Każdy kto ma urządzenie marki Apple miał do czynienia z kontem Apple ID. Niezbędne jest ono do korzystania z produktów i usług, które oferuje ta firma. Warto więc pamiętać login i hasło. Jednak co zrobić gdy użytkownik zapomni tych danych? Jak zmienić hasło konta Apple ID?

Jak zmienić hasło konta Apple ID na swoim urządzeniu?

Wbrew pozorom proces ten jest bardzo łatwy do zrealizowania. Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch wystarczy uruchomić „Ustawienia”, a następnie stuknąć w swoją nazwę użytkownika. Wybrać kolejno zakładki „Hasło i ochrona” oraz „Zmień hasło”. Kolejnym krokiem jest podanie kodu urządzenia, a po jego wpisaniu pojawi się formularz, w którym dwukrotnie należy wpisać nowe hasło do Apple ID.

Warunkiem skorzystania z tego sposobu jest posiadanie urządzenia zalogowanego do konta, do którego hasło zostało zapomniane. Dodatkowo urządzenie to musi mieć włączony kod blokady.

Są także inne sposoby. Hasło zmienić można też z poziomu komputera Mac. W przypadku urządzeń z systemem macOS Catalina lub nowszym należy z menu Apple wybrać „Preferencje systemowe”, a następnie „Apple ID”. Po lewej stronie kliknąć w zakładkę „Hasło i ochrona”. Na kolejnym ekranie wybrać opcję „Zmień hasło”. Pojawi się formularz do wpisania hasła do komputera, a po jego wpisaniu uzyska się możliwość zmiany hasła konta Apple ID.

Procedura odzyskiwania hasła na komputerach Mac z zainstalowanymi starszymi wersjami systemu macOS opisana została na stronie wsparcia technicznego Apple.

Jak zmienić hasło konta Apple ID na cudzym urządzeniu?

Istnieje także możliwość zmiany hasła z poziomu urządzenia należącego do kogoś innego. Na urządzeniach z systemem iOS 12 lub nowszym należy w tym celu skorzystać z aplikacji „Wsparcie Apple”, która dostępna jest w App Store.

W aplikacji należy stuknąć opcję „Hasła i zabezpieczenia”, a następnie „Zerowanie hasła Apple ID” oraz „Rozpocznij”. W nowym oknie wybrać opcję „Inne konto Apple ID” i stuknąć „Dalej”. Aplikacja przeprowadzi krok po kroku przez procedurę zmiany hasła, a na końcu pojawi się komunikat, że hasło zostało zmienione.

Jak sprawdzić identyfikator konta Apple ID?

Może się także zdarzyć, że użytkownik zapomni swojego identyfikatora konta Apple ID, czyli adresu e-mail stanowiącego nazwę użytkownika.

Jak to sprawdzić? Jest kilka dziecinnie łatwych sposobów

Jednym z nich jest odszukanie w swojej skrzynce e-mail wiadomości od Apple, które dotyczą na przykład rachunków za zakupione produkty, aplikacje czy usługi albo logowania się na nowe urządzenia.

Drugim sposobem jest odszukanie swojego identyfikatora na urządzeniu zalogowanym do konta Apple ID.

W przypadku iPhone’a, iPada lub iPoda Touch wystarczy wejść w „Ustawienia”, a następnie stuknąć w swoją nazwę użytkownika. Na kolejnym ekranie pojawi się identyfikator.

Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina lub nowszym należy uruchomić „Preferencje systemowe”, a następnie kliknąć w kafelek „Apple ID”. W lewym górnym roku widoczny jest identyfikator.

Warto pamiętać, że w przypadku problemów związanych między innymi z odzyskiwaniem hasła można skorzystać z infolinii Apple Care, która dostępna jest pod numerem telefonu 00800 4411875.