 13 mini 128 GB wyceniony na 3 599 złotych. Bazowy iPhone 13 ze 128 GB pamięci to z kolei koszt 4 199 złotych. I aby nie mówić w kontekście cen dyktowanych przez Apple wyłącznie źle to podkreślmy, że jest tu także coś pozytywnego.

Najtańsze warianty iPhone'a 13 mini i iPhone'a 13 kosztują dokładnie tyle samo co najtańsze warianty iPhone'a 12 mini i iPhone'a 12, a oferują więcej pamięci. Warianty z 256 GB pamięci też okazują się w tym roku bardziej kuszące, te dodatkowe z 512 GB przestrzeni na dane są już oczywiście zauważalnie droższe.

iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max polskie ceny

iPhone 13 Pro 128 GB - 5 199 złotych

iPhone 13 Pro 256 GB - 5 699 złotych

iPhone 13 Pro 512 GB - 6 699 złotych

iPhone 13 Pro 1 TB - 7 699 złotych

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 5 699 złotych

iPhone 13 Pro Max 256 GB - 6 199 złotych

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 7 199 złotych

iPhone 13 Pro Max 1 TB - 8 199 złotych

Również w przypadku modeli iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max nie można narzekać, ponieważ warianty 128 GB, 256 GB i 512 GB kosztują dokładnie tyle samo ile na dzień dobry trzeba było zapłacić za modele iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max.

Zainteresowani dodatkowym wariantem posiadającym 1 TB miejsca na dane muszą liczyć się już z większym wydatkiem. I tutaj dochodzimy do naprawę pokaźnych kwot 7 699 złotych oraz aż 8 199 złotych.

iPhone 13 w nowych kolorach

Są osoby, dla których ważny jest kolor obudowy. Zresztą, oglądający konferencje Apple mają potwierdzenie, bo producent często mocno akcentuje te kwestie i systematycznie stara się urozmaicać paletę barw iPhone'ów.

Sięgający po iPhone'a 13 mini lub iPhone'a 13 będą mieli do wyboru następujące kolory - różowy, niebieski, północ, księżycowa poświata oraz (PRODUCT)RED. Dla decydujących się na iPhone'a 13 Pro lub iPhone'a 13 Pro Max przygotowano nieco mniejszy wybór. W ich przypadku producent mówi o czterech kolorach - górski błękit, srebrny, złoty i mocny grafit.

Przedsprzedaż nowych smartfonów Apple rozpocznie się już 17 września o godzinie 14:00. Apple nie dołącza prezentów do wcześniejszych zamówień, więc nie powinno być problemem poczekanie na otwartą sprzedaż (nie dotyczy największych fanów marki). Tym bardziej, że ta ma wystartować 24 września.

Źródło: Apple