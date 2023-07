Jak się bronić przed letnimi upałami? Najczęściej w grę wchodzi wentylator lub klimatyzacja. Nie każdy jednak wie, ile taki sprzęt pobiera energii elektrycznej.

Za oknem robi się coraz goręcej, a pogoda serwuje nam pierwsze upały. Taka aura sprawia, że w naszych domach robi się coraz goręcej i zastanawiamy się nad możliwościami poprawy komfortu życia – najczęściej w grę wchodzi zakup wentylatora, ale coraz częściej można się spotkać z montażem klimatyzacji.

Każde urządzenie ma swoje zalety i wady. Wentylator jest dużo prostszy w montażu, bo można go ustawić praktycznie w dowolnym miejscu. Niestety nie zapewnia tak dobrych możliwości jak klimatyzator – nie chłodzi powietrza, a jedynie wymusza jego obieg. W jaki sposób więc chłodzi? Tu odsyłamy was do pojęcia temperatury odczuwalnej. Z drugiej strony, klimatyzator jest trudniejszy w montażu, ale pozwala idealnie dostosować temperaturę do naszych potrzeb (też ją zwiększyć, gdy jest za zimno). Naturalnie klimatyzator jest dużo droższy w zakupie.

Osobną kwestią jest koszt eksploatacji wentylatora i klimatyzatora. Chociaż nie są to najbardziej energochłonne urządzenia, jakie użytkujemy w domu, niektórzy i tak mogą być zaskoczeni zużyciem i kosztami energii elektrycznej.

Wentylator vs klimatyzacja - ile zapłacimy za miesiąc

Wentylator to dużo mniejsze urządzenie, które cechuje się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną – w zależności od modelu, dobry wentylator pobiera około 25 – 50 W mocy. Zakładając, że urządzenie codziennie działa włączone przez 6 godzin, a średni koszt 1 kWh wynosi 70 gr, w skali miesiąca zapłacimy około 3 – 6 złotych.

W przypadku klimatyzatora sprawa jest bardziej skomplikowana, bo ważny jest odpowiedni dobór mocy klimatyzatora – przyjmuje się, że na każde 10 m2 powierzchni powinno przypadać 1000 W mocy chłodniczej urządzenia. Można zatem założyć, że przy pomieszczeniu 30 m2 nasz klimatyzator powinien mieć 3000 W mocy chłodniczej. Takie urządzenie będzie pobierać około 1000 W na maksymalnej wydajności, ale pobór mocy będzie zależny od ustawionej mocy – realnie może wynosić około 500 - 750 W. Ważna jest też odpowiednia konfiguracja klimatyzatora.

W takim przypadku, przy tych samych założeniach co do liczby włączonych godzin i koszów 1 kWh, za działanie klimy w skali miesiąca zapłacimy około 60 – 90 złotych. Pobór energii jest dużo wyższy względem wentylatora, ale nie będzie to sprzęt, który pobiera najwięcej prądu w naszym domu.

Czy warto montować klimatyzację? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć samodzielnie, uwzględniając wszystkie oczekiwania oraz wady i zalety urządzenia. Alternatywą może być też przenośny klimatyzator.