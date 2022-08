Jaka inteligentna waga diagnostyczna pomoże ci w osiągnięciu twoich celów? Oczywiście – precyzyjna, niezawodna i intuicyjna. Mamy kilka propozycji, które dobrze wpasowują się w ten opis. Sprawdź nasz ranking wag łazienkowych.

Inteligentna waga diagnostyczna – dlaczego warto ją mieć?

Sama masa ciała niewiele mówi na temat twojego stanu zdrowia. Dlatego inteligentna waga diagnostyczna jest urządzeniem, które pozwala ci dogłębnie przeanalizować strukturę swojego ciała. Podaje, ile twoich kilogramów to kości czy mięśnie, a ile to tłuszcz i woda. Co więcej, pozwala w wygodny sposób śledzić zmiany w tym zakresie, a nieraz też podpowiada, jak żyć i jak trenować, by wyglądać i czuć się lepiej. Na rynku znajdziesz wiele różnych modeli – podpowiadamy, które z nich warte są zakupu.

Jaka inteligentna waga łazienkowa? Ranking 2022:

Waga smart, czyli waga łazienkowa z aplikacją na smartfona

Jak działa waga z pomiarem tkanki tłuszczowej czy masy mięśniowej? Podstawę stanowi tu bioelektryczne impedancja. Po ludzku oznacza to tyle, że przez ciało przechodzi sygnał elektryczny o niewielkiej mocy, a na podstawie tego, w jaki sposób się rozchodzi i odbija urządzenie jest w stanie oszacować, jakie tkanki stanowią jaki procent całej masy ciała. W przypadku zwykłych urządzeń tego typu margines błędu może wynosić około 4%, sprzęt klasy medycznej cechuje się precyzją na poziomie 1-2%. W jednym i drugim przypadku wystarcza to do ogólnej orientacji w sytuacji.

W zależności od modelu wagi diagnostyczne potrafią obliczać przede wszystkim:

(w kilogramach i procentach) masę mięśni, kości i tłuszczu,

poziom białka i wody w organizmie,

BMI (stosunek wagi do wzrostu),

BMR (uproszczone zapotrzebowanie kaloryczne),

AMR (zapotrzebowanie kaloryczne z uwzględnieniem aktywności),

biologiczny wiek ciała i ogólną ocenę zdrowia.

Jeśli waga diagnostyczna jest też wagą inteligentną, oznacza to, że może nawiązywać łączność z telefonem i przesyłać dane do aplikacji. Pozwala to na wygodną analizę zebranych przez nią danych, śledzenie trendów i wiele, wiele więcej. No dobrze, to jaki model wybrać i dlaczego akurat ten? Spójrz…

Inteligentna waga diagnostyczna? Oto nasze propozycje

Zeegma Gewit – dobra a tania waga diagnostyczna z aplikacją Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zeegma Gewit to prawdziwa perełka wśród najtańszych wag diagnostycznych. Kosztuje tylko kilkadziesiąt złotych, a jednak jest w stanie zaoferować całkiem precyzyjne wyniki. W dodatku analizuje aż 17 różnych parametrów ciała. Podaje masę tkanki mięśniowej, tłuszczowej i kostnej w kilogramach oraz w procentach. Do tego przedstawia poziom białka i nawodnienia organizmu, jak również wskaźniki BFR, BMR i BMI (czyli odpowiednio: procentowy udział tłuszczu, zapotrzebowanie kaloryczne i stosunek wagi do wzrostu). Podstawowy pomiar prezentuje na czytelnym wyświetlaczu LED, a szczegółowe dane możesz przeanalizować w aplikacji na telefon. Plusem jest też pamięć dla maksymalnie ośmiu osób. Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Rodzaj platformy szklana

Maksymalna waga 200 kg

Odczyt pomiaru wyświetlacz LCD

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 – krótko: bestseller Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 jest jedną z najpopularniejszych wag diagnostycznych na rynku. Powód jest podobny jak w przypadku innych sprzętów tego producenta – to po prostu bardzo atrakcyjna relacja cena-możliwości. To kosztujące około stówki urządzenie pozwala ci trzymać rękę na pulsie i na bieżąco kontrolować swój stan. Podaje dokładne wyniki 13 różnych pomiarów, w tym masę poszczególnych tkanek oraz rozmaite wskaźniki zdrowotne. W dodatku potrafi zapamiętać dane nawet dla 16 osób (a gdy przyjdą znajomi – mogą skorzystać z trybu gościa bez zapisu danych). Dodatkową zaletą jest precyzja do 50 g i pomiar już od 100 g, dzięki czemu model ten może pełnić funkcję nie tylko wagi łazienkowej, ale też kuchennej. Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Rodzaj platformy szklana

Maksymalna waga 150 kg

Odczyt pomiaru wyświetlacz LCD

Huawei Scale 3 – optymalna waga łazienkowa do 150 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Najważniejszą spośród alternatyw dla wyżej wymienionej wagi, niewątpliwie jest Huawei Scale 3. Bardzo wysoka jakość wykonania, dwie opcje łączności (Wi-Fi oraz Bluetooth), a także tryb gościnny to niektóre z podstawowych atutów tego urządzenia. Przede wszystkim jednak ta waga cechuje się wysoką precyzją pomiarów i dobrym narzędziem do ich analizy. Za to pierwsze odpowiada (oparta na zaawansowanych sensorach i sztucznej inteligencji) technologia TruFit, a drugim jest po prostu intuicyjna, a zarazem rozbudowana aplikacja Huawei Zdrowie. Dzięki niej błyskawicznie dotrzesz do interesujących cię wyników, trendów i zaleceń. Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Rodzaj platformy szklana

Maksymalna waga 150 kg

Odczyt pomiaru wyświetlacz LCD

Beurer BF 720 – inteligentna waga z aplikacją (lub bez) Ocena benchmark.pl









4,6/5 Poziom wyżej plasuje się waga diagnostyczna Beurer BF 720 – jednego z najbardziej cenionych producentów sprzętu „okołomedycznego”. Cechując się wysoką precyzją, analizuje masę ciała i tkanek (tłuszczowej, mięśniowej i kostnej) oraz poziom wody w organizmie. Na podstawie zebranych danych oblicza także BMR (czyli podstawowe zapotrzebowanie energetyczne) oraz AMR (czyli zapotrzebowanie energetyczne z uwzględnieniem aktywności fizycznej). Co ważne – urządzenie jest w pełni praktyczne bez aplikacji (wszystkie dane można podejrzeć na wbudowanym ekranie), ale dla większej wygody można skorzystać z programu HealthManager na Androida i iPhone’y (z jego działaniem niestety bywa różnie). Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Rodzaj platformy szklana

Maksymalna waga 180 kg

Omron BF511 – ta waga z drążkiem to już sprzęt medyczny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli zależy ci na naprawdę wysokiej precyzji i jesteś w stanie zapłacić za nią dużo więcej pieniędzy, to koniecznie rozważ zakup wagi, która nie jest po prostu elektronicznym gadżetem, lecz urządzeniem klasyfikowanym jako sprzęt medyczny. Na przykład: Omron BF511. Liczne testy wykazały, że na zastosowanej tu technologii po prostu można polegać. To, co wyróżnia ten model, to fakt, że poza elektrodami pod stopami mamy tu również drążek, który podczas pomiaru należy trzymać wyciągniętymi rękami. Umożliwia to dokładniejszą analizę składu ciała (z uwzględnieniem poszczególnych tkanek, a to z kolei pozwala na zadbanie o swoje zdrowie. Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Rodzaj platformy metalowa

Maksymalna waga 150 kg

Odczyt pomiaru wyświetlacz LCD

Withings Body Cardio – inteligentna waga z EKG Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec zostawiliśmy jeszcze dwie ciekawostki, które warte są wydania zdecydowanie większych pieniędzy. Pierwsza z tych wag to Withings Body Cardio. Oprócz oferowania wszystkiego, czego należałoby się spodziewać, cechuje ją (stąd zresztą nazwa) wbudowane EKG. Dzięki temu jest w stanie przeanalizować dodatkowo stan twojego układu sercowo-naczyniowego (np. oszacować wiek tętnic). Kolejną interesującą funkcją jest specjalny zestaw dodatkowych trybów: sportowy (pomagający w opracowaniu odpowiedniego planu treningowego), ciążowy (stanowiący wsparcie podczas ciąży) oraz dziecięcy (umożliwiający ważenie dziecka trzymanego w ramionach). Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Rodzaj platformy szklana

Maksymalna waga 180 kg

Garmin Index S2 – najlepsza waga diagnostyczna na rynku Ocena benchmark.pl









4,6/5 Inteligentna waga Garmin Index S2 uznawana jest za absolutnie topowe urządzenie tego typu. Oferuje bardzo precyzyjne pomiary masy całego ciała oraz jego poszczególnych komponentów, a aplikacja pozwala na tej podstawie opracować optymalny plan treningowy i śledzić postępy. Mówiąc krótko: jest to waga stanowiąca prawdziwe wsparcie dla sportowców i osób, które chcą wziąć się za siebie. To bardzo dobre i dopracowane urządzenie, które na dobrą sprawę ma tylko jedną wadę. To – rzecz jasna – cena. Najważniejsze cechy: Rodzaj wagi elektroniczna

Maksymalna waga 180 kg

Odczyt pomiaru wyświetlacz LCD

Zasilanie baterie AAA

Wierzymy, że udało ci się znaleźć w tym rankingu to, czego szukasz. Jeśli tak się jednak nie stało, to możesz sprawdzić też te modele: Tech-Med FIT002, Yunmai Pro M1806 czy Eufy Smart Scale P1 to bardzo dobre wagi za mniej niż 200 złotych, a przy dwa razy większym budżecie możesz też pomyśleć o innych modelach producentów wspomnianych w zestawieniu: Omron Vivalub Withing Body Plus.