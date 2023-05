Zanim zaczniemy aranżować wnętrze mieszkania, zaprojektujmy je w jednym z darmowych programów. Poznajmy najlepsze narzędzia do aranżacji wnętrz.

Jeśli chcemy odświeżyć wnętrze mieszkania albo planujemy większy remont, sięgnijmy po odpowiednie narzędzia. Nie tylko pędzle czy wiertarki, ale przede wszystkim programy, które pozwolą nam zaprojektować otoczenie i zwizualizować to co podsuwa nam wyobraźnia. Być może zaplanowany układ mebli nie będzie spełniał naszych wymagań lub po prostu nie zmieści się we wnętrzu? Poznajmy 3 najlepsze darmowe narzędzia do projektowania i aranżacji wnętrz.

Najlepsze darmowe aplikacje do projektowania wnętrz

Dlaczego aplikacja, a nie architekt wnętrz

Rekomendując aplikację do urządzania wnętrz nie negujemy cennej pomocy jaką może udzielić architekt wnętrz. Jednak rolą architekta wnętrz jest przede wszystkim wskazanie zmian w lokalu, możliwych sposobów powiększenia dostępnej przestrzeni, błędów w naszym rozumowaniu, z których nie zdajemy sobie sprawy jako nieprofesjonaliści. Dlatego jeśli macie własną wizję, najpierw warto spróbować samodzielnie osiągnąć efekt. I do tego służą darmowe aplikacje do projektowania wnętrz. Architekt wnętrz pomoże w dopieszczeniu projektu. Przyda się oczywiście też, gdy nie macie kompletnie pomysłu na własne mieszkanie i nie przeszkadza wam to, że ktoś zaplanuje wasze wnętrza, a wy poddacie się temu projektowi.

Sweet Home 3D

Dlaczego warto skorzystać: jest łatwy w obsłudze i pozwala na tworzenie wideo

Sweet Home 3D to bezpłatny otwartoźródłowym program, przeznaczonym do projektowania pomieszczeń i do aranżacji wnętrz. Co ciekawe, narzędziem utworzymy nie tylko pokoje, które chcemy zaaranżować, ale również kilkupiętrowy dom. Możemy zaplanować przebudowę i zmianę układu ścian. Wszystkie elementy i powierzchnie możemy dokładnie zwymiarować. Aplikacja oferuje nieszczególnie bogatą bazę elementów wyposażenia wnętrz, choć wystarczającą do podstawowych projektów. Ze strony producenta możemy jednak pobrać więcej bezpłatnych trójwymiarowych modeli lub skorzystać z podanych źródeł plików.

Obsługa programu jest intuicyjna i nie powinna sprawić problemów laikowi. W oknie aplikacji dostępne są dwa widoki projektu: rzut 2D i wizualizacja 3D, którą możemy obracać w dowolny sposób. Program pozwala również na tworzenie realistycznej wizualizacji, uwzględniającej warunki oświetleniowe, umożliwia tworzenie wirtualnych wycieczek oraz rejestrację wideo. Do poprawnego działania na pececie Sweet Home 3D wymaga środowiska uruchomieniowego Java. Program można też przetestować w przeglądarce internetowej. Interfejs jest polskojęzyczny.

Dlaczego warto skorzystać: oferuje zaawansowane możliwości

Jeśli potrzebujemy zaawansowanego narzędzia, zainstalujemy pCon.planner. Ten darmowy program do projektowania wnętrz można wykorzystywać nawet w profesjonalnych, komercyjnych projektach. Choć jest bezpłatny, oferuje bardzo duże możliwości. Dzięki szybkiemu silnikowi renderującemu tworzy fotorealistyczne wizualizacje. Pomieszczenia do aranżacji tworzymy od podstaw, rysując poszczególne ściany lub pokoje. Okno programu podzielone jest na cztery przestrzenie (obszary robocze), każda może przedstawiać inny widok projektu w zależności od potrzeb.

pCon.planner udostępnia bogatą bibliotekę tekstur oraz elementów wyposażenia wnętrz, na przykład mebli i akcesoriów, pochodzących z oferty różnych producentów. Możemy również wykorzystać własne modele 3D. Aplikacja pozwala na pobieranie modeli CAD w różnych formatach (DWG, 3DS, SKP, DXF). Program obsługuje rozszerzenia plików .dwg, .dwt, .dxf, .sat, .sab, .3ds, .skp, .ifc. Polskojęzyczny interfejs z pewnością ułatwia obsługę narzędzia. Projekt można wydrukować w rzeczywistej skali.

IKEA Planner

Dlaczego warto skorzystać: pozwala na dokładne dopasowanie mebli i akcesoriów IKEA

Przestawiając najlepsze narzędzia do aranżacji wnętrz trudno nie wspomnieć o aplikacji udostępnianej przez IKEA, jednego z najpopularniejszych sklepów meblowych. IKEA Planner to w zasadzie zestaw narzędzi dedykowanych różnym pomieszczeniom czy układom mebli IKEA. Żeby rozpocząć korzystanie z IKEA Planner należy na stronie z narzędziami wybrać typ aranżacji, którą chcemy wykonać. Możemy tutaj na przykład wybrać planowanie elementów kuchni i jadalni, łazienki czy nawet przestrzeni biurowej. Każda z aplikacji jest osobnym narzędziem, działającym w odmienny sposób i wymagającym indywidualnego podejścia. Zwykle możemy określić kształt i wielkość pomieszczenia, rozmieszczenie najważniejszych elementów, drzwi i okien, a czasem również przyłączy czy elementów konstrukcyjnych.

Niektóre narzędzia umożliwiają również dekorowanie ścian czy podłóg płytkami, tapetami czy farbą. Wybrane wnętrze aranżujemy oczywiście produktami ze sklepu Ikea, których modele dostępne są w bibliotece aplikacji. W oknie aplikacji wyświetlona jest od razu wycena użytych dodatków. IKEA Planner umożliwia oglądanie widoków ze wszystkich stron, także w widoku 3D. Wybrany projekt możemy zapisać po zalogowaniu na koncie Ikea.