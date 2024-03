W tym rankingu znajdziesz telefony niepochodzące z Chin, a dokładniej z Chińskiej Republiki Ludowej. Zamiast nich polecamy między innymi japońskie smartfony, koreańskie smartfony, a także amerykańskie oraz europejskie. Zobacz jakie telefony niechińskie warto kupić.

Jeśli niechińskie smartfony, to jakie?

Odrzuć Xiaomi, Redmi, Poco, Vivo, Realme, Oppo, OnePlus, Motorola (Lenovo), TCL, Huawei i pozbywasz się większości modeli popularnych w Polsce. Odpadają przede wszystkim telefony tanie i klasy średniej, a jak wiadomo, to właśnie one wybierane są bardzo często. Czy w ogóle można kupić telefon dobry i nie pochodzący z Chin? Okazuje się, że tak. Nie jest to trudne, po prostu wybór producentów jest dość skromny.

Jakie są marki telefonów nie z Chin?

Pomijając marki mało znane i trudno dostępne, warto wyróżnić między innymi koreańskie marki telefonów, europejskie marki telefonów oraz marki z innych państw:

Samsung (Korea Południowa),

(Korea Południowa), Apple (USA),

(USA), Google (USA),

(USA), Sony (Japonia),

(Japonia), Nokia (Finlandia),

(Finlandia), CAT (Anglia),

(Anglia), Asus (Tajwan).

UWAGA! Są to marki niepochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, ale oprócz niej jest jeszcze Republika Chińska, czyli Tajwan. Ze względu na nazwę kraju firmy z Republiki Chińskiej można wciąż nazwać chińskimi, ale nie są to producenci “ludowo-chińscy”. Dla wielu osób może to być duża różnica. Z Tajwanu pochodzi choćby Asus. Jest też HTC, ale ich smartfony są obecnie niszowe.

Smartfony nie z Chin. Polecane modele:

Czy Motorola jest chińska?

Smartfony pod marką Motorola tworzy firma Motorola Mobility, która należy do chińskiej firmy Lenovo. Prawdziwe jest więc twierdzenie, że Motorola jest chińska, ale odnosi się to tylko do urządzeń mobilnych. Oprócz tego jest jeszcze amerykańska Motorola Solutions, która zajmuje się sprzętem telekomunikacyjnym i zabezpieczeniami, ale nie produkuje smartfonów.

Smartfon nie z Chin, ale pewnie i tak będzie wyprodukowany w Chinach

Trudno jest skutecznie walczyć z tanimi chińskimi telefonami, bo cechują się one bardzo dobrą relacją ceny do możliwości i jakości. Wielu potencjalnych klientów szukając nowego telefonu zwraca uwagę na to, by był on po prostu opłacalny, a chińskie telefony takie są. Szczególnie tańsze modele w cenie do 1500 zł, będące optymalną propozycją dla większości z nas. Przykładem jest choćby seria Redmi Note 12 czy telefony marki Poco, ale konkurencyjnych modeli jest o wiele więcej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz używać smartfonów chińskich marek, to możesz wybrać jeden z poniższych modeli. Pamiętaj jednak, że wciąż jest duża szansa, że będziesz wspierać Chiny jako państwo, bo wiele telefonów ”zachodnich marek” jest produkowanych właśnie w Chinach.

Innymi słowy nawet zakup iPhone'a pośrednio wspiera chińską siłę roboczą, chińskie fabryki i chińskie firmy, które są właścicielami tych fabryk. Odprowadzają one podatki w Chinach, zasilając budżet tego państwa. Obecnie ciężko jest coś na to poradzić. Znaczna część współczesnego świata produkuje w Chinach, bo tam jest taniej.

Ranking telefonów nie z Chin

Apple iPhone 15 – najlepszy amerykański smartfon do 4000 złotych Ocena benchmark.pl









4,7/5 Pierwsza propozycja to smartfon amerykańskiej firmy Apple. To jeden z czterech najnowszych modeli, które zaprezentowane zostały we wrześniu ubiegłego roku. Do wysokiej jakości wykonania smartfonów tej marki nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Co więcej, charakteryzują się one także długim wsparciem, więc najnowszy iPhone może być zakupem na lata. Nowe modele otrzymały między innymi wyświetlacz o maksymalnej jasności wynoszącej 2000 nitów, dwukrotny zoom optyczny, port USB-C oraz wyspę Dynamic Island, która zastąpiła nielubiany przez wielu notch. Plusem jest także wydajny procesor Apple A16, który zapewnia płynną pracę oraz stosunkowo niewielkie zużycie energii, co przekłada się na przyzwoicie długi czas pracy na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 17

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 12 Mpx

Waga 171 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S24 – dobry niechiński smartfon Ocena benchmark.pl









4,7/5 Kolejna pozycja w naszym rankingu to smartfon marki Samsung, która pochodzi z Korei Południowej. Galaxy S24 to bezpośredni konkurent opisanego wyżej iPhone’a. Smartfon ma bardzo dobry aparat, pojemną baterię oraz wydajny procesor Samsung Exynos 2400, który bez problemu obsłuży wszystkie zaawansowane funkcje tego telefonu. Największą nowością w tym smartfonie jest możliwość wykorzystania zaawansowanych funkcji związanych z technologią sztucznej inteligencji, na przykład bieżące tłumaczenie rozmów telefonicznych na inny język czy inteligentna korekta zdjęć z wykorzystaniem AI. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2400

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 10 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 167 g

Samsung Galaxy A54 5G – smartfon nie z Chin za rozsądną cenę Ocena benchmark.pl









4,4/5 Co prawda, niedawno odbyła się premiera Galaxy A55, ale proponowany model to nadal świetny smartfon za rozsądną cenę. Za około 2500 złotych można bowiem zakupić telefon z certyfikatem IP67, zestawem trzech zaawansowanych aparatów, baterią o pojemności wynoszącej 5000 mAh oraz wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,4 cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Dołożyć do tego trzeba optyczną stabilizację obrazu, niezły tryb nocny oraz obsługę dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Wszystko to obsługiwane jest przez procesor Samsung Exynos 1380. Prawda, że to całkiem sporo za tę cenę? Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1380

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 202 g

Apple iPhone 13 – smartfon Apple do 3000 złotych Ocena benchmark.pl









4,9/5 Kolejny smartfon marki Apple, który zaliczyć trzeba do tak zwanej wyższej, ale nie najwyższej, półki, zarówno jeśli chodzi o cenę, jak i o możliwości. Wyposażono go między innymi w wyświetlacz typu OLED z przekątną 6,1 cala i odświeżaniem wynoszącym 60 Hz, czip A15 Bionic oraz dwa obiektywy – główny oraz ultraszerokokątny, każdy o rozdzielczości 12 MP. To smartfon dla nieco mniej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie wysoką jakość wykonania oraz prostą obsługę telefonu. Dla niektórych minusem będzie pewnie notch, czyli wcięcie przy górnej krawędzi ekranu, które nie jest już cechą charakterystyczną najnowszych modeli. Jednak w praktyce nie przeszkadza on w obsłudze, a stosunkowo niewysoka cena pozwala przymknąć oko na fakt jego obecności. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 173 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone SE 2022 - amerykański smartfon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 iPhone SE ma wadę w postaci dużych ramek nad i pod wyświetlaczem, a sam ekran nie jest wykonany w technologii AMOLED oferującej lepsze kolory i wyższy kontrast, ale realnie korzysta się z niego bardzo komfortowo. Nie przeszkadza zbyt mocno nawet mała bateria, bo świetna optymalizacja sprawia, że telefon i tak działa minimum 1 pełny dzień na baterii, a czasami więcej. Ma też bezprzewodowe ładowanie akumulatora. Ważną zaletą jest bardzo wysoka wydajność i rewelacyjna płynność działania. Robi też bardzo dobre zdjęcia aparatem tylnym, nagrywa filmy 4K, ma dobre głośniki stereo, szybki czytnik linii papilarnych, a wszystko to zamknięte jest w wodoszczelnej obudowie IP67. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

Google Pixel 8 - dobry telefon nie z Chin Ocena benchmark.pl









4,6/5 Można pokusić się o stwierdzenie, że Pixel 8 to swego rodzaju odpowiednik iPhone’a w świecie smartfonów z Androidem. Zarówno za sprzęt, jak i za oprogramowanie odpowiada jedna firma – w tym przypadku amerykański gigant Google. Pixel 8 wyposażony został w czip Google Tensor G3, który zaprojektowany jest pod kątem obsługi funkcji związanych z technologią sztucznej inteligencji. Wykorzystywana jest ona między innymi w fotografii, wideo, jak i w codziennym funkcjonowaniu tego smartfona. Pixel 8 ma 6,2-calowy wyświetlacz OLED z odświeżaniem do 120 Hz, 8 GB pamięci RAM oraz dwa aparaty o rozdzielczości 50 MP i 12 MP. Warto wspomnieć także o obsłudze Wi-Fi 7, certyfikacie IP68 oraz baterii o pojemności 4575 mAh i szybkim ładowaniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor G3

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 187 g

Sony Xperia 1 V – japoński smartfon do zdjęć Ocena benchmark.pl









4,8/5 Tym razem smartfon japońskiej firmy Sony, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Xperia 1 V to zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów tej marki. Smartfon skupia się na możliwościach związanych z fotografią i nagrywaniem wideo. Telefon wyposażono w trzy obiektywy – 16mm, 24mm oraz 85-125 mm i wiele rozwiązań mających na celu poprawę jakości zdjęć, co daje szerokie spektrum zastosowań. Jest też wyświetlacz 4K HDR OLED o przekątnej 6,5 cala z odświeżaniem do 120 Hz. Smartfon ma także dobre głośniki oraz wspiera kodek LDAC, czyli odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Całość dopełnia akumulator o pojemności 5000 mAh oraz procesor Snapdragon 8 Gen 2 i 12 GB RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x1644 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 12 + 52 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 187 g

CAT S75 – wytrzymały smartfon nie z Chin Ocena benchmark.pl









4,3/5 W naszym zestawieniu, w którym znajdują się niechińskie smartfony jest także miejsce dla wytrzymałego telefonu marki CAT. Nie może on konkurować z topowymi smartfonami pod względem wydajności czy możliwości fotograficznych, ale nie ma sobie równych pod względem odporności na uszkodzenia mechaniczne i różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Nie straszne mu piasek, kurz czy pył. Działa w skrajnych temperaturach, a na głębokości 5 metrów może być zanurzony przez 45 minut. Smartfon posiada wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala z odświeżaniem do 120 Hz, a o wydajność dba procesor MediaTek Dimensity 930 oraz 6 GB pamięci RAM. Są także trzy tylne obiektywy, obsługa 5G oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 930

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 268 g

Nokia G42 - dobry europejski telefon Ocena benchmark.pl









4,2/5 Telefony komórkowe marki Nokia były niegdyś marzeniem większości z nas, a o kultowej Nokii 3310, która swoją premierę miała 24 lata temu, żartuje się do tej pory. Jednak Nokia, czyli firma z Finlandii, nigdy nie była i nie jest liderem na rynku smartfonów, ale mówiąc o niechińskich telefonach trudno o niej nie wspomnieć. Modelem godnym uwagi jest Nokia G42, która kosztuje około 1000 złotych. Mamy tutaj do czynienia między innymi z wyświetlaczem IPS TFT o rozdzielczości 720 na 1612 pikseli z przekątną 6,65 cala, procesorem Qualcomm Snapdragon 480+, 6 GB pamięci RAM, trzema aparatami, obsługą 5G i baterią 5000 mAh. Całkiem nieźle. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,56 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1612x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 480 5G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 194 g

Asus ZenFone 10 - telefon inny niż chiński Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ostatnia propozycja to smartfon tajwańskiej firmy Asus, która znana jest przede wszystkim z produkcji podzespołów komputerowych i komputerów stacjonarnych oraz przenośnych. W swojej ofercie ma także całkiem niezłe smartfony, a jednym z nich jest właśnie ZenFone 10. Wyposażono go między innymi w 5,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 na 1800 pikseli z odświeżaniem do 144 Hz, baterię o pojemności 4300 mAh oraz dwa tylne obiektywy. Warto także wspomnieć o wbudowanym „gimbalu”, dzięki któremu smartfon nagrywa filmy bez wstrząsów – tak przynajmniej twierdzi producent. Za płynność działania odpowiada wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 8 GB pamięci RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 5,92 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję

Najlepszy smartfon który nie jest produkowany w Chinach?

Wśród najlepszych telefonów spoza Chińskiej Republiki Ludowej warto wymienić urządzenia takich gigantów jak chociażby Samsung oraz Apple. Produkowane przez nich smartfony są wodoszczelne, robią piękne zdjęcia i filmy oraz wyposażone są nowoczesną łączność bezprzewodową. Warto jednak dodać, że każdy smartfon, który znalazł się w naszym zestawieniu wart jest uwagi. Wybór zależy przede wszystkim od potrzeb i oczekiwań użytkownika.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.