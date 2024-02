Nie wiesz, jak przenieść na nowy telefon zdjęcia, wiadomości SMS, kontakty i połączenia, a także wgrać ze starego telefonu ulubione aplikacje i zakładki do stron WWW? To znacznie prostsze, niż myślisz.

Przeprowadzki to jedna z najgorszych rzeczy na świecie i nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Niestety, dotyczy to nie tylko przenoszenia się do nowego mieszkania, ale także na nowy telefon, co zdarza się zdecydowanie częściej. Podpowiemy, jak najlepiej poradzić sobie z tym wyzwaniem i wyjaśnimy, jak najlepiej przenieść na nowy telefon kontakty, SMS-y, zdjęcia, aplikacje i zakładki. Gotowi?

Najgorsza w kupowaniu nowego telefonu jest, poza płaceniem, konieczność konfigurowania całego środowiska, które przez lata używania poprzedniego urządzenia zdążyliśmy dokładnie dopasować do siebie. To nie tylko przenoszenie zdjęć, przenoszenie wiadomości SMS, kontaktów czy zgrywanie historii połączeń, ale też konieczność przywrócenia starannie wypracowanego zestawu niezbędnych aplikacji, skopiowanie zakładek do ulubionych stron internetowych czy przeniesienie jakichś dziesiątek zapisanych haseł. Jak to zrobić? Podzieliliśmy ten poradnik na kilka zagadnień:

Przenoszenie danych na nowy telefon, najprostsze metody

Najpowszechniej dostępnym narzędziem do skopiowania danych i ustawień ze starego smartfonu na nowy jest kopia zapasowa Google, stanowiąca część systemu Android. Korzystanie z niego nie wymaga od użytkownika niczego więcej, poza dwoma smartfonami z Androidem, a oprogramowanie poprowadzi cię przez cały proces za rękę, krok po kroku w momencie konfigurowania nowego telefonu po pierwszym włączeniu. Jednak w większości przypadków dobrym pomysłem może być skorzystanie z aplikacji “klonujących” dostarczonych przez producenta nowego smartfonu. Oferują one często większy zakres przenoszonych danych, działanie niezależne od konta Google oraz doskonałą integrację z nakładką i oprogramowaniem telefonu, dzięki czemu można uniknąć róznego rodzaju błędów.

Swoje aplikacje do przenoszenia danych oferują praktycznie wszyscy producenci smartfonów, którzy mają swoje własne nakładki na system Android, oraz kilku takich, którzy korzystają z Androida w stanie zbliżonym do czystego. Na pewno możesz spodziewać się specjalnie przygotowanej aplikacji pomagającej w przeprowadzce, jeśli kupujesz smartfon Samsunga, Honora, OnePlus, realme, Xiaomi, Huawei, Oppo, Asusa czy Motoroli. Jak z nich skorzystać?

Procedura przenoszenia aplikacji, zdjęć i zakładek na nowy telefon jest prosta. Uruchamiasz proces na tym nowym, pobierasz aplikację, do której dostałeś link...

Aby skorzystać z aplikacji do przenoszenia danych wystarczy uruchomić nowy smartfon i zacząć jego konfigurację - oprogramowanie zaproponuje Ci przeniesienie danych ze starego telefonu właśnie z wykorzystaniem przygotowanego przez producenta rozwiązania, albo alternatywnie, uruchomić aplikację do przenoszenia danych już po pierwszym uruchomieniu urządzenia (zalogowanie na konto Google nie jest konieczne). Jeżeli twój poprzedni telefon wykorzystywał tą samą albo kompatybilną nakładkę (smartfony marek należących do tej samej grupy, np. Oppo, OnePlus, realme, często korzystają z tego samego oprogramowania, występującego pod inną nazwą), wystarczy uruchomić już dostępną na nim aplikację i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

...potem musisz zakceptować przyznanie aplikacji uprawnień do wszystkich plików na telefonie, a następnie, zeskanować kod QR, dzięki któremu telefony i aplikacje się połączą.

Jeśli przenosisz się między urządzeniami różnych marek, będziesz musiał na stary telefon pobrać aplikację klonującą producenta nowego urządzenia - najczęściej wystarczy w tym celu zeskanować QR-kod wyświetlany przez nowy telefon. Może być konieczne przyznanie nowo zainstalowanej apce rozbudowanych uprawnień systemowych, co jest zrozumiałe - musi przecież móc dostać się do wszystkiego, co chcesz przenieść. W dalszych krokach aplikacja zaoferuje możliwość wyboru, jakie elementy chcesz przenieść - praktycznie wszystkie zapewniają transfer wiadomości tekstowych, kontaktów, multimediów, dokumentów i aplikacji, w niektórych przypadkach możliwe jest też przenoszenie ulubionych, czy zakładek z przeglądarki, ustawień systemowych takich jak tapeta czy dzwonki. Wyjątkiem dotyczącym tylko niektórych aplikacji jest możliwość przeniesienia ich wewnętrznych ustawień, preferencji i kont, jednak zawsze będziesz się musiał na końcu zalogować, więc lepiej nie pozapominaj haseł…

Przenosiny na nowy telefon za pomocą aplikacji producenta są wygodne i pozwalają przenieść wiele kategorii danych

Przed transferem aplikacja klonująca poda także objętość dostępnych do przenoszenia danych. To ważne, bo biblioteka zdjęć z kilku lat może mieć objętość idącą w dziesiątki, a przy nowych smartfonach z poważnymi aparatami i dużą pojemnością pamięci nawet setki gigabajtów. Większość aplikacji do przenoszenia danych korzysta z łączności bezprzewodowej, ustanawiając bezpośrednie lub pośrednie połączenie WiFi między starym a nowym telefonem, więc trzeba brać pod uwagę, że przesyłanie dużej ilości danych może trwać naprawdę długo. Praktyka pokazuje, że ten bezobsługowy w teorii proces potrafi ulec przerwaniu, na przykład z powodu zakłócenia łączności, co wymusza zaczynanie wszystkiego od nowa, lepiej więc zakończyć go możliwie szybko. Dlatego warto rozważyć przenoszenie zdjęć i filmów za pomocą innej metody.

Jak przenieść zdjęcia na nowy telefon

Najprostszym i w ogromnej większości przypadków najszybszym sposobem jest przeniesienie zdjęć i filmów ze starego telefonu na komputer za pośrednictwem kabla danych, a następnie odwrócenie tego procesu z nowym urządzeniem. Jeśli nie masz pod ręką komputera albo czujesz obrzydzenie dla tak starożytnej technologii, możesz zamiast tego użyć pamięci przenośnej ze złączem USB-C - większość zewnętrznych dysków SSD i pendrive’ów będzie bez problemu poradzić sobie z tym zadaniem. Zewnętrzne dyski talerzowe mogą sprawiać problem ze względu na zasilanie. Rozwiązaniem nie tak szybkim, ale godnym XXI wieku jest użycie usług chmurowych.

Najszybszy sposób, żeby przenieść dużą ilość zdjęć ze starego telefonu na nowy? Użyć zewnętrznego dysku lub pendrive'a.

Wielu producentów smartfonów takich jak Samsung, Huawei czy Asus oferuje swoje chmury, które można wykorzystać do backupu i synchronizacji danych ze smartfonu, jednak darmowe pakiety pojemności są za małe, żeby myśleć o użyciu ich do zabezpieczania i przenoszenia zdjęć, a jeśli już chcesz wydawać pieniądze, to najlepiej postawić jednak na dużego dostawcę. Dwie największe i najpopularniejsze usługi dysków chmurowych oferuje Google i Microsoft, odpowiednio z Dyskiem Google i One Drive. Obydwie usługi pozwalają kopiować zdjęcia do chmury praktycznie na żywo, natychmiast po zrobieniu, a także wyświetlać, segregować i obrabiać je na wszystkich możliwych urządzeniach: na komputerze, tablecie, smartfonie z Androidem czy iOS, a także przez przeglądarkę WWW. Jeśli korzystasz z OneDrive albo Dysku Google, nie musisz nic robić, żeby przenieść zdjęcia na nowy telefon - będą na nim dostępne natychmiast, jak tylko zalogujesz się do aplikacji.

Żeby mieć pewność, że zdjęcia, które zrobisz będą nie tylko na nowym telefonie, ale na każdym urządzeniu, na którym zechcesz, pobierz aplikację OneDrive i włącz automatyczne wykonywanie kopii zapasowej

Jak przenieść zakładki / ulubione z przeglądarki internetowej

Jak już wspominaliśmy, jest XXI wiek i wszystko jest w chmurze. Jeżeli korzystasz z mobilnej wersji którejś z dużych przeglądarek, takich jak Chrome, Edge, Opera czy Firefox, wszystkie twoje ustawienia i preferencje mogą łatwo przenosić się z urządzenia na urządzenie. Wszystko, co musisz zrobić to zalogować się w przeglądarce (w Chrome za pomocą konta Google, w Edge za pomocą konta Microsoft, a w Operze i Firefoksie musisz założyć odpowiednie konto, co zajmie Ci około minuty. Potem wystarczy zaznaczyć opcję synchronizacji i wszystko, co robiłeś na swojej przeglądarce w starym smartfonie będzie dostępne w nowym.

Czy używasz mobilnej wersji Chrome, Edge, Firefoxa czy Opery, możesz zalogować się i włączyć synchronizację róznych elementów, w tym zakładek, historii przeglądania, haseł do stron itp.

Jeśli korzystasz z własnej przeglądarki producenta smartfonu – a prawie każda firma, która przygotowuje własną nakładkę na Androida dodaje też swoją przeglądarkę – bez problemu przeniesiesz jej ustawienia za pośrednictwem opisanych wyżej aplikacji klonujących danego producenta. Niezależnie od tego dostępne są też opcje synchronizacji przez własną chmurę danej firmy, więc jeśli zdecydujesz się wejść w pełni w ekosystem danej firmy, to także będziesz mógł korzystać z wygody automatycznej synchronizacji ustawień przeglądania.

Jak skopiować aplikacje na nowy telefon

Pod tym względem najskuteczniejsze są wymienione na początku mechanizmy wbudowane w Androida, czyli kopia zapasowa Google, oraz aplikacje do przenoszenia danych dostarczane przez producentów telefonów. Warto natomiast zauważyć, że czasem skuteczne przeniesienie aplikacji na nowy telefon nie oznacza, że będą one na nim działać. Narzędzie kopiuje appki mechanicznie i bezrefleksyjnie, przenosząc też na przykład aplikacje specyficzne dla danego producenta i jego nakładki, które nie zadziałają na smartfonie innej marki, z inną nakładką.

Przenoszenie aplikacji z telefonu na telefon jest bardzo łatwe, można wykorzystać zarówno wbudowany mechanizm Androida (Kopia zapasowa Google), jak i aplikacje producenta smartfonu. Tak czy inaczej, część aplikacji może na nowym telefonie nie działać.

Szczególnym przypadkiem są tu smartfony Huawei: za pomocą dołączonego przez producenta Phone Clone bez problemu przeniesiemy wszystkie aplikacje np. ze smartfonu Samsunga czy Xiaomi, ale bardzo wiele z nich w ogóle nie da się uruchomić z powodu braku usług Google, które są częścią systemu Android we wszystkich telefonach na naszym rynku z wyjątkiem objętego sankcjami USA Huawei. W smartfonach tej firmy można korzystać z niemal wszystkich appek dostępnych na Androida, ale trzeba je pobrać z innych miejsc, niż Play Store, albo uruchamiać przez specjalną aplikację pośredniczącą, Gbox albo GSpace.