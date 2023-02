Jak zaktualizować telefon z systemem Android? W tym poradniku pokazuję krok po kroku jak to zrobić na smartfonach Samsung, Realme, POCO, Redmi, Motorola, Asus i Google Pixel. Sprawdź gdzie znaleźć aktualizację systemu.

Jak zaktualizować telefon z Androidem?

Większość telefonów z Androidem automatycznie wykrywa dostępność aktualizacji i automatycznie powiadamia o nich wtedy, gdy smartfon połączony jest z internetem. Jeśli pojawi się informacja o dostępności aktualizacji na Androidzie, to zazwyczaj wystarczy dotknąć tego powiadomienia, aby przejść bezpośrednio do menu aktualizacji i rozpocząć proces jego pobierania oraz instalowania.

Czasami takie powiadomienie nie pojawia się lub przez przypadek zostaje usunięte. Dlatego w tym poradniku pokazuję jak ręcznie zaktualizować Androida. Są to wskazówki głównie dla osób początkujących.

Pamiętaj o tym przed aktualizacją telefonu

Do pobierania aktualizacji systemu rekomendowane jest połączenie z domową siecią Wi-Fi. Po pierwsze dlatego, że zazwyczaj jest ona szybka i masz do niej zaufanie (możesz ją traktować jako bezpieczną). Ponadto nie zużywasz pakietu internetowego przypisanego do Twojego numeru telefonu. To ważne, bo duże aktualizacje potrafią ważyć kilka gigabajtów.

Często bywa tak, że smartfony pobierają aktualizacje automatycznie tylko wtedy, gdy są połączone z Wi-Fi. Podczas korzystania z internetu mobilnego może być wyświetlane jedynie powiadomienie, a sam proces pobierania trzeba będzie uruchomić ręcznie (według poniższych porad).

Aby pobrać i zainstalować aktualizację Androida upewnij się, że w pamięci telefonu jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Jeśli pamięć masowa (czyli ta dla plików i innych danych użytkownika) jest całkowicie zapchana, to proces aktualizacji może być niemożliwy, a w niektórych przypadkach nawet nie pojawi się powiadomienie o dostępności aktualizacji.

Częstotliwość aktualizacji może być różna w zależności od producenta telefonu. Czysty system Android jest tworzony przez firmę Google, ale w takiej postaci występuje w niewielkiej liczbie smartfonów (głównie Google Pixel). Większość urządzeń ma zmodyfikowany system z nakładką, który nie jest aktualizowany przez Google, lecz przez producenta sprzętu i nakładki. Np. telefony Samsung Galaxy z Androidem aktualizowane są przez firmę Samsung, w oparciu o nowe wersje czystego Androida od Google. Zazwyczaj dzieje się to przynajmniej z lekkim opóźnieniem.

Gdy nowy Android wychodzi na rynek, to nie musi oznaczać, że Twój telefon od razu go dostanie. Nie musi nawet oznaczać, że kiedykolwiek go dostanie. Wszystko zależy od dobrej woli producenta. Mniejsze aktualizacje mogą występować co kilka tygodni lub miesięcy, ale duże (np. aktualizacja z Androida 12 na 13) zdarzają się rzadziej - maksymalnie raz na rok. Czasami w ciągu kilku lat telefon dostaje jedną dużą aktualizację, czasami dwie, a czasami ani jednej.

Dlaczego warto aktualizować system Android?

Przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Producenci dokładają w nich najnowsze łatki i zabezpieczenia chroniące przed włamaniami, wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem. Dodatkowo aktualizacje wprowadzają często nowe funkcje i usprawnienia. Niekiedy mogą przyspieszyć telefon, ale czasami bywa i tak, że go spowalniają. Wina leży zazwyczaj po stronie producenta oprogramowania.

Ważne! Przed aktualizacją warto wykonać kopię zapasową najważniejszych plików na telefonie. Rzadko zdarza się, że aktualizacje kasują prywatne pliki, ale niekiedy mogą wystąpić jakieś bliżej nieokreślone błędy, które zmuszą użytkownika do przywrócenia ustawień fabrycznych w telefonie. Dlatego skopiuj zdjęcia, filmy, muzykę, dokumenty i tym podobne dane, na komputer lub kartę microSD, a ustawienia, zakładki, hasła itp. synchronizuj z kontem Google.

Jak zaktualizować system w telefonie Samsung?

Rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem w prawym, górnym narożniku).

Wejdź w menu Aktualizacja oprogramowania.

Wejdź w menu Pobierz i zainstaluj.

Tutaj możesz sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeśli zostanie ona znaleziona użyj przycisku Instaluj teraz, aby ją pobrać.

Jak zaktualizować system w telefonie Realme?

Jeśli masz telefon realme z Androidem 12 i realme UI 3.0, to rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem w prawym, górnym narożniku).

Wejdź w menu Informacje o urządzeniu.

Dotknij pola z nazwą nakładki (realme UI 3.0).

Tutaj znajdziesz informacje o dostępności aktualizacji. Jeśli zostanie wykryta nowa wersja systemu, możesz ją pobrać.

Jeśli masz telefon realme ze starszą nakładką realme UI 2.0, to rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem w prawym, górnym narożniku).

W menu ustawień wejdź w pozycję Aktualizacja oprogramowania.

Tutaj znajdziesz informacje o dostępności aktualizacji. Jeśli zostanie wykryta nowa wersja systemu, możesz ją pobrać.

Jak zaktualizować system w telefonie POCO?

Rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem w prawym, górnym narożniku).

Wejdź w menu O telefonie.

Dotknij pola z wersją nakładki MIUI.

Teraz możesz pobrać nową wersję systemu, jeśli jest dostępna.

Jak zaktualizować system w telefonie Redmi?

W przypadku telefonów Redmi wygląda podobnie jak w smartfonach POCO i Xiaomi, bo wszystkie te marki należą do jednego producenta i mają zbliżoną nakładkę graficzną.

Rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem w prawym, górnym narożniku).

Wejdź w menu O telefonie.

Dotknij pola z wersją nakładki MIUI.

Teraz możesz sprawdzić czy jest dostępna nowa wersja systemu. Jeśli tak, to od razu pojawi się przycisk do jej pobierania.

Jak zaktualizować system w telefonie Motorola?

Dwukrotnie rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem).

Wejdź w menu System.

Rozwiń menu Zaawansowane.

Wejdź w Aktualizacje systemowe.

Tutaj możesz sprawdzić dostępność aktualizacji Androida. Jeśli pojawi się nowa wersja, to od razu możesz ją pobrać i zainstalować.

Jak zaktualizować system w telefonie Asus?

Rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem).

W ustawieniach wejdź w pozycję System.

Wejdź w menu Aktualizacja systemu.

Tutaj możesz sprawdzić czy jest dostępna aktualizacja. Jeśli tak, to możesz ją od razu pobrać.

Jak zaktualizować system w telefonie Google Pixel?

Rozwiń górne menu powiadomień w telefonie i dotknij przycisku Ustawienia (ikona z trybikiem).

W ustawieniach wejdź w System.

Następnie wejdź w menu Aktualizacja systemu.

Tutaj możesz sprawdzić czy aktualizacja jest dostępna, a jeśli tak, to dotknięcie przycisku spowoduje jej pobranie.