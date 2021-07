Nagrywanie dźwięku zwykle kojarzy się z zapisywaniem tego, co mówimy do mikrofonu. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy nagrać dźwięk odtwarzany w komputerze? Jak udostępniać dźwięk podczas konwersacji w komunikatorach?

Nagrywanie dźwięku z komputera i udostępnianie go podczas rozmów

Zapisanie dźwięku za pośrednictwem mikrofonu jest stosunkowo proste i nie sprawia użytkownikom większych problemów. Zwykle wystarczy podłączenie urządzenia nagrywającego do komputera i uruchomienie dowolnego rejestratora dźwięku (nawet online). Uzyskany w ten sposób plik możemy wykorzystać m.in. do udostępnienia go zainteresowanym.

Nieco bardziej skomplikowane może się wydawać nagranie dźwięku, który jest odtwarzany przez komputer. Z taką sytuacją do czynienia będą mieć studenci lub uczniowie chcący zarejestrować treść prowadzonego wykładu - ale również każdy z nas, kiedy bez straty jakości (wynikającej z nagrywania mikrofonem dźwięku z głośników) potrzebuje nagrać konkretny dźwięk.

Przeczytaj, jak nagrać dźwięk z komputera i jak go udostępniać podczas spotkania (np. w Microsoft Teams).

Nagrywanie dźwięku z komputera na Windows

Najpopularniejszy system operacyjny, Microsoft Windows zdecydowanie ułatwia użytkownikom możliwość przełączenia źródła, które będzie rejestrować dźwięk.

Domyślnym urządzeniem przechwytującym dźwięk w Windows jest mikrofon. Można to jednak zmienić kilkoma kliknięciami - tak, aby umożliwić nagrywanie dźwięku z komputera (tzw. WYHIWYG - What You Hear Is What You Get).

Aby to zrealizować - na dolnym pasku prawym przyciskiem myszy kliknij w ikonę odpowiedzialną za dźwięk.

Kolejnym krokiem jest wybór zakładki Nagrywanie. Znajdują się w tym miejscu wszystkie dostępne urządzenia do przechwytywania dźwięku.

Istnieje szansa, że w menu Nagrywanie wyświetlą się tylko włączone i podłączone urządzenia. Aby to zmienić, w polu z urządzeniami kliknij prawym przyciskiem myszy i zaznacz obie opcje (tak, aby były włączone): Pokaż wyłączone urządzenia oraz Pokaż odłączone urządzenia.

W tym momencie na liście powinna powinna pojawić się pozycja Miks stereo - użyj na niej prawego przycisku myszy i w rozwiniętym menu wybierz Włącz.

To właściwie wystarczy, aby umożliwić nagrywanie dźwięków z komputera zamiast z mikrofonu. W dowolnej aplikacji, po wyborze Miks stereo jako źródła dźwięku możliwe będzie przechwytywanie dźwięku przesyłanego przez komputer (np. z filmu na YouTube). Jeśli mimo wszystko nie widzisz u siebie pozycji Miks stereo - upewnij się, czy aby na pewno posiadasz aktualne sterowniki do układu dźwiękowego.

Nagrywanie dźwięku z komputera na MacOS

Przechwytywanie dźwięku bezpośrednio z komputera na urządzeniach Apple (z systemem MacOS) jest nieco bardziej problematyczne i wymaga zastosowania zewnętrznego oprogramowania. Nie istnieje możliwość przełączenia źródła nagrywania w Preferencjach systemowych.

Jednymi z popularniejszych na rynku rozwiązań umożliwiających pełen dostęp do karty dźwiękowej jest darmowy Soundflower oraz płatny Audio Hijack.

Jeśli potrzebujemy nagrać dźwięk z komputera stosunkowo rzadko - rozsądniejszym wyborem będzie Soundflower, którego interfejs w żadnym stopniu nie cieszy oka, ale mimo tego program spełnia swoją funkcję.

Do częstego stosowania zdecydowanie wygodniejszy będzie Audio Hijack, który przede wszystkim jest intuicyjny w obsłudze, ale również posiada szereg dodatkowych funkcji (nagrywanie z kilku źródeł jednocześnie lub nakładanie efektów na przechwytywany dźwięk).

Konfiguracja Soundflower na MacOS

Ustawienie dodatku Soundflower, aby na komputerze z systemem MacOS możliwe było nagrywanie dźwięku z komputera jest nieco skomplikowane, ale nie powinno być wyjątkowo uciążliwe. Od czego zacząć?

Przede wszystkim pobierz Soundflower (konieczne będzie potwierdzenie instalacji w Preferencjach systemowych - zakładka Ogólne w menu Ochrona i prywatność). Po pomyślnej instalacji wymagane będzie ponowne uruchomienie urządzenia.

Następnie otwórz Konfigurator MIDI Audio (znajdziesz go w wyszukiwarce Spotlight, skrót: ⌘ Command + Spacja).

Kliknij + (plus) w dolnej, lewej części konfiguratora i wybierz Utwórz złożone urządzenie wyjściowe.

Na liście pojawi się nowe urządzenie - w jego ustawieniach w prawej części programu zaznacz SoundFlower (2ch) i z listy Urządzenie główne wybierz Soundflower (2ch).

Kolejnym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na utworzone przed chwilą Złożone urządzenie wyjściowe i zaznaczenie dwóch dolnych pozycji z listy, tj. Użyj tego urządzenia jako wyjścia dźwięku oraz Odtwarzaj przez to urządzenie alerty i efekty dźwiękowe. Włączenie tych opcji spowoduje wyświetlenie dwóch ikonek przy wybranym urządzeniu na liście.

Teraz możesz już nagrywać dźwięk z komputera na swoim Maku! W programie do nagrywania jako źródło dźwięku wybieraj Soundflower (2ch).

Jak odtworzyć dźwięk z komputera podczas spotkania, czyli przechwytywanie dźwięku

Oprócz zapisywania dźwięku z komputera - przydać może się opcja udostępniania dźwięku podczas spotkań na platformach do komunikacji.

Udostępnianie dźwięku na spotkaniu może okazać się przydatne dla nauczycieli, którzy na lekcji online potrzebują odtworzyć treść audio.

Te na szczęście są stale rozwijane, a ich producenci zdają sobie sprawę z potrzeb użytkowników. Dzięki temu najpopularniejsze programy pozwalają włączyć udostępnianie dźwięku z komputera prezentera właściwie jednym kliknięciem. Dowiedz się, jak udostępniać dźwięk w Teams oraz Zoom.

Zmiana źródła dźwięku z mikrofonu na Miks stereo (Windows) w programach do rozmów skutkuje tym, że uczestnicy będą słyszeć to, co odtwarzamy na swoim urządzeniu.

Udostępnianie dźwięku w Microsoft Teams

Podczas prowadzenia spotkania w Teams oprócz udostępniania ekranu - możliwe jest również dołączenie dźwięków systemowych (tych, które słyszy prezenter).

Aby uruchomić opcję przesyłania dźwięku z komputera należy otworzyć ikonę udostępniania podczas spotkania. W tym miejscu wybieramy obszar ekranu, który będzie przekazywany uczestnikom i kiedy już to zrobimy - zaznaczamy opcję Dołącz dźwięk systemowy.

Jej włączenie powoduje dołączenie do udostępnianego obrazu dźwięku, który jest generowany przez komputer udostępniającego (np. filmy z YouTube).

Microsoft Teams pozwala na udostępnianie dźwięku również na platformach mobilnych.

Udostępnianie dźwięku w Zoom

Podobnie jak w przypadku konkurencyjnego Teams, Zoom posiada analogiczne rozwiązanie ułatwiające udostępnianie dźwięku uczestnikom konferencji.

Opcję uruchomimy z poziomu menu udostępniania ekranu (zielona ikona na dole interfejsu). W tym miejscu po wyborze obszaru obrazu do przekazywania należy zaznaczyć Share sound (Mono lub Stereo) i potwierdzić wybór.