Jesteś często w ruchu, chcesz szybko i wygodnie robić drobne zakupy, a telefon, kartę kredytową lub gotówkę zostawić w domu? Zobacz, jak krok po kroku płacić zegarkiem i czy rzeczywiście smartwatch z NFC jest bezpieczny.

Płatność zegarkiem - nowoczesny sposób na finalizację transakcji

Masz już smartwatch i chcesz nim płacić? Zanim pomyślisz o instalacji aplikacji płatniczej sprawdź, czy Twój zegarek obsługuje płatności zbliżeniowe.

Smartwatch z możliwością płacenia musi mieć wbudowany moduł NFC (Near Field Communication, komunikacji bliskiego zasięgu). To ta funkcja umożliwia bezkontaktowe płatności. Dobra wiadomość jest taka, że jest w nią wyposażony każdy nowy “smart” zegarek.

Inteligentnym zegarkiem z NFC zapłacisz niemal w każdym punkcie udostępniającym płatności zbliżeniowe: w sklepach, restauracjach, barach czy na stacjach benzynowych.

Aby zacząć płacić smartwatchem - bez względu na producenta zegarka i używany system - najpierw musisz pobrać aplikację, stworzyć wirtualny portfel, a potem dodać do niego kartę kredytową lub płatniczą. Należy też upewnić się czy Twój bank współpracuje z konkretną usługą - dowiesz się tego na jego stronie lub u usługodawcy.

Płacenie zegarkami jest łatwe i wygodne. Wystarczy, że raz dodasz swoją kartę do usługi i możesz finalizować transakcje smartwatchem jak tradycyjną plastikową kartą. Nie musisz mieć przy sobie portfela ani gotówki.

Google Pay - jak płacić zegarkiem, krok po kroku

Płatność mobilną Google Pay użyjesz w każdym punkcie, który honoruje płatności zbliżeniowe. Oto kolejne kroki, które musisz wykonać. Część z nich tylko raz, przed pierwszą płatnością:

1. Sprawdź, czy Twój smartwatch ma system operacyjny Wear OS i funkcję NFC, która umożliwia bezkontaktowe płatności.

2. Pobierz aplikację Portfel Google na zegarek (znajdziesz ją w sklepie Google Play).

3. Dodaj swoją kartę płatniczą lub kredytową do zegarka:

otwórz aplikację Portfel Google na zegarku,

wybierz opcję "Zacznij korzystać",

ustaw blokadę ekranu,

postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Płać mobilnie zegarkiem:

otwórz aplikację Portfel Google na zegarku,

przytrzymaj zegarek nad czytnikiem płatności zbliżeniowych,

poczekaj, aż usłyszysz dźwięk lub poczujesz wibracje zegarka, potwierdzające poprawne zakończenie transakcji,

jeśli zostanie wyświetlone pytanie dotyczące rodzaju karty, wybierz odpowiednią opcję "Środki" niezależnie od używanej karty,

w przypadku płatności kartą debetową możesz zostać poproszony/poproszona o podanie kodu PIN.

Płatności mobilne zegarkiem - Apple Pay

System płatności mobilnych używany w zegarkach Apple Watch. Korzystanie z Apple Pay zacznij od konfiguracji czyli dodania kart, z których chcesz korzystać (aplikacja Apple Pay jest domyślnie dostępna w każdym telefonie tego producenta).

Dodaj kartę do Apple Watch na iPhone:

Otwórz aplikację Apple Watch na swoim iPhonie. Stuknij “Mój zegarek” >”Portfel” >”Apple Pay”. Stuknij “Dodaj kartę” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dodaj kartę bezpośrednio na Apple Watch:

Otwórz aplikację Portfel na Apple Watch. Na dole ekranu stuknij “Dodaj kartę”. Wybierz kartę debetową, kredytową (dane wprowadzisz ręcznie lub ustawiając kartę w kadrze) lub Apple Cash. Upewnij się, że masz włączoną opcję mobilnych płatności w Portfelu.

Płać za zakupy używając Apple Watch:

Naciśnij dwa razy przycisk boczny. Przewiń i wybierz kartę. Przyłóż Apple Watcha blisko terminala zbliżeniowego w sklepie, ekranem w stronę czytnika. Realizacja transakcji zostanie potwierdzona dźwiękiem i lekką wibracją. Informację o potwierdzeniu płatności znajdziesz w centrum powiadomień.

Płatności zegarkiem Garmin

Twój zegarek Garmin obsługuje płatności zbliżeniowe? Oto, jak z niego korzystać podczas zakupów:

Pobierz na swój telefon aplikację Garmin Connect. Otwórz aplikację i znajdź “Urządzenia Garmin”, wybierz swój zegarek. Stuknij “Garmin Pay”. Możesz sprawdzić czy płatności są dostępne w kraju, w którym przebywasz (w Polsce usługa współpracuje z kartami kilkunastu banków). Wybierz “Utwórz portfel”. Stwórz hasło składające się z 4 cyfr. Dodaj kartę, z której będziesz płacił/płaciła. Karta zostanie dodana do cyfrowego portfela po zakończeniu weryfikacji przez bank. Portfelem możesz zarządzać - np. zawiesić kartę lub ją usunąć - po stuknięciu w “Garmin Pay”. Jak płacić przy użyciu smartwatcha Garmin? Musisz przejść do portfela na urządzeniu:

przytrzymaj przycisk oświetlenia i wyświetl menu elementów sterujących,

wybierz ikonę portfela i zatwierdź,

podczas płatności musisz wprowadzić hasło wybrane podczas konfiguracji - jeżeli od ostatniego zakupu minęło 24 godziny lub zegarek został zdjęty z ręki,

po wyborze portfela automatycznie zobaczysz na wyświetlaczu ostatnio używaną kartę, możesz przewinąć do innej karty,

przystaw smartwatcha do terminala płatniczego i poczekaj aż transakcja zostanie zrealizowana - na Twoim urządzeniu wyświetli się tarcza zegarka.

Uwaga! Portfel w zegarku Garmin zostanie zablokowany jeżeli 3 razy podasz nieprawidłowe hasło. W takiej sytuacji należy przejść do aplikacji na smartfonie i wygenerować nowe hasło.

Smartwatche i opaski z Xiaomi Pay

Xiaomi to kolejny producent, który umieścił w swoich zegarkach i opaskach moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Chiński producent ma już kilka banków i fintechów, z którymi współpracuje na terenie Polski, jednak nadal nie jest tak popularny jak wielcy konkurenci. Jeżeli Twój bank nie jest jeszcze na liście Xiaomi Pay, to możesz skorzystać z karty Curve, za pomocą, której użyjesz swoich innych plastików. Xiaomi Pay obsługuje karty kredytowe i debetowe Mastercard.

Oto jak używać Xiaomi Pay:

Pobierz na telefon aplikację MiFitness (Xiaomi Wear). Połącz aplikację ze swoim smartwatchem (“Urządzenie” > “Dodaj urządzenie”). Dodaj kartę Mastercard do aplikacji. Płatność odbywa się poprzez: dotknięcie ekranu zegarka (wybudzenie) i wybór karty, której chcesz użyć do płatności, podanie kodu Xiaomi Pay, zbliżenie ręki z zegarkiem do terminala (bez podania PIN można dokonać płatność do 100 zł)

Jak płacić z Fitbit Pay

Dzięki Fitbit Pay możesz zapłacić za zakupy opaską lub zegarkiem produkcji kalifornijskiej firmy Fitbit:

Pobierz aplikację Fitbit na smartfona. Otwórz aplikację na telefonie i przejdź do ustawień smartwatcha., Stuknij Fitbit Wallet i dodaj kartę kredytową lub płatniczą do portfela w zegarku. Stwórz 4-cyfrowy kod PIN dla zegarka jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś/zrobiłaś. Podaj dane karty, która będzie używana. Płać przy użyciu zegarka: przez 2 sekundy naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na zegarku, wybierz ekran płatności jeżeli sam się nie wyświetlił, podaj kod PIN zegarka - na ekranie zobaczysz swoją domyślną kartę płatniczą lub kredytową, przyłóż dłoń z zegarkiem do terminala płatniczego po zakończeniu transakcji zegarek wibruje, a na wyświetlaczu zobaczysz potwierdzenie.

Smartwatch z płatnością zbliżeniową - czy to bezpieczny sposób płacenia

Na koniec rzecz najważniejsza: czy płacenie zegarkiem jest bezpieczne? Krótko: tak. NFC jest bardzo bezpieczną metodą przesyłania danych. Wynika to z zastosowanej technologii komunikacji bliskiego zasięgu (do ok. 20 centymetrów). Płacenie zegarkiem jest bezpieczniejsze niż użycie zwykłej karty płatniczej lub kredytowej.

Dane przesyłane przy użyciu modułu NFC są szyfrowane. Dodatkowo producenci zegarków wprowadzają własne zabezpieczenia, np. Garmin zabezpiecza tryb płatności numerem PIN, a transakcja zostanie anulowana jeżeli urządzenie straci kontakt z tętnem użytkownika (zegarek zostanie zdjęty z ręki).

Podczas płacenia zegarkiem, dane płatnicze nie są udostępniane sprzedawcy. Smartwatch z NFC i konkretna aplikacja używają unikalnego numeru transakcji zamiast przechowywać rzeczywiste dane karty.