Oglądanie filmów na YouTube nie stanowi problemu, jeśli masz szybkie i niezawodne połączenie internetowe. Co jednak, gdy jesteś w podróży i nie masz dostępu do Internetu? Rozwiązaniem jest pobieranie z YT muzyki i filmów. Jak tego dokonać? Sprawdźmy!

YouTube jest bez wątpienia najpopularniejszą platformą streamingową, przeznaczoną zarówno do zamieszczania, jak i odtwarzania filmów i muzyki. Znajdziesz tam praktycznie wszystko, w tym materiały, których nie ma nigdzie indziej. Aby oglądać filmy na YouTube konieczny jest jednak dostęp do Internetu i trzeba się liczyć z tym, że niekiedy możliwości są dość ograniczone – podróże pociągami, samolotami czy przebywanie w miejscu, w którym jest bardzo słabe połączenie internetowe nie ułatwiają przeglądania ulubionych kanałów czy słuchania muzyki.

Rozwiązaniem na tę bolączkę jest pobieranie z YT muzyki i filmów na swoje urządzenia, tak, aby później móc je oglądać lub słuchać offline. Powodów, by to robić, jest z pewnością kilka – od wspomnianego już braku dostępu do Internetu, przez niechęć do nadmiernego zużywania własnego transferu danych, aż po ogromną potrzebę posiadania danego materiału na telefonie czy komputerze – w końcu nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem nie zostanie on usunięty kiedyś z serwisu.

Jak ściągnąć piosenkę lub film z YouTube? Nie jest to zbyt skomplikowane – wystarczy tylko skorzystać z oficjalnej lub mniej oficjalnej drogi. Na początku warto sobie jednak uświadomić, kiedy pobieranie z YT jest legalne, a kiedy wręcz przeciwnie.

Czy można pobierać z YT bez łamania prawa?

Odpowiedź na pytanie, czy pobieranie z YT jest legalne, możemy znaleźć w Ustawie o prawie autorskim oraz regulaminie serwisu. Zasady są dość jasne: nie złamiesz prawa, jeśli pobierasz film udostępniony na platformie przez twórcę lub osoby, które posiadają do niego prawa autorskie – czyli z oficjalnego kanału danego artysty lub wytwórni. Co więcej, pobrane z YT filmy i muzyka mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Mówi o tym art. 23 z Ustawy o prawie autorskim:

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Kiedy zatem pobieranie z YT jest nielegalne? Ma to miejsce w przypadku, gdy filmik został opublikowany bez zgody twórcy, a także gdy masz zamiar wykorzystać pobrany materiał w celach zarobkowych.

Pobieranie muzyki z YouTube bez programu

Jak pobrać muzykę z YT bez programu? Można skorzystać z oficjalnej i w pełni legalnej ścieżki, czyli zakupienia abonamentu YouTube Premium. Cena to 23,99 zł/miesiąc w planie indywidualnym, natomiast rodzinnym (do 5 członków) – 35,99 zł. Przed zdecydowaniem się na płatną subskrypcję warto skorzystać z 2-miesięcznego okresu próbnego. Usługa umożliwia zapisywanie materiałów z serwisu i słuchanie ich w trybie offline. Dodatkowymi zaletami płacenia za abonament jest brak reklam i możliwość słuchania muzyki w tle. Możesz też zdecydować, czy chcesz słuchać tylko dźwięku, czy obejrzeć teledysk.

Pobieranie muzyki z YouTube Premium jest możliwe na telefonach oraz tabletach i jest bardzo proste. Przy filmach, które można ściągnąć na swoje urządzenie, pojawi się przycisk „Pobierz”. Możesz też zerknąć na krótki filmik przygotowany przez sam serwis:

Aby ściągnięte materiały były cały czas dostępne, konieczne jest łączenie się z Internetem przynajmniej raz na 30 dni, co raczej nie będzie problemem dla większości osób.

Jak z piosenki z YouTube zrobić MP3?

Jeśli nie masz ochoty płacić za YouTube Premium, a dodatkowo zależy Ci po prostu na kilku utworach i chcesz mieć je w formacie MP3, możesz skorzystać z przeglądarkowych aplikacji do pobierania muzyki z YT. Każda z nich ma bardzo podobne działanie:

skopiowany link do filmiku z YT wklej w okienko na stronie głównej,

kliknij „Pobierz” lub „Download”,

po kilku sekundach wybrany przez Ciebie plik, przerobiony na MP3, będzie dostępny na Twoim komputerze lub smartfonie.

Warto jednak uważać, wpisując w wyszukiwarkę takie frazy, jak „mp3 yt", czy „konwerter youtube na mp3". Takich narzędzi jest całe mnóstwo i nie wszystkie są godne zaufania. Mogą zawierać błędy lub pobrać na komputer niebezpieczne oprogramowanie. Lepiej zatem unikać mało popularnych stron, a także zainstalować program antywirusowy.

Konwertery YouTube na MP3, z których możesz skorzystać:

Motionbox YouTube to MP3: narzędzie jest proste w obsłudze, ma minimalistyczny wygląd oraz oferuje pobieranie plików nie tylko w formacie MP3, ale też wielu innych (w tym MP4, FLC czy FLAC).

DoremiZone: obsługuje nie tylko YouTube, ale też inne serwisy, np. TikTok czy Facebook. Z programu można korzystać w przeglądarce lub pobrać go na swój komputer (Windows i Mac).

AceThinker: łatwa w obsłudze strona, która pozwala na pobranie muzyki z YT w formacie MP3. Jest w pełni bezpieczna i ma sporo pozytywnych opinii od użytkowników.

Y2mate: bezpieczny konwerter YouTube na mp3, obsługuje wiele formatów i jest kompatybilny także z innymi platformami, takimi jak Dailymotion czy Facebook.

Pobieranie filmów z YT online

Ściąganie filmów z YouTube wygląda podobnie, jak w przypadku samej muzyki. Możesz do tego wykorzystać różnorodne witryny internetowe. Ich obsługa jest prosta - wystarczy wkleić adres URL do filmu na YT, kliknąć przycisk „Pobierz" i chwilę poczekać, gdy plik będzie się ściągał. W wielu przypadkach możliwe będzie też wybranie rozdzielczości.

Serwisy do pobierania filmów z YT:

Keepvid: umożliwia pobranie filmu z YT z dźwiękiem, bez dźwięku lub tylko samą muzykę.

SaveMedia: pozwala pobierać filmy z YT także w rozdzielczości 4K. Nie trzeba nawet wchodzić na YouTube - w serwisie działa wyszukiwarka.

YouTube Downloader Lite: dodatek do przeglądarki WWW, który działa na Firefox; umożliwia pobieranie filmów z YT w wielu rozdzielczościach do wyboru, bez opuszczania serwisu.

Pobieranie filmów z YT – najlepsze programy

Oprócz przeglądarkowych programów do pobierania filmów i muzyki z YouTube, warto skorzystać też z tych do zainstalowania na komputerze. Sprawdzi się to w przypadku tych osób, które z takiego rozwiązania korzystają dosyć często lub ściągają duże ilości plików jednocześnie.

4K Video Downloader

Program pozwala na pobieranie filmów nie tylko z YouTube, ale także z Vimeo, SoundCloud czy Facebooka. Możliwe jest ściągnięcie na dysk pojedynczych utworów, całych playlist oraz kanałów z YT we wszystkich dostępnych jakościach, w różnych formatach audio i wideo. To nie wszystko, gdyż w programie istnieje też opcja pobierania filmów 3D. 4K Video Downloader jest prosty w użyciu - wystarczy tylko skopiować adres URL do danego filmiku i wkleić go w głównym oknie programu. Program jest dostępny na komputery z systemem Windows, Linux oraz macOS. Ceny są różne, a najniższa z nich dotyczy wersji Lite, oferującej licencję na rok - koszt to 12,3 euro, czyli ok. 57 zł.

ClipGrab

ClipGrab to bezpłatne narzędzie, które umożliwia pobieranie i konwertowanie filmów z YouTube oraz innych serwisów, takich jak Vimeo, Dailymotion czy MyVideo. Program jest szybki i czytelny, nie posiada żadnych zbędnych funkcji. Można w nim skorzystać z wyszukiwarki i po dwukrotnym kliknięciu w wybrany materiał rozpocząć automatycznie pobieranie. Przed ściągnięciem filmu na dysk możliwe jest wybranie odpowiedniego formatu i jakości obrazu. Program jest dostępny na system Windows, Linux oraz macOS.

Freemake Video Downloader

Podobnie, jak poprzednie programy, Freemake Video Downloader pozwala na pobranie klipów wideo z YouTube oraz serwisów Dailymotion, Facebook czy Vimeo. Umożliwia pobieranie kilku plików jednocześnie. Przed można zaznaczyć, w jakiej rozdzielczości zostanie ściągnięty plik oraz w jakim formacie. Obsługa programu jest bardzo prosta - wystarczy tylko wkleić w głównym oknie link do filmu. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na systemie Windows i macOS.

3D Youtube Downloader

Szybki i prosty w obsłudze program, który umożliwia pobieranie filmów z YouTube i różnych serwisów społecznościowych. Przed rozpoczęciem ściągania pliku można wybrać jego rozdzielczość, jakość dźwięku oraz format wyjściowy. Program pozwala na pobieranie filmów zarejestrowanych również w technice 3D. Jest dostępny za darmo na komputery z systemem Windows.

Free YouTube Download

Kolejne darmowe narzędzie na komputery z systemem Windows, które pozwala na wygodne pobieranie filmów z YouTube, a także ich konwersję do wybranego formatu (w tym AVI, MP3, MP4, MKV i WEBM). Jest proste w obsłudze - wymaga tylko skopiowania linku i przeklejenia go w główne okno aplikacji. Program umożliwia też wyodrębnienie ścieżki dźwiękowej i zapisanie jej do pliku MP3.

Korzystacie z któregoś z powyższych programów, czy macie jeszcze inne do polecenia? Dajcie znać w komentarzach!