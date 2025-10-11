Jakiego iPhone'a kupić? Przygotowaliśmy poradnik, który ułatwi Ci wybór smartfona marki Apple. Omówiliśmy w nim modele z różnych półek cenowych. Nie wiesz, jaki jest najnowszy iPhone i czy właśnie on będzie najlepszym wyborem? Ten poradnik rozwieje wszystkie wątpliwości.

Wprawdzie wybierając iPhone’a nie spotkamy się z aż tak dużą różnorodnością jak w przypadku smartfonów z Androidem, ale mimo to osoby dopiero wchodzące w świat amerykańskiego giganta z Cupertino mogą mieć problem z wyborem idealnego telefonu dla siebie.

Jaki iPhone kupić?

Trzeba pamiętać, że prawie każdy iPhone był w dniu swojej premiery jednym z kilku topowych modeli na rynku, więc nie spotkamy się tutaj ze słabą jakością wykonania czy niską wydajnością. Nawet kilkuletnie modele mogą pochwalić się mocami obliczeniowymi, które pozwalają na płynne działanie wszystkich niezbędnych przeciętnemu użytkownikowi funkcji i aplikacji. Kiedyś wyjątkiem od tej reguły były iPhone'y z serii SE, ostatecznie zastąpione przez iPhone'a 16e. Ten ostatni to obecnie najtańszy nowy iPhone, ale już nie budżetowy i nie odstający tak bardzo od droższych braci.

Który iPhone wybrać? Ranking 2025

Przyjmuje się, że im nowszy, a co za tym idzie droższy model, tym lepszy. Często, ale nie zawsze się to sprawdza, ponieważ nie każdy potrzebuje takiego telefonu i nie każdy może sobie na taki zakup pozwolić. Rozłożyliśmy ofertę smartfonów marki Apple na czynniki pierwsze, co pozwoli zrozumieć, jak jest ona skonstruowana i pomoże wybrać najlepszy model.

Na co zwrócić uwagę wybierając iPhone’a?

Pro czy podstawowy? Oto jest pytanie

Zacznijmy od tego, że iPhone’y podzielone zostały na dwie linie - podstawową oraz Pro. Do tego dochodzą jeszcze iPhone 16e oraz iPhone Air. Nietrudno zgadnąć, że modele Pro są pod wieloma względami lepsze od podstawowych, ale nierzadko zdarza się, że użytkownicy nie wykorzystują wszystkich możliwości, za które zapłacili.

Przez lata modele Pro od podstawowej linii iPhone’ów mocno odróżniały wyświetlacze, ponieważ tylko w tych droższych można było liczyć na wyższą częstotliwość odświeżania. W tym roku wreszcie się to zmieniło, ponieważ podstawowy iPhone 17 też ją oferuje.

Jeśli chodzi o wydajność, modele Pro dysponują większą mocą niż podstawowe telefony z tego samego rocznika (a tym bardziej starsze propozycje), aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że w zasadzie każdy nowy iPhone w danym roku to jeden z najmocniejszych smartfonów na całym rynku, więc nie należy się obawiać o to, czy wydajności wystarczy.

Ważnym aspektem jest tu aparat. Jeśli zależy ci na jak największych możliwościach związanych z robieniem zdjęć i nagrywaniem filmów, to powinieneś wybrać któregoś z iPhone’ów Pro. Warto wspomnieć chociażby o tym, że właśnie one oferują teleobiektywy i zoom optyczny, który umożliwi wykonywanie dobrych zdjęć z dużej odległości.



Im droższy smartfon tym lepszy aparat. W portfolio Apple ta zasada trzyma się mocno.

Rozmiar ma znaczenie

Kolejna sprawa to wielkość iPhone’a. W ofercie Apple znajdziemy smartfony z wyświetlaczem, którego przekątna mierzy 6,1 cala (np. iPhone 16e) po telefony z ekranem o przekątnej aż 6,9 cala, bo takowym wyróżnia się np. iPhone 17 Pro Max. Różnica między mniejszymi i większymi modelami dotyczy jednak kilku aspektów - poza przekątną ekranu także ogólnych rozmiarów urządzenia oraz wagi i pojemności baterii.

Należy pamiętać, że im większy jest smartfon (co niektórzy mocno sobie cenią) tym ma większą wagę i jest mniej poręczny. Osoby z mniejszymi dłońmi powinny raczej wybrać mniejsze modele, chociażby dlatego, że nie sięgną do górnej krawędzi ekranu i będą zmuszone obsługiwać telefon dwoma rękami. Co więcej, duże iPhone’y mogą nie zmieścić się do kieszeni w spodniach czy do małej torebki. W zdecydowanej większości przypadków, większe modele dłużej pracują na baterii, ponieważ duża obudowa pozwala na wykorzystanie większego ogniwa. Warto jednak sprawdzić deklarowany przez Apple czas pracy na jednym ładowaniu oraz niezależne testy, ponieważ zdarzają się wyjątki.

Inne funkcje i cechy

Jest też dużo wspólnych cech między linią podstawową i Pro. Obudowy wszystkich modeli charakteryzują się wysoką jakością wykonania, choć są z innych materiałów i mogą pochwalić się wysoką odpornością na zachlapania, wodę oraz pył - klasa IP68. Wszystkie modele serii 15 i nowsze mają już złącze USB-C. Starsze wyposażone zostały w złącze Lightning.

Każdy z modeli w naszym rankingu ma funkcję Dual SIM, technologię rozpoznawania twarzy Face ID oraz obsługuje Apple Pay - wygodny system do płatności w sieci i płatności zbliżeniowych.

Kolejna kwestia, niezależna od rocznika czy linii, to pojemność pamięci masowej (wewnętrznej), na której zapisywane są między innymi zrobione zdjęcia, nagrane materiały wideo, zainstalowane aplikacje czy inne dane. Jeśli macie zamiar przechowywać dużą ilość danych w pamięci smartfona, na przykład wspomniane już zdjęcia czy pliki wideo albo zapisywać filmy i seriale w pamięci telefonu by móc oglądać je w trybie offline to warto wybrać model z większą pamięcią. W iPhone’ach nie ma możliwości wykorzystania karty pamięci do zwiększenia przestrzeni dyskowej.

Warto też zwrócić uwagę, że nowsze modele mają cechy i funkcje, których próżno szukać w starszych. Takimi są między innymi: programowalny przycisk czynności, wyspa Dynamic Island oraz wsparcie dla systemu Apple Intelligence wykorzystującego sztuczną inteligencję. Nowe przyciski ułatwiają interakcję z systemem iOS oraz upraszczają i przyspieszają obsługę niektórych funkcji, ale nie należy traktować ich jako coś niezbędnego. Wyspa Dynamic Island zastąpiła notch, czyli wcięcie w ekranie. To interaktywne pole, które zmienia swoją wielkość i kształt ułatwiając obsługę systemu iOS i iPhone’a, ale także nie zalicza się go do niezbędnych funkcji.

Na koniec warto jeszcze dodać, że iPhone’y charakteryzują się długim czasem wsparcia, który w nowszych modelach wynosi co najmniej 6 lat. To niewątpliwy atut, chociaż już nie dominacja nad konkurentami z systemem Android, ponieważ wielu z nich w końcu zaczęło postępować podobnie w przypadku swoich droższych telefonów.

iPhone 16e - tańszy iPhone

Jeśli masz ograniczony budżet, a zarazem zależy ci na nowym telefonie, to wśród modeli Apple wybór jest tylko jeden - iPhone 16e. Jego ceny zaczynają się od 2999 zł na oficjalnej stronie producenta, ale w wielu sklepach można znaleźć oferty znacznie korzystniejsze, kręcące się w okolicach nawet 2600 zł. Jak na standardy Apple to cena przystępna. Każdy powinien zdawać sobie jednak sprawę z tego, że jest haczyk. Ba, nawet nie jeden.

Względem droższych propozycji, iPhone 16e to kompromisy przede wszystkim w kwestii ekranu (60 Hz i delikatnie mówiąc średnio nowoczesne wcięcie w postaci dużego notcha oraz dość szerokie ramki), aparatu fotograficznego (tylko jeden obiektyw 48 Mpix) i ładowania baterii, które jest tu bardzo wolne.

Jeśli ktoś potrafi przymknąć na to oko, iPhone 16e będzie atrakcyjny, bo poza ceną ma też kilka innych plusów. To smartfon bardzo dobrze wykonany i wodoszczelny (IP68), stosunkowo poręczny (bo ekran ma przekątną 6,1 cala), a także zapewniający dobrą wydajność, która powinna wystarczyć większości użytkowników. Dodatkowo można liczyć tu na komplet nowoczesnych modułów łączności bezprzewodowej, dobre głośniki stereo i wolne bo wolne (7W), ale jednak także bezprzewodowe ładowanie.

iPhone 15 - straszy iPhone wart uwagi

Apple zapewnia swoim smartfonom kilkuletnie wsparcie, ale mimo tego nie polecamy cofania się o więcej niż dwie generacje. W sklepach dostępny jest jeszcze iPhone 15, obecnie za około 3000 zł. I należy rozpatrywać go jako alternatywę dla omówionego wyżej iPhone'a 16e.

Na minus będzie działało w tym przypadku nieco krótsze wsparcie, bo jest to smartfon, który miał premierę w 2023 roku. Mimo tego ma nowocześniejszy ekran z Dynamic Island (też 60 Hz, ale od tego nie uciekłoby się nawet w przypadku iPhona'a 16), przy takiej samej przekątnej 6,1 cala. Też jest wodoszczelny (IP68) i wciąż wystarczająco wydajny dla przeciętnego użytkownika, a dodatkowo oferuje ciekawszy aparat fotograficzny niż iPhone 16e, gdyż poza obiektywem głównym 48 Mpix został wyposażony także w obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix, oraz nieco szybsze (15W) ładowanie bezprzewodowe. Warto też odnotować, chociaż trudno ocenić, dla ilu osób będzie to znaczące, że to jedyny model z naszego zestawienia, który nie będzie obsługiwał Apple Intelligence.

iPhone Air - najsmuklejszy iPhone

iPhone Air to już propozycja dla tych, którzy celują w nowości. W tym przypadku nie trzeba doszukiwać się ich w podzespołach czy oprogramowaniu, ponieważ są widoczne na pierwszy rzut oka. "Supersmukły. Leciuteńki. Megawytrzymały." Tak Apple przedstawia iPhone'a Air i nie robi tego bez przyczyny. To najsmuklejszy iPhone w historii - mierzy jedynie 5,6 mm grubości. Ma jednak tytanową ramę, w efekcie czego nie trzeba obawiać się o wytrzymałość (i kontakt z wodą, bo też jest wodoszczelny zgodnie z normą IP68).

Poza bardzo smukłą konstrukcją w oczy rzuca się też ekran ze smukłymi ramkami i Dynamic Island. Ma przekątną 5,5 cala i co bardzo ważne wspiera ProMotion, czyli adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Wydajność? Topowa, ponieważ w cienkiej obudowie znalazło się miejsce na procesor A19 Pro i 12 GB RAM.

Nie jest to jednak model flagowy pod względem specyfikacji. Apple nie ukrywa, że tak smukła konstrukcja odbiła się na baterii o mniejszej pojemności. Od razu widać, że nie tylko na niej, ponieważ iPhone Air posiada pojedynczy aparat fotograficzny (48 Mpix). To czego nie widać od razu to z kolei fakt, że iPhone Air ma nowy aparat selfie Center Stage 18 Mpix, ale jednocześnie pojedynczy głośnik i zmusza użytkowników do przejścia na standard eSIM.

iPhone 17 - najlepszy nowy iPhone

Dla każdego słowo "najlepszy" w kontekście telefonu może oznaczać co innego. Już chwilę po premierze tegorocznych nowości Apple wiele osób sugerowało, że to iPhone 17 może być faworytem w zestawieniach polecanych iPhone'ów. Nie czekaliśmy zbyt długo, testy tego smartfona już za nami. Wnioski? Dla zdecydowanej większości osób zainteresowanych nowym smartfonem z logo nadgryzionego jabłka faktycznie to właśnie iPhone 17 będzie zdecydowanie najciekawszy.

iPhone 17 ma 6,3 calowy ekran (większy niż w "szesnastce", ale ramki odchudzono, przez co ogólne gabaryty są bardzo zbliżone). Apple w końcu w końcu zerwał z irytującą strategią i także w bazowej nowości pokusił się o panel ProMotion do 120 Hz. Poza podwyższonym odświeżaniem odnotować wypada też szczytową jasność sięgającą aż 3000 nitów.

Sporo tu również pamięci, bo w najniższej wersji aż 256 GB i, rzecz jasna, wydajności. iPhone 17 wyposażony w procesor Apple A19 to w tej chwili jeden z najszybszych telefonów na rynku, który spełni oczekiwania nawet wymagającego użytkownika. I jest to opinia nie na bazie zapewnień producenta, ale naszych testów. Z nich wyłonił się zresztą jeszcze jeden istotny atut tego modelu - solidna bateria, która bez problemu wytrzymuje nawet bardzo intensywny dzień pracy. Apart? Bardzo dobry, z obiektywami szeroko- i ultraszerokokątnym (obydwa po 48 Mpix) zapewniającymi wysokiej jakości zdjęcia dzienne i nocne oraz nagrania 4K. Do tego nowy aparat Center Stage 18 Mpix na froncie. Oczywiście i ten model jest wodoszczelny (IP68).

iPhone 17 Pro Max - najmocniejszy iPhone z dobrym aparatem

Największy, najwydajniejszy i posiadający najbardziej zaawansowane możliwości fotograficzne smartfon 2025 roku to natomiast iPhone 17 Pro Max. W tym przypadku mamy do czynienia z modele oferującym przekątną aż 6,9 cala, oczywiście ze wsparciem wszystkich najnowszych technologii, jakie obecnie ma w ofercie Apple. Procesor Apple A19 Pro, 12 GB RAM i od 256 GB do nawet 2 TB pamięci wewnętrznej czynią z iPhone'a 17 Pro Max potwora pod względem wydajności, która ma wystarczać także osobom wykorzystującym smartfona do pracy i obsługi profesjonalnych aplikacji.

iPhone 17 Pro Max wizualnie zauważalnie odbiega od poprzedników z dopiskami Pro. Po pierwsze, obudowa (zgodna z normą IP68) jest nie tytanowa, ale aluminiowa. Po drugie, wyspa z aparatami jest jeszcze większa, a jednocześnie inaczej ułożona. Po trzecie, element ten skrywa również moduły łączności, dzięki czemu w obudowie udało się zastosować nowe, efektywniejsze chłodzenie z komorą parową.

Same aparaty to absolutny top mający zadowalać nawet najbardziej wybredne gwiazdy instagrama. iPhone 17 Pro Max oferuje trzy obiektywy 48 Mpix (kolejno szerokokątny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z rekordowym w historii Apple zoomem), obsługę takich technologii jak ProRes RAW, Apple Log 2, genlock i Dolby Vision 4K przy 120 kl./s., a do tego zaawansowaną OIS, skaner LiDAR i aparat Center Stage 18 Mpix na froncie. To właśnie ten model ma też największą baterię w iPhone'ach.