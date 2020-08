Doradzamy wam, które ze słuchawek w portfolio Jabra najlepiej sprawdzą się w zastosowaniach edukacyjnych. I dlaczego nie należy bagatelizować kwestii dobrego dźwięku.

Nasz poradnik, z którego dowiesz się jak kupić dobre słuchawki do nauki, składa się z dwóch części. Najpierw pokażemy dlaczego tak ważne jest dobre dobranie, wydawałoby się prostego, akcesorium jak słuchawki z mikrofonem. Potem skupimy się na zaproponowaniu wam kilku produktów marki Jabra, dla ucznia jak i nauczyciela. Pamiętajcie, zdalne nauczanie przewija się w tym tekście jako motyw przewodni.

W praktyce każda forma nauki, która sprowadza się do wchłaniania wiedzy w ciszy i spokoju, na przykład poprzez odsłuch wcześniej zarejestrowanego wykładu, lekcji czy poradnika, lub wymagająca konsultacji z nauczycielem (dobry belfer jest nim 24 godziny na dobę), zyskuje, gdy korzystamy ze słuchawek.

Zdalne nauczanie nie jest absolutną nowością, choć dotychczas nie byliśmy w tak drastyczny sposób zmuszani do jego wdrożenia w naszym życiu. Wiele osób liczy, że druga połowa roku pozwoli wrócić do normalnego toku nauczania. A jednak, nawet jeśli tak się stanie, to te kilka miesięcy reżimu zdalnej nauki pozwoliły przekonać się zarówno nauczycielom jak i uczniom, że dobrze wdrożone zdalne nauczanie ma szanse być godną alternatywą dla kontaktowego nauczania tradycyjnego. Ba, czasem to właśnie tego typu zajęcia mogą okazać się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Nauczyciel ma wtedy szanse dotrzeć do uczniów nawet jeśli przebywa z dala od nich, uczniowie mogą liczyć na zajęcia z autorytetami, którzy dużo podróżują, albo mieszkają tak daleko, że sprowadzenie ich do szkoły na kilka lekcji byłoby logistycznym koszmarem. I tu z pomocą przychodzą technologie.

Cele jakie technologie pomagają realizować w zdalnym nauczaniu angażowanie uczniów w sposób podobny jak w przypadku lekcji w szkole,

zapewnienie wygodnego dostępu do przekazywanych treści,

swoboda nauczyciela i ucznia, który uczy się w wygodnym dla niego środowisku.

Dźwięk jako istotny nośnik informacji w zdalnej edukacji

Zdalne nauczanie, podobnie jak komunikacja, opiera się na przekazywaniu informacji. Wśród nich dźwięk i możliwość odizolowania się od hałasu otoczenia, odgrywają bardzo istotną rolę.

To od czystości przekazu audio zależy w dużym stopniu jak dobrze uczniowie przyswoją sobie wiedzę. Ważna jest też wygoda, która pozwala skupić się na nauce, a nie ciągłym pocieraniu uszu lub poprawianiu słuchawek. Te kwestie ważne są zarówno w przypadku ucznia jak i nauczyciela. Na komfort odbioru dźwięku wpływa nie tylko wysoka jakość podzespołów zastosowanych w słuchawkach, ale i w zintegrowanych zwykle z nimi mikrofonach. Gdy nauczyciel korzysta z kiepskiego mikrofonu, nie tylko utrudni uczniom zrozumienie swojej wypowiedzi, ale i zniechęci ich do zadawania pytań, tak ważnych w trakcie nauki. Podobnie uczeń, którego niewyraźnie słyszy nauczyciel, zrazi się ciągłymi prośbami o powtórzenie pytania lub odpowiedzi. Będzie czuł się także głupio w obliczu całej klasy, przyjaciół, ale i bezwzględnych jurorów szkolnego życia.



Wedle badań Jabra, aż 44% uczących się zdalnie jest niezadowolonych z jakości dźwięku, a przecież średnio nawet 4 godziny poświęcają oni na sesje lekcyjne

Nie powinniśmy lekceważyć jakości stosowanego sprzętu audio. Nie warto doszukiwać się powodów niskiej jakości dźwięku w słabej jakości łącz internetowych, bo audio nawet wysokiej jakości ma stosunkowo niewielkie wymagania.

Czego należy oczekiwać od dobrych słuchawek wygodnych dla uszu materiałów, które pozwolą nawet przez kilka godzin nie odczuwać dyskomfortu,

łatwości podłączania, tutaj optymalne są słuchawki bezprzewodowe, bo dziś już nie ma powodów, by faworyzować w komunikacji głosowej sprzęt przewodowy,

bardzo długiego czasu pracy w przypadku zasilania bateryjnego,

jak najbardziej naturalnego brzmienia, bo dobry głos i jego ton potrafią zdziałać cuda,

wielu lat pracy bez usterek.

Gdy uczeń czy nauczyciel dostrzeże potrzebę zmiany sprzętu, nie powinien z nią zwlekać. Już dziś takie firmy jak Jabra oferują zestawy słuchawkowe z mikrofonami, które pozwalają uniknąć opisanych wcześniej problemów. Markowy produkt wiąże się z większym wydatkiem, niż zakup czegoś no-name w markecie, ale na edukacji nie powinno się zanadto oszczędzać. Zakup sprzętu marki Jabra jest taką właśnie inwestycją w przyszłość własną lub podopiecznych, a dla nauczyciela szansą na satysfakcję z wykonywania zawodu.

Na co możemy liczyć kupując słuchawki Jabra

niezawodność i wysoką jakość wykonania produktu,

wiążący się z powyższym komfort użytkowania,

technologie poprawiające jakość transmitowanego jak i odtwarzanego dźwięku,

bezproblemową współpracę z posiadanym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Propozycje dla uczących się zdalnie

Jabra Elite 65t i Elite 75t

Jeśli jesteś uczniem to mamy dla Ciebie trzy, a w zasadzie pięć propozycji. Pierwsze dwa typy słuchawek to tak zwane TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowe. Jabra Elite 65t oraz Jabra Elite 75t nie mają żadnych kabli (Bluetooth 5.0 z kodekiem SBC,AAC), poza tym, którym ładujemy od czasu do czasu dołączone do zestawu etui ładujące. Słuchawki dokładnie dopasowują się do kanału usznego co zapewnia świetną pasywną redukcję szumów. Jednocześnie są wyposażone w cztery czułe mikrofony, które gwarantują świetną jakość rejestrowanego dźwięku. Gdy słuchawki są wyjęte z uszu, automatycznie przerywają odtwarzanie.

Zarówno Jabra Elite 65t jak i Jabra Elite 75t doskonale sprawdzą się we współpracy z komunikatorami, innymi aplikacjami do nauki zdalnej, ale i przy odtwarzaniu muzyki. Model 75t to nowszy produkt, za który zapłacimy trochę więcej, zyskując jednocześnie w porównaniu z 65t:

mniejszy o 20% rozmiar pojedynczej słuchawki, minimalnie niższą wagę,

lepiej niż w poprzedniku dobrany kształt wkładki (optymalny dla większości użytkujących),

o 50% dłuższy czas pracy (7,5 godziny słuchawki, 28 godzin z etui ładującym).

Jabra Elite Active 65t i Elite Active 75t

Jeśli chcecie słuchawki wykorzystać nie tylko w edukacji, ale też przy innych codziennych aktywnościach, w których oczekujemy m.in. odporności na pot (modele standardowe są zgodne z IP55), to są też wersje sportowe - Jabra Elite Active 65t oraz Jabra Elite Active 75t.

Jabra Elite 45h

Piąta propozycja to coś zgoła odmiennego. Jabra Elite 45h, to wokółuszne słuchawki zgodne z Bluetooth 5.0, które mogą bez ładowania pracować nawet 50 godzin (40 godzin w przypadku rozmów). W razie czego można je podłączyć 120 cm przewodem audio-USB z laptopem lub smartfonem. Ładowanie trwa jedynie 1,5 godziny, ale już po 15 minutowym podładowaniu, będziemy mogli cały dzień z nich korzystać. To opcja dla osób, które wolą inaczej czuć słuchawki i nie przepadają za dokanałowymi rozwiązaniami (każdy ma w końcu inne uszy). Tutaj już nie ma wariantu sportowego, ale to zrozumiałe.

40 mm membrany w Jabra Elite 45h otoczono wyściółką z elastycznej pianki z pamięcią kształtu. Poduszki są wykonane z materiału skóropodobnego, a pozostałe elementy zabezpieczono przed przywieraniem. Ważą 160 gramów, a w zestawie otrzymamy pokrowiec. Konstrukcja jest wytrzymała i nie musimy się martwić o słuchawki nawet, gdy przyjdzie wam używać ich w trudnych warunkach.

W zależności od potrzeb, możemy korzystać z trybu audio, w którym pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz. W zastosowaniach edukacyjnych i komunikacyjnych pomocny będzie tryb mowy, który ogranicza pasmo i uwypukla częstotliwości od 100 Hz do 8 kHz. Dzięki temu Jabra Elite 45h dostosują się do naszej aktywności. Gdy skończymy codzienne lekcje, możemy z rozkoszą oddać się słuchaniu muzyki.

Słuchawki Jabra Elite 45h zapewniają pasywną redukcję szumów i ochronę przed zakłóceniami od wiatru. W razie potrzeby, możemy mieć podłączone do nich dwa urządzenia jednocześnie, natomiast przyciskiem na jednym z nauszników szybko wyciszymy komunikację.

Propozycje dla nauczycieli

Jabra Evolve 65t

Stając po drugiej stronie edukacyjnego lustra, jeszcze większą wagę musimy przykładać do jakości dźwięku rejestrowanego przez mikrofony, a także łatwości współpracy z różnymi urządzeniami (uczeń zwykle ogranicza się do jednego). Dlatego słuchawki Jabra Evolve 65t mają pewną przewagę nad „uczniowskim” Elite 65t z czterema mikrofonami. To oczywiście również dokanałowy model słuchawek TWS (działają 5 godzin na jednym naładowaniu, 15 godzin z etui ładującym). Dodatkowo w przypadku Evolve 65t:

w zestawie znajdziemy adapter Bluetooth ze złączem USB, co pozwoli sparować słuchawki nawet ze starszym komputerem, który nie ma funkcji bezprzewodowych. Zasięg takiego połączenia wynosi około 30 metrów, co daje użytkownikowi dużą swobodę poruszania się,

są zoptymalizowane pod kątem rejestracji dźwięku mowy przez mikrofony, wspierają certyfikację Unified Communication (można wybrać też wariant dostrojony do Microsoft Skype for Business),

mają dwa tryby pracy głośników, przeznaczony do słuchania muzyki (pasmo 20 Hz - 20 KHz) i do rozmów (100 Hz do 10 kHz).

Jabra Evolve 65t skonstruowano tak, by zapewniły one pasywną redukcję szumów, ale nie ma w nich z kolei aktywnej redukcji. To jednak nie jest problemem, bo w przypadku nauczyciela środowisko pracy nie powinno być hałaśliwe pod żadnym względem.

Jabra Evolve 75e

Drugi typ słuchawek jaki chcemy zaproponować nauczycielom, to Jabra Evolve 75e. Słuchawki dokanałowe, wyposażone w ułatwiający dopasowanie do muszli usznej docisk. Nie są one już typu TWS, ponieważ obie słuchawki połączono przewodem przebiegającym przez silikonowy pałąk umieszczany na szyi. Taka konstrukcja czyni słuchawki mniej kompaktowymi, za to pozwala umieścić więcej przycisków sterujących na łączącym przewodzie w sposób, który może okazać się dla niektórych użytkowników wygodniejszy. W pałąk wbudowano też mechanizm wibracji.

Raz naładowane Jabra Evolve 75e (trwa to 2 godziny) będą pracować do 14 godzin, podobnie jak Evolve 65t, dostarczane są z adapterem Bluetooth. Ich przewagą, nad tym drugim modelem dla nauczycieli, jest dużo lepsza praca w hałasie (mamy tu 4 mikrofony dla aktywnej redukcji). A także bardziej dookólny charakter pracy trzech mikrofonów z redukcją szumu wiatru (czułość od 100 do 6,8 kHz), który w pewnych sytuacjach lepiej sprawdzi się, niż mikrofony słuchawek TWS. Słuchawki w Jabra Evolve 75e po wyjęciu z uszu stykają się za pomocą magnesów, co jednocześnie przerywa ich pracę.

Wszystkie proponowane tutaj słuchawki, z wyjątkiem Jabra Evolve 75e, współpracują z mobilną aplikacją Jabra Sound+. Wspierają także funkcję MySound dopasowującą brzmienie do preferencji użytkownika.

Tekst powstał we współpracy z Jabra