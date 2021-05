Od momentu, gdy YouTube usunął edytor wideo ze swoich narzędzi on-line, użytkownicy tej platformy zmuszeni są sięgać po inne aplikacje, by wykonać proste wcześniej działania. MiniTool Movie Maker takie właśnie oprogramowanie. Darmowe.

Wgranie filmu na YouTube nie jest trudną operacją. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami w kreatorze dodawania wideo. Schody zaczynają się, gdy chcemy usunąć dźwięk z filmu, ale nie zastępując go innym, lub gdy chcemy dodać napisy takie jak w profesjonalnych filmach. Nie mówiąc już o wygodnym połączeniu kilku klipów w jeden. Bo już od kilku lat YouTube nie dysponuje wbudowanym edytorem wideo. Jego usunięcie podobnie jak eksperyment z moderacją w wykonaniu SI, to jeden z większych błędów Google.

Gdy goni nas czas edytujemy film wprost w smartfonie, o ile to właśnie nim go nakręciliśmy, lub sięgamy po edytor on-line. To dobre rozwiązania, często bardzo zaawansowane, ale w pierwszym przypadku mały ekran smartfona może nam nie wystarczyć, a w drugim nie mamy pełnej kontroli nad procedurą. Poza tym udostępniamy całe wideo, a być może zawiera ono treści, których nie chcemy przekazywać do sieci.

MiniTool Movie Maker - zastąpi Ci edytor wideo w YouTube

Ponieważ cierpliwość zawsze jest wynagradzana, najlepiej sięgnąć po desktopową aplikację do nieliniowej edycji wideo, choć i tu trzeba uważać na pułapki jeśli nie jesteście zbyt dobrzy w te klocki. Często bowiem szybkość uzyskania ostatecznego efektu nie idzie w parze ze stopniem rozbudowania oprogramowania.

Dlatego Adobe użytkownikom Premiere Pro oferuje jego uproszczoną wersję Adobe Premiere Rush. To jednak wciąż płatne narzędzie, a w tym poradniku chcemy osiągnąć efekt szybko i bez kosztów. Dlatego tym razem proponuję wam MiniTool Movie Maker. Łatwy w obsłudze i nie wymagający zbyt wielu zasobów komputera. Powyższe wideo zmontowano w tej aplikacji.

Z tego poradnika dowiesz sie jak:

Co potrafi MiniTool Movie Maker i do czego się to przyda Lista działań w MiniTool Movie Maker obejmuje te najbardziej pożądane przez użytkowników YouTube. Są to: wycinanie, łączenie, dzielenie, montaż klipów na kilku ścieżkach wideo - gdy chcemy zapisać tylko fragment filmu i zmienić chronologię ujęć,

dodawanie przejść pomiędzy klipami - gdy chcemy by poszczególne ujęcia łączyły się w efektowny sposób,

zmiana orientacji, regulacja prędkości odtwarzania - gdy chcemy odwrócić film nagrany w orientacji pionowej do poziomej, zasymulować efekt wideo poklatkowego lub wykorzystać duży klatkarz w wejściowym materiale (np. film zapisany z 240 kl/s zwolnić 8-krotnie),

dodawanie dodatkowych napisów - gdy chcemy wzbogacić nagranie o tytuł, listę autorów, informacje, które dobrze wkomponowują się w obraz,

animacja i zoomowanie obrazów - w ten sposób możemy ożywić nawet statyczne fotografie, kadr filmu przesuwa się po obrazie zbliża i oddala,

korekcja barwna, także z użyciem gotowych tablic 3D LUT - by zmienić kolorystykę filmu w sposób bardziej zaawansowany niż tylko zmiana nasycenia barw, w menu mamy predefiniowane kilkanaście styli odpowiadających różnym filmom,

edycja dźwięku - gdy chcemy dodać nową ścieżkę, usunąć dźwięk, zmiksować różne źródła, zmienić głośność dodatkowej ścieżki audio.

Dodajemy zasoby do MiniTool Movie Maker

Na zakładce Media mamy cztery foldery. W My Album znajdują się wszystkie materiały, które możemy użyć w danej kompilacji wideo. Pozostałe foldery dzielą treści na obraz, dźwięk, film. Kompilację wideo zapiszemy wybierając z menu More (ikona w prawym górnym rogu okna aplikacji) File i Save Project.

By dodać zasoby klikamy na Import Media Files. Miniatury multimediów pojawią się w oknie programu. Gdy umieścimy kursor myszy nad wybraną treścią pojawi się ikonka plusa. Klikamy na nią by dodać treść do ścieżki wideo wyświetlonej na dole okna MiniTool Movie Maker.

Alternatywnie można przeciągać ikony dokumentów na ścieżkę wideo. Dodane obiekty usuniemy zaznaczając je i wybierając Delete z menu kontekstowego (czasem działa też klawisz Del).

Dzielimy film na części czyli ujęcia

W dolnej części aplikacji znajduje się oś czasu. Podzielona jest ona na trzy ścieżki - tekstową (tu dodajemy tekst, który wyświetla się ponad wideo), wideo (tu znajdą się klipy, zdjęcia i przejścia) oraz dźwiękową (tu dodamy dźwięki inne niż te, które są dołączone do filmu).

Suwak po prawej stronie osi czasu oznaczony liczbami 1 i 10 pozwala na zmianę skali jej wyświetlania. Przesuwamy go do 1 gdy chcemy zobaczyć wszystkie klipy na osi czasu, do 10 gdy chcemy edytować pojedynczy klip.

Niebieska linia to głowica, która wyznacza aktywne miejsce w edytorze. Możemy ją dowolnie przesuwać w ramach osi czasu. Gdy głowica jest umieszczona nad klipem pojawia się ikonka nożyczek. Klikamy na nie, by podzielić film na części (ujęcia).

Zmieniamy kolejność ujęć i przycinamy ich nadmiar

Klikając na miniaturze danego ujęcia aktywujemy jego podgląd w lewym górnym oknie MiniTool Movie Maker. Gdy teraz chwycimy kursorem myszy to ujęcie na osi czasu możemy je przesunąć w inne miejsce nagrania. Należy upuścić je na klipie przy ma się znaleźć. Jeśli przesuwamy klip w prawą stronę osi czasu, klip pojawi się za klipem na który go upuścimy. Jeśli w lewą, będzie na odwrót.

Każde z aktywnych ujęć można też przyciąć na początku i na końcu. Tak jak przy zmianie rozmiaru okna systemowego, umieszczamy kursor na krawędzi miniatury i przeciągamy ją do jej środka. W oknie podglądu ujęcia widoczna jest klatka, która będzie teraz początkiem ujęcia.

W przypadku zdjęć, czas ich wyświetlania to domyślnie 5 sekund. Możemy go zmienić rozciągając odpowiadającą im ikonkę na osi czasu.

Usuwamy ścieżkę dźwiękową z filmu i/lub dodajemy nową

To najprostsze działanie w MiniTool Movie Maker. Dla każdego ujęcia wideo na osi czasu mamy miniaturę poniżej której widnieje ikonka głośniczka. Klikamy na nią by wyciszyć audio. Pojawi się głośnik z krzyżykiem. Tak samo jak w komputerze.

Nową ścieżkę dodajemy przesuwając ikonę danego utworu na ścieżkę dźwiękową. Podobnie jak ujęcia wideo, możemy ją przycinać, skracać, dzielić i przesuwać w czasie. Jeśli z menu kontekstowego wybierzemy Edit możemy zmienić głośność ścieżki (uwaga: zmiany są słyszalne dopiero po kliknięciu na OK). Edytor pojawi się zamiast podglądu klipu wideo.





Łączymy klipy z przejściami

Na zakładce Transtition mamy kilkadziesiąt różnych przejść. By zobaczyć ich podgląd należy umieścić kursor myszy nad ikoną przejścia. Przejścia należy przesunąć w pola pomiędzy poszczególnymi ujęciami na ścieżce czasu.

Domyślnie przejście trwa 1 sekundę, można je skrócić lub wydłużyć do 2 sekund. Zaznaczamy w tym celu przejście na osi czasu i z menu kontekstowego wybieramy Edit. Dodatkowo można określić czy przejście nakłada się na oba łączone ujęcia czy tylko na koniec lub początek jednego z nich.

Należy jednak trzymać się pewnej zasady. Co za dużo to niezdrowo. Przykładowy film demonstruje różnego rodzaju przejścia pomiędzy ujęciami, ale w praktyce powinno ich być znacznie mniej. Lepiej łączyć sceny z przejściami tylko wtedy gdy jest to uzasadnione, na przykład przeniesieniem akcji w nowe miejsce.

Dodajemy napisy

Dobrze gdy na początku klipu wideo mamy tytuł, a w interesujących fragmentach pojawiają się wstawki tekstowe z dodatkowymi informacjami. Predefiniowane napisy znajdują się na zakładce Text. Są wśród nich animowane napisy, które zachowują się jak dodatkowy klip na ścieżce czasu.

Wybrany wzorzec tekstu przesuwamy na ścieżkę tekstową. By edytować zawartość z menu kontekstowego dla napisów na osi czasu wybieramy Edit. Oprócz opcji zmiany czcionki, dodania tła dla tekstu, można też dowolnie go skalować i obracać.

Teksty statyczne można podobnie jak audio lub ujęcia wideo rozciągnąć w czasie by wydłużyć czas ich trwania. W ten sposób, jeden napis może towarzyszyć więcej niż jednemu ujęciu.

Zmiana kolorystyki filmu

Gdy zaznaczymy dany klip i z menu kontekstowego wybierzemy Edit pojawią się opcje korekty obrazu. Zmiana jasności, kontrastu i nasycenia barw to nie wszystko. Najciekawiej prezentują się gotowe palety barw na liście 3D LUT, które odpowiadają różnym znanym filmom. Możemy nadać filmowi klimat House of Cards, albo Gwiezdnych Wojen jednym kliknieciem.

Eksportujemy wideo

Tutaj nie mamy zbyt wiele możliwości, dlatego MiniTool Movie Maker najlepiej sprawdzi się w sytuacji, gdy wejściowe wideo jest już dobrej jakości. Klikamy na klawisz Export w prawym górnym rogu okna edytora. Na liście formatów mamy różne sposoby zapisu, nam powinien wystarczyć domyślny MP4. Rozdzielczość także warto zostawić domyślną.

Aplikacja akceptuje co prawda pliki 4K, ale w procesie zapisu zmniejsza ich rozdzielczość do FullHD. Wciąż w przypadku własnych produkcji na YouTube jest to rozdzielczość akceptowalna. I nie obciążająca podczas zapisu nawet starszych komputerów. Klawiszem Export zaczniemy zapis w folderze, który jest podany w polu Save to.

Jeśli zamiast formatu wideo, jako wyjście wybierzemy MP3 to zapisany zostanie tylko dźwięk. W ten sposób możemy wyciągnąć audio z filmu, choć w trochę skomplikowany sposób. Z kolei format zapisu GIF utworzy nam krótki animowany plik... GIF.

Zapisany materiał wrzucamy na YouTube tak jak każdy inny.

Ach zapomniałbym… znak wodny dodamy już w YouTube

A jeśli martwicie się o to, że w MiniTool Movie Maker nie dodamy logo do wideo, to w tym przypadku wystarczą nam ustawienia naszego kanału wideo w YouTube Studio. Po zalogowaniu się do usługi w ustawieniach Dostosowywanie po lewej stronie okna przeglądarki zakładkę Marka i w polu Znak wodny filmu klikamy na Prześlij, by wgrać obrazek z naszym logo.

Po skonfigurowaniu znaku wodnego każdy nasz film widoczny na naszym kanale YouTube będzie opatrzony taką nakładką.

Czytaj więcej na temat filmowania: