Pobieranie muzyki z YT pozwala odtwarzać swoją ulubioną muzykę w trybie offline. Sporo osób decyduje się na takie rozwiązanie, jednak czy jest to w ogóle legalne? Owszem - ale tylko pod pewnymi warunkami.

Pobieranie z YT - legalne czy nielegalne?

Na YouTube znajdziesz właściwie wszystko - jest to najpopularniejszy serwis do odtwarzania filmów i muzyki. Aby cieszyć się dostępnymi tam materiałami, konieczne jest posiadanie dostępu do Internetu. Są jednak i takie sytuacje, w których jest on dość ograniczony, albo nie ma go wcale. Cóż wtedy? Rozwiązaniem jest pobieranie z YT ulubionych filmów lub utworów muzycznych wcześniej i obejrzenie/odsłuchanie ich w trybie offline. Tylko jak to wygląda w kwestii legalności takiego przedsięwzięcia?

Jeśli zastanawiasz się, jak pobierać z YT, masz dwa sposoby: oficjalny i nieoficjalny. Pierwszy z nich to po prostu wykupienie abonamentu YouTube Premium, który zapewnia możliwość ściągnięcia wybranych filmów i piosenek na swoje urządzenie (telefon lub tablet). W ten sposób jest to całkowicie legalne, jednak trzeba za to zapłacić. YouTube Premium kosztuje 23,99 zł miesięcznie za indywidualny plan oraz 35,99 zł za rodzinny (do 5 członków). Przed podjęciem decyzji można skorzystać z 2-miesięcznego okresu próbnego.

Co jednak z mniej oficjalnymi sposobami na pobieranie filmów z YT, takimi jak serwisy online lub specjalne programy?

Pobieranie z YT - kiedy jest legalne?

Zastanawiając się, czy pobieranie z YT jest legalne, warto wziąć pod uwagę Ustawę o prawie autorskim. Ściągając film udostępniony w serwisie przez jego twórcę lub kogoś, kto posiada do niego prawa autorskie nie jest łamaniem prawa, ale tylko w wypadku, gdy wykorzystujesz je do własnego użytku. Mówi o tym art. 23 ustawy:

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zakres własnego użytku obejmuje też krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Kiedy pobieranie z YouTube jest nielegalne?

Jak wynika z przepisów, nielegalne pobieranie z YT ma miejsce, gdy dany film, który chcesz ściągnąć na swoje urządzenie, został opublikowany bez zgody twórcy. Warto zatem zwrócić uwagę na to, z jakiego konta został dodany materiał. Nielegalne będzie również pobranie filmu i udostępnianie go dalej, np. w celach zarobkowych.

Źródło: youtube, informacja własna