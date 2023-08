Jeśli chcesz korzystać z Fitbit Pay na smartwatchu, to optymalnym urządzeniem będzie Fitbit Sense. To nieduży, ale wypełniony praktycznymi funkcjami zegarek. Swój pełen potencjał pokazuje podczas różnego rodzaju treningów (za sprawą pulsometru, pulsoksymetru, barometru, czy licznych trybów sportowych), ale także poza nimi ma co nieco do zaoferowania. Oprócz płatności zbliżeniowych to między innymi powiadomienia z telefonu, kalendarz i prognoza pogody, pomiar EKG. Między ładowaniami wytrzymuje maksymalnie 6 dni, co może nie jest wynikiem imponującym, ale jak najbardziej do przyjęcia.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,58 cale/cali

Wymiary 40 x 40 x 12,3 mm

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, wysokościomierz, barometr, monitor snu, temperatura ciała, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia

Waga 30 g