Jak ustawić makro na klawiaturze? Co to jest makro i dlaczego jest przydatne. Czy używanie makr w grach jest legalne?

Ustawianie makra - tajna magia czy pikuś?

Makro to funkcja zautomatyzowania działania myszki i/lub klawiatury – rzecz zdawać by się mogło oczywista, a jednak dla wielu pozostaje tajemnicza. Postaramy się przybliżyć Wam, jakie korzyści (oraz zagrożenia) płyną z używania tej funkcji.

Narzędzia do tworzenia makr są niemalże tak stare, jak same systemy operacyjne. Człowiek od zawsze dążył do ułatwiania sobie pracy i można zauważyć, że kolejne odsłony systemów „dla ludu” jak Windows, czy Android (o MacOS nawet nie wspominając), są w głównej mierze tak zmieniane, aby ich obsługa była coraz łatwiejsza. Obecnie doszliśmy już do takiego punktu, że do zwykłego użytkowania komputera niczego sobie bardziej ułatwiać nie potrzeba. Ale czy tak samo ma się sytuacja w bardziej specjalistycznych aplikacjach, włączając w to gry?

Co to jest makro?

To może na początek szybkie przypomnienie, czym są makra. Pojęcie to określa zestaw wcześniej przygotowanych instrukcji, składających się w algorytm wykonywany na żądanie przez komputer. Innymi słowy możemy przygotować bardzo precyzyjną instrukcję dla komputera, dzięki której wykona za nas wskazane czynności bezpośrednio po aktywowaniu makra (np. wciskając dedykowany jemu przycisk). W głównej mierze dotyczy to akcji takich, jak naciśnięcie klawisza, wpisanie jakiegoś słowa (lub zdania), czy ruch lub kliknięcie myszką z dokładnie określonymi odstępami pomiędzy kolejnymi zdarzeniami.

Makro zwykle dotyczy odtworzenia sekwencji wciśnięć klawiatury, ale może też wykonywać za nas ruchy myszką

Ogólnie rzecz ujmując, makro ma ułatwić nam życie poprzez automatyzację pewnych czynności. Ułatwienie pracy lub gry to, wiadomo, zysk czasu, a czas to zwykle pieniądz. Warto wobec tego wiedzieć przynajmniej, o czym mowa.

Czy potrzebuję specjalnego sprzętu, aby używać makro?

Do obsługi automatyzacji przez makra w zasadzie wystarczy jedna z wielu darmowych aplikacji, jednak wysoce wskazane jest, aby nasza klawiatura lub myszka posiadały dodatkowe klawisze, które nie mają innego celu. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby wykorzystać standardowe klawisze, które nie mają zastosowania w danej grze lub aplikacji, ale nie jest to aż tak wygodne.



Słyszeliśmy, że lubisz klawiatury, więc zamontowaliśmy do Twojej mniejszą, dodatkową klawiaturę…

W przypadku bardziej profesjonalnych zastosowań, włączając w to również streaming wideo, bardzo przydatne mogą okazać się dodatkowe zestawy klawiszy – zwłaszcza, że zwykle w zestawie otrzymamy bardzo dobrą i wygodną aplikację do tworzenia skryptów. To już oczywiście tanie nie jest, ale znacząco podnosi komfort pracy z komputerem.



Jedna z firm zdołała raczej zdominować rynek akcesoriów dla streamerów, ale zdecydowanie nie jest jedyna na rynku dla profesjonalistów.

Ostatecznie obecnie spora część klawiatur dla graczy posiada funkcję tworzenia makro oraz zmiany działania każdego klawisza. Dotyczy to również świeższych laptopów gamingowych (jak np. testowany przez nas Dream Machines). Często funkcjonalność, jaką oferują, w zupełności wystarczy do nieprofesjonalnych zastosowań.

Do czego realnie można takie makro użyć?

Zastosowań dla makr jest tyle, ile ich sami sobie wymyślimy :) W głównej mierze zależą od pakietu aplikacji, z jakich korzystamy. Dla pewnego uproszenia podzielimy takie przykłady na trzy typy zastosowań.

Makra w grach – czyli jak zyskać przewagę na pograniczu uczciwości

Dzisiejsze gry to już nie to, co kiedyś, gdzie do sterowania używaliśmy tylko czterech strzałek, spacji, control i jednego albo dwóch przycisków do zmiany broni (Doom Classic). Typowe gry MOBA często operują na kombinacjach klawiszy do wyzwalania konkretnych umiejętności naszej postaci. W grach RTS w sumie od zawsze skróty klawiszowe były w użyciu. Przykładowo w takim Age of Empires II, aby rozpocząć produkcję robotników należy wcisnąć przycisk H, a następnie tyle razy przycisk C ile chcemy dodać chłopów do kolejki. Niby nic wymagającego, ale możemy sobie takie działanie przypiąć pod jeden klawisz, dzięki czemu jeden klik zastąpi kilkanaście.

Zaoszczędzone sekundy na klikaniu całych sekwencji potrafią nieraz zadecydować o wyniku meczu

W bardziej współczesnych grach można sobie pomóc w podobnym stopniu – przykładowo w nadal popularnym CS:GO możemy przy pomocy Razer Synapse (oprogramowanie dla myszek tego producenta) ustawić redukcję odrzutu broni. Polega to na tym, że wciśnięcie klawisza myszy (ciągłe) jest przez aplikację przerywane na ustawiony przez nas czas.



Powyżej widać, jak zmienia się celność ognia stałego, w zależności od ustawionego odstępu między kliknięciami w makro.

Sprawia to, że możemy znacznie celniej strzelać bez trenowania optymalnej częstotliwości ognia. Oczywiście takie zastosowanie makra może uchodzić za mało uczciwe wobec przeciwników, a wykryte może skończyć się nawet blokadą konta. Używajcie go zatem na własną odpowiedzialność.



Programując makra do gry, zawsze miejcie na uwadze zasady fair play.

Ostatecznie w praktycznie każdej grze bardzo dobrze jest sobie przypisać do klawiszy funkcyjnych komunikaty dla drużyny. Nic tak nie podnosi morale drużyny, jak szybkie wpisanie „GG EZ” po pokonaniu przeciwnika na linii w LoLu. A już bardziej na poważnie pisząc, to z pewnością sami często docenilibyście możliwość szybkiego wysłania wiadomości, której nie da się idealnie oddać poprzez system komunikacji wbudowany w grę (na przykład „Jungler, może zajrzyj czasem na top?” ;) ).

Makra podczas streamowania

Przechodząc z gier do bardziej zaawansowanej czynności, jaką jest ich transmitowanie na żywo, od razu znajdziemy dużo więcej zastosowań dla makr. W takim przypadku można znaleźć już dedykowane zestawy klawiszy z makrami. Podstawowe czynności, takie jak zmiana kamery/ujęcia, emisja przygotowanego wcześniej bloku (np. reklamowego), awaryjne wstrzymanie transmisji, zawsze warto mieć pod ręką, aby z nich korzystać bez rozpraszania się.



Do zawodowego streamowania nie potrzeba niczyjej pomocy - wystarczą odpowiednie makra.

Dobra wiadomość jest taka, że sprzęt, który może służyć za panel z makrami, macie już w kieszeni – zgadza się, są dostępne aplikacje, które po połączeniu z PC zmieniają nasz telefon (lub tablet) w panel sterowania makrami. Mając do dyspozycji więcej klawiszy, można przygotować bardzo rozbudowany spektakl, którym zarządzać będziemy całkowicie samodzielnie. Oczywiście takie zastosowanie można łączyć również z używaniem makr w samej grze.

Makra dla zastosowań profesjonalnych

Dalej płynnie przechodząc w bardziej zaawansowane czynności należy zaznaczyć, że praca w programach do edycji wideo bez panelu z makrami jest wręcz katorgą. Nawet, jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z postprodukcją, to szybko zauważysz, jak dużo menu trzeba przeklikiwać w takim Adobe Premiere, aby dodać prosty efekt. To wszystko można przełożyć na makra.



Takie cacuszko kosztuje nie mało, ale wynosi pracę nad edycją na zupełnie nowy level!

Tu kwestia używania makr jest w sumie tak oczywista dla osób się tematem zajmujących, że nie bardzo widzimy sens się o tym rozpisywać :) Dajcie znać w komentarzach czy używaliście już makr, a jeśli tak, to do czego najczęściej. A jeżeli to Wasz pierwszy kontakt z tym pojęciem, to mamy nadzieję, że temat rozjaśniliśmy.

