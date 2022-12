Jak ustawić nowego iPhone'a lub nowego iPada. W tym poradniku przeprowadzimy Cię krok po kroku po procesie konfiguracji nowego sprzętu do Apple.

Masz nowego iPhone’a? Podpowiadamy jak go skonfigurować

Jeśli czytasz ten poradnik to prawdopodobnie jesteś jednym z tych szczęśliwców, którzy pod choinką znaleźli swojego pierwszego iPhone’a lub iPada. W tym poradniku znajduje się wszystko co musisz wiedzieć na temat konfiguracji nowych urządzeń mobilnych marki Apple. Dodajmy, że zarówno w przypadku smartfonów jak i tabletów marki Apple proces ten przebiega tak samo. Nie wiesz, jak skonfigurować nowego iPhone’a? Spieszymy z pomocą.

Konfiguracja iPhone’a krok po kroku

Wszystkie nowe modele smartfonów marki Apple uruchamia się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, który znajduje się mniej więcej na dwóch trzecich wysokości prawej krawędzi.

Następnie należy wybrać język systemu operacyjnego oraz kraj lub region, w którym działać będzie iPhone.

Ścieżka postępowania różni się w zależności od tego czy użytkownik posiada już innego, na przykład starszego iPhone’a lub smartfona z Androidem i chce przenieść z tych urządzeń dane czy smartfon Apple ma zostać skonfigurowany jako zupełnie nowe urządzenie. My skupimy się na drugim i trzecim przypadku. Jest to więc poradnik dla nowicjuszy w świecie Apple.

Aby zatem skonfigurować iPhone’a jako zupełnie nowe urządzenie lub przenieść dane ze smartfona z Androidem należy wybrać opcję Skonfiguruj ręcznie.

Następnie należy wyszukać dostępną sieć Wi-Fi.

Na kolejnym ekranie wpisać hasło dostępu do tej sieci i stuknąć w Przyłącz się, a na kolejnym widoku w prawym górnym rogu stuknąć Dalej.

Pojawi się informacja o aktywacji iPhone’a, która zgodnie z tym co jest napisane na ekranie może potrwać kilka minut.

Zamiast wykorzystania sieci Wi-Fi można użyć sieci komórkowej, ale w tym celu należy najpierw włożyć do iPhone’a kartę SIM. Za pomocą dołożonego do zestawu narzędzia otworzyć kieszeń karty SIM, która znajduje się na prawej krawędzi.

Wystarczy włożyć to narzędzie w niewielki otwór i pchnąć w stronę iPhone’a. Włożyć kartę w kieszeń tak by jej ścięty narożnik znajdował się w pasującym do niego narożniku kieszeni.

Następnie z powrotem włożyć kieszeń. Do tego celu nie trzeba już używać wspomnianego wyżej narzędzia.

Wróćmy do konfiguracji. Na ekranie Dane i prywatność należy stuknąć Dalej.

Następnie należy skonfigurować funkcję Touch ID lub Face ID, zależnie od posiadanego modelu. Pierwsza to autoryzacja na podstawie linii papilarnych użytkownika i jest dostępna między innymi w najnowszym modelu iPhone’a SE, a druga wykorzystuje do tego skanowanie twarzy i zaimplementowano ją w większości innych nowych modeli, na przykład w iPhonie 14 Pro Max. Konfiguracja nie jest skomplikowana, a na ekranie wyświetlane są szczegółowe wskazówki, więc z pewnością każdy sobie z tym poradzi.

Następnie należy utworzyć kod do odblokowywania iPhone’a. Domyślnie jest 6-cyfrowy, ale stukając w Opcje kodu można wybrać inny rodzaj zabezpieczenia. Im bardziej skomplikowany kod tym trudniej go złamać, ale sugerujemy wybranie domyślnej opcji. Aby ustawić kod należy wpisać go dwukrotnie.

Następnie pojawi się ekran Aplikacje i dane. Pierwsze trzy opcje dotyczą tych, którzy mieli już wcześniej iPhone’a i chcą odtworzyć jego kopię na nowym modelu. Kolejna możliwość to przeniesienie danych z telefonu z Androidem lub uruchomienie „czystego” iPhone’a.

Jak przenieść dane z Androida na iPhone’a?

Aby przenieść dane z urządzenia systemem Android, oba smartfony należy podłączyć do tej samej sieci Wi-Fi oraz do zasilania. Na urządzeniu z Androidem uruchomić aplikację Przenieś do iOS. Na iPhonie pojawi się 6-cyfrowy bądź 10-cyfrowy kod, który należy wpisać w aplikacji na telefonie z Androidem. Następnie na starym smartfonie stuknąć Połącz, a na kolejnym ekranie wybrać dane, które mają zostać przeniesione na iPhone’a i stuknąć Dalej. Nie wolno odłączać smartfonów od zasilania przed tym, gdy na iPhonie zakończy się cały proces. Teraz na iPhonie wystarczy stuknąć Dalej, a na smartfonie z Androidem Gotowe (Done).

Następnie wyświetli się ekran logowania do konta Apple ID. To samo stanie się, gdy wcześniej wybierzemy opcję Nie przenoś aplikacji i danych.

Jeśli użytkownik posiada konto Apple ID to wystarczy się zalogować. W przeciwnym wypadku należy stuknąć Nie pamiętasz hasła lub nie masz Apple ID?, a następnie wybrać Utwórz bezpłatny Apple ID. Na kolejnych ekranach pojawią się szczegółowe wskazówki, które prowadzą przez cały proces.

Po założeniu konta i zalogowaniu się należy zaakceptować Warunki i zasady, po czym pojawi się powiadomienie o trwającej konfiguracji Apple ID. Gdy zniknie należy ustawić pozostałe usługi, takie jak lokalizacja, Analizy iPhone’a i Analizy aplikacji. Ja zawsze pozwalam na wszystko. Portfel, czyli płatności za pośrednictwem usługi Apple Pay, można skonfigurować później.

To już koniec konfiguracji. W ostatnim kroku pojawi się komunikat iPhone wita, a po stuknięciu w Zaczynamy naszym oczom pokaże się ekran początkowy.

Prawda, że nie jest to trudne? Miłego korzystania z Waszych nowych iPhone’ów i iPadów.

Zdjęcia: Archiwum własne (iPhone SE 1. generacji), grafiki: Apple