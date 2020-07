Jak przesłać obraz z telefonu na telewizor? Jak bezprzewodowo połączyć smartfon z TV i wyświetlać pulpit, filmy i zdjęcia? To proste. Pokazujemy metody uniwersalne, takie jak Chromecast i Miracast, a także unikalne dla danego producenta.

Jak połączyć telefon z telewizorem?

Można bardzo łatwo podłączyć telefon do telewizora bez kabla. Bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku z telefonu na TV to obecnie norma. Nie jest to trudne i zazwyczaj nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria - wystarczy w miarę nowoczesny TV i smartfon. Różni producenci mogą jednak stosować odmienne standardy. Niektórzy preferują własne rozwiązania, a inni wykorzystują gotowe, popularne technologie.

Dlatego w tym poradniku opisujemy zarówno metody uniwersalne, jak i te specyficzne dla największych producentów. Skupiamy się na telefonach z systemem Android. Oto jak połączyć telefon z TV, w prosty sposób, bezprzewodowo i przesłać obraz oraz dźwięk.

Miracast - obraz z telefonu na TV przez WiFi, bez routera

Miracast to jedna z najlepszych i najpopularniejszych metod bezprzewodowego przesyłania obrazu oraz dźwięku. Jest dostępna w wielu współczesnych telewizorach i smartfonach różnych producentów. Nie trzeba kupować żadnych akcesoriów.

Miracast korzysta z łaczności Wi-Fi Direct. Trzeba mieć włączone Wi-Fi w smartfonie i TV, ale nie jest potrzebny router.

Jak przesłać obraz i dźwięk przez Miracast?

W smartfonie z Androidem rozwiń górne menu i aktywuj opcję Przesyłanie ekranu.

Rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń. Jeśli nic się nie pojawi, to dotknij przycisku Ustawienia.

Teraz w prawym, górnym rogu ekranu dotknij menu (trzy kropki) i zaznacz opcję wyświetlacz bezprzewodowy.

Teraz na liście powinien pojawić się Twój telewizor lub inny wyświetlacz. Po jego dotknięciu nastąpi połączenie między smartfonem, a TV.

Jeśli na telewizorze wyświetlone zostanie pytanie, czy pozwolić na dostęp, to oczywiście zezwól. Upewnij się tylko, że zezwalasz własnemu smartfonowi, a nie innemu (w domach wielorodzinnych lub blokach może sąsiad się dobijać do Twojego telewizora).

Teraz możesz przesyłać obraz i dźwięk z telefonu, na TV.

Główną wadą Miracast jest to, że nie działa jak pilot, lecz prezentuje dokładnie to, co widać na smartfonie. Innymi słowy, musisz mieć telefon odblokowany przez cały czas oglądania.

Największą zaletą Miracast jest jednak to, wyświetla wszystko, niezależnie od aplikacji. Możesz łatwo i szybko pokazać pulpit, zdjęcia, filmy wraz z dźwiękiem, prezentacje itp. Jest to coś w rodzaju bezprzewodowego HDMI.

Za pomocą Miracast można też łatwo przesłać obraz i dźwięk z komputera na telewizor.

Chromecast / Google Cast - dobry do niektórych zadań

Chromecast dość mocno różni się od Miracast. Po pierwsze dlatego, że nie korzysta z Wi-Fi Direct, lecz wymaga, by wszystkie urządzenia były połączone z tą samą siecią Wi-Fi, przez router.

Po drugie mniej telewizorów wspiera go w standardzie. Dlatego żeby wyświetlić obraz i dźwięk, trzeba połączyć smartfon z konsolą (np. PS4 lub nVidia Shield), albo specjalnym odbiornikiem Chromecast / Google Cast, podłączonym do HDMI.

Po trzecie Chromecast nie wyświetla wszystkiego, co widać na wyświetlaczu smartfonu. Zazwyczaj służy głównie do wyświetlania multimediów z konkretnej aplikacji, takiej jak np. YouTube, Netflix, HBO GO, Plex, Eurosport Player, Google Play Movies itp.

Chromecast ma też ważne zalety. Może wyświetlać film po zablokowaniu telefonu i działać jako zdalny pilot. Nie wymaga logowania na to samo konto Google na wszystkich urządzeniach, ale konieczne jest połączenie z tą samą siecią Wi-Fi. Dzięki temu telewizor wykrywany jest automatycznie i w niektórych aplikacjach natychmiast wyświetla się ikona przesyłania obrazu i dźwięku.

Jak przesłać obraz i dźwięk przez Chromecast / Google Cast?

W aplikacji obsługującej Google Cast, po wykryciu wyświetlacza powinna pojawić się na górze ikona przesyłania obrazu.

Po kliknięciu w tę ikonę wyświetli się lista odbiorników Google Cast (np. nVidia Shield, PlayStation 4 lub specjalne, małe urządzenia Chromecast wpinane do HDMI).

Obraz i dźwięk będzie odtwarzany na TV.

Jak przesłać obraz bezprzewodowo na stary telewizor LCD?

Tutaj również pomoże Google Cast. Telewizor musi mieć złącze HDMI, a dokupić musimy tylko urządzenie obsługujące technologię Chromecast - np. tani Google Chromecast 3.0 za około 130 zł lub niedrogi Google Chromecast Ultra 4K za nieco ponad 300 zł.

Technologie przesyłania obrazu w telewizorach różnych producentów

Producenci sprzętu stosują różne nazwy na określenie funkcji bezprzewodowego wideo. Terminów jest wiele: SmartView, Miracast, Chromecast, Google Cast, Screen Cast, Screen Mirroring, ScreenShare, SmartShare, Szybkie połączenie, Prześlij ekran itp. Co gorsza, nie jest rzadkością, że przez rok lub dwa producent stosuje jedną nazwę, aby później dla tej samej funkcji wprowadzić całkowicie nowe określenie, co nie ułatwia życia początkującym użytkownikom.

Jak bezprzewodowo połączyć telefon z telewizorem LG (webOS 3.5)

upewnij się, że smartfon i telewizor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi (chyba że obsługują funkcję Wi-Fi Direct),

na smartfonie uruchom funkcję „Prześlij obraz”, "SmartView" lub ich ekwiwalent,

smartfon wyświetli okno z listą dostępnych telewizorów ‒ wybierz ten, z którym chcesz się połączyć,

poczekaj na wyświetlenie się komunikatu na ekranie telewizora,

postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeżeli powyższa procedura nie działa, aby uzyskać obraz ze smartfona na TV przez Wi-Fi, wykonaj poniższe kroki:

naciśnij przycisk źródła sygnału na pilocie (najczęściej wygląda on jak końcówka kabla),

po wyświetleniu się listy opcji, za pomocą strzałek przesuń kursor w dół na opcję „ScreenShare”, a następnie zatwierdź wybór,

postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,

wykonaj kroki opisane w punkcie 1 powyżej.

Jak uzyskać bezprzewodowy obraz z telefonu na telewizorze LG (starszy system webOS 2.0)

Telewizory LG wyposażone w starszą wersję systemu webOS, jak np. model 55EG9A7 (OLED Full HD z 2017 roku), nie mają fabrycznie włączonej funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku ‒ trzeba ją ręcznie aktywować.

pilotem telewizora wywołujemy menu główne,

wyszukujemy funkcję „ScreenShare” i uruchamiamy ją,

pojawi się okno jak na zdjęciu poniżej

postępujemy zgodnie ze wskazówkami na ekranie,

bierzemy do ręki smartfona lub tableta i wykonujemy kroki jak w punkcie 1 powyżej.

Jak wyświetlić obraz z telefonu przez Wi-Fi na TV Samsung

Bierzemy do ręki smartfona i wykonujemy kroki jak w punkcie 1 powyżej

Dodatkowe informacje w filmie poniżej:



Interesująca nas część od 01:05

Z kolei jak wygląda procedura uzyskiwania bezprzewodowego obrazu w przypadku starszych modeli TV Samsung, możecie obejrzeć w poniższym filmie.

Jak bezprzewodowo oglądać filmy z telefonu na TV Sony?

Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 1.

Warto zaznaczyć, że telewizory Sony z systemem Android mają wbudowaną funkcję Google Cast znaną także jako Chromecast. Oznacza, to, że możemy bezprzewodowo oglądać filmy bezpośrednio z aplikacji obsługującej Chromecasta, na przykład w taki sposób, jak to przedstawiono w poniższym filmie:

Jak wyświetlić przez Wi-Fi obraz z tableta na telewizorze Panasonic?

W telewizorach firmy Panasonic funkcja wyświetlania ekranu z urządzenia przenośnego działa nieco inaczej niż w pozostałych telewizorach, bowiem musimy ja najpierw aktywować w telewizorze. Jeżeli tego nie zrobimy, smartfon nie będzie widział telewizora i nie połączy się z nim.

Naciskamy przycisk „Home” na pilocie telewizora.

Wybieramy funkcję „Urządzenia”.

Wybieramy funkcję „Dublowanie”.

Jeżeli wyświetli się okno z pytaniem: „Czy korzystasz z dublowania?”, wybieramy „Tak”.

Pokazuje się pełnoekranowa plansza o nazwie „Dublowanie”.

Bierzmy do ręki smartfon lub tablet i uruchamiamy funkcję „Prześlij obraz” lub jej ekwiwalent z telefonu.

Oczywiście nie ma gwarancji, że połączenie się powiedzie. Pomimo wielu prób, nie udało mi się na przykład połączyć bezprzewodowo smartfona Moto G4 LTE Dual SIM z telewizorem Panasonic TX-50EX780E. Z drugiej strony smartfon ten bezproblemowo współpracował z telewizorami marek LG, Samsung i Sony. Z kolei ww. Panasonic 50EX780 bez problemu łączył się z urządzeniami wykorzystującymi funkcję SmartView, czego dowodem jest poniższy film.

W praktyce, z powodu różnic technicznych w implementacji standardów komunikacji bezprzewodowej może być różnie. Jeżeli pomimo wielu prób bezprzewodowe połączenie smartfona z telewizorem się nam nie powiedzie, zawsze pozostaje ostatnia deska ratunku ‒ połączenie za pomocą kabla.

