Niechciane telefony od nieznanych nadawców to prawdziwa udręka. Na szczęście nie zawsze musimy odbierać połączenie, aby przekonać się, kto dzwoni. Są też inne sposoby, znajdziesz je w dzisiejszym poradniku.

Niekiedy na wyświetlaczu telefonu widnieje nieznany nam numer. Nie jest podpisany i nie ma powiązania z żadnym z kontaktów. Zastanawiasz się czasami, czyj to numer telefonu? W dzisiejszym poradniku podpowiemy, jak sprawdzić właściciela numeru telefonu za darmo. Jest na to kilka skutecznych sposobów.

Sposoby na sprawdzenie, czyj to numer telefonu

Możemy sprawdzić, czyj to numer komórkowy na różne sposoby. Najprościej jest po prostu skorzystać z wyszukiwarki Google. Mamy do niej w końcu dostęp zarówno z komputera, jak i na samym smartfonie. Jak sprawdzić właściciela numeru telefonu za darmo w Google? Po prostu wpisujemy interesujący nas numer telefonu w pasku wyszukiwarki. W przypadku popularnych firm (np. często dzwoniących do wielu osób z różnymi reklamami) od razu zobaczymy interesującą nas informację.

Możemy również posłużyć się w tym celu jednym z serwisów internetowych. To sami użytkownicy Internetu dodają tam wpisy z informacjami o właścicielu numeru telefonu.

Nasze smartfony z roku na rok stają się coraz mądrzejsze. Wśród przydatnych funkcji mamy również rozpoznawanie numerów telefonu. Taką opcję znajdziemy w wielu nowoczesnych telefonach z systemem Android. Funkcja ta działa dość sprawnie - po prostu wyszukuje w sieci informacji na temat właściciela danego numeru. Wtedy zobaczymy je na ekranie telefonu. Czasem od razu zostanie też wyświetlona informacja o podejrzeniu spamu. Zwykle oznacza to telefony z reklamami, zgłoszone jako spam przez innych użytkowników.

Jak sprawdzić właściciela numeru telefonu za darmo? Najlepsze strony www

W sieci istnieje wiele stron z informacjami, czyj to numer komórkowy. Dane trafiają tam od samych użytkowników. Wpisują tam podstawowe informacje na temat podmiotu, od którego otrzymują połączenia. Niekiedy są to banki, firmy ubezpieczeniowe, pożyczkodawcy, urzędy, czy inne instytucje. Czasem dostajemy też telefony od oszustów, którzy mogą choćby podszywać się pod bank.

Sprawdzając informacje o tym, czyj to numer telefonu, możesz skorzystać z następujących stron www:

Jak sprawdzić numer telefonu na powyższych stronach? Wszystkie zwykle działają w podobny sposób. Po wejściu na portal szukamy pola z wyszukiwarką numerów. Po prostu wklejamy (lub przepisujemy) numer telefonu, który chcemy sprawdzić. Przechodzimy do wyszukania i widzimy listę wyników. Najczęściej są to komentarze internautów. Szybko znajdziesz tam informacje na temat nazwy firmy, banku, czy innej instytucji korzystającej z takiego numeru telefonu.

Pamiętaj przy tym, że najczęściej dodanie komentarza do takiej strony jest bardzo szybkie i proste. Administracja raczej nie weryfikuje też podanych tam informacji. Jeśli wynikiem wyszukiwania jest jedynie jeden komentarz, nie musi być rzetelną i prawdziwą informacją. Warto więc znaleźć miejsce, w którym interesujące nas informacje powtarzają się wielokrotnie. Wtedy możemy być właściwie pewni, że dane są prawidłowe.

Nie wiesz, czyj to numer telefonu - sprawdź za darmo w Google

Jak sprawdzić właściciela numeru telefonu za darmo przy pomocy Google? Tu proces weryfikacji jest najprostszy. Wystarczy skopiować (lub przenieść) interesujący nas numer telefonu i wkleić go do paska wyszukiwarki. Możemy dodatkowo uzupełnić zapytanie, dopisując do numeru “kto dzwoni”, “czyj to numer”, czy “sprawdź numer telefonu”. Odpowiedzią powinna być lista wyników wyszukiwania. Jeśli znajdziemy na niej identyczny do sprawdzanego numer - od razu zobaczymy, kto dzwonił.

W tej sytuacji warto jednak zaznaczyć, żę wyszukiwarka Google niekiedy wyświetli nam nie identyczny, a bardzo podobny numer telefonu (np. różniący się jedną cyfrą). Oczywiście, oznacza to, że mamy do czynienia z zupełnie inną osobą, firmą lub instytucją. Warto więc upewnić się, że skopiowany i wyszukany numer komórkowy zgadza się z informacjami w sieci.

Instrukcja krok po kroku jak sprawdzić właściciela numeru telefonu za darmo w Google:

Widzisz na ekranie nieznany numer telefonu (nie widniejący na liście kontaktów) Skopiuj numer do schowka (zwykle mamy tę opcję po dłuższym przyciśnięciu palcem na ekranie w miejscu wyświetlania numeru) Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę google.com (lub skorzystaj z widżetu na ekranie, jeśli z takiego korzystasz) Naciśnij dłużej na polu wyszukiwania i wybierz opcję “Wklej”, alternatywnie: przepisz numer telefonu Za numerem dopisz “czyj to numer” lub podobne pytanie Sprawdź wyniki wyszukiwania. Upewnij się, że informacje na temat osoby dzwoniącej pokrywają się z numerem telefonu, który do Ciebie dzwonił Jeśli numer telefonu powiązany jest z firmą, której nie kojarzysz lub nie chcesz odbierać od nich telefonów - możesz zablokować numer telefonu (tu znajdziesz informacje na temat tego, jak zablokować czyjś numer)

Aplikacje do sprawdzenia czyj to numer komórkowy

Nowoczesne smartfony z Android, iOS i innymi systemami operacyjnymi pozwalają na instalację dodatkowego oprogramowania. W sklepie z aplikacjami znajdziemy również darmowe aplikacje do sprawdzania, kto dzwoni. Niektóre z nich integrują się z dialerem (aplikacją do dzwonienia na Twoim smartfonie) i automatycznie wyświetlą, że dany numer należy do konkretnej osoby lub instytucji (jeśli uda się ją znaleźć i określić).

Pamiętaj jednak, że kolejna aplikacja nie tylko zajmuje miejsce w pamięci telefonu, może też być pewnym obciążeniem dla jego podzespołów. Takie rozwiązanie wydaje się więc dobre, jeśli często chcesz sprawdzić, czyj numer telefonu do Ciebie dzwoni. Gdy ma to miejsce sporadycznie, korzystanie ze stron internetowych lub wyszukiwarki Google wydają sie jednak rozsądniej szym wyborem.