Odpowiedź na pytanie jaki telewizor do gier wybrać, jest prosta, jeżeli wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, w tym niski input lag. Jeżeli zatem zastanawiasz się, jaki telewizor będzie dobry do grania, przeczytaj nasz krótki poradnik. Przedstawiamy ranking TV dla gracza.

Jak wybrać telewizor do gier?

Jaki telewizor kupić do grania? Co to znaczy dobry telewizor do gier? Które modele 4K można polecić do grania? Oto pytania, które często stawiają sobie gracze. Nie jest łatwo na nie odpowiedzieć, bo tyle różnych wymagań, ilu graczy. I choć jedni użytkownicy chcą wybrać TV tylko i wyłącznie do gier, inni pragną mieć urządzenie bardziej uniwersalne, które będzie nadawać się równie dobrze do gier, jak i do telewizji, Netfliksa, YouTube’a oraz nocnych seansów filmowych. Nie zapomnij zajrzeć do naszego rankingu telewizorów z najniższym input lagiem.

Tworząc ten ranking kierowaliśmy się przede wszystkim wspomnianym niskim opóźnieniem sygnału, obecnością praktycznych rozwiązań dla graczy, wysoką jakością obrazu oraz jak największą płynnością (stąd obecność modeli z panelami klasy 100, 120 Hz i więcej). Zobacz, jakie urządzenia wybraliśmy – po nazwie podajemy: typ panelu, przekątną ekranu, klasę odświeżania i input lag.

Jaki telewizor do gier? Ranking 2022

TCL 65C831 - QLED / 65 cali / 144 Hz / ok. 26 ms – dobry telewizor dla gracza

SONY XR-55A80J - OLED / 55 cali / 100 Hz / ok. 17 ms – dobry telewizor gamingowy

Samsung QE55S95BAT - QD-OLED / 55 cali / 120 Hz / ok. 10 ms – najlepszy telewizor do gier

Philips 55OLED706/12 - OLED / 55 cali / 120 Hz / ok. 6 ms – TV do gier za rozsądną cenę

LG 55C12LA - OLED / 55 cali / 120 Hz / ok. 10 ms – popularny i bardzo dobry TV do konsoli

Nie jest łatwo wskazać jeden jedyny dobry telewizor do grania, który spełniłby wszystkie wymagania stawiane przez graczy, ale jest jeden wymóg, co do którego zgadzają się wszyscy poszukujący najlepszego telewizora do gier: jak najniższy input lag. I to właśnie było głównym kryterium, na podstawie którego przygotowaliśmy niniejszy ranking TV do gier. Najlepiej gdy spada poniżej 10 ms, ale każda wartość poniżej 20-25 ms jest bardzo dobra.

Ze względu na większe możliwości nowych konsol, ważna jest też obecność portu HDMI 2.1 - zobacz dlaczego. Dowiedz się więcej o telewizorach z naszego zestawienia...

Najlepszy telewizor do gier? Oto pięć propozycji

TCL 65C831 – dobry telewizor dla gracza Ocena benchmark.pl









4,3/5 Zaczynamy z wysokiego C. Telewizor TCL 65C831 wyposażony jest w 55-calowy wyświetlacz wykonany w technologii QLED, która zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów, a także dużą szczegółowość i głębię obrazu. Jest także obsługa HDR10 oraz HDR10+ co dodatkowo wpływa na jakość tego co widać na ekranie. Gracze docenią także wbudowane głośniki sygnowane marką Onkyo, które wspierają technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Wisienką na torcie jest odświeżanie obrazu o częstotliwości 144 Hz - obraz jest bardzo płynny i nie rozmywa się podczas dynamicznych akcji w trakcie rozgrywki. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 1x USB, CI, 4x HDMI 2.1

SONY XR-55A80J – dobry telewizor gamingowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tańszy od poprzednika, ale godny polecenia telewizor marki Sony. Model XR-55A80J wyposażony jest w wyświetlacz OLED, który zapewnia między innymi dobre odwzorowanie kolorów, mamy tu także niski input lag, niezwykle ważny w przypadku telewizorów gamingowych oraz dwa łącza HDMI 2.1. Urządzenie posiada układ Cognitive Processor XR, dzięki któremu kontrast oraz jakość obrazu w przypadku dynamicznych scen stoją na wysokim poziomie. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie technologii Acoustic Surface Audio +, co w dużym skrócie oznacza, że ekran jest zintegrowany z głośnikiem, a to sprawia, że dźwięk i obraz są bardzo dobrze zsynchronizowane. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 100 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Zobacz recenzję

Samsung QE55S95BAT – najlepszy telewizor do gier Ocena benchmark.pl









5/5 Najdroższy w naszym zestawieniu telewizor gamingowy. Samsung QE55S95BAT posiada 55-calowy wyświetlacz QD-OLED o rozdzielczości 4K UHD. Jak na dobry, nowoczesny telewizor przystało, wyposażony został w procesor, który służy do przetwarzania obrazu i odpowiada za to by jego jakość była możliwie najlepsza. W tym przypadku jest to układ AI Quantum 4K, który wykorzystuje między innymi technologię sztucznej inteligencji. Ten telewizor służyć może także jako monitor, a komputerami z Windows 10 oraz urządzeniami Samsung Galaxy można połączyć go nawet bezprzewodowo, choć nie jest to raczej rozwiązanie dla graczy. Ci docenią jednak jakość płynność rozgrywki, jakość połączenia przewodowego, panel gracza, wsparcie dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i obsługę HDR. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QD-OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, antenowe, 2x USB 2.0, S/PDIF, CI+, 4x HDMI 2.1

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 6x 10W Zobacz recenzję

Philips 55OLED706/12 – TV do gier za rozsądną cenę Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejna w naszym zestawieniu propozycja to telewizor marki Philips. Ekran OLED, rozdzielczość 4K UHD, częstotliwość odświeżania ekranu do 120 Hz oraz obsługa HDR to tylko niektóre z funkcji, które przypadną do gustu graczom. Warto zwrócić szczególną uwagę na bardzo niskie opóźnienie sygnału, wynoszące zaledwie około 6 ms. Telewizor wspiera także dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Ciekawostką jest trójstronne podświetlenie Ambilight, czyli poświata, która wyświetlana jest za telewizorem i synchronizuje się z tym co wyświetlane jest na ekranie, przez co wydaje się on większy. Warto na koniec dodać, że telewizor działa pod kontrolą systemu Android TV. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x USB, audio mini-jack, CI, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 30W

LG 55C12LA – popularny i bardzo dobry TV do konsoli Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ostatnia propozycja to 55-calowy telewizor LG. Na uwagę zasługuje w tym przypadku procesor α9 Gen4 AI 4K, dzięki któremu możliwe było zastosowanie technologii G-SYNC i AMD FreeSync. Sprawiają one, że wyświetlany obraz jest zsynchronizowany z tym, który generuje karta graficzna komputera, co zapobiega zacinaniu się i pozytywnie wpływa na jego płynność. W tym przypadku wspierane są zarówno karty GeForce, jak i Radeon. Wyświetlacz OLED ze wsparciem dla HDR 10 Pro zapewnia wysoki współczynnik kontrastu oraz dobre odwzorowanie kolorów. Fani gier na pewno zwrócą uwagę na HDMI 2.1 oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 4x HDMI, 3x USB, antenowe, CI

Głośniki 2x 20W

Jaki tv do gier wybrać?

Trudno wskazać jednego faworyta. Każdy proponowany przez nas model świetnie sprawdzi się zarówno jako telewizor do gier, a także do oglądania ulubionych seriali, filmów czy programów telewizyjnych. Specyfikacja wszystkich wymienionych wyżej modeli zapewnia, że są to uniwersalne telewizory z wysokiej półki, więc spełnią wymagania nawet tych zdecydowanie bardziej wymagających użytkowników.