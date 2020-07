Jak wybrać idealne słuchawki dla siebie? Jakie słuchawki kupić, żeby być zadowolonym? W tym poradniku opisuję podstawowe zasady wyboru słuchawek do telefonu, domu i grania. Dotyczą one zarówno słuchawek bezprzewodowych, bezprzewodowych, małych i dużych. Zapraszam.

Wybór odpowiednich słuchawek, to dźwiękowa podróż

Potrzebujesz nowych słuchawek. Co robisz? Zapewne wchodzisz na stronę sklepu, kupujesz i czekasz na kuriera. To przecież proste i oczywiste. Tylko, że... nie do końca.

Kupno odpowiednich słuchawek, idealnie pasujących do Twojego gustu, to często droga przez mękę, orka na ugorze, mordęga i wieczna tułaczka.

Z własnego doświadczenia wiem, że prędzej czy później, w każdych słuchawkach ujawniają się jakieś wady, przez które zakiełkuje w Twojej głowie myśl: "A może by tak kupić inne słuchawki?". W ten sposób zaczyna się podróż. Być może długa, a nawet niekończąca się, ale zazwyczaj interesująca i pouczająca.

W tym poradniku postaram się pomóc Ci w wyborze, pokazując na co zwracać uwagę, ale zupełnie szczerze - musisz też liczyć na łut szczęścia.

Jeśli spędzisz kilka wieczorów na lekturze forów, recenzji, opinii i różnych porównań, to zdecydowanie zwiększysz swoje szanse na sukces. Jednak kupno idealnych słuchawek, za pierwszym razem, graniczy z cudem.

Ja własnych słuchawek miałem ponad 40, a ogólnie przez moje uszy przeszło kolejne sto kilkadziesiąt. Dzięki nim zdobyłem doświadczenie, ale... wciąż nie znalazłem słuchawek idealnych dla siebie. Być może nigdy ich nie znajdę.

Dlaczego wybór jest taki trudny? Na początek kilka kwestii ogólnych oraz pojęć, które warto brać pod uwagę.

Mój słuch jest "mojszy, niż twojszy"

Znam swój słuch. Wiem, że lepiej odbieram tony wysokie i średnie, a gorzej niskie. Dlatego często wybieram słuchawki z mocniejszym dołem i łagodniejszą górą pasma. Często? Dlaczego nie zawsze?

Bo jeszcze bardziej cenię sobie przestrzeń, powietrze, szczegółowość, separację i brzmienie, jakie zapewniają słuchawki otwarte. A takie konstrukcje zazwyczaj nie są wybitnie basowe.

Wiem, że nie wiem

Czy Tobie przypadną do gustu te same słuchawki, które wybrałbym dla siebie? W tym miejscu mogę udzielić tylko jednej, uczciwej odpowiedzi: nie wiem. Bo w zasadzie skąd mam to wiedzieć?

Musielibyśmy przesłuchać kilkadziesiąt par słuchawek, na dokładnie tym samym odtwarzaczu i tych samych utworach, żebym mógł do pewnego stopnia określić, czy Twój gust dźwiękowy jest zbliżony do mojego.

Wyciągaj wnioski z wielu źródeł

Nawet jeśli po stu kilkudziesięciu słuchawkach masz tyle doświadczenia, żeby stwierdzić, że jakiś model gra bardzo przestrzennie, to bądź przygotowany na to, że ktoś Ci powie, że dla niego ta przestrzeń jest słaba. Napiszesz, że słuchawki są wybitnie basowe, to zaraz ktoś powie, że miał już kilka bardziej basowych słuchawek. Napiszesz, że sprzęt gra czysto, to czekaj tylko na zarzut, że chyba nie wiesz, co to jest czystość.

Odbiór dźwięku jest wybitnie indywidualny i subiektywny. Dlatego doradzanie przy wyborze słuchawek jest takie trudne.

Ja też kupuje słuchawki, których nigdy nie testowałem i muszę polegać na opiniach innych osób. A potem, cóż... czasami się zawiodę, a czasami nie. Ważne, żeby przed kupnem zapoznać się z wieloma, różnymi źródłami i wyciągać własne wnioski. Wtedy szansa na rozczarowanie, jest mała.

Najlepiej posłuchaj sam

To oczywiste. Zdecydowanie najlepszym, dającym największe szanse na sukces sposobem, na wybór słuchawek, jest przetestowanie ich samemu. Jeśli ich poużywasz, to przekonasz się, czy są wygodne i czy grają tak jak lubisz.

Jedyny problem w tym, że w sklepach stacjonarnych nie wszystkie słuchawki są dostępne, a kupując online nie będziesz ich w stanie przetestować, przed płatnością. Dlatego poza własnym odsłuchem, wyciągaj średnią z kilku - kilkunastu recenzji i innych opinii.

Nie kupuj drogo, kupuj mądrze

Niemal każdy z nas uważa, że jego uszy zasługują na najlepsze i najdroższe słuchawki. Jednak nie warto się oszukiwać. Nie wszyscy mamy tak dobry słuch, żeby koniecznie kupować słuchawki za grube tysiące złotych.

Czasami lepiej skupić się na słuchawkach wygodnych lub funkcjonalnych, niż zapewniających niebiańskie doznania dźwiękowe (pod warunkiem podłączenia do równie niebiańskiego wzmacniacza i odtwarzacza).

Oczywiście cena jest mocno uzależniona od łączności (słuchawki bezprzewodowe bywają droższe) oraz marki (niektórzy producenci każą sobie słono płacić, za sam znaczek). Jednak prawda jest taka, że można kupić dobrze grające słuchawki za 300 zł, a nawet taniej.

Z mojego doświadczenia wynika, że słuchawki do około 500 zł spełniają wymagania 90% osób. Oczywiście nie chodzi o jakiekolwiek słuchawki do 500 zł, lecz o ogólną zasadę - w tej kwocie raczej znajdziesz coś dobrego dla siebie. Dopłacając nie koniecznie zyskasz lepszą jakość dźwięku, bo słabym ogniwem może być Twój odtwarzacz, a nie słuchawki.

Teoretycznie możesz kupić lepszy odtwarzacz / wzmacniacz, później lepsze słuchawki, następnie jeszcze lepszy odtwarzacz i jeszcze lepsze słuchawki, ale to już jest zupełnie inna historia. My skupiamy się tutaj na wyborze dobrych słuchawek, a nie wymianie całego sprzętu audio, jaki masz.

Warto też pamiętać, że małe firmy i mało znane marki potrafią oferować równie dobre słuchawki, jak znani producenci, za znacznie niższą cenę. Dlatego wybierając słuchawki nie sugeruj się ceną, lecz realną jakością, komfortem i możliwościami.

Słuchawki douszne, dokanałowe, nauszne, wokółuszne - jakie są różnice? Które będą najlepsze?

Pierwsze dwa typy, to słuchawki małe:

Słuchawki douszne - Są małe i umieszczamy je płytko w małżowinie usznej - w jamie muszli. Nie uszczelniają przewodu słuchowego, więc nie izolują od zewnętrznych hałasów (można powiedzieć, że są otwarte). Nie generują tak wysokiego ciśnienia akustycznego wewnątrz ucha, więc zazwyczaj mają mniej szkodliwy wpływ na słuch. Jednocześnie generują inne brzmienie, od słuchawek dokanałowych - często bardziej przestrzenne i lżejsze. Brak izolacji sprawia, że wiele osób preferuje je w czasie poruszania się po mieście, bo lepiej słychać nadjeżdżające pojazdy.

Słuchawki dokanałowe - Są małe, ale umieszczamy je głębiej w małżowinie usznej - wnikają aż do przewodu słuchowego (kanału). Wyposażone są w gumki, które uszczelniają kanał słuchowy i tym samym silnie redukują zewnętrzne hałasy. Zaletą jest cisza i komfort słuchania oraz łatwość reprodukowania miękkich, mocnych tonów niskich (basów), w uszczelnionej przestrzeni. Izolacja może być wadą podczas poruszania się po mieście (słabo słychać pojazdy).

Dobór uszczelek ma duże znaczenie

W słuchawkach dokanałowych mogą być stosowane różne rodzaje uszczelek. W zdecydowanej większości przypadków, są to klasyczne uszczelki silikonowe / gumowe. Mogą one mieć pojedynczy kołnierz uszczelniający (single flange), podwójny (dual flange) lub potrójny (triple flange). Zazwyczaj rekomendowane są nakładki z pojedynczym kołnierzem, bo zapewniają dobrą izolację, a jednocześnie większość osób uznaje je za wygodne. Niekiedy oprócz lub zamiast gumek, stosowane są nakładki piankowe (np. popularne pianki Comply). Bardzo dobrze dopasowują się do wnętrza ucha i dla niektórych mogą być wygodniejsze. Niekiedy zmieniają też trochę brzmienie, które może stać się odrobinę łagodniejsze i bardziej przestrzenne.

WAŻNE! Zarówno silikonowe, jak i gumowe nakładki występują w różnych rozmiarach. Ma to ogromne znaczenie dla jakości dźwięku. Uszczelki nie mogą być za małe, bo wtedy nie uszczelniają kanału słuchowego, przez co ciśnienie akustyczne ucieka - tony niskie słabną, a zewnętrzne hałasy docierają do ucha. Nie mogą być też za duże (zwłaszcza nakładki silikonowe), ponieważ po włożeniu do uszu powstają na nich nierówności, przez które również tracimy uszczelnienie. Prawidłowy dobór wielkości uszczelek, jest absolutnie konieczny, do uzyskania odpowiedniej izolacji i jakości brzmienia, w słuchawkach dokanałowych.

Kolejne dwa typy, to słuchawki średnie i duże:

Słuchawki nauszne - Są średniej wielkości i mają pałąk łączący obie słuchawki. Ich poduszki (nausznice) spoczywają bezpośrednio na małżowinie usznej, niejako przygniatając ją. Mogą zapewniać dość dobrą izolację pasywną, choć wiele zależy od kształtu i rozmiaru uszu. Zazwyczaj nie oferują tak wysokiego komfortu, jak słuchawki wokółuszne, ale są lżejsze, niekiedy składane i łatwiejsze do przenoszenia. Mieszczą w sobie większe przetworniki, niż słuchawki dokanałowe i douszne. Modele bezprzewodowe mają też większe akumulatory i mogą pracować dłużej na jednym ładowaniu.

Słuchawki wokółuszne - Są duże, a ich poduszki otaczają całe uszy lub ich większość. Spoczywają głównie na skórze głowy, a nie na małżowinach, dzięki czemu zapewniają bardzo dobry komfort, przez długi czas. Zazwyczaj oferują dobrą izolację pasywną, ale tylko jeśli mają budowę zamkniętą (o tym piszę poniżej). Mają duże przetworniki, nawet większe, niż w słuchawkach nausznych. Mogą zapewniać wyższą moc i lepszą jakość dźwięku, szczególnie w zakresie tonów niskich. Zazwyczaj są jednak trudniejsze do napędzenia (niższa głośność ze smartfona).

Ranking słuchawek wokółusznych od 50 do 500 zł

Typowe słuchawki wokółuszne są cięższe i rzadko bywają składane, przez co są trudniejsze do przenoszenia. To dobre słuchawki do słuchania muzyki w domu, ale nie polecam ich do smartfona. Bardzo często słuchawki gamingowe mają konstrukcję wokółuszną. Wersje bezprzewodowe mają duże akumulatory, wystarczające nawet na ponad 30 godzin słuchania.

Zamknięte, otwarte, a może półotwarte? Które słuchawki są lepsze?

Każdy z tych trzech typów słuchawek ma inne brzmienie i inny poziom izolacji. Nie ma to wpływu na ogólną jakość reprodukcji dźwięku, ale ma wpływ na indywidualny odbiór.

Słuchawki zamknięte - Jest to najpopularniejszy i najczęściej wybierany typ słuchawek. Mają relatywnie szczelne, pełne obudowy, przez które nie wydostaje się swobodnie powietrze, a wraz z nim ciśnienie akustyczne. Dzięki temu słuchawki zamknięte zazwyczaj generują mocne tony niskie. Zapewniają dobrą izolację pasywną od zewnętrznych hałasów, a użytkownik słuchając nie przeszkadza osobom w otoczeniu (na zewnątrz słychać niewiele). Wadą jest słaba wentylacja, która sprawia, że w ciepłe dni uszy i skóra głowy mogą się pocić.

Słuchawki otwarte - Mają obudowy swobodnie przepuszczające powietrze, np. pokryte metalową siatką. Ciśnienie akustyczne łatwo uchodzi na zewnątrz. Ma to bezpośredni wpływ na złagodzenie tonów niskich i jednoczesne zwiększenie przestrzenności, lekkości i jasności brzmienia. Oczywiście złagodzenie basów nie oznacza ich braku. Dla wielu osób słuchawki otwarte są wręcz wzorem eleganckiego, nieprzymulonego basu. Ponadto otwarte obudowy znacząco poprawiają wentylację, co zwiększa komfort używania słuchawek w ciepłe dni, przez dłuższy czas. W słuchawkach otwartych często stosowane są również poduszki pokryte płótnem, zamiast syntetycznej skóry. Słuchawki otwarte mają najczęściej konstrukcję wokółuszną lub douszną.

Słuchawki półotwarte - Łączą cechy obu powyższych typów. Ich brzmienie może być bardziej przestrzenne, niż w słuchawkach zamkniętych, a jednocześnie ciemniejsze, cieplejsze i bardziej basowe, niż w słuchawkach otwartych. Realnie jednak wiele zależy od konkretnego modelu (charakterystyka może się znacznie różnić).

Czy warto kupić słuchawki z aktywną redukcją hałasu (ANC)?

Aktywna redukcja hałasu (lub szumu), stanowi dobre uzupełnienie izolacji pasywnej. Jest skuteczna tylko w przypadku słuchawek o konstrukcji zamkniętej (dokanałowe, nauszne zamknięte, wokółuszne zamknięte). Dobra pasywna + aktywna redukcja potrafią znacząco ograniczyć słyszalność dźwięków zewnętrznych, podnosząc komfort słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych.

ANC zdecydowanie podnosi cenę słuchawek, ale może być bardzo przydatne, jeśli słuchamy muzyki w gwarnym, hałaśliwym miejscu. Na przykład blisko ulicy lub w biurze. Warto wybrać ANC tylko, jeśli realnie będzie przydatne.

Czy warto kupić słuchawki bezprzewodowe?

W praktyce liczy się to, jak słuchawki realnie grają, a nie jaką łączność lub technologię mają. Pamiętaj o tym w pierwszej kolejności, niezależnie od poniższych informacji.

Tutaj znajdziesz dobre słuchawki bezprzewodowe:

Słuchawki bezprzewodowe - główne cechy:

Zapewniają swobodę ruchu, bo nie mają kabla podłączonego do odtwarzacza. Możesz położyć smartfon na biurku lub kanapie, a następnie poruszać się po pokoju, a nawet domu, nie myśląc o telefonie. W tym czasie możesz wygodnie słuchać muzyki i odbierać rozmowy telefoniczne.

Małe słuchawki Bluetooth są świetne do ćwiczeń na siłowni, biegania i ogólnie do sportu. Zwłaszcza modele prawdziwie bezprzewodowe, których nie wyszarpniemy sobie z uszu, bo nie mają przewodu (nawet łączącego obie słuchawki). Ponadto nie uszkodzimy kabla - nie trzeba martwić się o przetarcia, przecięcia, wyrwania. Warto tylko upewnić się, że do ćwiczeń wybierzemy model, który ma odpowiednie nakładki / wypustki, zabezpieczające przed wypadaniem z uszu.

W małych słuchawkach dousznych i dokanałowych mieszczą się małe akumulatory, więc realny czas pracy to zazwyczaj kilka godzin. Często jednak słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) mają małe etui ładujące, które mieści się w kieszeni. Pozwala ono wydłużyć łączny czas pracy, najczęściej do około 20 godzin.

Pod względem jakości dźwięku warto zwracać uwagę na słuchawki bezprzewodowe, ze wsparciem dla technologii aptX oraz aptX HD. Ten kodek jest przydatny, choć nie zawsze konieczny do uzyskania wysokiej jakości dźwięku. Czasami wystarczy AAC.

Jakość dźwięku w słuchawkach Bluetooth w zasadzie nie zależy od jakości smartfona. Owszem jeśli słuchawki wspierają np. aptX, a smartfon nie, to nie uzyskamy pełnej jakości. Jednak są one niezależne od jakości wzmacniacza / DAC'a w telefonie.

Słuchawki bezprzewodowe zazwyczaj kosztują więcej, od podobnie grających słuchawek przewodowych. Można oczekiwać wysokiej jakości dźwięku przez Bluetooth, ale trzeba liczyć się z wyższą ceną.

Słuchawki Bluetooth niemal zawsze mają wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych oraz umożliwiają sterowanie utworami, rozmowami i niekiedy również głośnością, na znacznie większą odległość, niż słuchawki przewodowe. Zazwyczaj do 10 metrów.

Średniej wielkości, nauszne słuchawki bezprzewodowe nie zawsze nadają się do sportu, ale są dobre do słuchania muzyki poza domem lub w biurze. Często cechują się dłuższym czasem pracy, od małych słuchawek.

Duże, wokółuszne słuchawki bezprzewodowe są zdecydowanie najbardziej wygodne. Zazwyczaj zapewniają też najlepszą jakość i moc dźwięku, najdłuższy czas pracy na baterii oraz najlepszą izolację pasywną, od zewnętrznych hałasów. Są jednak najcięższe i w zasadzie nie nadają się do sportu. Są idealne do domu, biura i czasami również do miasta (szczególnie z opcjonalną aktywną redukcją szumu).



Tanie i dobre słuchawki wokółuszne - część modeli jest bezprzewodowa

Dlaczego warto wybrać słuchawki przewodowe?

Mogą oferować lepszą jakość dźwięku, za mniejsze pieniądze. Szczególnie jeśli źródło dźwięku i "napęd" są wysokiej jakości.

Nie trzeba ich ładować, co jest przydatne w czasie podróży.

Można je podłączyć do starszych odtwarzaczy i wzmacniaczy. Klasyczny wtyk słuchawkowy 6,3 lub 3,5 mm wciąż jest bardzo przydatny. Nie dotyczy to coraz popularniejszych słuchawek ze złączem USB-C.

Brak konieczności parowania z kolejnymi urządzeniami. Wystarczy przepiąć wtyk.

Mieszczą w sobie mniej elektroniki, więc jest mniejsza szansa, że się zepsują.

Łączność przewodowa jest mniej podatna na zakłócenia.

Mini jack 3,5 mm, USB-C czy Lightning?

Bardzo ważne jest to, by sprawdzić, jakie wyjście słuchawkowe ma smartfon. Obecnie klasyczny mini jack 3,5 mm spotykany jest niestety coraz rzadziej. Zastępowany jest wtykiem USB-C (Android) lub Lightning (iPhone).

Rzecz jasna można użyć przejściówki, ale nie jest ona optymalnym wyjściem, bo łatwo ją zgubić. Lepiej jest kupić słuchawki przewodowe z USB-C / Lightning lub po prostu wybrać smartfon z klasycznym wyjściem 3,5 mm. Pasuje ono do wielu starych, ale wciąż bardzo dobrych słuchawek.

Czy lepszy jest dźwięk przez mini jack 3,5 mm, USB typu C, czy może Lightning?

Tak naprawdę liczy się jakość DAC'a / wzmacniacza w samym smartfonie. Może się zdarzyć tak, że jeden telefon będzie grał lepiej przez analogowe wyjście 3,5 mm, bo ma wysokiej jakości komponenty. Inny może zapewniać lepszą jakość lub głośność, przez cyfrowe wyjście USB-C lub Lightning. Nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Trzeba opierać swój wybór na realnych testach i opiniach.

Najlepsze słuchawki do telefonu

Teoretycznie warto tutaj brać pod uwagę trzy typy słuchawek: douszne, dokanałowe i nauszne, najlepiej bezprzewodowe. Bardzo duże znaczenie mają konkretne preferencje danej osoby.

Warto zwrócić uwagę, na słuchawki z mikrofonem do rozmów. W modelach Bluetooth jest on w standardzie), a przewodowe mają niekiedy mikrofon wbudowany w kablu i połączony z przyciskiem/przyciskami do sterowania muzyką i rozmowami.

Jeśli miałbym zarekomendować jeden, konkretny typ, to moim zdaniem najlepsze do smartfona są dokanałowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS - True Wireless).

Powód jest prosty. Są małe, lekkie, całkowicie pozbawione przewodu, dobrze izolują od zewnętrznych hałasów, mogą mieć aktywną redukcję szumu, wyposażone są w mikrofon do rozmów telefonicznych oraz kieszonkowe etui ładujące. Jakość dźwięku jest zazwyczaj dobra. Czas pracy to średnio 4-5 godzin + 3x tyle z etui.

Inne godne polecenia słuchawki do telefonu znajdziesz również tutaj:

Ile omów w słuchawkach do telefonu?

Przewodowe słuchawki do telefonu zazwyczaj powinny mieć 16 lub 32 omy. Jeśli będą miały znacznie więcej, np. 150 omów, to mogą grać ciszej, bo będą trudniejsze do napędzenia, przez relatywnie słaby wzmacniacz, w typowym smartfonie. Ale...

Jeśli słuchawki są bezprzewodowe, to nie musimy przejmować się impedancją, bo słuchawki Bluetooth mają własny wzmacniacz, który jest niezależny od telefonu.

Słuchawki do sportu i na siłownię

Słuchawki do biegania, treningu i ogólnie rzecz ujmując sportu, to po prostu słuchawki do smartfona, ale koniecznie trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy.

Muszą być odporne na wilgoć, pot i lekki deszcz. Muszą mieć również specjalne nakładki douszne lub pałąki zakładane za uszy, które zabezpieczają przed ich wypadaniem, w czasie ćwiczeń.

Na siłownię szczególnie polecane są małe słuchawki dokanałowe, które dobrze izolują od zewnętrznych hałasów. Najlepiej prawdziwie bezprzewodowe (TWS), które nie mają przeszkadzającego kabla.

Najlepsze słuchawki do domu

Uważam, że w tym przypadku warto wybrać słuchawki wokółuszne, zamknięte. Zapewniają dobrą izolację pasywną, a muzyka nie przeszkadza innym osobom w pomieszczeniu. Ponadto duże poduszki są bardzo komfortowe, nawet podczas kilkugodzinnego korzystania. Opcjonalnie można zdecydować się na słuchawki wokółuszne, otwarte, jeśli słuchamy muzyki w innym pomieszczeniu lub mieszkamy sami.

Duże słuchawki wokółuszne często wykorzystywane są do słuchania muzyki z komputera / DACa USB, więc przewód nie powinien przeszkadzać. Jeśli wolisz zachować swobodę i delikatnie poświęcić jakość, to wybierz słuchawki wokółuszne bezprzewodowe.

Tutaj znajdziesz polecane modele w dobrej cenie:

Warto wyróżnić też tanie słuchawki do TV, takie jak np. Philips SHP2500/10, z przewodem o długości 6 metrów.

Najlepsze słuchawki do grania

Modele gamingowe powinny być wyposażone w dobry mikrofon, jeśli będziemy grać w tytuły wieloosobowe (online). Mikrofon powinien mieć giętki, odłączany lub chowany pałąk.

Słuchawki do gier bardzo często cechują się zupełnie innym brzmieniem, niż słuchawki do muzyki. Tutaj priorytetem jest ciężkie brzmienie, w kształcie litery V (mocny dół, cofnięty środek, mocna góra). W praktyce zalecane są modele z dobrą stereofonią. Wirtualny dźwięk przestrzenny 5.1 lub 7.1 zazwyczaj nie jest godny polecenia.

Zdecydowanie doradzam wybór wokółusznych, zamkniętych słuchawek dla graczy, ze względu na dobrą pasywną izolację (wyraźniejszy dźwięk z gier i czat głosowy). Na dodatek zamknięta konstrukcja wzmacnia basy i sprawia, że dźwięk jest bardziej dociążony oraz ciepły.

Daj znać, który typ słuchawek jest Twoim ulubionym. Wolisz przewodowe, bezprzewodowe, małe, duże? Słuchasz częściej ze smartfona czy komputera?

Zachęcam do merytorycznej wymiany opinii w komentarzach. Udanego dnia!

