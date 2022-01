Gdy Apple prezentuje nowe modele iPhone’ów,. to czas, w którym wiele osób decyduje się na sprzedaż swoich dotychczasowych smartfonów. Jak przygotować iPhone’a do sprzedaży? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Zawsze po premierze nowych iPhone wiele osób decyduje się na sprzedaż swoich dotychczasowych smartfonów i zakup nowszych modeli. Należy jednak pamiętać, aby odpowiednio przygotować iPhone’a do sprzedaży i przy okazji zadbać o swoje dane.

Przed sprzedażą iPhone’a należy przede wszystkim zadbać o dane. Warto w tym celu zrobić ich kopię zapasową albo przenieść je na nowe urządzenie.

Niezwykle ważne jest, aby ręcznie nie usuwać danych z pamięci telefonu, szczególnie gdy jest on połączony z usługą iCloud. Taki zabieg spowoduje, że dane zostaną usunięte z chmury i nie będzie możliwości ich odzyskania. Co więcej, jeśli po wykonaniu takich czynności utworzona zostanie kopia zapasowa i będzie ona przeniesiona na nowe urządzenie, to nie znajdą się na nim dane, które zostały usunięte ręcznie.

Jak przenieść dane z iPhone’a na nowego iPhone’a?

Najłatwiejszym sposobem na przeniesienie danych ze starego iPhone’a na nowego jest użycie funkcji Szybki start. Warunkiem jest korzystanie z systemu iOS 11 lub nowszego na obu urządzeniach. W tym celu wystarczy włączyć nowego smartfona i umieścić go w pobliżu starego. Na starym iPhonie pojawi się informacja o tym, że jest możliwość użycia konta Apple ID na nowym. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami, które wyświetlane będą na obu ekranach.

Do tego celu można także użyć usługi iCloud albo Findera (na komputerze Mac) lub aplikacji iTunes (na komputerze z systemem Windows).

Jak przenieść dane z iPhone’a na smartfona z Androidem? W przypadku, kiedy kolejnym smartfonem jest urządzenie z systemem Android to do przeniesienia danych należy użyć aplikacji Dysk Google.

W pierwszej kolejności na iPhonie pobrać aplikację Dysk Google i zalogować się na swoje konto. Następnie w aplikacji należy stuknąć kolejno Menu > Ustawienia > Kopia zapasowa i wybrać dane, które mają zostać zarchiwizowane. Ostatnim krokiem jest wybranie opcji „Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej”. Może to potrwać kilka godzin. Na nowym urządzeniu z systemem Android wystarczy zalogować się na to samo konto Google. Dane przeniosą się automatycznie.

W takim przypadku należy także wyrejestrować się z iMessage. Na iPhonie otworzyć aplikację Ustawienia, a następnie stuknąć Wiadomości i wyłączyć opcję iMessage.

Jak utworzyć kopię zapasową danych z iPhone’a?

Dane można zarchiwizować na dwa sposoby: w usłudze iCloud oraz na komputerze.

Najłatwiejszym sposobem jest skorzystanie z chmury iCloud. Aby wykonać kopię zapasową należy kolejno:

Otworzyć aplikację Ustawienia i na samej górze stuknąć swoje imię i nazwisko. Wybrać iCloud oraz Backup w iCloud. Włączyć opcję Backup w iCloud. Stuknąć Utwórz backup teraz.

Ważne jest żeby iPhone połączony był z Siecią Wi-Fi, ponieważ podczas tworzenia backupu do chmury wysyłanych jest wiele danych.

Sposób tworzenia kopii zapasowej na komputerze Mac oraz PC został opisany na stronach wsparcia technicznego Apple.

Jeśli z iPhonem połączony w parę jest zegarek Apple Watch to należy go rozłączyć.

Jak usunąć dane z iPhone’a?

Przywracanie iPhone’a do ustawień fabrycznych nie jest skomplikowaną operacją. Aby to zrobić należy:

Otworzyć aplikację Ustawienia i stuknąć kolejno: Ogólne > Przenieś zawartość lub wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Jeśli aktywna jest usługa Znajdź to konieczne będzie podanie danych do logowania do konta Apple ID aby ją wyłączyć. Wprowadzić kod urządzenia. Stuknąć Wymaż.

Operacja potrwa kilka minut. W jej trakcie iPhone kilkukrotnie uruchomi się ponownie, a następnie włączy się i będzie gotowy do ponownej konfiguracji.

Jak wyczyścić iPhone’a z zabrudzeń?

Na stronach wsparcia technicznego Apple znaleźć można nawet informacje o tym w jaki sposób należy czyścić iPhone’a i jakich środków do tego używać.

Firma zaleca, aby przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć telefon oraz odłączyć od niego wszystkie przewody. Do czyszczenia należy używać ściereczki do okularów. W przypadku poważnych zabrudzeń można zwilżyć ją wodą z mydłem. Trzeba przy tym uważać, aby woda nie dostała się do otworów w obudowie. Nie należy używać środków do czyszczenia, ponieważ mogą one zniszczyć powłokę chroniącą ekran, ani sprężonego powietrza.

Tak przygotowanego iPhone’a oddać w ręce nowego właściciela.