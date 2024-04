Nie od dziś wiadomo, że bateria nie jest najmocniejszą stroną smartfonów marki Apple. W sieci pojawiły się doniesienia na temat kolejnej generacji tych urządzeń, czyli iPhone 16. Bateria w jednym z modeli tej serii ma być mniejsza niż w przypadku bieżącej generacji.

Bateria w iPhone 16

Informacji na temat nowych iPhone'ów 16, które zadebiutują jesienią tego roku jest już sporo. W chińskim serwisie Weibo pojawiły się doniesienia o tym, że trzy z czterech nowych modeli iPhone’ów będą mieć nieco większą baterię od swoich poprzedników. Różnice są jednak kosmetyczne, ponieważ największa wynosi zaledwie 6 procent. Czarna owca, o której mowa to model 16 Plus. Montowana w nim bateria ma być mniejsza od tej, która stosowana jest w iPhone 15 Plus o 9 procent.

Pojemność baterii w iPhone’ach serii 15:

iPhone 15: 3349 mAh

iPhone 15 Plus: 4383 mAh

iPhone 15 Pro:3274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4422 mAh

Pojemność baterii w iPhone’ach serii 16:

iPhone 16: 3561 mAh (+6%)

iPhone 16 Plus: 4006 mAh (-9%)

iPhone 16 Pro: 3355 mAh (+2.5%)

iPhone 16 Pro Max: 4676 mAh (+5%)

Dodajmy, że w lutym tego roku także pojawiły się doniesienia na temat baterii w nowych iPhone’ach, a informacje opublikowane na Weibo są z nimi zgodne. Opublikował je w serwisie X (dawny Twitter) użytkownik o pseudonimie Majin Bu, który znany jest z dzielenia się tego typu informacjami.

Nie wiadomo co mogłoby być powodem zmniejszenia pojemności baterii w iPhone 16 Plus. Można domniemać, że nie będzie ona mieć istotnego znaczenia dla czasu pracy na jednym ładowaniu, ponieważ z pewnością poprawiona zostanie efektywność energetyczna. W porównaniu do obecnej generacji, nowy smartfon uzyskiwać będzie podobną wydajność przy niższym zużyciu zmagazynowanego w akumulatorze prądu.

A skoro jesteśmy już przy iPhonie 16 Pro Max. Według innych plotek, które pojawiły się w serwisie Naver, deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu ma zwiększyć się z 29 do 30 godzin.

Źródło: MacRumors